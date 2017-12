Video/ Empoli Brescia (1-1): highlights e gol della partita (Serie B 20^ giornata)

Video Empoli Brescia (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita della 20^ giornata della Serie B. Torregrossa trova il pareggio per la Leonessa.

22 dicembre 2017 Umberto Tessier

Video Empoli Brescia (LaPresse)

L'Empoli impatta in casa contro il Brescia che risponde con Torregrossa alla rete di Zajc. Pareggio amaro per i toscani che sembravano poter chiudere la contesa ma non hanno trovato lo spunto decisivo. Andiamo ad analizzare il match attraverso i numeri. Possesso palla a favore dei padroni di casa con un 53% contro il 47% del Brescia. Sei i tiri nello specchio della porta dei toscani contro i cinque dei lombardi. Padroni di casa poco precisi con ben nove palloni fuori contro i quattro del Brescia. Squadre molto fallose in campo con diciannove interventi dei padroni di casa e diciassette del Brescia. Pari giusto per quello che si è visto in campo con i lombardi che non hanno mai mollato e ottenuto un pari giusto. Troppi gli sprechi dell'Empoli che non riesce a ritrovare la giusta continuità.

LE DICHIARAZIONI

Il tecnico dell’Empoli, Aurelio Andreazzoli, ha commentato ai microfoni di Radio Lady il pareggio contro il Brescia nella prima sulla panchina azzurra, queste le dichiarazioni riportate da empolichannel: “Dopo avere sbloccato la partita avevamo l’occasione di raddoppiare. Rimane l’amaro in bocca e significa che potevamo fare di più. Il primo tempo non mi è piaciuto: l’idea d’interpretarla è stata sbagliata. Abbiamo sbagliato troppo le giocate individuali e nella ripresa le cose sono migliorate. Purtroppo non siamo stati premiati. Parlavamo dei due quasi autogol, delle occasioni di Ciccio e del possibile raddoppio di Zajc. Poi non puoi lamentarti se su una palla laterale subisci il pareggio. Dobbiamo migliorare e miglioreremo, ma non è una serata dove dobbiamo essere contenti perché abbiamo mostrato che quando siamo in vantaggio si allenta un po’. Non l’attenzione, che ho visto sempre, ma la gestione del match tranquillizzandosi con il possesso di palla“. Miha Zajc, ha commentato ai microfoni di Radio Lady il pareggio contro il Brescia: “Sono felice per la rete, per me era importante. La squadra però oggi voleva vincere e mi dispiace per tutti i tifosi che sono venuti allo stadio. La prossima partita vogliamo fare meglio. Abbiamo cambiato modulo e allenatore, adesso vediamo“. Pasquale Marino è soddisfatto del pari, queste le parole raccolte dal portale bresciaingol: “Stiamo diventando più continui e la crescita della squadra è evidente da ormai alcune gare. Di fronte avevamo una squadra molto forte e organizzata e nonostante questo siamo riusciti a limitarli in fase offensiva. Non mi è piaciuto l’approccio del secondo tempo ma poi la squadra si è ripresa, ha creato buone occasione da gol giocando anche un buon calcio. Di sicuro c’è da migliorare negli ultimi metri”.

