Video/ Frosinone Entella (4-3): highlights e gol della partita (Serie B 20^ giornata)

Video Frosinone Entella (risultato finale 4-3): highlights e gol della partita della 20^ giornata della Serie B. La Mantia riapre il match dal dischetto ma non basta.

22 dicembre 2017 Umberto Tessier

Video Frosinone Entella (LaPresse)

Partita pirotecnica allo Stirpe tra Frosinone e Virtus Entella, una doppietta di Ciano e di Daniel Ciofani piega una Virtus Entella mai doma. Gli ospiti erano passati in vantaggio con De Luca, per poi andare sotto e restare in partita grazie a Diaw e La Mantia. Andiamo ad analizzare la partita attraverso i numeri. Possesso palla a favore del Frosinone, 56% contro il 44%. I tiri in porta sono stati dieci per i ciociari e sei degli ospiti. Virtus Entella che ha commesso ben ventiquattro falli contro i sedici del Frosinone. Partita davvero bella e ricca di capovolgimenti di fronte tra le due compagini. Alla fine ha vinto il maggior tasso tecnico del Frosinone contro una Virtus Entella che esce a testa altissima dallo Stirpe. Le due compagini hanno obiettivi diametralmente opposti in campionato, la promozione e la salvezza.

LE DICHIARAZIONI

Moreno Longo ha parlato a Sky Sport a margine del trionfo ai danni della Virtus Entella, queste le dichiarazioni riprese da tuttofrosinone: "Normale essere molto contenti in questo momento, in questo faccio i complimenti ai ragazzi perché dopo la beffa di Carpi non era facile per noi affrontare questa sfida in casa per svariati motivi. La vittoria è meritata, sotto l'aspetto della prestazione la partita non è mai stata in discussione. Vero che se un match finisce 4-3 vuol dire che è stato sempre in bilico, però sono contentissimo della reazione dopo l'immediato svantaggio. Le partite non vanno gestite. Anche perché noi non le sappiamo gestire, l'abbiamo dimostrato ad Empoli, a Carpi, contro il Cesena... Le partite vanno vinte, non gestite. Oggi non l'abbiamo gestita, ma l'abbiamo vinta. Punto". Mister Alferdo Aglietti è intervenuto nella sala Stampa del Benito Stirpe, queste le sue parole: "Qualcuno prima o poi dovrà pur vincere in questo stadio, ci siamo un po' spaventati, schiacciandoci troppo nella nostra area di rigore commettendo molti errori a centrocampo. Nel secondo tempo la partita si è riequilibrata e credo che i gol siano arrivati più per nostri errori che per meriti del Frosinone. Fare tre gol senza portare a casa il risultato significa aver commesso troppe leggerezze, nelle ultime partite abbiamo preso gol con troppa facilità. Mi aspettavo un'attenzione diversa da parte della mia squadra, anche alla luce della partita fatta contro la Salernitana. A mio parere il Frosinone è la squadra più forte, sono gli stessi dell'anno scorso con qualche rinforzo di qualità come Ciano e Citro."

