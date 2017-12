Video/ Novara Perugia (1-1): highlights e gol della partita (Serie B 20^ giornata)

Video Novara Perugia (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita della 20^ giornata della Serie B. Cerri trova il pareggio per i grifoni al Piola.

22 dicembre 2017 Federico Giuliani

Video Novara Perugia (LaPresse)

Novara-Perugia si chiude con il risultato di 1-1. Pronti, via. L'avvio è molto equilibrato e le due squadre ci mettono una decina di minuti prima di rompere la classica fase di studio. La prima fiammata è del Novara, con un tentativo di Casarini dopo la battuta di un calcio di punizione; il tentativo del centrocampista viene parato senza particolari problemi da Nocchi. Con il passare del tempo crescono i ritmi e aumentano anche le occasioni, sia da una parte che dall'altra. Il Perugia risponde al 15' con Bonaiuto, che di tacco prova a capitalizzare l'assist di Belmonte; Montipò non si lascia sorprendere.

CI PROVA DEL PRETE

Un minuto più tardi il colpo di testa di Del Prete dagli sviluppi di un corner finisce alto, mentre Di Carmine manca la battuta a rete nel momento cruciale. Il Novara passa al contrattacco con i tentativi di Casarini (Nocchi alza sopra la traversa) e Maniero (incornata fuori misura). Gli umbri tornano a costruire gioco e ci provano due volte con Colombatto e una con Cerri. Nella ripresa il Novara passa immeditamente in vantaggio grazie alla rete messa a segno da Maniero al 46'. L'attaccante dei locali sfrutta al meglio un traversone del neo entrato Chaja e di testa batte Nocchi. Il Perugia non ci sta e fa di tutto per cercare il pareggio. Mister Breda trasforma i suoi gettando nella mischia Terrani e Pajac e gli umbri riescono a tornare in partita dopo i tentativi non andati a buon fine di Di Carmine e Del Prete. Al 79' Cerri riceve da Del Prete, anticipia Golubovic e batte Montipò per l'1-1.

