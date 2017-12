Video/ Salernitana Foggia (0-3): highlights e gol della partita (Serie B 20^ giornata)

Video Salernitana Foggia (risultato finale 0-3): highlights e gol della partita della 20^ giornata della Serie B. Grande doppietta di Floriano per i satanelli.

22 dicembre 2017 Federico Giuliani

Video Salernitana Foggia (LaPresse)

Salernitana-Foggia termina con il risultato di 3-0 in favore degli ospiti. Il primo tempo di Salernitana-Foggia parte subito a ritmi altissimi, tanto che gli ospiti tentano subito la battuta a rete direttamente da calcio d'inizio. La coraggiosa quanto improbabile conclusione di Chiricò termina abbondantemente sul fondo. La Salernitana risponde al 6' con un tentativo di Signorelli, che manca il bersaglio grosso di un soffio. Il Foggia passa al contrattacco con Deli ma è Bocalon a sfiorare il vantaggio al 18'. Nella circostanza, bravissimo Tarolli, decisivo anche poco dopo su Kiyine. I granata tornano a spingere e prima dell'intervallo costruiscono altre due nitide palle gol, prima con lo scatenato Kiyine, fermato ancora una volta da Tarolli, poi con Signorelli, che colpisce una clamorosa traversa.

LA RIPRESA

Nella ripresa la Salernitana continua a spingere sul pedale dell'acceleratore e al 49' Signorelli va a pochi centimetri dal gol. Del Foggia non ci sono tracce, in campo c'è soltanto la squadra granata che al 64' colpisce il secondo legno della serata con Sprocati, la cui conclusione viene fermata dal palo. Nel finale il Foggia trova tre reti e fa suo il match. All'86' Floriano spinge in rete un bell'assist di Gerbo, mentre all'88' Agazzi trafigge il portiere avversario con un destro potente. In pieno recupero Floriano trova la sua doppietta personale, mentre la Salernitana il terzo legno di una notte stregata con Rossi.

