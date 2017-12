Video/ Spezia Avellino (1-0): highlights e gol della partita (Serie B 20^ giornata)

Video Spezia Avellino (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita della 20^ giornata della Serie B. Chiude la sfida la rete di Marilungo al 12'.

22 dicembre 2017 Federico Giuliani

Video Spezia Avellino (LAPRESSE)

Spezia-Avellino termina con il risultato di 1-0 per effetto del gol decisivo di Marilungo. Lo Spezia parte con il piglio giusto e in avvio sfiora il vantaggio con un colpo di testa di Granoche, che non inquadra la porta per un soffio. La risposta dell'Avellino arriva al 9', con un tentativo impreciso di Paghera. Al 12' i liguri passano in vantaggio con Marilungo. L'attaccante capitalizza al meglio il bell'assist di Pessina e con il mancino batte l'incolpevole Radu. Al 14' Spezia vicino al raddoppio con Granoche; il Diablo ci prova con un sontuoso pallonetto ma la sfera termina sul fondo. Finale in crescendo per gli irpini, insidiosi con Bidaoui e Molina.

LA RIPRESA

Nella ripresa l'Avellino si rende pericoloso con D'Angelo, ma Di Gennaro para con tranquillità. Al 52' gli irpini trovano il pareggio con Castaldo ma tutto viene vanificato per un presunto fallo commesso dall'attaccante ospite e rilevato dal signor Pezzuto. Lo Spezia riesce a resistere e alla fine porta a casa tre punti importantissimi.

© Riproduzione Riservata.