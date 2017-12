Video/ Ternana Pro Vercelli (4-3): highlights e gol della partita (Serie B 20^ giornata)

Video Ternana Pro Vercelli (risultato finale 4-3): highlights e gol della partita della 20^ giornata della Serie B. Grandissimo poker di Montalto per i rossoverdi.

Video Ternana Pro Vercelli (LAPRESSE)

La Ternana vince 4-3 contro la Pro Vercelli. Il protagonista della sfida del Liberati è senza dubbio Adriano Montalto, autore di 4 gol. Per i piemontesi invece sono andati a segno Morra (rete dello 0-1), Vajushi (gol del 4-2) e Vives su rigore. Nel prossimo turno di Serie B la Pro Vercelli ospiterà il Cittadella mentre la squadra di Pochesci sarà impegnata al Partenio di Avellino.

SINTESI PRIMO TEMPO

Ternana in campo con il 4-3-1-2. Tra i pali Plizzari, in difesa Ferretti, Vitiello, Marino e Favalli. A centrocampo spazio a Defendi, Paolucci e Angiulli. Tra le linee c'è Tremolada mentre in attacco troviamo Montalto e Carretta. La Pro Vercelli del nuovo tecnico Atzori risponde con il 3-5-2. In porta Marcone, in difesa Berra, Legati e Bergamelli. A centrocampo da destra verso sinistra Ghiglione, Germano, Vives, Altobelli e Mammarella. In attacco Raicevic e Morra. Arbitra Saia di Palermo. Si parte forte. Contropiede Ternana con Carretta. Il numero 20 parte in posizione regolare e calcia in porta: tiro fuori misura. Al quarto minuto si sblocca il risultato. Ghiglione trova una verticalizzazione improvvisa, Morra controlla in area e prova il diagonale: palla che supera Plizzari portando in vantaggio gli ospiti. La reazione degli umbri non si fa attendere. Calcio di punizione battuto velocemente, Montalto si libera ai 30 metri e calcia: palla che rimbalza davanti a Marcone e che termina nell'angolino basso: 1-1 dopo appena 7 minuti. Berra affonda subito il tackle, cartellino giallo per il numero 2. Al 15esimo Tremolada, dopo un'azione prolungata, prova la conclusione. Palla che termina ampiamente a lato. Angiulli invece prova la conclusione dopo un'ottima azione personale, palla ribattuta dalla difesa ospite. Subito dopo si mette in mostra Favalli, che crossa al centro dell'area di rigore: Montalto si inserisce, ma non trova il colpo di testa vincente. Ottima giocata di Germano su Defendi al 23esimo: bel cross in area, ma Plizzari esce senza problemi. Angiulli prova qualche attimo dopo ancora la conclusione dalla distanza, ma il suo tiro termina abbondantemente fuori. Al minuto 26 la Ternana passa in vantaggio. Gran lancio di Tremolada sulla corsia destra, Ferretti aggancia e crossa rasoterra per Montalto: il numero 32 si stacca dalla marcatura e calcia di prima intenzione gonfiando la rete. I piemontesi provano a rispondere: sia Ghiglione che Mammarella cercano il cross, ma il pallone termina nuovamente sul fondo. Al 40esimo arriva il 3-1. Gran contropiede della Ternana che riparte con Carretta e Montalto: il numero 20 lavora il pallone sulla sinistra e serve il numero 32. Tiro di prima intenzione e palla che gonfia ancora la rete. Prima dell'intervallo arriva uno splendido intervento di Plizzari su Germano.

SINTESI SECONDO TEMPO

Nessuna sostituzione a inizio ripresa. La Ternana parte forte e dopo appena un minuto cala il poker sempre grazie a lui: Montalto. Gran cross di Favalli in area di rigore, l'attaccante salta più in alto di tutti e supera per la quarta volta Marcone con un gran colpo di testa. Undicesima rete in campionato per lui. La Pro Vercelli prova a reagire, ma i padroni di casa sembrano essere in pieno controllo del match. Morra prova ancora a scattare in profondità, ma termina in posizione irregolare. La Ternana sfiora la manita con Tremolada. Il numero 16 calcia a giro dal limite, palla che sfiora il palo alla destra di Marcone. Primo cambio per la Pro Vercelli: Bifulco entra al posto di Morra. Poco dopo Atzori manda in campo anche Vajushi al posto di Bergamelli. Plizzari nel frattempo si mette ancora in mostra. Gran tiro a giro del numero 14, Vujushi, ma il portiere della Ternana devia ancora in corner. Al 68esimo il neo-entrato accorcia. Palla sul secondo palo di Mammarella che trova Vujushi: gran sinistro al volo che supera Plizzari. Terzo cambio per la Pro Vercelli: Castiglia entra al posto di Altobelli. Defendi affonda troppo il tackle su Vajushi: giallo per il capitano della Ternana. Ammonizione anche per Carretta, che protesta troppo: per Saia non ci sono dubbi, ammonizione. Primo cambio del match: Montalto esce tra gli applausi, al suo posto Albadoro. Al 77esimo arriva l'episodio che riapre il match. Favalli spinge Castiglia in area, per il direttore di gara non ci sono dubbi: trattasi di fallo da rigore. Plizzari para, ma il rigore va ripetuto perché Vives si è fermato: proteste vibranti da parte di tutta la Ternana. Al secondo tentativo l'ex Torino non sbaglia: palla sotto la traversa e partita riaperta. Prova subito a rispondere Tremolada. Il numero 16, dal limite, prova la conclusione: palla di poco sul fondo. Secondo cambio in casa Ternana: Tremolada esce, al suo posto Varone. Ghiglione intanto se la prende con Albadoro: cartellino giallo anche per lui.

© Riproduzione Riservata.