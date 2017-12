DIRETTA / Alessandria-Pontedera (risultato finale 5-1) info streaming video e tv: goleada dei grigi

Diretta Alessandria-Pontedera streaming video e tv. Nella 20^ giornata di Serie C, grigi a caccia della "sesta": probabili formazioni, orario, quote e risultato live

23 dicembre 2017 - agg. 23 dicembre 2017, 16.31 Fabio Belli

L'Alessandria cerca col Pontedera la sesta vittoria di fila (foto LaPresse)

DIRETTA ALESSANDRIA PONTEDERA (RISULTATO FINALE 5-1) GOLEADA DEI GRIGI

E' finita ad Alessandria. I grigi battono cinque a uno il Pontedera e conquistano tre punti pesanti per la classifica. Protagonisti della partita Marconi (autore di una tripletta) e Gonalez (doppietta). Per la formazione ospite ha provato ad addolcire la pillola Pinzauti, con un gol all'ottantasettesimo minuto. Grazie a questo successo, l'Alessandria si porta a quota ventiquattro punti e centra la quarta vittoria consecutiva. I grigi si allontanano dalla zona play out, mentre il Pontedera resta fermo a ventuno. Giornata da dimenticare per la squadra toscana. (Aggiornamento Jacopo D'Antuono)

TRIPLETTA DI MARCONI

Quando siamo giunti oltre il sessantesimo minuto della partita, il risultato tra Alessandria Pontedera è fermo sul cinque a zero in favore della formazione di casa. Partita a senso unico, ospiti letteralmente in balia dei grigi. La ripresa è partita sulla falsa riga della prima frazione di gioco, con Gonzalez che ha superato Contini con una punizione al bacio. Il poker alessandrino non placa la fame della squadra di casa, che poco dopo mette il punto esclamativo sul tabellino con Marconi. L'azione: cross di Sestu e tempestivo inserimento di Marconi che calcia secco e infila ancora Contini. (Aggiornamento Jacopo D'Antuono)

PADRONI DI CASA IN CONTROLLO

Alessandria e Pontedera hanno raggiunto gli spogliatoi per l'intervallo, dopo un primo tempo letteralmente dominato dai grigi. Padroni di casa che conducono per tre reti a zero grazie ad una doppietta di Marconi e ad un gol firmato Gonzalez. Alessandria che ha avuto una doppia occasione per aumentare il divario tra il trentesimo e il trentatreesimo minuto. Prima ci ha provato Branca con un mancino che non inganna Contini. Poco dopo destro di Nicco dal limite e palla alta di un soffio. Il Pontedera si fa vedere per la prima volta in attacco al quarantaquattresimo, senza però riuscire a pungere. (Aggiornamento Jacopo D'Antuono)

GONZALEZ FIRMA IL TRIS

Quando siamo giunti oltre il venticinquesimo minuto della partita, il risultato tra Alessandria Pontedera è fermo sul tre a zero in favore della formazione di casa. Dopo il gol di Marconi al dodicesimo minuto, i locali hanno trovato la via del raddoppio grazie ad un calcio di rigore. Sestu ha tentato la giocata personale, ma Tofanari lo ha messo giù commettendo fallo. Dal dischetto si è presentato Marconi, che insacca per la doppietta. Si mette malissimo per il Pontedera, che subisce il tris al ventunesimo. Incredibile gol di Gonzalez: l'argentino ha lasciato partire un tiro di collo esterno che non ha lasciato scampo a Contini. Partita già chiusa? (Aggiornamento Jacopo D'Antuono)

LA SBLOCCA MARCONI

Si gioca da circa dieci minui tra Alessandria Pontedera, partita valida per il girone A della Serie C. Risultato che sorride ai padroni di casa, avanti uno a zero grazie ad una marcatura di Marconi. Prima fase della partita che resta di studio tra le due squadre, che non sembrano volersi scoprire e assumere rischi inutili. Ritmi non particolarmente elevati, nonostante il vantaggio firmato Marconi. I padroni di casa avevano cercato il colpo di fortuna dopo appena tre minuti di gioco con un tentativo impreciso di Celjak. Vediamo ora se il Pontedera riuscirà a scuotersi, la gara è ancora lunghissima e il tempo per pareggiare i conti non manca. (Aggiornamento Jacopo D'Antuono)

SI GIOCA

Alessandria Pontedera sta per cominciare, utilizziamo allora i minuti che ci separano dal fischio d’inizio della partita del girone A di Serie C per andare ad analizzare alcune statistiche relative a queste due formazioni e al loro cammino nel girone d’andata. I grigi in casa non hanno mai pareggiato, vincendo quattro partite e perdendone altrettante; per loro fra le mura amiche 12 reti fatte e lo stesso numero di reti subite. I numeri complessivi dell’Alessandria in questo campionato sono invece i seguenti: cinque vittorie, sei pareggi e sette sconfitte, con 23 gol segnati a fronte di 24 subiti. Il Pontedera, dal canto suo, ha vinto tre volte nelle ultime quattro trasferte con un bilancio lontano da casa di otto reti segnate e 13 incassate che hanno causato cinque sconfitte. Per i toscani in totale abbiamo cinque vittorie, sei pareggi e sette sconfitte (come l’Alessandria) per 21 gol segnati e 26 subiti. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Alessandria Pontedera non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C, ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale ElevenSports.it (accesso diretto selezionando il vecchio Sportube) che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

TESTA A TESTA

I precedenti della gara Alessandria-Pontedera sono appena tre e il bilancio ci parla di un successo dei piemontesi quando si è giocato ad Alessandria e due pari invece a campi invertiti. L'unica gara disputata al Giuseppe Moccagatta risale allo scorso maggio quando i padroni di casa si imposero col risultato di 2-1. Il match fu sbloccato da una rete di Bocalon dopo nove minuti con il pareggio arrivato alla fine del primo tempo grazie a una giocata di Calcagni. La rete decisiva invece la siglava Gonzalez nella ripresa attorno all'ora di gioco. Al momento le due compagini sono appaiate a 21 punti a cavallo della zona retrocessione. L'Alessandria però è reduce da una netta ripresa grazie a tre vittorie di fila che hanno permesso di abbandonare il rischio di essere tirata fuori dalla lotta per la salvezza. Più altalenante è stato il Pontedera che viene comunque da tre risultati utili consecutivi. (agg. di Matteo Fantozzi)

ORARIO E PRESENTAZIONE DELLA PARTITA

Alessandria-Pontedera, diretta dal signor Colombo di Como, sabato 23 dicembre 2017 alle ore 14.30, sarà un match relativo al programma della prima giornata di ritorno nel girone A del campionato di Serie C. Dopo il cambio di allenatore, l’Alessandria ha cambiato marcia cogliendo ben cinque vittorie consecutive tra Coppa Italia (competizione in cui nell’ultimo mese i grigi hanno eliminato Piacenza ed Albinoleffe) e campionato, con i piemontesi che vincendo 2-0 in trasferta il derby contro il Cuneo domenica scorsa (reti decisive di Nicco e Russini) hanno centrato la loro terza vittoria consecutiva in Serie C, migliore striscia di quest’anno.

A quota 21 punti l’Alessandria è ancora nel gruppo che occupa il quartultimo posto e la zona play out, ma con la classifica molto corta la zona play off è lontana solamente tre lunghezze e l’Alessandria sembra in procinto di rilanciarsi. Sarà una buona occasione il match interno contro un Pontedera che si è fatto recuperare in extremis sull’1-1 dalla Viterbese terza in classifica nell’ultimo match interno, facendosi agganciare a quota 21 punti dalla Pro Piacenza e dall’Alessandria stessa, che ora punta a staccare i toscani.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni che si confronteranno allo stadio Moccagatta di Alessandria. Padroni di casa schierati con Vannucchi tra i pali, il croato Celjak impiegato come terzino destro e Pastore impiegato come terzino sinistro nella difesa a quattro con Piccolo e Giosa centrali. A quattro anche la linea di centrocampo con Sestu a destra e Branca a sinistra, mentre Nicco e Gazzi si muoveranno per vie centrali sulla mediana. In attacco ci sarà Marconi a far coppia con Fischnaller. Risponderà il Pontedera con Contini alle spalle di una difesa a tre con Borri, Vettori e Risaliti. Tofanari si muoverà sulla corsia laterale di destra e Posocco sulla corsia laterale di sinistra, mentre Gargiulo, Spinozzi e Caponi saranno i centrali di centrocampo. In avanti, tandem offensivo composto da Pesenti e da Grassi.

TATTICA E PRECEDENTI

Schieramenti tattici con l’Alessandria in campo con il 4-4-2 e il Pontedera in campo con il 3-5-2. Nel match d’andata in Toscana dello scorso 27 agosto le due squadre hanno pareggiato 1-1, vantaggio di Pesenti e pareggio dei grigi con Gonzalez. Il 6 maggio scorso, nel passato campionato, l’Alessandria ha battuto in casa il Pontedera 2-1, reti di Bocalon e Gonzalez con i toscani che avevano momentaneamente raggiunto il pareggio grazie a Calcagni.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Alessandria nettamente favorita dai bookmaker, con vittoria interna dei grigi quotata 1.78 da Bwin, mentre Betclic alza fino a 3.30 la quota relativa al pareggio e fino a 4.50 la quota per l’affermazione esterna dei toscani. Per Unibet, over 2.5 quotato 2.07, per Bet365 under 2.5 quotato 1.75.

© Riproduzione Riservata.