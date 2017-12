Diretta / All Star Game volley femminile streaming video e tv, orario. Parla Malinov (oggi 23 dicembre)

Diretta All Star Game di volley femminile: streaming video e tv, orario e risultato live della partita tra Italia e Resto del Mondo attesa oggi al Pala Norda di Bergamo, ore 20.30.

23 dicembre 2017 - agg. 23 dicembre 2017, 17.59 Michela Colombo

Ofelia Malinov, tra le protagonistae dell'All Star Game (LaPresse)

Tra le stelle che tra poche ore animeranno l’All Star Game di volley femminile nella sempre caldissima cornice del Pala Norda merita una voca a parte Ofelia Malinov, palleggiatrice della Foppapedretti e personaggio chiave anche per la nostra nazionale italiana, allenata da Mazzanti (oggi in panchina). La giocatrice di Bergamo, intervenuta in conferenza stampa e di ritorno da un importante infortunio che l’ha tenuta fuori dal campo per parecchio tempo ha dichiarato qualche giorno fa: “Sono davvero onorata di partecipare a questo All Star Game, che presenta una qualità tecnico altissimo. Il fatto che si giochi a Bergamo ovviamente per me è un valore aggiunto. Sono certa che sarà un evento bello e sono curiosa di scoprire come andrà a finire il confronto tra noi giocatrici italiane e le straniere. Non sarà affatto facile avere la meglio, ma quel che conta è che sia un incontro divertente e su questo non ho dubbi”.

INFO DIRETTA TV E STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE L’ALL STAR GAME

Per la gioia di tutti gli appassionati del grande volley italiano al femminile, l’All Star Game sarà visibile in diretta tv, a partire alle ore 20.25 sul canale Raisport+ (numero 57 del telecomando del digitale terrestre). L’evento dunque sarà usufruibile anche in diretta video streaming tramite il servizio gratuito Raiplay.it.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAISPORT

Il grande volley al femminile torna protagonista: ecco il Samsung Galaxy All Star Game 2017, in programma per oggi 23 dicembre alle ore 20.30 nella caldissimo scenario del Pala Norda di Bergamo. Nel tempio della Foppapedretti le migliori giocatrici italiane e straniere del nostro campionato tornano in campo per sfidarsi a viso aperto in un match unico, in una cornice che coniugherà sport e spettacolo. Nata nel 1990 per volontà della Fipav l’All Star Game si è rivelata sempre una bellissima iniziativa anche per avvicinare i più giovani a questo sport e per sponsorizzare iniziative a scopo benefico e questa edizione organizzata dal Master Group Sport assieme alla Lega Pallavolo Serie A Femminile non sarà di certo da meno.

IL MATCH

Ovviamente il momento clou della giornata sarà la partita di volley che vedrà in campo al Pala Norda alcune delle migliori giocatrici italiane e straniere impegnate nel nostro campionato nazionale di Serie A: sarà quindi un duello tra Italia e resto del Mondo , dove però i liberi saranno tutti di nazionalità italiana. La formula è abbastanza semplice: uno scontro diretto sui tre set, dei quali l’ultimo sarà giocata sui 15 punti. In campo quindi le due formazioni allenate da due personaggi di grande spicco del panorama italiano ovvero Davide Mazzanti, tecnico della nazionale italiana e Marco Fenoglio, premiato con il “Sergio Guerra” come migliore allenatore della Serie a1 nella passata stagione (a Novara, poi campionessa d’Italia). La lista poi delle protagoniste convocate per questa manifestazione è lunghissima e sono chiaramente tutti personaggi di grande rilievo: tra le altre segnaliamo in particolare per la squadra “Italia” Ofelia Malinov (Bergamo), Paola Enogu (Novara), Ilaria Spirito (Busto Arsizio), e Caterina Bsetti (Modena). Per la selezione “Resto del Mondo” ricordiamo poi la partecipazione di Sarah Pavan (Casalmaggiore), Michelle Bartsch (Busto Arsizio) e Robin De Kruijf (Conegliano)

© Riproduzione Riservata.