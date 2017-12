ARBITRO TAGLIAVENTO, JUVENTUS ROMA / Video, niente VAR per il contatto tra Higuain e Alisson in area di rigore

Arbitro Tagliavento, Juventus Roma: video. Da VAR quella svista clamorosa in Sampdoria-Sassuolo... Le ultime notizie sul direttore di gara del big match della 18^ giornata di Serie A

23 dicembre 2017 - agg. 23 dicembre 2017, 21.35 Silvana Palazzo

Arbitro Tagliavento, VAR Juventus Roma

Non mancano episodi e polemiche in Juventus-Roma, del resto la posta in palio è alta. La gestione della partita per l'arbitro Tagliavento non è stata complicata, fatta eccezione per un episodio. Risale al 25' del primo tempo, quando la squadra di Massimiliano Allegri ha protestato per un mancato calcio di rigore. A lamentarsi è in particolare Gonzalo Higuain, che si era infilato tra Federico Fazio e Alisson approfittando di una loro incertezza. Riuscito a portar via il pallone, finisce a terra dopo uno scontro con il portiere giallorosso. Tagliavento lascia proseguire, il VAR non viene chiamato in causa, ma le immagini televisive mostrano come Alisson abbia ostacolato il Pipita con l'anca. Non è chiara però la dinamica del contatto, così come non si comprende ancora bene la sua entità. Sui social intanto montano già le proteste e circolano le prime immagini dell'azione “incriminata”. (agg. di Silvana Palazzo)

1-0 #JUVEroma:

al 23' caso VAR non segnalato con Gonzalo Higuain toccato in area da Alisson;@G_Higuain pic.twitter.com/HFz3ouj501 — JuveReTweet (@JuveReTweet) 23 dicembre 2017

QUELLA SVISTA CLAMOROSA IN SAMPDORIA-SASSUOLO...

Paolo Tagliavento è l'arbitro di Juventus-Roma. Il designatore Nicola Rizzoli ha affidato il big match della 18esima giornata di Serie A ad uno dei direttori di gara più esperti del campionato italiano. Gli assistenti sono Costanzo e Manganelli, quarto uomo Damato, mentre Irrati e Pinzano si occuperanno del tanto discusso VAR. Al fischietto della sezione di Terni una delle sfide più delicate di questo turno di campionato. Tagliavento però è reduce da una clamorosa svista nella scorsa giornata: era lui infatti l'addetto al VAR in Sampdoria-Sassuolo, match nel quale Torreira ha toccato la palla con entrambe le mani in area in maniera molto evidente. Il direttore di gara non sanzionò il calciatore, ma a far discutere è stato anche il mancato richiamo all'arbitro a rivedere l'episodio. Il designatore degli arbitri non ha però voluto apportare modifiche, ma l'errore di domenica scorsa è a dir poco clamoroso. Per fortuna del direttore di gara l'errore non è stato decisivo, ma quel tocco di Torreira ha fatto comunque discutere.

JUVENTUS ROMA, ARBITRA TAGLIAVENTO: IRRATI AL VAR

Tra gli arbitri al VAR in Juventus-Roma c'è Irrati, che è stato messo in discussione dopo il derby capitolino. Niente di clamoroso in realtà per il fischietto, che via auricolare si confrontò con il direttore di gara Rocchi in occasione dei due rigori concessi, uno alla Roma e l'altro alla Lazio. La squadra biancoceleste non è mai stata convinta che il rigore assegnato alla Roma fosse effettivamente da fischiare, ma l'intervento di Bastos su Kolarov c'è stato davvero, anche se il serbo è caduto sul passo successivo, a palla quasi persa. Per questo a molti è sembrata una simulazione, ma il tocco di Bastos c'è stato e quindi l'assegnazione del rigore arrivata dopo il confronto al VAR tra Rocchi e Irrati è stata giusta. Anche la Lazio nel derby ha beneficato di un calcio di rigore, assegnato sempre col VAR. L'intervento goffo di Manolas, che ha fermato il pallone con il braccio destro spinse Irrati a richiamare Rocchi, il quale, dopo aver visionato l'azione sul monitor a bordo campo, decise di assegnare il calcio di rigore.

© Riproduzione Riservata.