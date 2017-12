DIRETTA/ Arzachena Arezzo (risultato finale 2-1) streaming video Sportube.tv: i sardi controllano e vincono

23 dicembre 2017 - agg. 23 dicembre 2017, 16.40 Claudio Franceschini

Diretta Arzachena Arezzo, Serie C girone A (Foto LaPresse)

DIRETTA ARZACHENA AREZZO (RISULTATO FINALE 2-1): I SARDI CONTROLLANO E VINCONO

Scampato il pericolo dopo l’occasione avuta da Di Nardo al 75’, l’Arzachena riesce a resistere nei 15 minuti finali e a portare a casa un successo prezioso quanto insperato nel modo in cui maturato: infatti, la compagine di Giorico, seppure con qualche apprensione, si difende bene e anzi, al 77’, avrebbe l’occasione di fare tris ma Vano spreca in malo modo. La girandola dei cambi nel finale favorisce l’Arzachena e spezza il ritmo dei toscani che, proprio nel primo dei minuti di recupero concessi dal direttore di gara, ancora con Di Nardo mettono i brividi al portiere di casa Ruzzittu ma la sfera termina fuori e, di fatto, fa sì che il risultato resti sul 2-1. I padroni di casa vincono in rimonta, grazie a due grandi fiammate a fine primo tempo e a inizio del secondo, mentre un Arezzo tutto sommato combattivo ha avuto il demerito di non aver saputo tenere lo 0-1 fino al termine della prima frazione, lasciando così spazio al “ritorno” dell’Arzachena. (agg. di R. G. Flore)

CURCIO RIBALTA IL PUNTEGGIO!

Dopo l’uno-due a fine primo tempo che aveva fatto maturare l’1-1 con cui le due compagini sono rientrate negli spogliatoi, al rientro in campo si completa il “come-back” dei sardi grazie a Curcio che, al termine di 10 minuti vissuti su ritmi molto elevati, porta in vantaggio i suoi su calcio di rigore decretato per una uscita scomposta del portiere Borra su Casini: 2-1 e tutto da rifare per l’Arezzo (54’)! Subito il raddoppio, i toscani provano a rimettere la testa fuori ma al 58’ è decisivo il portiere di casa Ruzzittu che salva su Moscardelli. Sull’altro fronte, invece, bisogna aspettare il 67’ quando un clamoroso palo nega all’Arzachena il tris: bene imbeccato da Sanna sugli sviluppi di un’azione pericolosa, La Rosa coglie il palo a Borra battuto. Successivamente, invece, è la formazione di Abbruscato ad andare vicina al pareggio al 75’ ma il neo-entrato Di Nardo non colpisce bene sul bel cross di Corradi. (agg. di R. G. Flore)

BOTTA E RISPOSTA A FINE PRIMO TEMPO!

Una frazione così intensa e giocata ad alti ritmi (senza contare il “giallo” del presunto gol segnato dall’Arezzo) non poteva che essere premiata con un gol e negli ultimi dieci minuti di primo tempo ne arrivano addirittura due: a passare meritatamente in vantaggio, dopo la grande mole di azioni create, è l’Arezzo che fa 1-0 con Rinaldi al 38’ che, sugli sviluppi di un angolo, trova l’inzuccata giusta e porta in vantaggio i suoi. Ma i sardi non ci stanno ed evitano di rientrare negli spogliatoi in svantaggio grazie al fulmineo pareggi firmato da Sanna solo quattro minuti dopo: infatti, al 42’, sugli sviluppi di un calcio di punizione, l’attaccante della squadra di casa è bravo ad avventarsi sul cross di Arboleda, anticipando un Borra non proprio impeccabile nella circostanza e insaccando da posizione ravvicinata: 1-1 e tutto da rifare per l’Arezzo che, anzi, 60 secondi dopo, trema nuovamente a causa dello scatenato Sanna, ma stavolta il suo tiro sfiora solo il montante e gli nega la seconda gioia personale. (agg. di R. G. Flore)

GOL-FANTASMA PER GLI OSPITI?

La gara in programma allo stadio “Bruno Nespoli” comincia in modo vibrante e nei primi venti minuti sia i padroni di casa dell’Arzachena, sia l’Arezzo provano a mettere subito le cose in chiaro e c’è anche un caso dubbio che riguarda i toscani a proposito di un gol-fantasma. La prima chance dell’incontro è sulla testa dell’aretino Rinaldi, ma il pallone finisce di poco a lato (2’). La risposta dei sardi è tutta in un tiro da lontano di Peana che non impensierisce però Borra. Uno dei più pericolosi attacchi di questa prima frazione da parte dell’Arezzo arriva al minuto 12, quando l’inossidabile Moscardelli finalizza male un contropiede e spreca la possibilità di portare avanti i suoi. Tra il 15’ e il 17’ succede praticamente di tutto: prima la squadra di Elvis Abbruscato va nuovamente vicina allo 0-1 con Cutolo e subito dopo è lo stesso Cutolo a crossare al centro per Muscat, sul cui colpo di testa un difensore dell’Arzachena respinge prima sulla traversa e poi non si vede bene se oltre la linea di porta. Il direttore di gara non convalida però e così, qualche minuto dopo, arriva anche lo squillo dell’Arzachena con Vano che impegna severamente Borra (24’). Nemmeno due minuti dopo ed è di nuovo l’Arezzo a presentarsi dalle parti di Ruzzittu, bravo a intervenire sul tentativo di Corradi. In seguito, al 34’, è lo stesso attaccante del team di Mauro Giorico a finire per primo sul taccuino del direttore di gara. (agg. di R. G. Flore)

IN CAMPO, SI COMINCIA!

L'Arzachena e l'Arezzo stanno per scendere in campo, diamo allora uno sguardo alle statistiche stagionali delle due formazioni che oggi si affrontano nella ventesima giornata del girone A di Serie C. I sardi non vincono da sei partite e al momento il loro score complessivo è fermo a sei vittorie, tre pareggi e nove sconfitte, con 26 gol fatti e altrettanti subiti, differenza reti dunque perfettamente in equilibrio e numeri comunque da ritenere positivi per una neopromossa come l’Arzachena. L'Arezzo invece, nonostante una buona difesa da 19 reti incassate, è sceso fino al nono posto per colpa di un attacco che ha realizzato solo 23 reti, oltre che a causa di due punti di penalizzazione. Gli amaranto in trasferta hanno vinto ben quattro volte su sette vittorie stagionali complessive, dunque l’Arezzo può sicuramente contare con un buon feeling con le partite lontano da casa. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TESTA A TESTA

Arzachena e Arezzo si sono incontrate una sola volta nella loro storia a campi inversi all'inizio di agosto nella gara d'andata. L'Arzachena si impose col risultato di 3-2 in un match alquanto rocambolesco. Dopo 32 minuti il risultato era di 2-0 con i gol di Sbardella e Sanna. Rinaldi al minuto 38 dimezzava lo svantaggio, con il divario pronto ad aumentare nuovamente all'ora di gioco con il gol di Lisai. La rete di D'Ursi a sette dalla fine invece risulterà utile solo per gli almanacchi. I padroni di casa vengono da un momento davvero molto complicato con appena un punto nelle ultime cinque partite giocate. L'ultima vittoria risale all'inizio di novembre quando l'Arzachena che andò a vincere col risultato di 1-0 a Cuneo. Dall'altra parte invece c'è un Arezzo che si è decisamente risollevato negli ultimi tre turni. Dopo due sconfitte di fila contro Livorno e Siena fuori casa sono arrivate le vittorie contro Prato e Pisa e il recente pareggio interno con la Carrarese. (agg. di Matteo Fantozzi)

ORARIO E PRESENTAZIONE DELLA PARTITA

Arzachena Arezzo, partita che sarà diretta dall’arbitro Diego Provesi: allo stadio Bruno Nespoli di Olbia, sede delle partite interne dei sardi per questa stagione, si gioca la partita valida per la ventesima giornata nel campionato di Serie C 2017-2018. Anche il girone A arriva alla prima di ritorno; la notizia del giorno è che questa sfida si gioca. Non era affatto scontato: l’Arezzo, i cui giocatori non ricevono lo stipendio dall’inizio della stagione, avevano infatti minacciato uno sciopero che è rientrato per la disponibilità dei calciatori stessi ad affrontare la trasferta. L’Associazione Calciatori è però intervenuta nella vicenda, dando un ultimatum alla società toscana: se almeno le prime due mensilità non verranno corrisposte entro mercoledì, lo sciopero scatterà per il prossimo turno di campionato. Situazione dunque piuttosto complessa, purtroppo non la prima in una realtà come la Serie C; il Modena è già fallito abbandonando il campionato in corso, il Vicenza rischia la stessa fine trovandosi di fatto nello stesso contesto che sta vivendo l’Arezzo. Dal punto di vista della classifica, l’Arzachena arriva a questo sfida con 21 punti e di fatto in zona playout, mentre l’Arezzo è a quota 24 e ne ha già persi 2 per penalizzazione.

IL CONTESTO

E’ difficile parlare di calcio in una situazione come quella dell’Arezzo; tuttavia i toscani stanno disputato una buona stagione a prescindere da tutto, dimostrando di avere valori e capacità che vanno al di là di una società da punto di domanda. Un Arezzo che non era partito bene (quattro sconfitte nelle prime cinque) ma che ora ha perso solo una volta nelle ultime nove (con quattro vittorie), lanciandosi sostanzialmente verso quei playoff che aveva già giocato lo scorso anno. Chiaramente ogni tipo di discorso di campo rischia di cadere da un giorno con l’altro ma se non altro, a differenza di quanto era accaduto con il Modena, la squadra è competitiva e combatte, e sarebbe un peccato vederla sparita. L’Arzachena ha di fatto effettuato il percorso contrario: dopo la storica promozione ha approcciato la Serie C con quattro vittorie nelle prime otto partite, ha vinto ancora due volte nelle altre quattro ma poi è crollata. Nelle ultime sei si registrano appena 2 punti con quattro vittorie, tre delle quali entrando in questa giornata; una flessione ci può stare ricordando quali erano gli obiettivi per la stagione, adesso però serve rialzare la testa e questa gara casalinga può essere l’occasione giusta per mettere punti in cascina e tornare a prendere margine utile sulla zona dei playout.

PROBABILI FORMAZIONI ARZACHENA AREZZO

Arzachena probabilmente in campo con la solita squadra, il 4-4-2 nel quale il classico ballottaggio aperto è quello tra Vano e Sanna, i due attaccanti che hanno segnato 6 gol a testa e che rappresentano un’ottima staffetta per affiancare Alessio Curcio, cannoniere della squadra con 7 reti. Sulle corsie esterne ci sono invece Lisai e Bertoldi, che dovranno accompagnare l’azione delle due punte ma anche aiutare i centrocampisti, che dovrebbero essere Nuvoli e Casini. In difesa, dubbio La Rosa: il difensore centrale è diffidato e potrebbe essere tenuto a riposo per la trasferta di Viterbo. Nel caso spazio a Sbardella, con Piroli confermato e i terzini che saranno Arboleda e Peana, in porta giocherà Ruzittu. Due squalificati nell’Arezzo: Cenetti e Sabatino. Il primo sarebbe comunque partito dalla panchina, a prendere il posto del secondo sarà uno tra Franchetti (soluzione più difensiva) e Gerardini. Davanti al portiere Borra giocheranno Varga, Muscat e Rinaldi nella solita linea a tre; sulla corsia destra agisce Luciani, con Foglia che è il playmaker davanti alla difesa e Corradi e De Feudis ad occuparsi delle mezzali. Davanti, spazio ai veterani: Cutolo sarà il supporto di Davide Moscardelli, già 9 gol in questo campionato e sempre un lusso per la categoria.

