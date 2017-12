DIRETTA/ Bisceglie Paganese (risultato finale 3-1) streaming video e tv: tris nerazzurro

Diretta Bisceglie-Paganese: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 20^ giornata di Serie C

23 dicembre 2017 - agg. 23 dicembre 2017, 18.23 Stefano Belli

Diretta Bisceglie-Paganese, LaPresse

DIRETTA BISCEGLIE PAGANESE (3-1): TRIS NERAZZURRO

Il Bisceglie supera la Paganese nel confronto odierno in casa. Finisce tre a uno per la formazione nerazzurra, al termine di novanta minuti movimentati e ricchi di gol. Sblocca il risultato Petta all'ottavo minuto di gioco, raddoppia Delvino al venticinquesimo. La Paganese crolla, i padroni di casa ne approfittano e arrotondano poco prima della mezz'ora, questa volta grazie a Montinaro. Alla fine del primo tempo, gli ospiti riescono ad accorciare le distanze con una marcatura di Scarpa. Nella ripresa il Bisceglie si limita a gestire. (aggiornamento Jacopo D'Antuono)

SCARPA ACCORCIA

Finisce tre a uno per il Bisceglie il primo tempo tra i nerazzurri e la Paganese. Padroni di casa che passano in vantaggio all'ottavo minuto con una marcatura di Petta sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il raddoppio si concretizza attorno al venticinquesmo grazie a Delvino, ancora una volta dopo un calcio da fermo. Montinaro mette la firma sul tris alla mezzora, ma Scarpa è bravo ad accorciare le distanze su punizione prima dell'intervallo. (aggiornamento Jacopo D'Antuono)

LA SBLOCCA PETTA

E' cominciata da quasi quindici minuti la sfida di Serie C tra Bisceglie e Paganese, coi padroni di casa che conducono per una rete a zero. Primo squillo per la Paganese dopo sette giri di lancetta: sulla giocata da fermo da parte di Scarpa, Baccolo si ritrova la palla in zona invitante, ma non riesce a concretizzare. Al nono, Petta porta in vantaggio la compagine nerazzurra, beffando Gomis con una conclusione al volo che finisce all'angolino. Comincia in salita la gara dgli azzurri. Ottimo impatto per il Bisceglie. (aggiornamento Jacopo D'Antuono)

SI COMINCIA!

Prima della gara Bisceglie-Paganese torniamo un attimo sul punto fatto da Toni Markic che ha parlato dopo la gara persa contro il Fondi. Bisceglie non vive un grande momento anche se non si può dire che abbia vissuto un periodo fortunato. Il difensore ha sottolineato: "Avevamo studiato molto bene i nostri avversari e credo che abbiamo fatto anche una buona gara. Purtroppo abbiamo subito due reti nelle loro uniche due conclusioni verso la nostra porta. Loro sono esperti e hanno punito alla minima occasione". Per il futuro serve però dedizione e grande voglia da fare da parte della squadra di casa, spiega: "Dobbiamo continuare a lavorare e migliorare gli errori che facciamo. Siamo una squadra che attacca gli spazi e chiaramente ci esponiamo anche a delle situazioni di contropiede che nelle gare contro Fondi e Siracusa ci hanno penalizzato non senza una buona dose di sfortuna". (agg. di Matteo Fantozzi)

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Bisceglie Paganese sarà una sfida che non sarà possibile seguire in diretta tv su nessun canale tra quelli in chiaro o a pagamento, ma che gli abbonati al sito elevensports.it potranno vedere in diretta streaming video via internet, collegandosi sul portale anche acquistando il match come evento singolo.

I BOMBER

Ivan Jovanovic contro Christian Cesaretti sarà anche questa una delle sfide che vedremo nella gara Bisceglie-Paganese che si disputa per la ventesima giornata del Gruppo C di Serie C. Il primo ha segnato fino a questo momento cinque gol, mentre il secondo ne ha realizzati sei. Jovanovic è un attaccante croato classe 1991 che è stato pescato dagli scout del Bisceglie quest'estate nel RNK Spalato. Cresciuto nel NK Mosor ha girato diversi paesi come Slovenia, Bosnia, Polonia e Albania. Attaccante fisico di 190 centimetri fa la differenza quando aggredisce lo spazio e riesce a muoversi tra le linee. Nonostante il fisico possente è anche un ragazzo dotato di rapidità e buona tecnica, un attaccante in tutto e per tutto moderno. Dall'altra parte abbiamo un Christian Cesaretti che è un veterano della categoria. Cresciuto nell'Empoli ha vestito le maglie di Pontedera, FeralpiSalò, Frosinone e molte altre, arrivato in estate dal Santarcangelo sta facendo molto bene. Staremo a vedere chi riuscirà ad essere più decisivo. (agg. di Matteo Fantozzi)

STATISTICHE

Il Bisceglie e la Paganese si affronteranno oggi, dunque andiamo adesso a vedere alcuni dati statistici relativi a questo campionato di Serie C 2017-2018 per le due formazioni che fanno parte naturalmente del girone C. I pugliesi hanno vinto quattro partite interne, mettendo a segno in totale nelle partite casalinghe otto reti e incassandone 12. In tutto il campionato invece il bilancio del Bisceglie è di sei vittorie, cinque pareggi e sette sconfitte, con 16 gol segnati e 23 subiti. Dall’altra parte, la Paganese nelle partite lontano da casa ha un bilancio di tre vittorie e due pareggi, risultati arrivati grazie a dieci gol fatti e nonostante undici reti subite, che però hanno prodotto quattro sconfitte. Per i campani in totale in questo campionati ci sono state finora tre vittorie, sette pareggi e otto sconfitte, con 19 gol segnati ma ben 27 subiti. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

I TESTA A TESTA

La gara Bisceglie-Paganese ha un solo precedente che coincide con la gara che si è disputata nel girone d'andata del Gruppo C di Serie C. Le due compagini prima dell'agosto scorso infatti non si erano mai affrontate. Fu bravo il Bisceglie ad andare ad imporsi fuori casa col risultato di 2-0. I gol li misero a segno Lugo Martinez e Partipilo tra il minuto 49 e il 61. Al momento la distanza tra le due compagini in classifica è di sette punti con Bisceglie che punta la zona playoff e la Paganese che vuole provare ad uscire da una situazione complicata che la vedere relegata in zona retrocessione. Al momento gli ospiti hanno la seconda peggior difesa del campionato con ben 27 reti subite, peggio ha fatto solo l'Akragas fanalino di coda che ne ha incassate 31. Nonostante questo la Paganese ha segnato più del Bisceglie, i gol fatti sono infatti 19 a 16. Staremo a vedere chi avrà la meglio nella gara di oggi. (agg. di Matteo Fantozzi)

ORARIO E PRESENTAZIONE DELLA PARTITA

Bisceglie-Paganese, diretta dal signor Guarnieri di Empoli, sabato 23 dicembre 2017 alle ore 16.30, sarà una delle sfide della prima giornata di ritorno nel girone C del campionato di Serie C. Il trend delle due formazioni è stato abbastanza chiaro nelle ultime giornate di campionato. Il Bisceglie continua ad andare avanti tra alti e bassi, ma i nerazzurri mancavano da quasi vent'anni dal palcoscenico dei professionisti, e il loro rendimento non può che essere considerato soddisfacente nel girone d'andata. In casa i pugliesi hanno subito due sconfitte consecutive contro Siracusa e Fondi, ma nel mezzo sono andati a vincere sul campo della Casertana. Il che è indice di un rendimento altalenante ma di una squadra capace comunque di fornire segnali vitali importanti, come dimostra il fatto che a quota ventitre punti i nerazzurri sono ancora agganciati al confine della zona play off.

La zona play out è lontana però solamente due lunghezze, rappresentata proprio da una Paganese che continua comunque a trarre giovamento dalla cura-Favo. Sedici punti e due pareggi contro Lecce e Catanzaro che hanno rappresentato piccoli passi sul piano della classifica, ma ulteriori grandi progressi sul piano della fiducia per la formazione campana, che finora è riuscita a rimontare in maniera convincente dal fondo della classifica ed è ora a sole due lunghezze di distanza dalla Reggina e dalla possibilità di uscire dalla zona play out.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni del match. Il Bisceglie padrone di casa scenderà in campo con Crispino in porta, Migliavacca impiegato in posizione di terzino destro e il croato Jurkic schierato in posizione di terzino sinistro, col bosniaco Markic e Petta difensori centrali. A centrocampo mancherà il montenegrino Toskic, squalificato poiché espulso nel match interno contro il Fondi. Al suo posto, l’altro croato Vrdoljak al fianco di Risolo come playmaker arretrato di centrocampo, mentre Partipilo, il brasiliano Dentello Azzi e Montinaro saranno gli incursori di sostegno al centravanti croato Jovanovic. Risponderà la Paganese con il senegalese Gomis a difesa della porta e una linea difensiva a quattro schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra con Picone, Meroni, Piana e Della Corte. A centrocampo ci sarà Bensaja al fianco di Scarpa e Baccolo, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto Talamo, Maiorano e Cesaretti.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

4-2-3-1 per il Bisceglie guidato in panchina da Zavettieri, mentre il tecnico della Paganese, Favo, schiererà la squadra con il 4-3-3. Le due squadre hanno frequentato campionati diversi nelle ultime stagioni, in mancanza di precedenti recenti va ricordato il due a zero con il quale il Bisceglie è riuscito a passare a Pagani il 26 agosto 2017, nel match d’andata di questo campionato, con le reti di Lugo Martinez e Partipilo.

QUOTE E SCOMMESSE

Le quote per le scommesse sul match vedono il Bisceglie favorito seppur con giudizio dai bookmaker, vittoria interna quotata 2.05 da Bwin mentre William Hill alza fino a 3.30 la quota per il successo fuori casa. Betclic quota invece 3.15 l’eventuale pareggio. Quote per l’over 2.5 e l’under 2.5 fissate rispettivamente a 2.25 da Unibet e a 1.64 da Bet365.

