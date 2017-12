DIRETTA/ Carrarese-Cuneo (risultato finale 1-1) info streaming video e tv: molto nervosismo, resiste il pari

Diretta Carrarese-Cuneo streaming video e tv. Nella 20^ giornata di Serie C sfida per il rilancio: probabili formazioni, orario, quote e risultato live

23 dicembre 2017 - agg. 23 dicembre 2017, 16.32 Fabio Belli

Carrarese-Cuneo sabato pomeriggio (foto LaPresse)

DIRETTA CARRARESE CUNEO (RISULTATO FINALE 1-1): MOLTO NERVOSISMO, RESISTE IL PARI

L’ingresso di Zamparo insomma ha cambiato il volto del match ma la punta del Cuneo non riesce però più a incidere e così negli ultimi 20 minuti di gara non si assiste né al ritorno prepotente dei piemontesi, né alla reazione dei padroni di casa, colpiti forse a sorpresa nel momento in cui pensavano di avere la gara in mano e soprattutto in virtù di un vantaggio che resisteva addirittura dal 1’. Anzi, gran parte del lavoro tocca al direttore di casa che è costretto ad ammonire quattro giocatori e a sedare gli animi che, nel finale, cominciano a scaldarsi: una delle poche occasioni da gol arriva al 79’ ma il tiro di Cardoselli della Carrarese non può impensierire Stancampiano. Tuttavia, i padroni di casa hanno comunque un’altra possibilità proprio nel primo dei minuti di recupero concesso, ma Coralli non è bravo a cogliere l’attimo e a segnare il gol che avrebbe fatto esplodere lo “Stadio dei Marmi”: finisce dunque 1-1 tra Carrarese e Cuneo, risultato sostanzialmente giusto, anche per il poco che hanno fatto ambo le compagini per provare a vincere un incontro comunque godibile. (agg. di R. G. Flore)

PAREGGIO DI ZAMPARO AL 66'!

Nel secondo tempo si ricomincia senza alcun cambio ma dopo che i primi dieci minuti vedono il Cuneo faticare enormemente per rendersi pericoloso dalle parti di Lagomarsini, ecco che Viali al 54’ si gioca il primo avvicendamento dell’incontro: fuori Cristini e dentro Zamparo per un assetto maggiormente offensivo. E manco a farlo apposta, solo due minuti dopo è proprio Zamparo si inventa una giocata tanto estemporanea quanto geniale, facendo tutto da solo e liberandosi al tiro davanti a un Lagomarsini che vive un pomeriggio di grazia e gli nega la gioia del possibile pareggio (56’). La chance avuta dai piemontesi li ringalluzzisce e al minuto 66 arriva il pareggio tutto sommato meritato che vede protagonista ancora il neo-entrato: Zamparo infatti è lesto a fruttare un rimpallo nell’area della Carrarese e, avventandosi come un falco su un pallone che era stato deviato dal portiere toscano, appoggia in rete per l’1-1! La risposta del tecnico di casa Nardini arriva subito dopo con Cais che rileva Bentivegna. (agg. di R. G. Flore)

I TOSCANI FALLISCONO IL RADDOPPIO!

Gli ultimi 15 minuti di questa prima frazione di gioco vedono la Carrarese di Nardini controllare bene il match e difendere così l’inatteso vantaggio-lampo: tuttavia, al 31’, il Cuneo avrebbe pure l’occasione di impattare ma sul colpo di testa di Cristini il portiere toscano si esalta. La risposta dei padroni di casa arriva comunque a stretto giro di posta e dopo soli due minuti Biasci può recriminare per aver sprecato malamente la palla che sarebbe valsa il 2-0 e grazia Stancampiano. Infine, in chiusura di tempo, arrivano anche le prime due sanzioni disciplinari, col direttore di gara che ammonisce un uomo per parte (rispettivamente Cazè per la Carrarese e Gerbaudo per i piemontesi), mentre non si registrano altre azioni da gol e così si torna negli spogliatoi col parziale di 1-0 che premia una Carrarese non certo irresistibile ma che avrebbe potuto anche raddoppiare in modo clamoroso. (agg. di R. G. Flore)

VANTAGGIO-LAMPO DI BENTIVEGNA!

La sfida tra Carrarese e Cuneo parte subito con i fuochi d’artificio, tanto che dopo appena 60 secondi sono i toscani padroni di casa a passare in vantaggio e il contraccolpo della rete subita a freddo finisce per condizionare i piemontesi: infatti, dopo aver battuto il kick-off, la squadra di William Viali perde subito palla a favore di Vassallo che si allarga e poi mette al centro per Bentivegna che ha vita facile a insaccare: 1-0 e match subito in salita per gli ospiti! E così nei primi dieci minuti il piano tattico preparato dal Cuneo salta: sotto di una rete, fatica a imbastire delle trame di gioco quando invece la strategia era quella di agire in ripartenza. Anzi, forse ringalluzzita dal gol, è la Carrarese a tenere in mano il pallino del gioco e collezionando due angoli in successione, anche se questa volta i ragazzi di Maurizio Nardini non riescono a colpire a sorpresa come al primo minuto e al 25’ l’1-0 continua a tenere. (agg. di R. G. Flore)

IN CAMPO, SI COMINCIA!

Carrarese Cuneo avrà inizio fra pochi minuti: utilizziamo questa breve attesa per leggere qualche dato statistico relativo al cammino delle due formazioni in questo campionato di Serie C 2017-2018, girone A. I toscani fra le mura amiche non hanno ancora pareggiato, ma hanno un ruolino di cinque successi e tre kappao, con 17 reti realizzate e 11 gol subiti. In totale per la Carrarese ci sono state sette vittorie, tre pareggi e otto sconfitte, con ben 33 gol segnati ma anche 32 subiti. I piemontesi invece sono reduci da tre sconfitte esterne di fila, che hanno portato il tabellino in trasferta a tre vittorie, due pareggi e quattro sconfitte. Il Cuneo inoltre ha il peggior attacco del campionato con sole 12 reti segnate, ma il loro vero problema è in casa, dove hanno ottenuto appena 5 dei loro 16 punti complessivi, scaturiti da quattro vittorie, altrettanti pareggi e dieci sconfitte. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

TESTA A TESTA

I precedenti della gara Carrarese-Cuneo sono due e risalgono entrambi a questa stagione. Il 20 agosto scorso le due compagini si incontrarono nella Coppa Italia di categoria in un match terminato col risultato di 2-2. I padroni di casa furono in grado di passare in doppio vantaggio con i gol di Vassallo e Tavano mentre il Cuneo riuscì a pareggiare nell'ultima mezzora grazie a Cristini e Quitadamo. Sette giorni dopo invece la Carrarese andò a Cuneo per la prima giornata del Gruppo A di Serie C, la gara terminò col risultato di 1-0 decisa da un gol di Tentoni. Il momento è abbastanza complicato per entrambe le squadre che sono reduci da risultati non facili da digerire. La Carrarese è sopra di 11 punti e nonostante sia agganciata alla zona playoff nelle ultime tre partite ha fatto un solo punto. Il Cuneo di punti ne ha fatti uno ma nelle ultime cinque e si trova in penultima posizione in classifica appena sopra al fanalino di coda Prato. (agg. di Matteo Fantozzi)

ORARIO E PRESENTAZIONE DELLA PARTITA

Carrarese-Cuneo, diretta dal signor Moriconi di Roma, sabato 23 dicembre 2017 alle ore 14.30, sarà una sfida relativa alla prima giornata di ritorno nel girone A del campionato di Serie C. Le due squadre si affrontano dopo un periodo di crisi al quale hanno saputo rispondere nell’ultima giornata disputata in campionato. La Carrarese ha pareggiato 1-1 in casa dell’Arezzo interrompendo una serie di due sconfitte consecutive, e restando nel gruppo delle squadre a quota 24 punti, tra l’ottavo e l’undicesimo posto del girone A del campionato di Serie C.

Dopo una serie di quattro sconfitte consecutive che l’aveva risucchiato nella zona play out, il Cuneo ha saputo reagire nel recupero casalingo contro il Siena di mercoledì, vincendo 2-0 grazie ai gol di Dell’Agnello e Baschirotto. A quota 16 punti, i piemontesi sono terzultimi ma sono passati da 8 a 5 punti di distanza rispetto al gruppo delle squadre a quota 21, fra il tredicesimo e il sedicesimo posto nel raggruppamento, ovvero Alessandria, Pro Piacenza, Pontedera e Arzachena.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni dell’incontro: Carrarese schierata con Lagomarsini tra i pali, mentre Tentoni e Possenti saranno gli esterni laterali di difesa, rispettivamente sulla fascia destra e sulla fascia sinistra. I centrali difensivi saranno Andrei e Benedini, mentre il ghanese Agyei e Cardoselli saranno i centrocampisti centrali arretrati. Biasci, Tavano e Bentivegna si muoveranno invece come incursori offensivi alle spalle dell’unica punta di ruolo, Coralli. Risponderà il Cuneo con una difesa a tre formata da Boni, Conrotto e Cristini, schierata davanti all’estremo difensore Stancampiano. I centrali di centrocampo saranno Rosso, Cristini e Gerbaudo, mentre Baschirotto si muoverà come esterno laterale di destra e Testoni come esterno laterale di sinistra. Dell’Agnello e Galuppini faranno coppia sul fronte d’attacco.

TATTICA E PRECEDENTI

4-2-3-1 per la Carrarese, mentre il Cuneo sarà schierato con un 3-5-2. Le due squadre negli ultimi campionati si sono sempre trovati in gironi diversi, ma in questa annata si sono già affrontate in partite ufficiali per due volte, per giunta nel giro di una settimana. Il 20 agosto 2017 in Coppa Italia, 2-2 a Carrara, gol toscani di Vassallo e Tavano e rimonta piemontese con le reti di Cristini e Quitadamo. A Cuneo vittoria della Carrarese nel match d’andata di campionato dello scorso 27 agosto, rete decisiva di Tentoni nel primo tempo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

