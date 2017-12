DIRETTA/ Casertana Catanzaro (risultato finale 2-1) streaming video e tv: la decide D'Anna

Diretta Casertana-Catanzaro: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 20^ giornata di Serie C

23 dicembre 2017 - agg. 23 dicembre 2017, 18.33 Stefano Belli

Diretta Casertana-Catanzaro, LaPresse

DIRETTA CASERTANA CATANZARO (2-1): LA DECIDE D'ANNA

Arriva il triplice fischio finale del direttore di gara. La Casertana supera il Catanzaro due a uno e tornano alla vittoria dopo oltre trenta giorni. L'ultimo successo per i falchetti, infatti, risaliva al 12 novembre scorso, quando i rossoblu riuscirono ad imporsi tre a zero ai danni della Paganese. Sblocca il punteggio Turchetta all'undicesimo del primo tempo, poi Falcone pareggia i conti prima dell'intervallo. Nella ripresa ci pensa D'Anna, attorno al sessantacinquesumo, ad insaccare il gol della vittoria con una ribattuta sul rigore respinto dal portiere Nardo. (Aggiornamento Jacopo D'Antuono)



FALCONE PAREGGIA I CONTI

E' ricominciato da quasi dieci minuti di gioco il secondo tempo di Casertana Catanzaro, col risultato fermo sull'uno a uno. Al gol di Turchetta all'undicesimo ha infatti risposto Falcone con una marcatura al quarantaquattresimo. Nella ripresa, Alfageme vede annullarsi una rete per fuorigioco. L'attaccante rossoblu è bravissimo a sfruttare il cross di Turchetta, ma la gioia del gol viene azzerata dalla bandierina del guardalinee. Tante protese da parte della Casertana, che aveva già riassaporato il vantaggio. (Aggiornamento Jacopo D'Antuono)

TURCHETTA SPEZZA L'EQUILIBRIO

E' cominciata da circa venti minuti la sfida di Serie C tra Casertana Catanzaro, col risultato fermo sull'uno a zero in favore della formazione di casa. Gara sbloccata attorno al dodicesimo minuto da Turchetta, che spezza gli equilibri con una giocata di precisione. L'azione: Turchetta soffia la sfera a Polak, serve De Rose che scarica su Carriero, il cui suggerimento arriva D'Anna. Quest'ultimo, di prima intenzione, trova l'inserimento del compagno, che insacca sul secondo palo. Inizia malissimo il match del Catanzaro, che ha comunque ancora tutto il tempo per provare a recuperare. (Aggiornamento Jacopo D'Antuono)

SI COMINCIA!

La gara Casertana-Catanzaro vedrà i padroni di casa molto carichi dopo una serie di risultati non all'altezza. Ha preso parola in conferenza stampa il centrocampista Ivan Rajcic che ha sottolineato: "Siamo arrabbiati, per non usare altre parole. Bisogna essere così e non si deve essere assolutamente depressi perché sarebbe da deboli. Non credo alla sfortuna o alla fortuna, se creiamo sei palle gol e non segnamo vuol dire che la prossima volta ne dovremo creare dodici. Bisogna insistere su tutto e soprattutto sull'intensità". Il calciatore è sicuramente carico per fare bene e vuole cercare una risposta dopo un momento negativo già da questa partita: "Serve positività per uscire da questo momento già nella gara contro la Casertana. L'avversario però deve rimanere indifferente perché dobbiamo pensare solo a noi stessi e andare avanti". Staremo a vedere poi se queste parole verranno tradotte in risultati sul campo. (agg. di Matteo Fantozzi)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Casertana Catanzaro sarà una sfida che non sarà possibile seguire in diretta tv su nessun canale tra quelli in chiaro o a pagamento, ma che gli abbonati al sito elevensports.it potranno vedere in diretta streaming video via internet, collegandosi sul portale anche acquistando il match come evento singolo.

I BOMBER

In Casertana-Catanzaro si affronteranno due attaccanti che stanno facendo molto bene come Luis Alfageme e Luigi Falcone. L'attaccante argentino de La Pampa è un classe 1984 che è arrivato in Italia giovanissimo. Quando aveva vent'anni è stato pescato dal Brescia che l'ha preso dal Kobe. Ha fatto un po' fatica in Serie B anche per tanti infortuni che l'hanno costretto a fermarsi ripetutamente. Alla Casertana è arrivato quest'estate dopo che aveva vestito per un anno la maglia biancoscudata del Padova. Fino a questo momento ha segnato sette reti, meglio di lui hanno fatto solo Curaiale del Catania con 8 reti e Saraniti del Virtus Francavilla con 9. Luigi Falcone invece ne ha segnati quattro ed è un classe 1992. Cresciuto nel Lecce è esploso con la maglia del Varese. Ha girato molto in carriera vestendo le maglie anche di Catania, Reggiana e Viterbese tra le altre. Al Catanzaro è arrivato in estate. (agg. di Matteo Fantozzi)

STATISTICHE

Vediamo i numeri stagionali della Casertana e del Catanzaro, con cui le due formazioni si avvicinano alla partita di oggi valida per la prima giornata di ritorno del girone C di Serie C 2017-2018. I campani in casa hanno vinto solo due volte e perso in cinque occasioni, inoltre gli uomini di Luca D’Angelo hanno il peggior attacco interno del girone C con sole quattro reti fatte. Il Catanzaro nelle partite esterne ha ottenuto invece come risultati utili due vittorie e un pareggio, segnando dieci reti e incassando 12 gol. Passando invece ai numeri totali, per la Casertana abbiamo tre vittorie, sei pareggi e nove sconfitte, con 14 gol segnati e 19 subiti, mentre il Catanzaro ha fatto certamente meglio con sette vittorie, quattro pareggi e sette sconfitte, 21 gol segnati e altrettante reti subite per una differenza reti in perfetto equilibrio. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

I TESTA A TESTA

Il match Casertana-Catanzaro si è giocato in Campania in altre tre circostanze con il bilancio di una vittoria dei padroni di casa e due pareggi. Per trovare la vittoria della Casertana dobbiamo tornare indietro all'aprile del 2015 quando la gara terminò col risultato di 2-1. Il match fu aperto nel primo tempo dai gol di Cisse e Agodirini, mentre a venti minuti dalla fine è arrivato il calcio di rigore siglato da Razzitti che ha dimezzato lo svantaggio senza che i suoi riuscissero a trovare il pareggio. Da quel momento in casa della Casertana il Catanzaro ha portato via due punti con un 2-2 del gennaio del 2016 e uno 0-0 arrivato appena dodici mesi dopo. Nella gara d'andata di questa stagione i giallorossi si sono imposti col risultato di 2-1. La gara era stata sbloccata nel primo tempo dalle reti di Cunzi e Falcone. All'inizio della ripresa Alfageme riapriva il match che nonostante il rosso a Zanini non trovò risposta da parte della Casertana poi rimasta in dieci alla fine per il doppio giallo preso da Padovan. (agg. di Matteo Fantozzi)

ORARIO E PRESENTAZIONE DELLA PARTITA

Casertana-Catanzaro, diretta dal signor Volpi di Arezzo, sabato 23 dicembre 2017 alle ore 16.30, sarà una delle sfide della prima giornata di ritorno nel girone C del campionato di Serie C. La Casertana non vince in campionato dal match interno contro la Paganese dello scorso 11 novembre, e ha perso gli ultimi due match, entrambi di misura col punteggio di uno a zero, in casa contro il Bisceglie e in trasferta contro il Matea. Un momento indice anche del girone d'andata di per sé non esaltante dei campni, a quota quindici punti appaiati all'Andria nel girone C di Serie C, e capaci di far meglio a metà campionato solamente del fanalino di coda, l'Akragas. Una difesa che è la migliore tra le ultime sei della classifica non compensa il terzo peggior attacco del girone, con soli quattordici gol realizzati.

I campani avevano velleità di crescita a inizio stagione, ma non sono riusciti a concretizzarle così come ha fatto il Catanzaro, che invece continua a crescere e a candidarsi alla zona play off. Al momento i calabresi sono appaiati tra settimo e nono posto con Juve Stabia e Rende a quota venticinque punti, e dopo due vittorie contro Sicula Leonzio e Fondi hanno ottenuto un pareggio nell'ultimo confronto contro la Paganese. Risultati importanti per una squadra che ha ottenuto una sofferta salvezza in extremis nella passata stagione, e che vive con la spada di Damocle del processo per il calcioscommesse che potrebbe però vanificarne gli sforzi a fine stagione.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Allo stadio Pinto di Caserta si affronteranno queste probabili formazioni. I campani padroni di casa giocheranno con Cardelli in porta e una difesa a tre composta dal ceko Polak, da Lorenzini e da Rainone. D’Anna giocherà come esterno laterale di destra, mentre sulla fascia sinistra si muoverà De Marco. De Rose e il croato Rajcic saranno invece i centrali di centrocampo, con Turchetta e Carriero avanzati alle spalle dell’argentino Alfageme, terminale offensivo di riferimento. Risponderà il Catanzaro con Sirri, Riggio e Di Nunzio, titolari nella difesa a tre davanti all’estremo difensore Nordi. A centrocampo il romeno Marin sarà affiancato da Spighi e Maita, mentre Zanini sarà l’esterno di fascia destra e Nicoletti l’esterno di fascia sinistra. In attacco ci sarà Lukanovic al fianco di Falcone nel tandem offensivo.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

I moduli a confronto vedranno la Casertana schierata con il 3-4-2-1 ed il Catanzaro che risponderà con il 3-5-2 del tecnico Dionigi. All’andata il Catanzaro l’ha spuntata con il punteggio di due a uno grazie ai gol di Cunzi e Falcone, con la Casertana capace solamente di accorciare le distanze con Alfageme. L’ultimo precedente a Caserta risale al 10 dicembre 2016, terminato in parità con il punteggio di zero a zero, ultima vittoria interna della Casertana datata 19 aprile 2015, due a uno con gol decisivi di Cissé e Agodirin per i campani.

QUOTE E SCOMMESSE

Le quote per la sfida tra Casertana e Catanzaro rivelano un lieve favore del pronostico per i campani, la cui vittoria interna viene fissata a una quota di 2.40 da William Hill, mentre Bwin propone a 2.90 l’affermazione esterna e Betclic a 2.95 la quota relativa al pareggio. Per l’over 2.5, quota di 2.39 proposta da Bet365, mentre Unibet quota 1.58 l’eventuale under 2.5.

