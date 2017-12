DIRETTA / Fondi Catania (risultato finale 1-3): gli etnei tornano alla vittoria!

Diretta Fondi-Catania: risultato finale 1-3. Gli etnei tornano a vincere e salgono a quota 41 punti nel girone C di Serie C, continuando a mettere grande pressione al Lecce capolista

23 dicembre 2017 - agg. 23 dicembre 2017, 18.22 Stefano Belli

Diretta Fondi-Catania, LaPresse

DIRETTA FONDI CATANIA (RISULTATO FINALE 1-3)

Fondi Catania 1-3: importante vittoria esterna per gli etnei, che espugnano il Purificato e, aspettando l’impegno del Lecce, salgono in vetta alla classifica del girone C di Serie C agganciando i salentini. Vittoria meritata per il Catania, anche se nella parte finale della partita il Fondi ha dimostrato di avere orgoglio e ha provato a riaprirla: già prima del gol la squadra di casa ci aveva provato con Quaini che, appena prima di lasciare il posto a Vasco, aveva provato il tiro da fuori che era uscito di pochissimo. All’80’ invece è arrivato il gol di Gianluca Galasso: servito da Nolé, il terzo destro del Fondi si è inserito molto bene e con un bel destro ha battuto imparabilmente Pisseri. Una rete che purtroppo è servita a poco: il Catania ha controllato agevolmente e si è preso i tre punti con i quali sale a quota 41 e prosegue nel suo ottimo campionato, tornando a vincere dopo due turni mediocri. Per il Fondi sconfitta che lascia la squadra a quota 21 punti e ancora piuttosto vicina alla zona playout. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA FONDI CATANIA (0-3): TRIS DI RIPA!

Fondi Catania 0-3: cambia ancora la partita del Purificato, sempre in vantaggio la squadra di Cristiano Lucarelli che ha anche trovato la terza rete, e a questo punto avvicina nettamente la possibilità di prendersi una vittoria importante per le ambizioni di promozione diretta. Gol firmato da Francesco Ripa: mancava solo la sua firma ed è arrivata al 62’ grazie all’astuzia di Curiale, che ha recuperato palla vicino alla porta di Elezaj e ha servito immediatamente il compagno di reparto, che da due passi non poteva sbagliare, segnando il quarto gol in campionato. Il secondo tempo si è aperto con un’occasione per il Catania: Mazzarani ha spinto un contropiede che si è finalizzato in un assist di Curiale per Semenzato, ma l’esterno destro arrivando in corsa ha trovato la pronta risposta di Elezaj che ha mandato il pallone in calcio d’angolo. Poco dopo si è rivisto il Fondi, che era sparito offensivamente dal gol del vantaggio catanese: bel destro di Flavio Lazzari e palla fuori di poco. Al 56’ la prima sostituzione per Antonello Mattei: è uscito Corticchia per fare posto a De Martino, che ha subito provato a rendersi pericoloso con un colpo di testa terminato fuori. Ora l’ultima parte del secondo tempo al Purificato: mettiamoci comodi per vedere come andranno le cose. (agg. di Claudio Franceschini)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Fondi Catania sarà una sfida che non sarà possibile seguire in diretta tv su nessun canale tra quelli in chiaro o a pagamento, ma che gli abbonati al sito elevensports.it potranno vedere in diretta streaming video via internet, collegandosi sul portale anche acquistando il match come evento singolo.

DIRETTA FONDI CATANIA (0-2): RADDOPPIA CURIALE!

Fondi Catania 0-2: finisce il primo tempo con gli etnei che, superato un iniziale timore nell’approcciare la partita, dominano al Purificato e sono giustamente in vantaggio. Al momento il Catania è primo in classifica nel girone C di Serie C: agganciato il Lecce, che però dovrà giocare in serata contro la Virtus Francavilla. Intanto però bel messaggio dei ragazzi di Cristiano Lucarelli, che non mollano di un centimetro: dopo aver trovato la rete del vantaggio con Fornito, i siciliani hanno raddoppiato con il solito Davis Curiale che firma così il nono gol nel suo campionato. Altra azione insistita del Catania: filtrante di Esposito per Mazzarani, intervento di Elezaj a chiudere lo specchio della porta al numero 32 ma sulla ribattuta Curiale ha sparato la botta che non ha lasciato scampo al portiere del Fondi. Da segnalare le ammonizioni a Marchese e Vastola nel giro di due minuti; la partita in generale è cambiata quando gli etnei hanno trovato il gol dello 0-1, da quel momento il Fondi ha dimostrato di aver accusato il colpo e ha lasciato sempre più spazio alla seconda in classifica, che ne ha approfittato. Ad ogni modo qui al Purificato non è finita: mancano ancora 45 minuti da giocare, staremo a vedere quello che succederà e se il Fondi riuscirà a rimetterla in piedi. Per quanto si è visto sembra in ogni caso difficile… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA FONDI CATANIA (0-1): GOL DI FORNITO

Fondi Catania 0-1: partita iniziata allo stadio Purificato dove la situazione si è sbloccata al 17’ minuto. Padroni di casa schierati in campo con il 4-3-1-2 e Lazzari in appoggio a Nolé e Corvia, il Catania risponde con il solito 3-5-2 nel quale Ripa e Curiale formano il tandem offensivo; la prima occasione è per gli etnei, che conquistano un calcio d’angolo al 10’ minuto e, sugli sviluppi, trovano una buona palla con Semenzato che raccoglie una sponda aerea di Ripa e tira in porta, trovando però la parata di Elezaj che è attento a respingere con i pugni. La partita la stava facendo il Fondi: la squadra di Antonello Mattei provava a tenere in mano il pallino del gioco facendo possesso palla, il Catania attendeva dietro con le linee compatte e prova a ripartire. Dal quarto d’ora in avanti però i siciliani hanno alzato il baricentro e hanno trovato la via della rete: autore del gol è stato Giuseppe Fornito, il playmaker schierato davanti alla difesa che appostato a due passi dalla porta sul secondo palo ha sfruttato un assist di Mazzarani sul quale Ripa non era riuscito ad arrivare. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA FONDI CATANIA (0-0): SI COMINCIA!

Tra i calciatori più motivati in vista della gara Fondi-Catania c'è sicuramente Davis Curiale, giocatore alla ricerca del riscatto e della voglia di imporsi ancora all'attenzione di media e tifosi. Il ragazzo ha parlato a La Sicilia, sottolineando: "Questa deve essere la stagione del mio riscatto personale". Ha poi spiegato le caratteristiche della sua squadra: "La nostra forza è il gruppo e lo abbiamo dimostrato anche domenica scorsa a Rende. Abbiamo dedicato la vittoria ad Andrea Russotto che speriamo possa tornare in campo molto presto. Possiamo giocare anche insieme io e Ripa. Chi temo per la classifica? Temo il Catania. Sappiamo di avere due avversarie forti come il Lecce e il Trapani, ma noi siamo competitivi. Ho un ottimo rapporto con mister Lucarelli e della città sono innamorato. Qui mi trovo davvero molto bene". Staremo a vedere se Curiale riuscirà a fare la differenza nella gara di oggi contro il Fondi. (agg. di Matteo Fantozzi)

I BOMBER

Nella gara Fondi-Catania si sfidano due attaccanti che sicuramente appartengono ad un'altra categoria. Il miglior bomber degli etnei è Davis Curiale che ha ritrovato finalmente il campo con continuità dopo diversi problemi fisici. Classe 19877 nato a Colonia ma di origini italiane è cresciuto nella primavera del Palermo. Dopo due anni vissuti tra Trapani e Lecce il ragazzo è arrivato a Catania quest'estate. Ha segnato fino a questo momento otto reti e meglio di lui invece ha fatto solo Saraniti al momento capocannoniere del Gruppo C di Serie C con nove reti. Daniele Corvia invece rispetto al suo collega ha potuto esordire e segnare diverse reti anche in Serie A con le maglie di Roma, Siena e Lecce. Con i giallorossi è cresciuto fino a che poi ha iniziato a girare in prestito per essere poi ceduto. Negli ultimi anni ha iniziato a fare un po' fatica in Serie B per scendere solo quest'anno in Serie C con il Fondi dove ha segnato quattro reti in sette partite giocate. (agg. di Matteo Fantozzi)

LE STATISTICHE

Il Racing Fondi affronterà il Catania: i numeri delle due formazioni che si sfidano oggi ci permettono di capire che stanno vivendo una stagione molto diversa nell’attuale campionato di Serie C, girone C. I laziali fra le mura amiche hanno vinto tre partite, raccogliendo poi lo stesso numero di pareggi e di sconfitte, segnando otto reti e incassandone sette. In totale per il Fondi in campionato cinque vittorie, sei pareggi e sette sconfitte, con 17 gol segnati e altrettante reti al passivo. Il Catania nelle partite esterne finora disputate ha vinto ben sei volte, senza nessun pareggio e con tre sconfitte. Gli etnei hanno segnato 15 gol e possono fregiarsi del primato di miglior attacco esterno del girone. In totale invece il Catania vanta 30 gol segnati e 12 subiti, che hanno portato a ben 12 vittorie, a fronte di due pareggi e quattro sconfitte. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

I TESTA A TESTA

La gara Fondi-Catania si gioca per la seconda volta nel Lazio dopo la sfida dello scorso anno. Se si contano anche le gare del Massimino però i precedenti in totale salgono a tre e caso vuole che sono terminati tutti col risultato di 1-1. Nella gara del settembre del 2016 gli etnei passarono in vantaggio con Fornito per subire il pari di Tiscione. Nel match di Fondi invece a passare in vantaggio fu la squadra allenata da Sandro Pochesci con un gol di Calderini, pareggiato dal calcio di rigore realizzato da Mazzarani a quindici minuti dalla fine. Il match d'andata è terminato sempre 1-1 con i gol di Curiale prima e Sousa poi a cavallo dell'intervallo. Dopo un momento complicato Fondi è tornato nelle ultime due giornate a fare bene con due vittorie contro Akragas e Bisceglie senza subire gol e siglandone ben cinque. Questo ha permesso di lasciare dietro la zona retrocessione a cinque punti. Il Catania invece è secondo appena tre punti dietro il Lecce capolista. (agg. di Matteo Fantozzi)

ORARIO E PRESENTAZIONE PARTITA

Fondi-Catania, diretta dal signor Robilotta di Sala Consilina, sabato 23 dicembre 2017 alle ore 16.30, sarà una delle sfide della prima giornata di ritorno nel girone C del campionato di Serie C. Continua a stupire il Fondi, sempre più in serie positiva da quando Mattei ha preso il posto di Giannini ormai molte settimane fa. E dopo un inizio di campionato shock, segnato da diverse sconfitte e un cammino quasi da vittima sacrificale designata, il Fondi ha saputo cambiare il suo destino non solo rimontando dal fondo della classifica, ma anche affermandosi come una delle formazioni più brillanti del momento. Nelle ultime due partite i pontini hanno battuto tre a zero l'Akragas in casa e due a zero il Bisceglie in trasferta. Risultati che hanno garantito ai laziali di salire a quota ventuno punti, con ben cinque lunghezze di distanza sulla zona play out.

Davvero niente male per una squadra che dopo poche giornate era già ultima per distacco. Dall'altra parte, il Catania che a quota trentotto punti, dopo l'ultima vittoria per tre a zero sul campo del Rende è tornato sulla scia di un Lecce che ha comunque chiuso in testa il girone d'andata con tre lunghezze di vantaggio sugli etnei. Il Fondi all'andata ha trovato proprio a Catania il suo unico risultato positivo del pessimo inizio di stagione vissuto, ma i siciliani non possono perdere terreno in chiave promozione.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Purificato di Fondi. I padroni di casa schiereranno il portiere albanese Elezaj dietro una difesa a quattro con Galasso impiegato in posizione di terzino destro, Paparusso impiegato in posizione di terzino sinistro e Vastola e Ghinassi schierati come centrali. A centrocampo il terzetto titolare sarà composto da Corticchia, Quaini e Ricciardi, mentre Lazzari avrà compiti da trequartista alle spalle del tandem difensivo composto da Corvia e Nolé. Risponderà il Catania con l’estremo difensore Pisseri alle spalle dei tre centrali di difesa, Aya, Tedeschi e Bogdan. A centrocampo giocheranno Bucolo, Fornito e Mazzarani, centrali mentre Semenzato coprirà l’out di destra e Marchese sarà invece il laterale mancino. Sul fronte offensivo, confermato il tandem Curiale-Ripa, autori dei tre gol che hanno permesso agli etnei di sbancare Rende la settimana scorsa.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Tra Fondi e Catania il confronto tattico sarà tra il 4-3-1-2 del mister dei pontini, Mattei, ed il 3-5-2 di Cristiano Lucarelli nel Catania. Il Fondi ha imposto il pareggio in casa agli etnei nel match d’andata, uno a uno con i gol di Curiale e De Sousa. Curiosamente anche i due precedenti dello scorso campionato, sia quello in casa del Fondi sia quello in casa del Catania, sono terminati in parità con il punteggio di uno a uno.

QUOTE E SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker sul match vedono il Catania favorito nonostante il fattore campo avveso, successo etneo quotato 210 da Bwin mentre la vittoria interna dei pontini viene quotata 3.40 da Betclic e il pareggio proposto a una quota di 3.10 da William Hill. Per Bet365, over 2.5 quotato 2.35, mentre l’under 2.5 viene quotato 1.65 da Unibet.

