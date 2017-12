DIRETTA/ Gavorrano Livorno (risultato finale 2-4) info streaming video e tv: poker di Vantaggiato!

Diretta Gavorrano Livorno info streaming video e tv, probabili formazioni, orario di gioco, risultato live e quote di questa importante gara valida per il girone A della serie C.

DIRETTA GAVORRANO LIVORNO (RISULTATO FINALE 2-4): POKER DI VANTAGGIATO!

Nell’ultima mezz’ora allo stadio “Zecchini” di Grosseto succede di tutto: il Livorno che sembrava controllare bene il match realizza al minuto 63 il punto esclamativo grazie a Luci (ben servito a rimorchio da Vantaggiato): 2-3 e giochi chiusi? Macchè, proprio allora il Gavorrano si sveglia e li riapre solo tre minuti dopo, al 67’, col centrocampista Vitiello e mette così pepe alla parte finale del secondo tempo, in cui i labronici sono costretti a subire il parziale ritorno dei grossetani che, dal canto loro, cominciano a credere nella possibile impresa di fermare la capolista. Infatti la squadra di Sottil soffre la pressione dei padroni di casa e può solo agire di ripartenza, ma all’86’ se la vede davvero brutta quando il Gavorrano sfiora il clamoroso 3-3: su un bello spunto di Conti, Gemignani non riesce a chiudere bene sul secondo palo da ottima posizione e il suo tiro si spegne a lato. Anzi, all’88’ Malotti si ripete e fallisce in modo ancora più sciagurato la chance di “freddare” Pulidori e così il Livorno si salva ancora. E così, al termine di quattro minuti di recupero, la capolista riesce addirittura a fare poker con Vantaggiato proprio nel momento di maggior pressione degli avversari e coglie dunque 3 punti preziosi, pur soffrendo molto nel finale al cospetto di un Gavorrano comunque lodevole anche se a tratti ingenuo contro un avversario che si è dimostrato più cinico. (agg. di R. G. Flore)

CHIEDONO RIGORE I PADRONI DI CASA!

In avvio di ripresa, nonostante lo svantaggio maturato a fine primo tempo (o forse proprio per questo motivo), il Gavorrano continua a subire l’iniziativa di un Livorno per nulla dome e anzi alla ricerca del punto che chiuderebbe la gara: al 50’ infatti è Vantaggiato a sfiorare l’1-3, colpendo una traversa sulla ribattuta del portiere di casa. Va comunque detto che poco dopo la squadra allenata da Favarin chiede un calcio di rigore per una caduta di Brega in area, ma il direttore di gara è inflessibile e fa segno che l’azione può proseguire. In seguito, il terzo a finire sul taccuino del direttore di gara è Vitiello, sanzionato con un “giallo” sacrosanto al minuto 55 e nell’azione successiva orchestrata dal Livorno, questa volta sono i labronici a chiedere timidamente un penalty che anche questa volta non viene concesso dopo le proteste di Doumbia. (agg. di R. G. Flore)

MAIORINO LA RIBALTA IN DUE MINUTI!

Nonostante un avvio migliore degli ospiti, a passare in vantaggio a sorpresa sono i grossetani che sorprendono la squadra di Andrea Sottil con la rete al 19’ di Moscati: il cross vincente è di Brega che è bravo a trovare in area l’attaccante e per Pulidori non c’è nulla da fare: 1-0! Il gol subito sveglia i labronici che solo cinque minuti dopo vanno vicini all’immediato pareggio con l’esterno sinistro Doumbia. Gli amaranto pian piano prendono il controllo delle operazioni e collezionano due tiri da calcio d’angolo, ma la difesa del Gavorrano regge comunque bene ma non riesce a rientrare negli spogliatoi, a fine primo tempo, forte di questo prezioso vantaggio dato che proprio in extremis il Livorno rimette in linea di galleggiamento la barca e non solo: infatti, dopo un assedio (per quanto non tambureggiante) durato dieci minuti, gli ospiti ribaltano il punteggio in meno di 120 secondi. Al 42’ ci pensa lo scatenato Doumbia a servire un “cioccolatino” per Maiorino che insacca facilmente (1-1), ma non è finita qui: nemmeno il tempo di rimettere la palla al centro che il Livorno raddoppia ancora con Maiorino, devastante in posizione di guastatore tra le linee: 1-2 e Gavorrano che vede vanificato l’inaspettato vantaggio iniziale! (agg. di R. G. Flore)

FASE DI STUDIO DEL MATCH

Il match dello stadio “Carlo Zecchini” di Grosseto, uno dei tanti derby che propone questo girone della Serie C, vede andare in scena un vero e proprio testa-coda, con i padroni di casa che, al cospetto della capolista Livorno, provano comunque a contenere gli amaranto che partono subito col piede sull’acceleratore ed ecco che nell’area del Gavorrano piovono subito i primi cross, pur senza esito. La compagine allenata da Giancarlo Favarin, invece, si affaccia per la prima volta dalle parti di Pulidori al 5’, ma il cross di Conti trova l’attenta chiusura della retroguardia labronica. Insomma, in questi primi minuti la gara vive una fase di studio anche se si attende, da un momento all’altro, la prima fiammata di un Livorno che vuole sfruttare questo impegno per allungare in classifica. (agg. di R. G. Flore)

IN CAMPO, SI COMINCIA!

Derby toscano fra Gavorrano e la capolista Livorno: si scende in campo fra pochi minuti, dunque è giunto il momento di leggere le statistiche stagionali delle due formazioni che si affrontano nella prima giornata di ritorno del girone A di Serie C, quasi un testa-coda visto che il Gavorrano è invece penultimo. I padroni di casa sono in zona play-out a causa delle 11 sconfitte patite, record negativo del girone, mentre le vittorie sono state solamente tre e i pareggi quattro. Da rivedere la difesa che ha incassato 29 reti, a fronte dei 16 gol segnati. Il Livorno ovviamente ha numeri nettamente migliori: la capolista ha perso solo una volta e detiene il miglior attacco del campionato con 39 reti segnate, e una delle migliori difese, avendo subito 15 gol in 19 turni. Per i labronici il girone d’andata si è chiuso con tredici vittorie, quattro pareggi e una sola sconfitta, un cammino ai limiti della perfezione. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Gavorrano Livorno non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C, ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale ElevenSports.it (accesso diretto selezionando il vecchio Sportube) che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

TESTA A TESTA

L'unico precedente della gara Gavorrano-Livorno risale alla gara d'andata quando le due compagini si affrontarono per la prima giornata d'andata del Gruppo A di Serie C. Allo Stadio Armando Picchi furono gli amaranto a imporsi col risultato di 2-1. Furono gli ospiti a passare in vantaggio con un gol di Lombardi alla mezzora. Negli ultimi venti minuti invece con una rete di Doumbia e una di Pedrelli il Gavorrano furono in grado di ribaltare un po' a sorpresa il risultato. Le due compagini vivono un momento simile negli ultimi risultati, ma molto diverso per quanto riguarda la classifica. Il Gavorrano nelle ultime cinque ha fatto sei punti, sta provando a reagire ma i punti in classifica rimangono tredici che non permettono di uscire dalla zona retrocessione. Il Livorno è un po' calato negli ultimi cinque turni dove ha perso anche la prima partita della sua stagione. Nonostante questo è prima con nove punti in più del Siena. (agg. di Matteo Fantozzi)

ORARIO E PRESENTAZIONE DELLA PARTITA

La partita tra Gavorrano e Livorno, diretta dall'arbitro Giovanni Ayroldi e valida per la ventesima giornata del campionato di serie C girone A, si giocherà oggi 23/12 ale 14:30. La curiosità è naturalmente tutta sul Livorno, che attualmente guida la classifica con la bellezza di 43 punti. Gli amaranto stanno andando a gonfie vele in campionato, con uno score a dir poco impressionante: 13 vittorie, 4 pareggi ed una sola sconfitta. Per far comprendere al meglio quale sia la reale forza dei toscani basterà dire che il Siena, che si trova in seconda posizione nel campionato di serie C, girone A, ha la bellezza di 10 punti di distacco (33). E' chiaro quindi che il Livorno è oramai praticamente certo di aver già conquistato la vetta e che si appresta a continuare partita dopo partita con un atteggiamento sereno. Tutt'altro discorso invece per il Gavorrano, che naviga in acque pericolose. Attualmente, infatti, i grossetani sono diciassettesimi in classifica, in piena zona retrocessione, con appena 13 punti in classifica. La differenza col Livorno è abissale: addirittura 30 punti che rendono la partita dei grossetani difficilissima. Lo score, al momento è magro: 3 vittorie, 4 pareggi e ben 11 sconfitte. La missione è di quelle impossibili.

IL CONTESTO

Passiamo adesso ad approfondire alcuni dettagli sulle squadre e vediamo come entrambi i team arrivano a questa ventesima giornata di campionato. Comprendere bene come è andata la giornata recedente, ci farà capire gli umori in campo e in questo modo potremmo delineare bene qual è la situazione. Partiamo con i favoriti del match, ossia il Livorno. Nell'ultima gara di campionato gli amaranto si erano distinti per una buona prestazione messa in campo in casa, all'Armando Picchi, contro il Piacenza. Squadra ostica, quella dei biancorossi, che infatti non ha permesso al Livorno di andare oltre un soffertissimo 2-2 che ha parzialmente stoppato una cavalcata che sembrava essere inarrestabile. Il Gavorrano, invece, nella diciannovesima giornata di campionato, si era scontrato con la Pistoiese fuori casa uscendone un'altra volta sconfitto. I grossetani, infatti, nulla hanno potuto contro i pistoiesi, che si sono imposti con il netto punteggio di 3-1. Per il Gavorrano è tempo dunque di rimettersi in carreggiata.

PROBABILI FORMAZIONI GAVORRANO LIVORNO

Veniamo adesso alle probabili formazioni che scenderanno in campo per il match Gavorrano - Livorno. Partiamo subito dalla capolista Livorno, che punta decisamente a vincere questa sfida contro i grossetani che, almeno all'apparenza, pare essere davvero alla sua portata. Gli amaranto probabilmente scenderanno in campo come nell'ultima giornata di campionato. Accanto al portiere Pulidori ci saranno Pedrelli, Borghese, Gasbarro, Franco, Luci, Bruno, Doumbia, Maiorino, Valiani e Montini. Unico squalificato in casa Livorno è Borghese che durante l'ultima giornata contro il Piacenza è stato espulso. La formazione sembra essere confermata, salvo sorprese finali. Passiamo adesso al Gavorrano che, invece, non ha alcun problema di squalifiche ma presenta soltanto un diffidato, Leandro Vitiello. In campo i grossetani dovrebbero scendere con un prudente 3-5-2, piuttosto difensivo e compatto. L'idea è quella di riempire il centrocampo per bloccare sul nascere l'iniziativa degli amaranto. In porta ci sarà Salvalaggio, in difesa Ropolo, Bruni e Salvadori, a centrocampo Remedi, Borghini, Finazzi, Conti e Gemignani, in attacco Moscati e Brega. Il mister Favarin in settimana si è fatto sentire con i suoi, ordinando di non avere più cali di tensione.

PRONOSTICO E QUOTE

Non c'è nemmeno bisogno di dirlo: il pronostico di Gavorrano - Livorno è tutto a favore degli amaranto, primi in classifica e leader del settore C. Il Livorno vincente, infatti, è dato a 1.67, il pareggio a 3.60 e la vittoria, assai imporobabile, del Gavorrano, addirittura a 5.50. Puntare sui grossetani sarà certamente una scelta che se indovinata sarà redditizia.

