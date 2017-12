DIRETTA / Giana Erminio Pro Piacenza (risultato finale 1-0) streaming video e tv: vince la Giana!

Diretta Giana Erminio Pro Piacenza info streaming video e tv, le probabili formazioni, le quote scommesse, il risultato live e l'orario della partita valida per la serie C.

23 dicembre 2017 - agg. 23 dicembre 2017, 16.33 Francesco Agostini

Giana Erminio Pro Piacenza (web)

DIRETTA GIANA ERMINIO PRO PIACENZA (RISULTATO FINALE 1-0): FINE GARA

Bonalumi anticipa Abate su cross di Calandra, corner per il Pro Piacenza. Nulla di fatto dalla bandierina. Ammonito Pinto della Giana per un brutto fallo su Belfasti. Il neo-entrato rossonero non riesce proprio a proseguire il match e chiede il cambio. Al suo posto Pea manda in campo Messina. Doppia sostituzione invece per i lombardi: entrano Gullit e Degeri al posto di Perna e Pinto. Pericoloso Chiarello in contropiede, ma ottima diagonale di Battistini ad evitare che la palla giunga a Gullit, pronto a battere a rete all'altezza del dischetto del rigore. Altro cambio per gli ospiti: esce Barba, entra Starita. Per la Giana Erminio entrano invece Greselin e Rocchi al posto di Chiarello e Iovine. All'89esimo esce Foglio, entra Concina tra le fila dei padroni di casa. Al 90esimo bello schema degli ospiti su calcio piazzato, Belotti viene liberato sul secondo palo ma è troppo defilato per calciare, prova a rimetterla dentro ma Taliento non si fa sorprendere e blocca la sfera in presa alta. Nel finale ammonito Gullit per perdita di tempo. Vince la Giana.

RETE DI PERICO AL 48'

I due tecnici non effettuano sostituzioni durante l'intervallo. Tornano in campo gli stessi ventidue del primo tempo. Al 48esimo si sblocca il risultato e a passare in vantaggio è la Giana Erminio. Cross dalla sinistra di Foglio, respinta poco efficace di Belotti, al limite dell'aria arriva Perico che con un destro sporco indovina l'angolino dove Gori non può arrivare. Fatica ad impostare una reazione il Pro Piacenza, la Giana sulle ali dell'entusiasmo prova invece a raddoppiare. Doppia sostituzione effettuata da Fulvio Pea: escono Ricci e Cavagna, entrano Belfasti e La Vigna. Quest'ultimo si fa subito notare per un brutto fallo venendo quindi ammonito. Cartellino giallo rimediato anche da Marotta per gioco falloso.

INTERVALLO

Batti e ribatti in area del Pro, Pinto raccoglie la sfera al limite e ci prova col sinistro, ma la palla esce seppur di poco. Ancora Pinto, ma stavolta il destro è centrale, Gori fa sua la sfera agilmente. Al 24esimo arriva la prima vera chance da rete per la Giana, con Perna che sfrutta un errore di Aspas, entra in area e prova il tocco sotto, palla che fa la barba al palo ed esce sul fondo. Alla mezzora Abate scatta sul filo del fuorigioco e batte Taliento in uscita, ma il gioco era fermo per offside dell'attaccante rossonero. Incursione di Mastroianni in area poco dopo. L'attaccante rossonero però tarda il passaggio e termina a terra dopo un contrasto regolare con Montesano. Nuova chance per la Giana, con un bel cross di Foglio che Bruno impatta con un tuffo di testa, ma Gori è attento e si allunga bloccando la sfera. Prima dell'intervallo Calandra mette dentro e trova Mastroianni che col destro calcia di poco sul fondo.

INIZIO GARA

Giana Erminio in campo con il 4-4-1-1. In porta Taliento, in difesa Perico, Bonalumi, Montesano e Foglio. A centrocampo da destra verso sinistra Chiarello, Pinto, Marotta e Iovine. Tra le linee Perna, in attacco Bruno. Fulvio Pea replica schierando la Pro con il classico 4-4-2. Tra i pali Gori, linea difensiva composta da Calandra, Battistini, Belotti e Ricci. A centrocampo da destra verso sinistra Barba, Aspas, Cavagna e Alessandro. In avanti Abate e Mastroianni. Arbitra il signor Stefano Lorenzin di Castelfranco Veneto, coadiuvato dagli assistenti Mattia Segat di Pordenone e Veronica Martinelli di Seregno. Pronti via, reclama un calcio di rigore la Giana. Bruno viene a contatto con Gori e cade a terra, ma l'arbitro fa cenno di proseguire. Tentativo di Cavagna dal limite, conclusione centrale respinta da Taliento. Al sesto ci prova Bruno di destro, Gori non si fida di bloccare la sfera e spedisce in corner, il primo della gara. I padroni di casa insistono. Destro dalla distanza di Marotta, stavolta Gori non può essere messo in difficoltà e blocca senza problemi.

PRE-PARTITA

La Giana Erminio e la Pro Piacenza fra pochi minuti scenderanno in campo a Gorgonzola: nell’attesa del fischio d’inizio, vediamo alcune statistiche sul cammino delle due squadre in questo girone A della Serie C 2017-2018. I lombardi hanno il miglior attacco interno del girone A con 24 reti segnate e hanno ottenuto davanti al loro pubblico ben cinque successi, oltre a due pareggi e altrettante sconfitte. Gli emiliani dal canto loro arrivano da due vittorie in trasferta consecutive, tuttavia detengono il primato negativo di peggior attacco esterno del girone con appena quattro reti segnate. A livello generale, la Giana Erminio vanta sette vittorie, cinque pareggi e sei sconfitte nel girone d’andata appena concluso, con 33 gol segnati e 27 subiti; per la Pro Piacenza invece ecco cinque vittorie, sei pareggi e sette sconfitte, con 15 gol segnati e 21 subiti. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La partita tra Giana Erminio e Pro Piacenza non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C, ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale ElevenSports.it (accesso diretto selezionando il vecchio Sportube) che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

TESTA A TESTA

La sfida Giana Erminio-Pro Piacenza è stata giocata a Gorgonzola per appena due volte rispetto alle cinque in cui abbiamo visto il match a campi invertiti. In entrambi i precedenti la Pro Piacenza è riuscita a vincere col risultato di 2-1. La gara che ha aperto la stagione è terminata invece col risultato di 3-1. Nonostante questo bilancio è Giana Erminio a vivere una posizione migliore in classifica con 26 punti raccolti anche grazie ai dodici raccolti nelle ultime cinque giocate. Con quattro risultati utili consecutivi la Pro Piacenza è riuscita ad uscire dalla zona caldissima, con l'Alessandria che rimane agganciata e costringe la Pro a non sbagliare un passo nelle prossime uscite. Già da oggi quindi la gara sarà importante per entrambe le compagini che cercheranno di ottenere una vittoria. (agg. di Matteo Fantozzi)

ORARIO E PRESENTAZIONE DELLA PARTITA

La partita tra Giana Erminio e Pro Piacenza, diretta dall'arbitro Stefano Lorenzin e valida per la ventesima giornata del campionato di serie C girone A, si giocherà poco prima delle festività natalizie, oggi 23/12 alle ore 14:30. Iniziamo subito col vedere le due squadre come sono messe in classifica per farci un'idea di quale partita andremo a vedere questo sabato: la classifica è lo specchio della salute delle due squadre e dargli un'occhiata non può fare che bene. Partiamo con la squadra di casa, ossia il Giana Erminio. La squadra di Gorgonzola attualmente ricopre il sesto posto in classifica della serie C girone A con 26 punti all'attivo. Lo score è buono, anche se non eccezionale:7 vittorie, 5 pareggi e 6 sonfitte. La compagine di Giana Erminio oscilla tra la vittoria e la sconfitta ed è piuttosto equilibrata. A guardare la classifica del Pro Piacenza, invece, c'è da essere preoccupati. In questo momento ricopre la sedicesima posizione e se il campionato finisse oggi sarebbe agli spareggi per la retrocessione. Questa classifica deficitaria è spiegabile attraverso le sue statistiche: il Pro Piacenza ha, infatti, 5 vittorie, 6 pareggi e 7 sonfitte che, tradotte, signficano 21 punti. Come vediamo, comunque, la classifica è ancora corta e c'è tempo per recuperare. La classfica comunque non è l'unico parametro da analizzare in un contesto del genere.

IL CONTESTO

Per capire a fondo la situaizone del Giana Erminio e del Pro Piacenza, diventa anche di fondamentale importanza dare uno sguardo all'ultima giornata di campionato per vedere come entrabe le squadre arrivano a questa sfida. Partiamo dai padroni di casa, il Giana Erminio. Nella diciannovesima giornata di serie C girone A la squadra di Gorgonzola si era imposta con un rocambolesco 3-2 in casa contro l'Arzachena, altra buona formazione. Questa vittoria le ha permesso di avere una classifica più tranquilla e di tirare un sospito di sollievo. Passiamo adesso all'altra formazione, il Pro Piacenza. Anche loro comunque hanno vinto nell'ultima gara di campionato, dato che si sono imposti 1-0 sulla Lucchese: 3 punti preziosissimi per una squadra che navigava (e ancora naviga) in cattive acque. In questa ventesima giornata, quindi, vedremo scontrarsi due squadre in buona forma.

PROBABILI FORMAZIONI GIANA ERMINIO PRO PIACENZA

Veniamo adesso alle probabili formazioni che scenderanno in campo per il match Giana Erminio - Pro Piacenza. Iniziamo a vedere come scenderà in campo il Giana ERminio, reduce dalla rocambolesca vittoria sull'Arzachena. La squadra di Gorgonzola giocherà con il 4-4-1-1 e il tecnico sembra orientato a schierare la stessa formazione che ha battuto l'Arzachena. Vicino al portiere Taliento, ci saranno Perico, Bonalumi, Montesano, Foglio, Chiarello, Pinto, Marotta, Iovine, Bruno e Perna. Il parco infortunati e diffidati è vuoto e, di conseguenza, la formazione che scenderà in campo è la migliore. Passiamo al Pro Piacenza. La squadra del nord si appresta a questa sfida con un solo diffidato nella rosa, Mauro Belotti, di ruolo difensore centrale. E' ovvio quindi che anche in questo caso la formazione sia la migliore. Probabilmente il Pro Piacenza scenderà in campo con Gori, Calandra, Cavagna, Aspas, Mastroianni, Alessandro, Barba, Ricci, Abate, Battistini, Belotti. Entrambi i team, quindi, non si risparmieranno e tenteranno di portare 3 punti a casa con gli uomini migliori a disposizione.

PRONOSTICO E QUOTE

Tra Giana Erminio e Pro Piacenza sembra dominare un grande equilibrio. Le quote scommesse, però, non sembrano pensarla allo stesso modo dato che danno il Pro Piacenza vincente a 5.00, il pareggio a 3.40 e la vittoria del Giana Erminio a 1.85. La vittoria della squadra di Gorgonzola, quindi è data praticamente come certa.

© Riproduzione Riservata.