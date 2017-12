Infortunio D'Ambrosio/ Inter, problemi al ginocchio: possibile distorsione per il terzino

Infortunio D'Ambrosio, Inter: problemi al ginocchio, possibile distorsione per il terzino. Le ultime notizie sulle condizioni del difensore: esami nelle prossime ore

23 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Infortunio D'Ambrosio (Foto: LaPresse)

Natale in infermeria per Danilo D'Ambrosio, che ha lasciato il campo del Mapei Stadium per un infortunio. Il terzino dell'Inter ha accusato i primi problemi al 76' del match contro il Sassuolo: ha avvertito dolore, infatti, dopo aver incespicato sul terreno. Il calciatore nerazzurro si è dovuto arrendere, quindi ha lasciato il posto a Dalbert negli ultimi dieci minuti della partita. Stando a quanto riportato da Sky Sport, dovrebbe trattarsi di una distorsione al ginocchio sinistro. Le condizioni di Danilo D'Ambrosio sono da valutare, quindi nelle prossime ore verrà sottoposto ad accertamenti per verificare l'entità del suo infortunio e quindi capire quanto tempo dovrà restare fermo ai box per recuperare. La speranza ovviamente di Luciano Spalletti è di non dover rinunciare a lungo a D'Ambrosio, visto quanto si è rivelato importante per gli equilibri difensivi della sua squadra. Se ne saprà di più alla ripresa degli allenamenti ad Appiano Gentile.

INFORTUNIO D'AMBROSIO: LA PRIMA DIAGNOSI PER IL TERZINO

Trauma distorsivo al ginocchio sinistro: questa dovrebbe essere la diagnosi per l'infortunio di Danilo D'Ambrosio. Uscito vistosamente zoppicante dal terreno di gioco, il terzino dell'Inter verrà sottoposto ad esami per saperne di più sul suo infortunio. Finora è stato uno dei titolari inossidabili della stagione sulla fascia destra, ora rischia di doversi per forza fermare. Una giornata sfortunata per Luciano Spalletti per quanto riguarda i terzini: se Joao Cancelo non ha saputo ripagare la fiducia dell'allenatore nella partita con il Sassuolo, si è anche fatto male il titolare, Danilo D'Ambrosio. L'ex Torino quando è uscito dal campo non si è neppure fermato in panchina, ma si è rifugiato direttamente negli spogliatoio. La sensazione è che salterà il derby di Coppa Italia, ma andranno esclusi danni ai legamenti per scongiurare il rischio di perderlo per un tempo molto più lungo. Gli esami delle prossime ore dovranno chiarire anche questo aspetto.

