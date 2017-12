Infortunio Miranda/ Inter, problema al polpaccio: il difensore a rischio per il derby di Coppa Italia

Infortunio Miranda, Inter: problema al polpaccio per il difensore, è a rischio per il derby di Coppa Italia. Le ultime notizie sulle condizioni del brasiliano dopo il match col Sassuolo

23 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Infortunio Miranda (Foto: LaPresse)

Doppia tegola per l'Inter di Luciano Spalletti, che perde anche Joao Miranda per infortunio. Dopo l'uscita di Danilo D'Ambrosio, a lasciare il campo del Mapei Stadium nel match contro il Sassuolo è stato il difensore. Problema al polpaccio per il calciatore brasiliano, che nelle prossime ore verrà sottoposto ad accertamenti clinici. Lo staff medico nerazzurro dovrà verificare le condizioni di Miranda e diagnosticare l'infortunio riportato oggi, sabato 23 dicembre. Di conseguenza, sarà poi possibile stabilire i tempi di recupero. La speranza dell'allenatore è ovviamente di recuperare quanto prima il difensore, quindi che il problema si riveli facilmente risolvibile, anche perché all'orizzonte c'è il derby di Coppa Italia con il Milan. Un giocatore come Miranda è in grado di fare la differenza, quindi la sua presenza è senza dubbio importante. Le prossime ore in tal senso saranno decisive.

INFORTUNIO MIRANDA, INTER IN ANSIA: DERBY A RISCHIO?

Possibile infortunio muscolare per Joao Miranda: queste le ultime notizie sui problemi accusati dal difensore dell'Inter nella trasferta di oggi. Il brasiliano è uno dei pochi a disputare una buona gara: sempre preciso nelle chiusure e in diverse letture, ha mostrato una prestazione in crescendo. Peccato che nei minuti finali sia stato costretto a lasciare il campo per infortunio. Problemi al polpaccio per il centrale: l'auspicio dei tifosi nerazzurri è che si tratti di un semplice affaticamento e che, quindi, il problema non sia serio. Si spera di scongiurare il rischio di uno stiramento al polpaccio, che costringerebbe Miranda a restare più a lungo bloccato in infermeria. Se ne saprà di più nelle prossime ore, quando verrà sottoposto agli esami diagnostici. Di conseguenza seguiranno aggiornamenti sulle sue condizioni. Discorso simile per Danilo D'Ambrosio (clicca qui per il nostro approfondimento).

