DIRETTA / Juve Stabia Andria (risultato finale 3-0) streaming video e tv: punto esclamativo di Simeri!

Diretta Juve Stabia Andria: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 20^ giornata di Serie C

23 dicembre 2017 - agg. 23 dicembre 2017, 16.26 Stefano Belli

Diretta Juve Stabia-Andria, LaPresse

DIRETTA JUVE STABIA ANDRIA (3-0): RETE DI SIMERI AL 78'



Al 63esimo l'arbitro allontana il team manager dell'Andria dalla panchina, veementi le proteste dei pugliesi per il rigore concesso dall'arbitro senza esitazione. Prima sostituzione effettuata da Caserta. Dentro Simeri, fuori Paponi autore del gol su rigore. Cross di Crialese dalla sinistra, palla imprecisa e Maurantonio può ripartire dal fondo. Pericolosa la Fidelis. Nadarevic controlla palla sulla destra, se la porta sul sinistro e prova la conclusione dai venti metri, Branduani controlla la sfera sul fondo. Dentro Minucucci per Quinto nell'Andria. Poco dopo Papagni richiama Scaringella e manda in campo Croce. Al 78esimo la Juve Stabia chiude l'incontro. Lisi conquista l'ennesimo pallone a centrocampo, difesa dell'Andria presa in contropiede e servizio per Simeri che tutto solo davanti a Maurantonio piazza la sfera col sinistro in rete, 3-0 locale. Dentro Costantini, fuori Strefezza nelle Vespe. Entra anche Capece, fuori Lisi. Poco dopo Ippedico sostituisce Piccinni. Papagni esaurisce i cambi così come il suo dirimpettaio: Paolillo sostituisce Esposito mentre Di Cosmo prende il posto di Nadarevic. Prima del triplice fischio cartellino giallo a De Giorgi.

GOL DI PAPONI SU RIGORE AL 62'



Nessun cambio effettuato dai due tecnici durante l'intervallo. Tornano in campo gli stessi 22 del primo tempo. Annullato in apertura di ripresa un gol alla Juve Stabia: contropiede micidiale, Lisi però serve Mastalli nettamente in fuorigioco, scelta clamorosa dell'esterno offensivo delle Vespe a tu per tu con Maurantonio. Campani ancora pericolosi. Strafezza avvia l'ennesima azione offensiva, Canotto parte al limite del fuorigioco e supera la difesa ospite, cross arretrato per Paponi e tiro del numero 10 deviato in angolo da Maurantonio. Dal corner poi non succede nulla. Strafezza ammonito, fallo su Piccinni a centrocampo. Ammonito Esposito della Fidelis, brutta entrata su Lisi. Andria che prova, senza convinzione, a crear grattacapi ai padroni di casa, col tempo che scorre inesorabilmente. Controllano le Vespe. Al 61esimo però arriva il raddoppio delle Vespe. Lisi serve ottimamente Canotto con un filtrante in area di rigore, Maurantonio esce e lo atterra toccando palla e piede. Paponi glaciale dal dischetto: 2-0.

GOL DI CANOTTO AL 19'



Il risultato si sblocca al 19esimo. Pallone perso in uscita dalla Fidelis Andria, Morero recupera palla e offre l'assist a Canotto, tutto solo di controllare sulla destra in area di rigore e far partire un destro micidiale sul quale Maurantonio nulla ha potuto. Juve Stabia in vantaggio. Prova a rispondere la Fidelis: tentativo di De Giorgi dai venticinque metri, sfera alta sopra la porta di Branduani di poco. Ancora gli ospiti. Nadarevic, il più intraprendente dei suoi, crossa al centro per la testa di Scaringella, conclusione lesta tra le braccia di Branduani che ringrazia ancora una volta. Giro palla delle Vespe, passaggio poi errato di Canotto che serve Nadarevic, Crialese rimedia all'errore del compagno e fa sua la palla. Ammonito il capitano dell'Andria Piccinni, fallaccio a centrocampo su Mastalli. Alla mezzora gli ospiti sfiorano il pari: palla vagante al limite dell'area di rigore locale, Scaringella prova la conclusione avventandosi sulla stessa come un falco, tiro a lato della porta di Branduani. Nel finale Lisi semina il panico sulla fascia sinistra, cross al centro potente con Maurantonio che si getta sullo stesso prima che arrivi a Paponi, spazza poi Rada.

INIZIO GARA



Juve Stabia in campo con il 4-2-3-1. Tra i pali Branduani, in difesa Nava, Morero, Bachini e Crialese. In mediana Mastalli e Viola, in zona offensiva il tridente Canotto-Strafezza-Lisi in supporto di Paponi, unica punta. La Fidelis Andria risponde con il 4-3-3. In porta Maurantonio, linea difensiva composta da Celli, Quinto, Rada e De Giorgi. A centrocampo Esposito, Piccinni e Curcio. In attacco Nadarevic, Lattanzio e Scaringella. Ci provano i campani per primi. Primo affondo di Nava sulla destra, il cross alla ricerca di Paponi e compagni è però troppo lungo. Poco dopo Piccinni va alla conclusione dai venti metri dopo il corner battuto da De Giorgi, il suo tiro, però, finisce sul fondo e la Juve Stabia può ripartire. Ghiotta chance per le Vespe al nono minuto. Viola apre benissimo a destra per Canotto, l'ex Melfi sfonda e prova a cercare Paponi al centro dell'area, Rada chiude in corner in extremis.

SI COMINCIA!

Le vespe arrivano alla gara Juve Stabia-Andria dopo una bella vittoria in rimonta contro la Reggina, partita che ha analizzato con uno sguardo al futuro l'attaccante Daniele Paponi. Questi ha sottolineato: "E' stata per noi una vittoria importante perché ci ha riportato a vincere tra le mura amiche. E' proprio qui che si possono costruire degli obiettivi importanti. Abbiamo fatto una grande partita anche nel primo tempo li abbiamo messi là. Abbiamo costruito almeno 10-15 palle da gol in area di rigore. Di sicuro non mi sono piaciuti i fischi alla fine del primo tempo perché la partita la stavamo facendo noi, ma questo alla fine non importa". Il calciatore si è detto poi contento per la partita giocata dalla sua squadra e anche del fatto che il gruppo si è ritrovato. Vedremo se la Juve Stabia avrà la forza e la determinazione di mettere in campo voglia e intensità già nella partita di oggi contro l'Andria. (agg. di Matteo Fantozzi)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Juve Stabia Andria sarà una sfida che non sarà possibile seguire in diretta tv su nessun canale tra quelli in chiaro o a pagamento, ma che gli abbonati al sito elevensports.it potranno vedere in diretta streaming video via internet, collegandosi sul portale anche acquistando il match come evento singolo.

I BOMBER

Nella gara Juve Stabia-Andria si troveranno uno davanti all'altro i due bomber Daniele Paponi e Michele Scaringella rispettivamente a segno cinque e sette volte in questa stagione. Paponi è un classe 1988 che all'inizio della sua carriera aveva fatto parlare molto bene di sé. Cresciuto nella Primavera del Parma era riuscito anche ad esordire in Serie A quando di anni ne aveva appena diciassette. Vari prestiti l'hanno portato al Bologna dove il calciatore non è riuscito a ripetersi. Nelle categorie inferiori si è ritrovato ed è arrivato a Castellammare di Stabia esattamente un anno fa. E' un attaccante di spessore fisico e in grado di fare la differenza anche perché rapido e molto abile tecnicamente. Dall'altra parte invece c'è un classe 1995 che quest'estate l'Andria ha prelevato dalla squadra della sua città, il Corato. Giocatore dotato di un buon fisico è una prima punta moderna bravo a giocare spalle alla porta e anche a muoversi quando serve collaborare con la squadra. (agg. di Matteo Fantozzi)

LE STATISTICHE

La Juve Stabia e la Fidelis Andria oggi daranno vita a un match che andiamo adesso ad analizzare mediante le statistiche stagionali di queste due formazioni nel girone C dell’attuale Serie C. Le vespe nel loro stadio stanno facendo fatica, avendo vinto solo tre partite, alle quali si sommano due pareggi e tre sconfitte, con undici gol segnati e altrettanti gol subiti. In totale per la Juve Stabia in questo campionato abbiamo sei vittorie, sette pareggi e cinque sconfitte, con 21 gol segnati e 19 subiti. La Fidelis Andria inveceha racimolato un successo e quattro pareggi esterni, con quattro sconfitte, segnando nove reti e subendone dieci lontano dal proprio campo. In totale per i pugliesi possiamo parlare di due vittorie, ben dieci pareggi (record per il girone C) e sei sconfitte, con 19 gol segnati e 21 subiti, oltre a un punto di penalizzazione. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TESTA A TESTA

La gara Juve Stabia-Andria si è già disputata allo Stadio Romeo Menti in altre quattro occasioni. In queste le vespe sono rimaste imbattute collezionando tre successi e un pareggio. L'ultimo match disputato a Castellammare di Stabia risale alla scorsa stagione quando il match terminò col risultato di 2-1. Ai gol siglati da Kanoute e Ripa rispose Curcio a dieci minuti dalla fine, troppo poco per provare la rimonta. Il pareggio invece risale alla stagione 2015/16 sempre nel Gruppo C di Serie C. Al gol di Arcidiacono rispose all'ora di gioco Grandolfo in un match davvero molto equilibrato. In classifica al momento stanno nettamente meglio i padroni di casa sopra di dieci punti e altrettante posizioni. Sei i gialloblù stanno lottando per i playoff i pugliesi invece sono in zona retrocessione e devono assolutamente trovare risultati per evitare quella che sarebbe una pesantissima retrocessione. (agg. di Matteo Fantozzi)

ORARIO E PRESENTAZIONE PARTITA

Juve Stabia-Andria, diretta dal signor Mantelli di Brescia, sabato 23 dicembre 2017 alle ore 14.30, sarà una delle sfide della prima giornata di ritorno nel girone C del campionato di Serie C. Le due formazioni arrivano a scontrarsi in un momento di forma diametralmente opposto. In netta crescita la Juve Stabia che ha ottenuto due vittorie e due pareggi nelle ultime quattro gare disputate in campionato, compreso l'ultimo successo casalingo contro la Reggina. Dopo l'eliminazione in Coppa Italia subita per mano della Paganese, le Vespe hanno saputo tirare fuori l'orgoglio, e al momento occupano il settimo posto in classifica, con la formazione campana tornata dunque in piena zona play off.

L'Andria invece dopo alcuni sussulti di ripresa e le uniche due vittorie del girone d'andata ottenute contro Akragas e Rende, ha perso comunque tre delle ultime quattro partite disputate in campionato, ritrovandosi terzultima da sola a quota quindici punti, considerando anche il punto di penalizzazione inflitto dalla Federazione al club pugliese. La salvezza diretta al giro di boa è lontana solo tre punti, ma ai biancazzurri serve un cambio di marcia.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni che scenderanno in campo allo stadio Menti di Castellammare di Stabia. Juve Stabia schierata con Branduani tra i pali, Nava in posizione di terzino destro e Crialese in posizione di terzino sinistro, mentre Bachini e Redolfi saranno i difensori centrali. A quattro anche la linea di centrocampo con Viola esterno destro, Paponi laterale mancino e Mastalli e Lisi chiamati a muoversi per vie centrali. In avanti ci sarà Simeri a far coppia con Canotto. Risponderà l’Andria alle prese con le assenze per qualifica di Tiritiello e Matera, entrambi espulsi nel match giocato in casa della Virtus Francavilla. In porta per i pugliesi ci sarà Maurantonio alle spalle di una difesa a tre composta da Celli, dal romeno Rada e dal brasiliano Curcio. A centrocampo giocherà De Giorgi sull’out di destra ed Esposito sull’out di sinistra, mentre in zona centrale al fianco di Piccinni ci sarà lo sloveno Barisic. In attacco spazio a Lattanzio, Scaringella e al bosniaco Nadarevic.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Il duo Caserta-Ferrara sulla panchina della Juve Stabia schiererà la squadra con il 4-4-2, mentre l’Andria di Papagni risponderà con un 3-5-2. Nel match d’andata le due squadre hanno pareggiato tre a tre, il precedente dello scorso campionato a Castellammare di Stabia è terminato invece due a uno per l’Andria, con reti di Kanouté e Ripa e gol di Curcio ad accorciare le distanze per i pugliesi. L’Andria ha fatto risultato per l’ultima volta a Castellammare di Stabia il 21 novembre 2015, uno a uno con Grandolfo che pareggiò l’iniziale vantaggio per le Vespe realizzato da Arcidiacono.

QUOTE E SCOMMESSE

Ad essere favorita dai bookmaker è la Juve Stabia padrona di casa, quota 1.90 proposta da Bwin per l’affermazione interna, mentre William Hill offre a 3.20 la quota per l’eventuale pareggio e Betclic alza fino a 4.20 la quota per l’eventuale successo esterno pugliese. Over 2.5 quotato 2.29 da Bet365, mentre Unibet propone a 1.65 la quota dell’under 2.5.

© Riproduzione Riservata.