Diretta / Juventus Roma streaming video e tv: testa a testa, quote, orario e probabili formazioni

Diretta Juventus Roma: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Il big match dell'Allianz Stadium infiamma la diciottesima giornata della Serie A

23 dicembre 2017 - agg. 23 dicembre 2017, 19.28 Claudio Franceschini

Diretta Juventus Roma, Serie A 18^ giornata (Foto LaPresse)

A Torino va in scena il big match di giornata che vedrà protagoniste Juventus e Roma. La compagine bianconera è reduce da una grande risalita capace di portarla ad un solo punto dalla capolista Napoli, mentre la Roma, che deve recuperare il match con la Sampdoria, potrebbe essere virtualmente appaiata ai bianconeri. Partita quella tra Juventus e Roma storicamente ricca di tensioni e polemiche. Nella scorsa stagione una rete di Higuain piegò la resistenza giallorossa mentre l'ultima affermazione della Roma risale al 2010 quando Totti e Riise risposero al vantaggio iniziale siglato da Alessandro Del Piero, mentre allo Stadium la Juventus ha sempre vinto. Partita che non dovrebbe deludere le attese tra due squadre che si giocheranno lo scudetto insieme al Napoli e all'Inter fino alla fine della stagione. (agg. Umberto Tessier)

JUVENTUS ROMA, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Doppia possibilità per la diretta tv di Juventus-Roma: sul satellite i canali sono Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1 (qui con codice d’acquisto 410621), mentre sul digitale terrestre a pagamento dovrete andare su Premium Sport oppure Premium Sport HD. Entrambe le emittenti danno la possibilità di seguire la grande sfida dell’Allianz Stadium anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi: basterà avere a disposizione un dispositivo mobile come PC, tablet e smartphone e attivare su di esso la rispettiva applicazione, vale a dire Sky Go e Premium Play.

STATISTICHE

Juventus Roma è finalmente arrivata: per noi dunque è il momento di leggere alcuni dati statistici che accompagnano le due squadre che infiammeranno la notte dell’Allianz Stadium correndo anche per il titolo di campione d’inverno. I bianconeri hanno il miglior attacco del campionato con 44 reti segnate, come abbiamo già detto; quasi la metà (21) portano la firma congiunta della coppia Paulo Dybala-Gonzalo Higuain, la Joya però non segna in campionato dal 19 novembre. Leggermente meno brillante rispetto agli altri anni la difesa, che è stata perforata 14 volte ma non subisce gol da quattro partite di campionato, cioè dalla sconfitta di Marassi contro la Sampdoria, e in generale ha passato le ultime sette gare inviolata. I campioni d'Italia hanno vinto 13 partite, con due pareggi e due sconfitte; in casa però hanno esaurito il loro filotto con la sconfitta contro la Lazio (attenzione: una romana) per poi pareggiare anche contro l’Inter. La Roma può vantare la miglior difesa del campionato con sole dieci reti incassate: sicuramente un trend diverso rispetto al passato ma estremamente positivo, perchè con il cambio di allenatore si pensava che questo dato non sarebbe migliorato tanto in fretta. La squadra di Eusebio Di Francesco è invece andata a segno 28 volte, vincendo 12 partite, pareggiandone due e perdendone due; segna meno rispetto al passato recente, ma resta comunque una squadra in grado di fare malissimo con le sue folate offensive. (agg. di Claudio Franceschini)

L'ARBITRO

La partita tra Juventus e Roma sarà diretta dal signor arbitro Paolo Tagliavento della sezione di Terni, selezionato per questo big match della 18^ giornata del Campionato di Serie A. A collaborare con il fischietto ci saranno i due assistenti di linea Costanzo e Manganelli, assieme al quarto uomo Damato e ai due arbitri addetti al Var, Irrati e Pinzani. Per Tagliavento ben 13 partite arbitrate in stagione, di cui sette in Serie A, a cui si aggiungono 4 presenze per la Champions League e una sola per l’Europa League. Nei match del massimo campionato italiano il direttore di gara umbro ha registrato le seguenti statistiche: 31 cartellini gialli sventolati, un solo cartellino rosso e due calci di rigore fischiati. Considerando invece la carriera del fischietto di Terni, che ha debuttato nella massima serie nel lontano 2004, son ben 26 i testa a testa fissati con la Juventus, diretta anche in occasione della finale di Coppa Italia contro la Lazio 2016-2017: sono invece ben 35 i precedenti dello stesso Tagliavento con la Roma. (agg Michela Colombo)

ORARIO E PRESENTAZIONE PARTITA

Juventus Roma sarà diretta dal signor Paolo Tagliavento: grande sfida all’Allianz Stadium per la diciottesima giornata della Serie A 2017-2018, in campo sabato 23 dicembre. Juventus seconda con 41 punti e Roma quarta con 38: entrambe inseguono il Napoli capolista e si giocano il titolo di campione d’inverno anche con l’Inter, i giallorossi hanno anche una partita in meno che recupereranno soltanto a fine gennaio, dunque potenzialmente potrebbero chiudere al comando il girone di andata pur senza saperlo. Juventus Roma non ha ovviamente bisogno di presentazioni: da almeno quattro anni questa partita è tornata a rappresentare una sfida scudetto, con i bianconeri che hanno festeggiato sei tricolori consecutivi e i giallorossi che dal 2014 hanno centrato tre secondi e un terzo posto. Ci sono insomma tutti gli ingredienti per un altro grande spettacolo: non ci resta che affidare queste emozioni al campo, non prima comunque di aver presentato al meglio questa sfida.

IL CONTESTO

Era già successo che Juventus e Roma si trovassero alla penultima di andata a Torino: nel 2013 vinsero i bianconeri che suggellarono il sorpasso dopo le 10 vittorie iniziali giallorosse. Al ritorno decise l’ex Osvaldo e la Juventus volò verso il record dei 102 punti; oggi il contesto è diverso perchè altre due squadre si sono inserite nella corsa, ma non è cambiata la competitività delle duellanti all’Allianz Stadium. Oggi la Juventus sembra aver risolto i problemi di inizio stagione, dando ragione a chi ricordava che con Massimiliano Allegri il periodo del salto di qualità arriva sempre tra dicembre e febbraio; la Roma cavalca con passo pazzesco dall’inizio, ha assorbito senza continuità il cambio Spalletti-Di Francesco e ha le stesse ambizioni scudetto degli anni passati, e magari anche con il vantaggio di partire senza più quelle attese che c’erano di recente.

L’eliminazione dalla Coppa Italia è un incidente di percorso, anche perchè i giallorossi si sono presentati in campo con una difesa interamente modificata; quello che dunque sarebbe potuto essere un secondo scontro nel giro di due settimane - sempre a Torino - non ci sarà, perchè la Juventus si troverà a giocare il derby. Dal punto di vista statistico, rispetto allo scorso anno si è ribaltata la situazione: sono i bianconeri ad arrivare a questa partita con il miglior attacco della Serie A, per contro però la Roma ha la miglior difesa. Ruoli invertiti, la stessa grande partita che potrebbe regalarci un piano tattico diverso ma sicuramente saprà darci le stesse emozioni di sempre.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ROMA

Massimiliano Allegri fa la conta degli infortunati: assenti Buffon e De Sciglio - oltre al lungodegente Howedes - è rientrato stabilmente Pjaca e si spera di recuperare Cuadrado e Mandzukic ad una percentuale accettabile. Volendo pensare ai due in panchina, Szczesny si prende ancora i pali con una linea difensiva che prevede il ritorno di Chiellini (al fianco di Benatia) con Lichtsteiner favorito su Barzagli per la destra e Alex Sandro che agirà a sinistra. A centrocampo Pjanic, terzo degli ex giallorossi in campo questa sera, sarà il playmaker adibito a portare qualità mentre Khedira e Matuidi penseranno alla legna e agli inserimenti in area; Douglas Costa e Dybala sugli esterni (l’argentino a sinistra), Higuain ovviamente da prima punta. A variare il piano potrebbe essere Cuadrado, pronto a prendersi la destra ed eventualmente anche a variare in un 4-2-3-1.

Nella Roma le conferme rispetto alla formazione titolare sono tante, mentre rispetto al ko di Coppa Italia Eusebio Di Francesco dovrebbe cambiare tutto o quasi: il solo El Shaarawy dovrebbe essere confermato, lui e magari Strootman che come sempre si gioca una maglia con Lorenzo Pellegrini, ormai titolare aggiunto. Alisson in porta, Florenzi e Kolarov sugli esterni con Manolas e Fazio a proteggere la linea difensiva dal centro; De Rossi ovviamente ci sarà, così come Nainggolan che è il giocatore incaricato di suonare uno spartito diverso, vale a dire provare a fluttuare tra le linee per dare fastidio e variare in corso d’opera. Dzeko cerca di riprendersi il gol, Perotti è il giocatore imprescindibile per la capacità di saltare l’uomo e la sagacia tattica che lo trasforma in una sorta di regista decentrato e avanzato.

QUOTE E PRONOSTICO

In che modo potrebbe finire una partita così equilibrata? Difficile stabilirlo, ma l’agenzia di scommesse Snai sembra avere le idee chiare: è la Juventus a essere favorita, con una quota di 1,83 sul segno 1 che rappresenta anche una buona differenza rispetto al segno 2 per la vittoria della Roma, che invece ha un valore di 4,50. Che ci sia davvero questa distanza tra le due squadre? Forse no, e allora il segno X che identifica il pareggio è una buona soluzione da giocare sul big match dell’Allianz Stadium: in questo caso la vincita che portereste a casa sarebbe di 3,55 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

© Riproduzione Riservata.