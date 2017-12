DIRETTA/ Lazio Crotone (risultato finale 4-0) streaming video e tv: La Lazio dilaga con Lulic e Anderson!

Diretta Lazio Crotone, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita dello stadio Olimpico, valida per la diciottesima giornata della Serie A

23 dicembre 2017 - agg. 23 dicembre 2017, 14.22 Claudio Franceschini

Diretta Lazio Crotone, Serie A 18^ giornata (Foto LaPresse)

DIRETTA LAZIO CROTONE (4-0 FINALE): LA LAZIO DILAGA CON LULIC E FELIPE ANDERSON!

La Lazio chiude battendo il Crotone con un secco 4-0. Dopo il raddoppio di Immobile la squadra di Simone Inzaghi gestisce al meglio il vantaggio, giocandosi l’ultima sostituzione inserendo Felipe Anderson al posto di Luis Alberto. E al 41’ arriva il tris, proprio grazie ad un’iniziativa del brasiliano che si libera alla grande in area, servendo Lulic che dopo un ulteriore dribbling, scarica a rete di potenza. E’ il gol che esalta la Lazio, che va anche vicina al poker con Immobile, che coglie l’esterno della rete da ottima posizione in area. Il 4-0 arriva comunque al 44’, Immobile scatta bene sulla sinistra e serve Lulic, che restituisce il favore a Felipe Anderson. Primo gol in campionato per il brasiliano. Nel Crotone Zenga sostituisce Sampirisi e Budimir con Faraoni e Simy, ma la partita è ormai indirizzata verso una rotonda vittoria della Lazio. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA LAZIO CROTONE (2-0): RADDOPPIO DI IMMOBILE!

Nella fase centrale del secondo tempo la Lazio sfiora il raddoppio a più riprese. Al 26', grandissima iniziativa di Lulic che si libera sulla sinistra e taglia per Marusic, che tira con lo specchio della porta spalancato ma calcia alle stelle. Al 73' ancora occasione per la Lazio per portarsi sul 2-0: su asisst di Luis Alberto, Immobile arriva alla conclusione da posizione spostata sulla sinistra ma praticamente solo davanti a Cordaz, il suo diagonale finisce d'un niente fuori, sfiorando il palo. In precedenza diversi cambi al 20’ con Tonev che sostituisce Stoian, mentre nella Lazio fanno il loro ingresso in campo Lulic e Lucas Leiva, sostituendo Milinkovic-Savic e Murgia. Il 2-0 arriva però al 33’: ancora fuga sulla sinistra dell’inarrestabile Lukaku, che scarica su Lulic: il bosniaco pennella il pallone proprio sulla testa di Ciro Immobile, che con uno stacco perfetto torna al gol in campionato siglando il raddoppio per la Lazio. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA LAZIO CROTONE (1-0): LA SBLOCCA LUKAKU!

La seconda frazione di gioco è ripresa con una Lazio più determinata, ma il copione della partita non cambia con le maglie della difesa del Crotone che sono sempre strettissime e la Lazio che si ritrova imbottigliata. Manca una buona occasione Parolo al 5’, provando ad aprire sulla destra per Immobile ma indugiando troppo al momento del passaggio. La situazione non cambia e su un lancio dalle retrovie Milinkovic-Savic prova ad arrivarci di testa, ma non può che vedere il pallone finire sul fondo, sempre marcato stretto. Il Crotone non ci pensa minimamente a scoprirsi, e marca strettissimo anche Jordan Lukaku che cerca ripetutamente di sfondare dalla sinistra, così come era accaduto nel primo tempo, ma trovando sempre la marcatura avversaria, con Zenga che inverte spesso Martella e Sampirisi per non fornire punti di riferimento agli avversari sulle corsie laterali. All’11’ della ripresa, la Lazio trova però il vantaggo: errore di Ajeti che dà via libera a Immobile, che può servire Lukaku che non può sbagliare, tutto solo davanti a Cordaz. 1-0 per la Lazio. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA LAZIO CROTONE (0-0): ALL'INTERVALLO A RETI BIANCHE

L’ultimo quarto d’ora del primo tempo va avanti sulla falsariga della fase centrale del primo tempo, per i biancocelesti è difficile trovare gli spazi tra le serratissime maglie della difesa del Crotone. Alla mezz’ora un colpo di testa di Wallace su cross da calcio d’angolo finisce di poco alto, dall’altra parte però il Crotone riesce a stazionare con maggiore continuità nella metà campo avversaria, pur non creando grandi occasioni, fatta eccezione per un calcio d’angolo sul quale Strakosha si dimostra attento in più occasioni. Manca incisività alla Lazio che al 42’ non sfrutta però un regalo della retroguardia crotonese, con Parolo che si ritrova il pallone all’altezza dell’area piccola tra i piedi, ma calcia malamente sull’esterno della rete. Subito dopo è Ciro Immobile a mancare l’opportunità, sfondando sulla sinistra ma peccando d’altruismo con un passaggio che permette alla difesa calabrese di ripiegare. Qualche interruzione porta a due i minuti di recupero, ma il risultato non si sblocca e Lazio e Crotone vanno all’intervallo sul risultato di 0-0. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA LAZIO CROTONE (0-0): I CALABRESI GUADAGNANO CAMPO

Si è un po’ allentata la pressione offensiva della Lazio, con il Crotone che riesce ad uscire con maggiore frequenza dalla propria metà campo, guadagnando due punizioni interessanti, entrambe neutralizzate in uscita da Strakosha. La partita ha rallentato i ritmi, la Lazio prova a sfondare con maggiore continuità con Lukaku sulla sinistra, ma è l’azione di Luis Alberto e Milinkovic-Savic ad essere un po’ spenta in questa fase della gara. Le prime conclusioni del Crotone arrivano tra il 23’ ed il 24’, due conclusioni dalla distanza di un Trotta molto vivace: la prima finisce abbondantemente alta sopra la traversa, la seconda viene bloccata con sicurezza da Strakosha. A centrocampo la Lazio sembra un po’ in difficoltà senza Lucas Leiva, Murgia non riesce per il momento a far girare il pallone con l’efficacia del brasiliano. Alla mezz’ora del primo tempo, risultato ancora a reti bianche tra Lazio e Crotone allo stadio Olimpico di Roma. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA LAZIO CROTONE (0-0): IMMOBILE RECLAMA UN RIGORE

E’ iniziata la sfida tra Lazio e Crotone, con i biancazzurri partiti subito a spron battuto per cercare il vantaggio. Crotone ben coperto nella propria metà campo, e per i biancocelesti al 4’ è arrivata già la prima occasione, con Immobile toccato duro da Ajeti ma l’arbitro Cavarese lascia proseguire senza assecondare le proteste dei laziali. Subito dopo, grande azione di Marusic sulla destra che pennella un perfetto cross, Luis Alberto arriva alla conclusione al volo ma c’è la grande risposta di Cordaz che devia in angolo. La Lazio colleziona corner ma la difesa calabrese riesce sempre a sbrogliare, la Lazio è comunque partita molto determinata alla ricerca del vantaggio, ma la squadra di Zenga prova a farsi sentire nei contrasti a centrocampo per ripartire ed infilare eventualmente gli avversari in contropiede. Al 10’ del primo tempo, ancora risultato fermo sullo zero a zero tra Lazio e Crotone. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA LAZIO CROTONE (0-0): FORMAZIONI UFFICIALI!

Pochi minuti al fischio d’inizio di Lazio Crotone, i due allenatori Simone Inzaghi e Walter Zenga hanno già comunicato le proprie scelte in merito alle formazioni ufficiali. Sfida che si annuncia stuzzicante fra due tecnici che vantano passati illustri da giocatori, a dire il vero soprattutto per quanto riguarda Zenga, leggendario fra i pali dell’Inter e della Nazionale. Da allenatore però sembra convincere maggiormente Inzaghi, che era approdato quasi per caso sulla panchina della prima squadra della Lazio ma che poi ha conquistato sempre maggiore autorevolezza esclusivamente per merito dei risultati ottenuti sul campo. Si annuncia dunque un bel duello fra allenatori, fermo restando che il valore tecnico delle rose a disposizione concede alla Lazio il favore del pronostico. Adesso dunque leggiamo le formazioni ufficiali - sorpresa nella Lazio dove c’è turnover in vista probabilmente della Coppa Italia - poi la parola passerà al campo per Lazio Crotone! LAZIO (3-4-2-1): 1 Strakosha; 4 Patric, 3 De Vrij, 13 Wallace; 77 Marusic, 96 Murgia, 16 Parolo, 5 J. Lukaku; 18 Luis Alberto, 21 S. Milinkovic-Savic; 17 Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi CROTONE (4-3-3): 1 Cordaz; 31 Sampirisi, 93 Ajeti, 7 Ceccherini, 87 Martella; 6 Rohden, 10 Barberis, 38 Mandragora; 29 Trotta, 17 Budimir, 5 Stoian. Allenatore: Walter Zenga (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LAZIO CROTONE, DIRETTA LIVE

I TESTA A TESTA

La Lazio di Simone Inzaghi attende la visita del Crotone guidato da Walter Zenga dopo il pareggio in casa dell'Atalanta. Sono due i precedenti tra le due compagini, risalenti alla passata stagione. Ciro Immobile decise la sfida dell'Olimpico nel finale mentre allo Scida una doppietta di Nalini e Falcinelli misero il sigillo ad una salvezza storica, la rete di Immobile su rigore servì solo per le statistiche. Sfida che sulla carta vede nettamente la compagine biancoceleste che non vince in campionato dalla trasferta di Genova contro la Sampdoria di inizio dicembre. I calabresi sembrano invece aver beneficiato dal clamoroso cambio di panchina con le dimissioni di Davide Nicola. Zenga è chiamato a centrare la seconda salvezza consecutiva per i calabresi. (agg. Umberto Tessier)

STATISTICHE

Nel lunch match del sabato Lazio e Crotone sono pronte a sfidarsi: leggiamo i principali numeri delle due squadre. La Lazio il secondo miglior attacco del campionato di Serie A, con 39 reti segnate; la difesa in generale ha fatto bene, ma ha incassato 10 gol nelle ultime cinque partite ed erano state appena 12 nelle prime undici, segno che evidentemente un calo nel rendimento c’è stato. Questi numeri hanno prodotto dieci vittorie, tre pareggi e tre sconfitte, ma nove delle dieci affermazioni sono arrivate nelle prime undici partite e da allora la Lazio ha vinto soltanto una volta. Il Crotone ha già raggiunto le dieci sconfitte stagionali, tuttavia al momento sarebbe salvo grazie a quattro vittorie e tre pareggi. I numeri dei pitagorici parlano di 13 reti fatte e 32 reti subite, seconda peggior difesa del campionato; c’è però un abisso rispetto alla scorsa stagione, quando la squadra calabrese a questo punto dell’anno aveva raccolto appena 9 punti. Per Walter Zenga due partite allenate sulla panchina del Crotone: una sconfitta all’esordio e poi la convincente vittoria contro il Chievo. (agg. di Claudio Franceschini)

L'ARBITRO

Nel lunch match fra Lazio e Crotone la direzione di gara sarà affidata all'arbitro Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo. Nella 18^ giornata della Serie A i suoi assistenti saranno i due guardalinee Vuoto e Paganessi, il quarto uomo Abbattista, e i due arbitri addetti al Var, Banti e Illuzzi. Per Calvarese le gare dirette in stagione in Serie A ammontano a sei: nei numeri fatti registrare dall'arbitro abruzzese si contano quindi finora 26 cartellini gialli e uno rosso estratti, con un solo calcio di rigore assegnato. Va poi aggiunto che Calvarese nella sua lunga carriera (ha debuttato al massimo livello nel lontano maggio del 2009), ha avuto modo di dirigere la Lazio in ben 11 occasioni, delle quali in ben 8 i biancocelesti sono usciti vincitori. Sono invece 10 i testa a testa registrati dal fischietto e il Crotone e in questi match gli squali hanno raccolto appena 2 vittorie 2 pareggi. (agg Michela Colombo)

ORARIO E PRESENTAZIONE PARTITA

Lazio Crotone, partita che sarà diretta dall’arbitro Gianpaolo Calvarese, è valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018 e si gioca alle ore 12:30 di sabato 23 dicembre; lunch match allo stadio Olimpico, dove i favori del pronostico sembrano essere scontati ma chi arriva da una vittoria è il Crotone, che ha festeggiato la prima affermazione di Walter Zenga come allenatore con un 1-0 al Chievo. La Lazio invece ha rallentato sensibilmente dopo il grande avvio di stagione; nelle ultime due giornate ha infatti ottenuto un solo punto, pareggiando contro l’Atalanta dopo aver perso su questo campo contro il Torino. Per Simone Inzaghi il dato preoccupante è quello che riguarda la solidità difensiva: la sua squadra ha incassato 6 gol nelle ultime due partite, peggiorando di gran lunga il suo rendimento. Dunque punti importanti in palio per entrambe: per la Lazio che vuole rimanere a contatto delle grandi e punta a migliorare la sua classifica in vista della trasferta di San Siro (contro l’Inter), per il Crotone che non può assolutamente dirsi al sicuro in chiave salvezza e dunque arriverà nella capitale provando se non altro a strappare un pareggio a una squadra nettamente superiore.

IL CONTESTO

Una vittoria nelle ultime cinque: la Lazio ha cambiato passo in negativo, ma resta da capire se la vera versione della squadra di Simone Inzaghi sia questa o se invece corrisponda davvero a un gruppo che nelle prime undici giornate aveva vinto nove volte, infilando anche sei vittorie consecutive con un totale di 21 gol. Chiaramente la rosa è più corta di altre e la fatica si sente; in più, al netto dell’esplosione di qualche giocatore, la figura di Ciro Immobile resta imprescindibile e non è un caso che i biancocelesti si siano bloccati quando il bomber ha smesso di segnare. Il Crotone ha imparato dai suoi errori e ha un altro passo rispetto all’anno scorso: le dimissioni irrevocabili di Davide Nicola dopo lo 0-3 interno contro l’Udinese restano una ferita aperta, ma gli squali hanno voltato pagina e con la vittoria sul Chievo hanno anche salutato i primi tre punti della gestione Zenga. Un 1-0 che ha peraltro permesso di spezzare la serie di quattro sconfitte, e che rappresenta la seconda vittoria nel girone di andata; il gol decisivo lo ha segnato Ante Budimir, un giocatore che - con le dovute proporzioni - è fondamentale per il Crotone quanto Immobile lo è per la Lazio.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO CROTONE

Simone Inzaghi chiude la stagione senza problemi di infortuni: ai box resta solo Di Gennaro, mentre torna il già citato Immobile che ha scontato il turno di squalifica. Sarà lui a guidare l’attacco; la Lazio dovrebbe schierare due trequartisti con anche Milinkovic-Savic che avanza la sua posizione per affiancare Luis Alberto, mentre a centrocampo resta la coppia formata da Parolo e Lucas Leiva. A sinistra Lulic, a destra invece Marusic ha ormai soppiantato Dusan Basta; in difesa difficile vedere ancora Wallace, dunque ci aspettiamo che sia Bastos il titolare sul centrodestra con Radu schierato dall’altro lato del campo, a comandare il reparto arretrato sarà ovviamente De Vrij con Strakosha in porta.

Crotone ancora senza Izco e Nalini, sono ai box anche Stefan Simic e Tumminello; Zenga ha adottato il 4-3-3 che, curiosamente, è stato il primo modulo di Nicola in Serie A. Trotta e Stoian affiancano Budimir nel tridente; a centrocampo dunque Rohden torna ad accentrare la sua posizione secondo il suo ruolo naturale, con Mandragora che dovrebbe essere schierato come mezzala di sinistra e Barberis che invece deve dirigere le operazioni da perno centrale. Sampirisi e Martella agiranno sulle corsie in difesa, in mezzo Ajeti favorito per giocare al fianco di Ceccherini con Cordaz che come sempre è confermato tra i pali.

QUOTE E PRONOSTICO

Lazio super favorita per questa partita, tanto che la quota per la sua vittoria (segno 1) secondo l’agenzia di scommesse Snai vale 1,20; la differenza tra le possibilità delle due squadre è evidente soprattutto quando andiamo a considerare il segno 2 per l’affermazione esterna del Crotone, che viene quotato 13,00. E’ il segno X che dovrete giocare qualora pensiate che questa partita possa finire pari; la vincita in questo caso sarebbe di 6,75 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

