Diretta / Lecce Virtus Francavilla streaming video e tv: quote, orario, bomber attesi e probabili formazioni

Diretta Lecce-Virtus Francavilla: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 20^ giornata di Serie C

23 dicembre 2017 - agg. 23 dicembre 2017, 19.24 Stefano Belli

Diretta Lecce-Virtus Francavilla, LaPresse

Sfida in vetta alla classifica marcatori allo Stadio via del Mare dove vedremo in Lecce-Virtus Francavilla anche la sfida tra Matteo Di Piazza e Andrea Saraniti. Al momento il bomber degli ospiti è il capocannoniere del Gruppo C di Serie C con nove reti, mentre il suo avversario lo segue a sette gol, in mezzo a loro Davis Curiale del Catania a otto. Saraniti è un veterano della categoria, classica punta centrale vecchia maniera vive con l'ossessione del gol. La Virtus Francavilla ha fatto un grande colpo andandolo a pescare quest'estate dalla Vibonese per sostituire Nzola ceduto in Serie B. Una certa esperienza nella categoria se l'è fatta anche Di Piazza che a Lecce è arrivato in prestito dal Foggia. Giocatore rapido e tecnico ha iniziato la carriera come esterno d'attacco per diventare solo successivamente una vera e propria punta centrale. E' un ragazzo molto intelligente che sa sfruttare sempre e comunque le occasioni che gli capitano. (agg. di Matteo Fantozzi)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Lecce Virtus Francavilla sarà una sfida che non sarà possibile seguire in diretta tv su nessun canale tra quelli in chiaro o a pagamento, ma che gli abbonati al sito elevensports.it potranno vedere in diretta streaming video via internet, collegandosi sul portale anche acquistando il match come evento singolo.

STATISTICHE

Derby pugliese fra la capolista Lecce e la Virtus Francavilla: i numeri statistici ci raccontano una partita fra due grandi protagoniste del girone C del campionato 2017-2018 di Serie C. I salentini in casa hanno ottenuto otto vittorie e un pareggio senza mai perdere; il numero dei gol fatti dai giallorossi davanti al pubblico amico è salito a 17, mentre quello dei gol subiti è fermo a sette. In toltale per la capolista Lecce nel girone d’andata contiamo ben 12 vittorie, cinque pareggi e una sola sconfitta, con 30 gol segnati e 17 subiti. La Virtus Francavilla d’altro canto in trasferta ha vinto solo due volte, mantenendo lo score di dieci gol fatti e 15 gol subiti. La stagione dei biancazzurri resta comunque molto buona, essendo caratterizzata da otto vittorie, quattro pareggi e sei sconfitte, sia pure con differenza reti leggermente negativa a causa di 22 gol segnati e 23 subiti. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TESTA A TESTA

I precedenti della gara Lecce-Virtus Francavilla sono quattro e solo uno di questo si è disputato allo Stadio Via del Mare. Questo risale all'ottobre del 2016 quando i giallorossi si imposero col risultato di 3-0 grazie a una tripletta messa a segno da Torromino. Nel match in questione sul risultato di 2-0 arrivo un cartellino rosso a Prezioso. A Francavilla invece si sono disputati tre match di cui uno in Coppa Italia di categoria dove servirono i calci di rigore a far passare il Lecce, nei tempi regolamentari la gara era terminata col risultato di 1-1 grazie ai gol di Vutov e Idda. Prezioso però si prese una rivincita nella gara di campionato dello scorso marzo quando la Virtus Francavilla si impose col risultato di 2-1 grazie proprio ai gol dello stesso Prezioso e di Abruzzese con in mezzo quello di Lepore. Nel finale arrivarono i cartellini rossi di Alessandro e di Torromino che era entrato in campo da appena nove minuti. Il match d'andata di questo campionato è terminato 1-1 con i gol di Di Piazza e ancora Abruzzese. (agg. di Matteo Fantozzi)

ORARIO E PRESENTAZIONE DELLA PARTITA

Lecce-Virtus Francavilla, diretta dal signor Cipriani di Empoli, sabato 23 dicembre 2017 alle ore 20.30, sarà un derby pugliese in uno dei due posticipi serali della prima giornata di ritorno nel girone C del campionato di Serie C. Test interessante per la capolista del girone C di Serie C. Il Lecce di Liverani domenica scorsa, battendo in casa il Monopoli con un secco due a zero grazie alle reti di Cosenza e Caturano, si è guadagnato ufficialmente il titolo di campione d'Inverno, mantenendo tre punti di vantaggio sul Catania secondo e incrementando a sei le lunghezze sul Trapani ora terzo.

E' forse il Lecce più convincente delle ultime stagione, con il purgatorio in Serie C arrivato ormai alla sua sesta stagione, ma la battaglia per la promozione diretta appare ancora serrata. I salentini proveranno a lanciare un segnale di continuità contro una Virtus Francavilla organizzata e capace di sorprendere in questo girone d'andata esattamente come un anno fa, alla prima stagione in assoluto tra i professionisti sotto la guida di mister Calabro, ora in Serie B al Carpi. Quinta a quota ventotto punti in classifica, la formazione biancazzurra sembra in grado di poter puntare alla seconda partecipazione di fila ai play off per la cadetteria. Le ultime due vittorie in casa contro Monopoli e Andria sono state intermezzate da un pesante ko a Cosenza, ma la squadra sembra in grado di dare filo da torcere a qualunque avversario.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Allo stadio Via del Mare di Lecce si confronteranno queste probabili formazioni: padroni di casa salentini schierati con Lepore, Cosenza, Riccardi e Ciancio dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra davanti all’estremo difensore Perucchini. A centrocampo spazio a Mancosu, Arrigoni e Armellino, mentre il portoghese Ferreira si muoverà da trequartista alle spalle di Di Piazza e Caturano, confermati nel tandem offensivo. Risponderà la Virtus Francavilla con una difesa a tre formata da Abruzzese, Prestia e Pino davanti al numero uno Albertazzi. Monaco, Folorunsho e Sicurella si muoveranno per vie centrali a centrocampo, con Albertini che sarà l’esterno laterale di destra e Agostinone che si muoverà invece sulla fascia mancina. Saraniti, autore domenica scorsa della doppietta decisiva che ha permesso al Francavilla di battere l’Andria, farà coppia sul fronte offensivo con Madonia.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Al 4-3-1-2 scelto da Fabio Liverani come schieramento tattico per il Lecce, risponderà il 3-5-2 di Gaetano D’Agostino, tecnico della Virtus Francavilla. All’andata il derby pugliese è terminato uno a uno, con il Francavilla capace di pareggiare in extremis con Abruzzese il vantaggio salentino di Di Piazza. Il 16 ottobre 2016 nell’unico precedente tra i professionisti a Lecce tra le due squadre, vittoria per tre a zero dei giallorossi con una tripletta di Torromino. La Virtus si è vendicata al ritorno in casa ottenendo una storica vittoria per due a uno, decisive le reti di Prezioso e Abruzzese.

QUOTE E SCOMMESSE

La capolista del campionato è favorita in maniera abbastanza netta dai bookmaker per la conquista dei tre punti. Segno ‘1’ quotato 1.62 da Bwin, mentre William Hill propone a 3.50 la quota relativa al pareggio e Bet365 alza fino a 5.50 la quota per il blitz esterno del Francavilla. Per Unibet, quota dell’over 2.5 fissata a 1.90, under 2.5 quotato 1.80.

© Riproduzione Riservata.