DIRETTA / Lucchese-Siena (risultato live 1-3) streaming video e tv: doppietta per Rondanini!

Diretta Lucchese-Siena streaming video e tv. Nella 20^ giornata di Serie C derby toscano tra squadre in crisi: probabili formazioni, orario e risultato live

23 dicembre 2017 - agg. 23 dicembre 2017, 19.20 Fabio Belli

Lucchese, derby toscano col Siena (foto LaPresse)

DIRETTA LUCCHESE SIENA (1-3): DOPPIETTA DI RONDANINI!

Lucchese Siena 1-3: primo tempo decisamente pirotecnico al Porta Elisa in questo bellissimo derby toscano di Serie C che ci ha regalato molte emozioni. Come abbiamo già detto, la Lucchese era passata in vantaggio dopo soli tre minuti con Del Sante ma ha poi subito l’imperiosa rimonta della Robur Siena, con Rondanini in particolare evidenza grazie a una doppietta che lancia in fuga gli ospiti dopo il momentaneo pareggio che era stato firmato da Cristiani. Dunque il terzo gol è arrivato al 27’ minuto, quando il numero 4 del Siena ha insaccato di testa un bel cross di Guberti. Il colpo di testa di Rondanini è stato potente e preciso e non ha dato scampo al portiere della Lucchese Albertini che è riuscito a toccare il pallone ma non ha potuto fare altro che raccoglierlo poi in fondo al sacco. Subito dopo, Fanucchi ha tentato di accorciare le distanze, ma vanno segnalate anche due occasioni del Siena per quello che sarebbe stato addirittura il quarto gol. Da segnalare infine che Nolé della Lucchese è l’unico ammonito del primo tempo, a causa di un fallo su Guberti che l’aveva saltato. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA LUCCHESE SIENA (1-2): RONDANINI LA RIBALTA!

Lucchese Siena 1-2: si sblocca subito la partita del Porta Elisa, ma a sorpresa il vantaggio è dei padroni di casa. La Robur tuttavia resta in partita e la pareggia allo scoccare del 10’ minuto per poi trovare il sorpasso al 20'; ne sono passati appena tre quando la difesa del Siena ha un attimo di sbandamento: sufficiente per Tavanti che crossa in mezzo e pesca Stefano Del Sante, bravo a farsi trovare pronto per il tocco da due passi che supera Pane e porta in vantaggio i padroni di casa (secondo gol in campionato per lui). La reazione degli ospiti però è encomiabile: quattro minuti più tardi Iapichino batte una punizione dalla destra e manda il pallone alto e largo di poco, poi la Robur prende in mano le operazioni costringendo la Lucchese nella propria trequarti e perviene al pareggio quando un filtrante in area viene intercettato da Alessio Cristiani. Toccata appena, la sfera supera comunque Albertoni che cercava l’uscita e lentamente si infila in porta per il terzo gol del centrocampista. Al 20' di una partita splendida arriva poi la rete che porta avanti il Siena: cross di Sbraga ed è arrivato imperioso lo stacco di Ivan Rondanini sulla sponda aerea a prolungare la taiettoria, difensore cresciuto nel Milan e oggi autore della prima rete in questo torneo di Serie C. Mazzata per la Lucchese che poco prima aveva sfiorato il gol: iniziativa di Tavanti che per questione di centimetri Merlonghi non ha trovato la deviazione. (agg. di Claudio Franceschini)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per la sfida Lucchese Siena sarà prevista diretta tv sul canale 57 (oppure 557 in HD) del digitale terrestre in chiaro di RaiSport, con la diretta streaming video via internet disponibile per tutti collegandosi sul sito raiplay.it. La partita sarà comunque visibile anche sul portale ElevenSports.it (accesso diretto selezionando il vecchio Sportube)

DIRETTA LUCCHESE SIENA (0-0): SI COMINCIA!

Sta per cominciare il derby toscano fra Lucchese e Siena: una sfida affascinante per la ventesima giornata del girone A di Serie C 2017-2018, che merita di essere inquadrata meglio mediante i numeri statistici stagionali di queste due formazioni. Le pantere rossonere in casa hanno vinto solo tre volte e hanno il secondo peggior attacco interno del girone con otto reti fatte; in totale, la Lucchese vanta sei vittorie e altrettanti pareggi e sconfitte, con uno score in termini realizzativi di 19 gol all’attivo e 21 al passivo. Il Siena nelle partite in trasferta ha perso per la prima volta mercoledì nel recupero contro il Cuneo (che curiosamente non aveva mai vinto in casa), ma in precedenza arrivava da cinque successi di fila, grazie ai pochi gol subiti in trasferta, 6 dopo il k.o. a Cuneo. In totale la Robur Siena vanta dieci vittorie, tre pareggi e cinque sconfitte in questo campionato, con 21 gol segnati e 16 subiti. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TESTA A TESTA

La gara Lucchese-Siena si è giocata appena tre volte in tempi recenti, rispetto alla cinque disputate a campi invertiti. Il bilancio ci parla di una vittoria per i rossoneri e due pareggi con il Siena che non è mai riuscito a vincere fuori casa contro questo avversario. L'ultimo precedente risale all'aprile scorso quando terminò col risultato di 3-2. Nei primi otto minuti arrivò il botta e risposta grazie ai gol di De Feo e Ciurria. Nella ripresa però i gol di De Feo ancora e di Merlonghi oltre al rosso a Freddi spostarono l'ago di bilancia nettamente nei confronti della Lucchese. Ci fu però anche una mezzora finale emozionante grazie al gol di Marotta che la riapriva nonostante l'inferiorità numerica. La Lucchese è in zona playoff ma vive un momento difficile con appena un punto nelle ultime tre partite. Dall'altra parte c'è un Siena sopra di sette punti e al momento seconda in classifica anche se nove lunghezze dietro alla capolista Livorno. (agg. di Matteo Fantozzi)

ORARIO E PRESENTAZIONE PARTITA

Lucchese-Siena, diretta dal signor Marchetti di Ostia Lido, sabato 23 dicembre 2017 alle ore 18.30, sarà il derby toscano che chiuderà il programma della prima giornata di ritorno nel girone A del campionato di Serie C. Momento difficile per la Lucchese che arriva alla sfida contro il Siena con un solo pareggio conquistato sul campo dell’Olbia tra campionato e Coppa Italia. Anche domenica scorsa è arrivata una sconfitta per i rossoneri, 0-1 contro la Pro Piacenza, e in classifica la Lucchese ha compiuto un significativo passo indietro, facendosi risucchiare a quota 24 punti tra le squadre al confine della zona play off.

Il Siena invece nonostante l’ultimo passo falso nel recupero sul campo del Cuneo di mercoledì, mantiene il secondo posto in classifica ma ha perso l’occasione per portarsi a 7 punti di distanza dal Livorno capolista. I labronici ora si trovano a +10 sempre più candidati al ritorno in Serie B, col Siena che deve guardarsi dagli assalti in classifica dal Pisa terzo e dalla Viterbese quarta, rispettivamente a uno e due punti di distanza.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Allo stadio Porta Elisa scenderanno in campo queste probabili formazioni: Lucchese in campo con Albertoni in porta alle spalle con Baroni, l’argentino Espeche e Capuano titolari nella difesa a tre. Tavanti sarà l’esterno laterale di destra e Cecchini l’esterno laterale di sinistra, mentre Merlonghi, Arrigoni e Damiani si muoveranno per vie centrali sulla linea mediana. Fanucchi sarà impiegato in posizione di trequartista alle spalle dell’unica punta di ruolo rossonera, De Vena. Risponderà il Siena con Pane in porta e una difesa a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra con Rondanini, Sbraga, D’Ambrosio e Amir. Terzetto di centrocampo con Bulevardi, Damian e Gerli, Guberti avrà invece compiti da trequartista alle spalle di Marotta e Neglia.

TATTICA E PRECEDENTI

3-4-1-2 per la Lucchese e 4-3-1-2 per il Siena, scontro tattico interessante tra due formazioni che amano non dare punti di riferimento agli avversari giocando fra le linee. Le due squadre si sono affrontate per l’ultima volta a Lucca il 13 aprile 2017, vittoria 3-2 per i rossoneri con una doppietta di De Feo e gol su rigore di Merlonghi. Ciurria e Marotta in gol per il Siena che nel match d’andata nella prima giornata di quest’anno si è preso i tre punti con una rete di Cristiani. Dal 1999 ad oggi, il Siena non ha mai vinto sul campo della Lucchese.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Quote molto equilibrate quelle offerte dai bookmaker, ma gli ospiti sono leggermente favoriti, con vittoria esterna quotata 2.45 da William Hill, mentre l’eventuale pareggio viene offerto ad una quota di 3.10 da Bwin e con Betclic che quota 2.85 la vittoria interna dei rossoneri. Over 2.5 quotato 2.35 da Unibet, mentre Bet365 quota 1.57 l’under 2.5.

© Riproduzione Riservata.