DIRETTA/ Milan Atalanta (risultato live 0-1) info streaming video e tv: occasioni per Kessie e Kalinic!

Diretta Milan Atalanta: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. A San Siro i rossoneri cercano riscatto contro la Dea, partita entusiasmante

23 dicembre 2017

Diretta Milan Atalanta, Serie A 18^ giornata (Foto LaPresse)

DIRETTA MILAN ATALANTA (RISULTATO 0-1): KESSIE E KALINIC SFIORANO IL PAREGGIO!

Quando siamo al 55’ di gioco il risultato di Milan-Atalanta è sempre di 1-0 in favore dei bergamaschi. In questo secondo tempo non ci sono stati cambi, con le due squadre tornate in campo con gli stessi effettivi del calcio d’inizio. I rossoneri cambiano atteggiamento si accendono improvvisamente. Al 48’ Borini mette in mezzo per Kalinic, che a sua volta chiama in causa Kessie. L’ivoriano prova la conclusione che impatta però su Masiello. Poco dopo azione fotocopia del Milan, con la sponda di Kalinic per la bordata di Kessie che finisce di poco sul fondo. Al 52’ squillo Atalanta dagli sviluppi di un corner: Petagna si libera di Musacchio e colpisce di testa trovando Donnarumma. Al 54’ Kalinic calcia in area ma Hateboer è miracoloso a immolarsi sul tentativo dell’ex Fiorentina.

DIRETTA MILAN ATALANTA (RISULTATO 0-1): GOL DI CRISTANTE!

Il primo tempo di Milan-Atalanta si chiude con il risultato di 1-0 in favore dei bergamaschi per effetto del gol di Cristante al 32’. Tutto nasce dagli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Gomez sul secondo palo per la testa di Caldara. Il difensore ospite anticipa nettamente Bonucci ma sulla sua strada trova Donnarumma. Il portiere rossonero non respinge nel migliore dei modi e Cristante, da pochi passi, ruba il tempo a Musacchio e infila il tap-in vincente. Il Milan torna negli spogliatoi accompagnato dai fischi del suo pubblico che ormai ha perso la pazienza. La contestazione sugli spalti è iniziata.

MILAN ATALANTA, DIRETTA LIVE

DIRETTA MILAN ATALANTA (RISULTATO 0-0): OCCASIONE PER CUTRONE!

Alla mezzora di gioco il risultato di Milan-Atalanta è sempre fermo sullo 0-0. Dopo un avvio deciso dell’Atalanta, adesso è il Milan a spingere con maggiore insistenza. Sono dei rossoneri le occasioni più nitide del match. Al 13’ l’arbitro Fabbri, con l’ausilio del Var, annulla il gol di Bonaventura per un precedente fallo di mano di Cutrone. Poco dopo Milan ancora pericoloso con un tiro da fuori di Montolivo deviato in corner da Berisha. Passano pochi giri di orologio e ci prova anche Borini: conclusione fuori misura. Al 23’ un velo di Bonaventura fa arrivare il pallone a Kalinic, in un invitante tre contro due. Il croato apre sulla sinistra per Cutrone, ma il tentativo di quest’ultimo viene bloccato dal portiere ospite.

DIRETTA MILAN ATALANTA (RISULTATO 0-0): ROSSONERI IN DIFFICOLTA'!

Quando siamo al 10’ di gioco il risultato di Milan-Atalanta è sempre fermo sullo 0-0. Fin qui non ci sono state palle gol, né da una parte né dall’altra. In ogni caso, a differenza di quanto ci saremmo aspettati, sono gli ospiti a controllare il match. Buono l’avvio dei bergamaschi, che hanno preso in mano le redini della gara con un intenso possesso palla alternato a rapidi inserimenti dei centrocampisti. Tanto lavoro per Gomez e Petagna a creare spazi per Cristante. Il Milan deve ancora prendere le misure. Intanto si notano già i primi errori tecnici, fra cui quelli di Kessie e Musacchio.

DIRETTA MILAN ATALANTA (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI!

Tutto pronto a San Siro per Milan Atalanta, attesissimo derby lombardo di cui a breve leggeremo le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori Gennaro Gattuso e Gian Piero Gasperini. Gattuso in poche settimane è passato dalla gioia per essere arrivato sulla panchina del “suo” Milan alla consapevolezza che la situazione è davvero difficile: di certo da questo punto di vista è molto più avanti la bella Atalanta di Gasperini, che dopo essere arrivata clamorosamente quarta nello scorso campionato adesso sta stupendo l’Europa intera e di conseguenza la Dea in questo momento è un esempio da provare ad imitare. Sarà dunque una sfida affascinante nonché un vero e proprio scontro diretto per la qualificazione alla prossima Europa League, dal momento che le due squadre sono appaiate a quota 24 punti in classifica. Adesso dunque leggiamo le formazioni ufficiali, poi la parola passerà al campo per Milan Atalanta! MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Abate, Musacchio, Bonucci, Rodriguez; Kessie, Montolivo, Bonaventura; Borini, Kalinic, Cutrone. A disposizione: Storari, A. Donnarumma, Calabria, André Silva, Calhanoglu, Gomez, Zapata, Biglia, Paletta, Antonelli, Zanellato, Locatelli. Allenatore: Gennaro Gattuso. ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Spinazzola; Cristante; Petagna, Gomez. A disposizione: Gollini, Rossi, Orsolini, Gosens, Cornelius, Vido, Castagne, Kurtic, Mancini, Haas, Ilicic, Bastoni. Allenatore: Gian Piero Gasperini. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Milan Atalanta sarà trasmessa in diretta tv sull’emittente del satellite, ai canali Sky Super Calcio e Sky Calcio 1, e su quelli del digitale terrestre a pagamento, su Premium Sport e Premium Sport HD; da ricordare anche che con le applicazioni Sky Go e Premium Play ci sarà la possibilità di assistere alla partita anche in diretta streaming video, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone senza costi aggiuntivi.

I TESTA A TESTA

Il Milan guidato da Gennaro Gattuso, in piena crisi di gioco e risultati, attende la visita dell'ottima Atalanta guidata da Gasperini. I padroni di casa hanno conquistato l'ultima vittoria in casa contro il Bologna mentre l'Atalanta di recente ha espugnato il Marassi contro il Genoa. L'ultima vittoria del Milan contro l'Atalanta risale al 2014 quando una doppietta di Kaka e Cristante, oggi in maglia orobica, decisero il match. La stagione successiva invece German Denis condannò i rossoneri dopo una partita molto combattuta. Partita quindi ostica per un Milan che non riesce proprio a riemergere da una stagione estremamente negativa, a differenza dell'Atalanta guidata da mister Gasperini che mette in campo un gioco sempre di altissimo livello. (agg. Umberto Tessier)

STATISTICHE

Milan Atalanta accenderà tra poco lo stadio Giuseppe Meazza: valutiamo allora su cosa porre l’accento in termini di dati statistici nella partita di Serie A. I rossoneri stanno vivendo un brutto momento di forma, e il loro score attuale è di sette vittorie, tre pareggi e sette sconfitte patite. La squadra allenato da Gennaro Gattuso ha realizzato 23 reti e ne ha prese 24; il dato negativo riguarda il fatto che il Milan in questo campionato ha perso ogni singola partita contro le squadre che la precedono in classifica, ma ha anche pareggiato contro Genoa, Torino e Benevento lasciando per strada il sanguinosissimo 0-3 di Verona della scorsa settimana. L’Atalanta ha gli stessi punti dei milanesi, ma li ha ottenuti con sei vittorie, altrettanti pareggi e cinque sconfitte; la compagine bergamasca ha messo a segno 26 reti, mentre in difesa non ha mostrato grande solidità subendo 23 gol in 17 turni. Spicca come sempre la capacità di fare gol di Mattia Caldara (3), stesso numero di Alejandro Gomez che non va in rete in Serie A dal 20 settembre (5-1 al Crotone), in termini generali dalla punizione contro il Lione in Europa League. Stiamo comunque parlando di otto giorni più tardi: il Papu non vede la porta da tre mesi. (agg. di Claudio Franceschini)

L'ARBITRO

La gara valida come posticipo delle 18 fra Milan e Atalanta verrà diretta dall'arbitro Michael Fabbri della sezione di Ravenna. Ad accompagnarlo nella conduzione in questo incontro della 18^ giornata della Serie A ci saranno i due guardalinee Schenone e Mondin, il quarto uomo Fourneau e i due arbitri addetti al Var, Rocchi e Di Liberatore. Per il direttore di gara emiliano le partite dirette in stagione in Serie A sono otto e finora si è servito di 31 cartellini gialli (media di quattro ammonizioni per ogni gara) e tre cartellini rossi. Il direttore di gara ha fischiato anche quattro calci di rigore, dei quali ben tre sono stati giocati nel match tra Udinese e Sampdoria. Completando la nostra analisi ricordiamo che Fabbri in carriera ha avuto modo di dirigere il Milan in solo un occasione, ovvero nella 4^ turno della Coppa Italia contro il Crotone nella stagione 2015-2016 (successo rossonero ma solo ai tempi supplementari). sono invece ben 6 i testa a testa tra il fischietto e l’Atalanta: di questi match la Dea trovò la vittoria in solo tre occasioni. (agg Michela Colombo)

ORARIO E PRESENTAZIONE PARTITA

Milan Atalanta, che verrà diretta dall’arbitro Michael Fabbri, è il primo dei posticipo nella diciottesima giornata della Serie A 2017-2018: si gioca alle ore 18:00 di sabato 23 dicembre ed è un appassionante derby lombardo tra due squadre che ambiscono a prendersi un posto in Europa League. Al momento sono appaiate a quota 24 punti, al settimo posto; il momento però sorride maggiormente alla Dea, che in settimana si è anche presa la qualificazione ai quarti di Coppa Italia (obiettivo archiviato la settimana precedente dal Milan) e in campionato continua comunque a fare bene, nonostante l’impegno di Europa League onorato al massimo. Anche i rossoneri sono ai sedicesimi della coppa europea: il rendimento delle due squadre è dunque esattamente lo stesso, ma le differenze sono sostanziali e risiedono ovviamente nel blasone del Diavolo e, soprattutto, nelle aspettative che in estate si erano create sulla squadra dopo l’ingente campagna acquisti.

IL CONTESTO

Per Gennaro Gattuso il calendario sarebbe dovuto essere un alleato per la rimonta: nella realtà dei fatti si sta trasformando in un chiaro nemico, perchè il Milan ha lasciato due punti a Benevento (finora l’unica in tutta la Serie A a non aver battuto gli stregoni) e addirittura tre al Bentegodi, perdendo di schianto contro una squadra battuta pochi giorni prima in Coppa Italia. La situazione è stata ben identificata dalle parole dello stesso allenatore, che ha parlato dell’impossibilità di fare miracoli; in questo momento ogni discorso tecnico e tattico sarebbe superfluo, il Milan si deve ritrovare sul piano psicologico e provare a non pensare alle dinamiche fuori dal campo (in termini di possibili sanzioni UEFA e necessità di vendere qualche pezzo pregiato). Per l’Atalanta il discorso è diverso: la stagione della Dea continua a essere eccellente per le premesse. La qualificazione ai sedicesimi di Europa League, con primo posto in un girone di ferro, ci ha detto che questa squadra non è incappata nel classico stress da doppio impegno, tanto da essersi anche qualificata ai quarti di Coppa Italia. Magari il passo in campionato è più lento dello scorso anno e qualche punto di troppo è stato lasciato per strada, ma siamo ai dettagli: a Bergamo e dintorni l’entusiasmo è, se possibile, cresciuto ulteriormente.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN ATALANTA

Piove sul bagnato per il Milan, che affronta una partita delicata senza due squalificati: Cristian Zapata è favorito su Musacchio per prendere il posto di Alessio Romagnoli, mentre nel tridente offensivo mancherà Suso e il suo posto potrebbe essere occupato da Borini, che verrà spostato a destra con il rientro dal primo minuto di Calhanoglu, che ha recuperato dall’infortunio. Il grande ex Bonaventura sarà dunque impiegato a centrocampo, insieme a Franck Kessié che per la prima volta si trova davanti l’Atalanta come avversaria; in mezzo al campo Montolivo - altro ex - è favorito su Lucas Biglia secondo una staffetta che in questo momento premia continuativamente lui piuttosto che Lucas Biglia. Kalinic viaggia ancora verso una maglia da titolare; Bonucci giocherà al centro con Gigio Donnarumma in porta, sulle fasce dovrebbero essere scelti Calabria e Ricardo Rodriguez.

Due ex anche nell’Atalanta: Cristante e Petagna hanno vinto il Torneo di Viareggio con la Primavera del Milan, oggi sono fondamentali nella struttura tattica della Dea. Il primo come centrocampista centrale al fianco di Freuler, il secondo come prima punta. Sempre con pochi gol, ma con un grande lavoro di sacrificio e apertura degli spazi, soprattutto per Alejandro Gomez che sta ritrovando la forma ma è ancora a secco di gol da lungo tempo. Hateboer e Spinazzola occuperanno le fasce laterali, Ilicic sembra invece favorito su Kurtic per il ruolo di trequartista; in difesa mancherà Palomino, ma ci saranno comunque i tre titolari Toloi, Caldara e Andrea Masiello che come sempre formeranno la linea a protezione del portiere albanese Etrit Berisha.

QUOTE E PRONOSTICO

Parte favorito il Milan: equilibrio totale nei dati e nel rendimento, dunque il fattore campo ha il suo peso specifico e secondo la Snai è sufficiente a dare una quota più bassa al segno 1 per la vittoria rossonera. Siamo qui a 2,45 volte la somma giocata, mentre per il segno 2 che identifica il colpo esterno dell’Atalanta il valore, comunque molto vicino, è di 2,90. Per il pareggio dovrete giocare il segno X e, in questo caso, il vostro guadagno sarebbe di 3,25 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto per la partita di San Siro.

