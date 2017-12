DIRETTA / Napoli Sampdoria (risultato finale 3-2) streaming video e tv: il Napoli cala un bel tris

Diretta Napoli Sampdoria: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. La capolista di Serie A ospita al San Paolo i blucerchiati in crisi di risultati

23 dicembre 2017 - agg. 23 dicembre 2017, 16.57 Claudio Franceschini

Diretta Napoli Sampdoria, Serie A 18^ giornata (Foto LaPresse)

DIRETTA NAPOLI SAMPDORIA (RISULTATO FINALE 3-2): IL NAPOLI CALA UN BEL TRIS

Punizione Napoli per fallo di Torreira su Mertens. Batte Mertens che trova la risposta di Viviano sul suo palo. Zielinski mette in mezzo ma non trova nessuno, intanto entra Zapata per Strinic. La Sampdoria si gioca ora il tutto per tutto con una squadra a trazione anteriore. Reina blocca la palla in area e fa respirare il Napoli. Mertens prova il servizio per Allan che non aggancia per un soffio. Fallo di Ramirez su Diawara che conquista una punizione importante. Saranno tre i minuti di recupero concessi dall'arbitro. Angolo per la Sampdoria dopo l'iniziativa di Ramirez, ultima possibilità per i blucerchiati. Mertens da solo in area spreca la rete del poker! L'arbitro manda tutti negli spogliatoi! Vince il Napoli che si avvicina al titolo di Campione d'Inverno. Bella partita al San Paolo, specialmente nella prima frazione. (agg. Umberto Tessier)

ESPULSO MARIO RUI, CI CREDE LA SAMPDORIA

Giallo per Torreira dopo il fallo su Albiol. Bella azione di Caprari che trova la chiusura di Mario Rui. Seconda frazione zeppa di errori fino ad ora, le due compagini non trovano spunti degni di nota. Angolo a favore della Sampdporia, Torreira trova la testa di Hamsik che allontana. Bella azione di Mario Rui che sbaglia sul servizio per Insigne. Esce il capitano Hamsik ed entra Zielinski. Nella Sampdoria esce Barreto ed entra Verre. Brutta entrata di Verre su Mario Rui e giallo sacrosanto. Insigne prova a servire Mertens che non aggancia. Hysaj regala il pallone a Quagliarella che ci prova da fuori, il tiro non trova lo specchio della porta. Esce Quagliarella, tra gli applausi, ed entra Kwonacki. Secondo giallo per Mario Rui che lascia in dieci i suoi compagni di squadra, fallo in ritardo su Kwonacki. Maggio prende il posto di Insigne. (agg. Umberto Tessier)

LA SAMPDORIA PROVA A REAGIRE

Inizia la ripresa tra Napoli e Sampdoria. Hamsik prova l'assist per Callejon ma chiude Strinic. Mario Rui serve Hamsik che perde l'attimo giusto in area. Allan prova il tiro dal limite dell'area ma chiede troppo dai suoi piedi. Giallo giusto per Mario Rui, che assesta un calcione involontario a Ramirez. Mario Rui ferma Quagliarella che aveva provato l'azione solitaria. Diawara prende il posto di Jorginho. Il regista brasiliano poco brillante oggi. Uscita folle di Viviano che poi tocca la palla con una mano fuori area, giallo per lui. Napoli che ora ha il pallino del gioco, gestisce bene la compagine partenopea. Siamo intanto giunti al 60' e il Napoli è in vantaggio per tre reti a due. Ferrari chiude bene su Mertens e la mette in fallo laterale. La Sampdoria sta provando ad imbastire qualcosa in avanti. (agg. Umberto Tessier)

LA RIBALTANO INSIGNE E HAMSIK!

Lorenzo Insigne al 32' porta di nuovo il risultato in parità! Grande assist di Mertens e tiro al volo dell'attaccante che termina in fondo al sacco. Grande prestazione di Ramirez fino ad ora, l'uruguagio sta mettendo in grande difficoltà il Napoli. Prova Mertens ma il suo diagonale non è preciso. Hamsik! La ribalta il capitano che sigla la rete numero centosedici in carriea superando Maradona nella storia del Napoli! Assist di Mertens, il secondo in partita. Partita bellissima al San Paolo, le due compagini stanno dando spettacolo. Ci prova ancora Insigne che ttova la parata di Viviano, tiro centrale. Fallo di Caprari su Jorginho, punizione Napoli a centrocampo. Quagliarella la mette in rete ma il fuorigioco è netto. Fallo di Caprari su Hysaj e punizione per il Napoli. Termina la prima frazione, spettacolo al San Paolo. (agg. Umberto Tessier)

QUAGLIARELLA DAL DISCHETTO NON SBAGLIA!

Bellissima giocata di Mertens che sfiora il gol! Il belga si gira in un fazzoletto e spara un bolide che non trova la porta. Hamsik prova a servire Callejon ma trova la chiusura di Strinic. Sta attaccando il Napoli ma la Sampdoria si difende bene. Arriva il pareggio del Napoli con Allan! Tiro di Callejon respinto da Viviano e il brasiliano deposita in rete a porta vuota. Ammonito Strinic che abbatte uno scatenato Allan. Callejon serve Mertens che non riesce ad agganciare. Ammonito Mertens che dopo l'intervento su Silvestre protesta. Prova il diagonale Insigne su servizio di Hamsik, Viviano spedisce in angolo. Hysaj falcia Ramirez in area, calcio di rigore per la Sampdoria. Quagliarella dal dischetto non sbaglia! Nuovo vantaggio per la Sampdoria. Doccia fredda per il Napoli che ha combinato un grande pasticcio nella fase difensiva. (agg. Umberto Tessier)

LA SBLOCCA RAMIREZ SU PUNIZIONE!

La capolista Napoli sfida la Sampdoria degli Strinic e Quagliarella, il colombiano Duvan Zapata non è riuscito a recuperare dall'infortunio e dal primo minuto c'è Caprari. Il Napoli batte il calcio d'inizio, partita la sfida tra azzurri e blucerchiati. Caprari prova l'azione personale e viene fermato con un fallo, punizione per la Sampdoria. Bellissima punizione di Ramirez che porta in vantaggio la Sampdoria! Reina non è esente da colpe. Azione personale di Koulibaly che guadagna una rimessa laterale in avanti, Mertens viene pescato poi in fuorigioco. Grandissima chiusura di Koulibaly su Caprari. Insigne prova lo slalom ma trova la chiusura di Strinic. Grande palla di Insigne per Callejon che calcia e trova la risposta di Viviano. La battuta del corner non sortisce effetti. (agg. Umberto Tessier)

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Al San Paolo tutto è pronto per Napoli Sampdoria: una sfida anche fra i due allenatori Maurizio Sarri e Marco Giampaolo, che hanno già comunicato le formazioni ufficiali. Sfida affascinante fra due tecnici noti per saper fare giocare molto bene le rispettive squadre, accomunati da una lunga gavetta e da una bella esperienza sulla panchina dell’Empoli che li ha imposto all’attenzione generale. Proprio dalla squadra toscana Sarri è arrivato a Napoli, dove nelle ultime stagioni ha costruito una squadra ammirata in tutta Europa; al suo posto l’Empoli si era affidato proprio a Giampaolo, identificato come il perfetto verde di Sarri. Anche l’abruzzese ha fatto bene, conquistando così la panchina della Sampdoria con la quale oggi proverà a dare fastidio al Napoli in una partita da non perdere per nessun motivo. Adesso dunque leggiamo le formazioni ufficiali, poi la parola passerà al campo per Napoli Sampdoria! NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. Allenatore: Maurizio Sarri. SAMPDORIA (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, G. Ferrari, Strinic; Barreto, Torreira, Praet; Ramirez; Quagliarella, Caprari. Allenatore: Marco Giampaolo. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Napoli Sampdoria si potrà seguire in diretta tv sia sui canali della televisione satellitare (Sky Sport 1 e Sky Calcio 1) che su quelli del digitale terrestre a pagamento, ovvero su Premium Sport e Premium Sport HD. In entrambi i casi sarà possibile avvalersi del servizio di diretta streaming video attivando senza costi aggiuntivi le rispettive applicazioni Sky Go e Premium Play; ricordiamo inoltre gli appuntamenti con Diretta Gol Serie A (Sky Super Calcio) e Diretta Premium (Premium Calcio 1 e Premium Calcio 1 HD) che forniscono in tempo reale tutti gli highlights e le fasi salienti delle partite che si giocano in contemporanea, per non perdere nemmeno un istante di questa emozionante giornata del campionato.

TESTA A TESTA

La capolista Napoli attende la visita di una Sampdoria che nell'ultimo periodo non riesce più a vincere. La compagine partenopea sembra aver superato il periodo di crisi dopo l'ultima vittoria convincente in casa del Torino. Discorso opposto per l'altra squadra di Genova che dopo la prestigiosa vittoria in casa contro la Juventus, ha messo in cascina appena un punto. Nella scorsa stagione al San Paolo Zielinski e Gabbiadini rimontarono l'autorete di Hysaj. L'ultima vittoria della Sampdoria al San Paolo risale al 19 aprile del 1998 quando una doppietta di Laigle condannò i partenopei. Sfida quindi storicamente ostica per i blucerchiati che proveranno il grande colpo contro la capolista dopo aver piegato la Juventus di Allegri. (agg. Umberto Tessier)

STATISTICHE

Napoli Sampdoria è una delle partite più interessanti nella diciottesima giornata di Serie A: in che modo arrivano all’appuntamento le due squadre? Scopriamolo attraverso alcune delle statistiche messe insieme. I partenopei sono in vetta alla classifica grazie a 13 vittorie e tre pareggi, con una sola sconfitta patita in 17 turni. La squadra di Maurizio Sarri ha un ottimo attacco avendo realizzato 38 reti (anche se ha dovuto abbandonare il primato in questa statistica), ma soprattutto ha la seconda miglior difesa, con soli 11 gol subiti. La vittoria è tornata dopo le due partite con un solo punto e senza gol segnati: un Napoli a secco per due partite consecutive di campionato non capitava addirittura dal settembre 2014, sconfitte per 0-1 contro Chievo e Udinese (l’allenatore era Rafa Benitez). La Sampdoria è in zona Europa League grazie ad otto successi e tre pareggi, con cui è riuscita a sopperire a cinque sconfitte; tuttavia i blucerchiati sono a secco di vittorie da quattro giornate nelle quali hanno raccolto soltanto un punto, e dopo le sei vittorie consecutive nel proprio stadio hanno perso consecutivamente contro Lazio e Sassuolo. La squadra di Marco Giampaolo ha fatto 30 reti e ne ha subite 23 fino a questo momento. (agg. di Claudio Franceschini)

L'ARBITRO

La sfida fra Napoli e Sampdoria sarà diretta dall'arbitro Davide Massa della sezione d'Imperia, selezionato per questo match della 18^ giornata del Campionato di Serie A. I suoi assistenti di gara saranno i due guardalinee Valeriani e Liberti, il quarto uomo Di Paolo e i due arbitri addetti al Var, Mariani e Longo, attesi oggi al San Paolo. Per l'arbitro Massa sono ben 13 partite stagionali dirette, delle quali otto sono state registrate in Serie A: si contano poi due presenze in Champions League nella sua fase preliminare e due in Europa League. Nelle gare di campionato Massa finora si è servito in 21 occasioni del cartellino giallo (media inferiore alle tre ammonizioni per partita) e di nessun cartellino rosso. Per l'arbitro ligure il tabellino racconta anche quattro rigori. Va poi aggiunto che Massa nella sua lunga carriera ha incontrato il Napoli in ben 14 occasioni: sono invece 7 i testa a testa registrati con la Sampdoria. (agg Michela Colombo)

ORARIO E PRESENTAZIONE PARTITA

Napoli Sampdoria, che sarà diretta dall’arbitro Davide Massa della sezione di Imperia, si gioca per la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018: squadre in campo alle ore 15:00 di sabato 23 dicembre. I partenopei mirano a passare un Natale sereno conservando il primo posto in classifica: vicino il titolo di campione d’inverno, la squadra di Maurizio Sarri è padrona del proprio destino e dovrà vincere le ultime due partite per chiudere da capolista il girone di andata. Ritrovata la vittoria e archiviato il passaggio del turno in Coppa Italia, il Napoli si rilancia sperando di aver superato il periodo di digiuno e difficoltà; da non sottovalutare in ogni caso la partita contro la Sampdoria, che resta una formazione di grande qualità al netto del crollo del rendimento che l’ha colpita nelle ultime giornate. I blucerchiati sono rimasti sesti in classifica, ma il margine sulle inseguitrici si è ridotto e dunque dalle parti di Bogliasco c’è come la sensazione di dover rifare tutto daccapo, anche se ovviamente i punti conquistati nella prima parte della stagione sono importantissimi e potranno fruttare molto quando in primavera si tireranno le somme sulla qualificazione in Europa League, che è il reale obiettivo della squadra.

IL CONTESTO

Il Napoli ha avuto un passaggio a vuoto che ha influito anche sulla Champions League, dove in ogni caso la storia era diversa già dal principio: i partenopei non hanno segnato per due partite consecutive nelle quali hanno fatto un solo punto, pareggiando in casa contro la Fiorentina; nel momento di flessione possiamo inserire anche l’altro pareggio a reti bianche, quello contro il Chievo. Tutto sommato però i partenopei restano primi in classifica, e questo è un punto a favore di una squadra che ha preso la consapevolezza nei propri mezzi e che allo stato attuale delle cose va ancora considerata come la favorita per lo scudetto.

Se dalle parti del San Paolo si prova a recuperare i gol di Dries Mertens, la Sampdoria deve invece riprendere la sua marcia in termini generali: la vittoria manca da quattro giornate in cui è arrivato soltanto un punto, il fortino Marassi è caduto contro la Lazio e il Sassuolo nelle ultime due giornate e la squadra ha perso quella brillantezza che la contraddistingueva all’inizio del campionato. La giovane età, che era il limite dell’anno passato, è oggi una scusante minore mentre il vero problema in seno ai blucerchiati è senza dubbio quello delle rotazioni limitate, perchè la panchina non può ovviamente essere all’altezza della squadra titolare che ha tanti minuti nelle gambe.a

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SAMPDORIA

Napoli in formazione tipo dopo il turnover di Coppa Italia: rispetto a martedì tornano titolari Reina tra i pali, Mario Rui a sinistra (con Hysaj regolarmente a destra) e Raul Albiol al centro della difesa insieme a Koulibaly, poi sicuramente Allan come mezzala destra e Mertens che occuperà la zona centrale del tridente offensivo. Ancora da valutare Lorenzo Insigne, che però - gol a parte - ha dato buone risposte nello spezzone contro l’Udinese e dunque dovrebbe riprendersi la mattonella sull’esterno sinistro; Callejon nuovamente a destra, con Jorginho playmaker e Hamsik mezzala sinistra: per lo slovacco la possibilità di superare il record di gol di Maradona dopo averlo agganciato.

Due dubbi per la Sampdoria: Duvan Zapata, uno degli ex, potrebbe non farcela mentre Linetty è in via di recupero ma non è ancora al meglio. Senza di loro Marco Giampaolo si affiderà a Caprari e Edgar Barreto: il primo farà coppia con l’altro ex Quagliarella in attacco, mentre il paraguayano sarà una delle due mezzali con Torreira da regista e Praet sul centrosinistra. Il resto è confermato: Gaston Ramirez agirà sulla trequarti, difesa con Bereszysnki e Strinic (favorito su Murru e terzo ex della sfida) sulle fasce, Gian Marco Ferrari e Silvestre centrali a protezione del portiere Viviano.

QUOTE E PRONOSTICO

Non può che essere il Napoli a essere favorito per la partita del San Paolo: ce lo dice anche l’agenzia di scommesse Snai, secondo la quale il segno 1 per la vittoria dei partenopei vale 1,27 mentre la vittoria della Sampdoria, per la quale dovrete giocare il segno 2, ha un valore di 10,00. E’ il segno X che invece dovrete giocare se credete che al San Paolo la sfida di Serie A finirà con un pareggio: in questo caso il guadagno sarebbe di 6,00 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

