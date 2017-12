PAGELLE/ Juventus-Roma (1-0): Szczesny e Alisson al top. I voti della partita (Serie A 2017-2018 18^ giornata)

Pagelle Juventus Roma: i voti della partita di Serie A per la 18^ giornata, i giudizi su migliori e peggiori nel posticipo all'Allianz Stadium (23 dicembre)

24 dicembre 2017

E' stato uno Juventus-Roma molto interessante con protagonisti assoluti, come ci dicono le pagelle, i due portieri Alisson e Szczesny. I due ieri si alternavano con la maglia della Roma con il brasiliano che faceva da riserva al polacco, prendendosi quello che restava nelle coppe. Sicuramente ieri sera senza di loro avremmo visti molti più gol rispetto all'unico siglato da Medhi Benatia nel primo tempo. Ma partiamo dall'estremo difensore della Juventus che prendeva il posto di un Gigi Buffon infortunato. Bravo e reattivo nel primo tempo su El Shaarawy ha letteralmente salvato i bianconeri quando dopo uno svarione difensivo Patrik Schick si era involato da solo verso la sua porta. In quel caso è stato bravissimo a rimanere in piedi, per poi prendere il tiro dell'ex Samp. Bravissimo anche Alisson a rendere meno pesante il passivo dei giallorossi. Nel più delle occasioni se non vere parate i suoi interventi hanno portato gli attaccanti bianconeri a calciare fuori come quando Gonzalo Higuain per due volte ha calciato fuori trovandosi tutto lo specchio della porta occupato. (agg. di Matteo Fantozzi)

IL RACCONTO DELLA PARTITA

La Juventus si aggiudica il big match della 18^ giornata di Serie A 2017-18 battendo di misura la Roma per 1 a 0: quattordicesima vittoria in campionato per i bianconeri che restano a -1 dal Napoli capolista, ma soprattutto avviene la prima spaccatura nelle posizioni di vertice con le prime due della classe che distanziano giallorossi e nerazzurri, che sia la volta buona per definire le gerarchie? In ogni caso preme sottolineare come questa sia l'ottava gara di fila che la Vecchia Signora non subisce gol, merito anche di uno Szczesny straordinario in mezzo ai pali, il portiere polacco sta dimostrando di essere il degno erede di Gigi Buffon (indisponibile anche stasera) con diversi interventi salvifici che hanno consentito alla compagine di Allegri di mettere in cassaforte i tre punti. Il match winner è comunque Medhi Benatia, autore del gol decisivo al 18' del primo tempo sugli sviluppi di un calcio d'angolo: il difensore marocchino trova la deviazione vincente dopo che Alisson aveva cercato inutilmente di opporsi alla conclusione ravvicinata di Chiellini. La Roma rimane comunque viva e pienamente in partita, soprattutto nelle fasi conclusive del match quando Florenzi scheggia la traversa con un pallonetto. Dall'altra parte, in pieno recupero, Pjanic pareggia il conto dei legni colpiti in contropiede, ma l'occasione più importante di ristabilire l'equilibrio è Schick che a tempo quasi scaduto non riesce a scavalcare un monumentale Szczesny che rimedia anche al brutto pallone perso da Benatia. Vittoria sudatissima per la Juve con Allegri che al triplice fischio del direttore di gara si precipita negli spogliatoi, come fa sempre ogni volta che la squadra soffre più del dovuto. Ma l'importante per i bianconeri è aver strappato i tre punti.

VOTO PARTITA 6,5 - Gara tiratissima anche se per larghi tratti sono mancate le emozioni, finale invece non adatto ai deboli di cuore con tantissimi capovolgimenti di fronte.

VOTO JUVENTUS 7 - I bianconeri vincono, non stravincono e soffrono soprattutto nel finale, ma la qualità degli squadroni è quella di imporsi anche nelle sfide più delicate. Come quella di stasera.

VOTO ROMA 6 - I giallorossi trovano il cambio di ritmo troppo tardi, quando ormai gli avversari si sono chiusi a riccio, ma per gli sforzi profusi gli uomini di Di Francesco avrebbero meritato il pari.

VOTO ARBITRO TAGLIAVENTO 6 - Ci vuole personalità nel dirigere una gara come questa, anche se lascia qualche dubbio la decisione di non intervenire sul contatto tra Alisson e Higuain dentro l'area di rigore. Va bene che il portiere della Roma non può smaterializzarsi ma l'impressione è che comunque metta i bastoni tra le ruote all'argentino.

I VOTI DEI BIANCONERI

SZCZESNY 8 - È il grande eroe della serata: dimostra di essere in giornata sì già nel primo tempo con il salvataggio su El Shaarawy, ma è nel recupero che il portiere polacco si supera con la straordinaria parata su Schick, dopo aver sbarrato la strada anche a Under. Immenso.

BARZAGLI 7 - Oltre a far ammonire De Rossi, l'esperto difensore juventino interviene sempre con i tempi giusti, dando il via anche alle ripartenze dei suoi.

BENATIA 7 - Nonostante la pressione asfissiante di Dzeko riesce sempre a sbarazzarsi elegantemente del pallone, firma la rete dell'1 a 0 al termine di un flipper. Nel finale rischia di compromettere tutto perdendo un brutto pallone e regalandolo a Schick che non riesce a scartare però il regalo di Natale.

CHIELLINI 6,5 - Decisivo il suo disturbo nei confronti di Alisson per spianare la strada al gol di Benatia, nella ripresa rischia l'autogol ma mette anche il pallone fuori dalla portata di Dzeko.

ALEX SANDRO 6 - È ancora lontano dalla miglior versione di se stesso ma oggi non sfigura, cerca di avanzare per vie laterali ma Florenzi gli impedisce di avvicinarsi alla porta.

KHEDIRA 6 - Lo scavetto per Higuain non viene sfruttato a dovere dall'argentino che si divora il raddoppio, il centrocampista tedesco potrebbe cavarsela meglio nel fraseggio e nella gestione della sfera.

PJANIC 7 - Il centrocampista bosniaco detta i tempi e le geometrie del centrocampo, nel recupero colpisce la traversa che gli impedisce di archiviare la pratica.

MATUIDI 6,5 - Altra prestazione generosissima per il francese che lascia il campo in preda ai crampi dopo essere andato vicino al gol. (MARCHISIO SV)

CUADRADO 6 - Il colombiano non riesce mai a rendersi veramente minaccioso nei pressi di Alisson, quando ha la possibilità di concludere a rete manca sempre l'impatto col pallone. (BERNARDESCHI 6 - Negli ultimi minuti si sacrifica in difesa per dare una mano ai suoi schiacciati nella trequarti)

HIGUAIN 5,5 - Non sembra serata per l'attaccante argentino che prima frana addosso ad Alisson e poi nella ripresa spreca più di un'occasione per firmare la rete del raddoppio.

MANDZUKIC 6,5 - Nonostante i 13 punti di sutura al polpaccio Allegri non intende rinunciare al croato che ci prova di testa e disorienta la difesa giallorossa con i suoi movimenti senza palla.

ALL. ALLEGRI 7 - La scelta di irrobustire il centrocampo viene premiata, è proprio in questo reparto che la Juve vince la gara. Fa discutere la scelta di tenere Douglas Costa e Dybala in panchina (preferndo privilegiare i giocatori più "fisici") ma i mugugni spariscono a risultato acquisito.

I VOTI DEI GIALLOROSSI

ALISSON 7,5 - Strepitoso su Chiellini e Benatia ma deve arrendersi al secondo tap-in del marocchino che sblocca la contesa, nella ripresa tiene a galla i suoi con un paio di interventi su Matuidi e Pjanic.

FLORENZI 6,5 - Sfortunatissimo l'esterno giallorosso che colpisce la traversa, nel finale è il più fresco sebbene corra come un forsennato dal primo minuto. Inesauribile.

MANOLAS 6,5 - Chiude Alex Sandro in calcio d'angolo, intercetta il prolungamento di Higuain per Mandzukic. Altra gara attenta per il difensore greco.

FAZIO 6,5 - Bravo a fermare in scivolata Cuadrado nei pressi dell'area di rigore, chiude Higuain in corner anche se sugli sviluppi del tiro dalla bandierina arriva il gol di Benatia.

KOLAROV 6 - Il terzino serbo ci prova come al solito su calcio piazzato ma oggi non riesce a pescare il jolly, come al solito fatica di più quando c'è soltanto da contenere.

NAINGGOLAN 5,5 - Più dimesso del solito il belga che in novanta minuti cerca la porta una sola volta, con un destro assolutamente innocuo per Szczesny.

DE ROSSI 6 - Rimedia il cartellino giallo per l'intervento scomposto e in ritardo su Barzagli, si rende protagonista di un gran recupero su Khedira e mura Higuain. (UNDER 6,5 - Nel finale non si tira di certo indietro, a ridosso del novantesimo anche lui trova sulla sua strada un insuperabile Szczesny)

STROOTMAN 5,5 - Settanta minuti anonimi per l'olandese che a differenza di Pjanic non riesce a dare profondità alle azioni offensive dei giallorossi. (PELLEGRINI 6,5 - Grazie alla sua freschezza riesce a ridare un po' di pepe al reparto mediano)

EL SHAARAWY 6 - La palla gol più importante (nel primo tempo) per la Roma arriva sui suoi piedi ma non riesce a beffare Szczesny, dopodiché sparisce dai radar. (SCHICK 5,5 - Al 94' potrebbe salvare la Roma dal KO ma una volta davanti a Szczesny non riesce ad angolare la conclusione che diventa preda di Szczesny)

DZEKO 5,5 - L'attaccante bosniaco fatica a carburare nella prima frazione di gioco, sfiorando l'incrocio dei pali durante i secondi quarantacinque minuti. Da lui ci si aspetta molto di più.

PEROTTI 6 - Nell'unica occasione in cui l'ala argentina ha un po' di spazio riesce a essere devastante sulla fascia sinistra, ma sugli spazi stretti non si trova proprio a suo agio e i difensori della Juventus sono bravi a ingabbiarlo.

ALL. DI FRANCESCO 5,5 - Non interpreta male la partita ma serviva più coraggio soprattutto nel primo tempo. Il finale arrembante testimonia come i giallorossi ne avessero per dare più filo da torcere ai campioni d'Italia.

I VOTI DEL PRIMO TEMPO

All'Allianz Stadium di Torino è in corso il big match della diciottesima giornata di Serie A 2017-18 tra Juventus e Roma, all'intervallo il punteggio premia la squadra di Allegri avanti per 1 a 0: ecco i voti della prima frazione di gioco. Buona partenza dei padroni di casa che si affacciano in avanti con Cuadrado (6) e Higuain (6), entrambi però non riescono a impensierire Alisson (6,5) che fa buona guardia in mezzo ai pali. I giallorossi si propongono in mezzo al campo con un atteggiamento propositivo e audace ma non basta: i padroni di casa si portano in vantaggio al 18' sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina. Conclusione vincente di Benatia (7) dopo che Alisson aveva detto di no a Chiellini (6,5) e in un primo momento allo stesso Benatia deviando il pallone sulla traversa. Sullo 0-1 la reazione della Roma non tarda ad arrivare, Perotti (6) si invola sulla fascia sinistra e serve El Shaarawy (6) che trova l'opposizione di Szczesny (7), bravissimo a opporsi al suo ex-compagno di squadra. Gara che resta molto equilibrata e il verdetto è tutt'altro che scontato.



VOTO JUVENTUS 6,5 - I bianconeri stanno gestendo molto bene il vantaggio facendo girare il pallone con i tempismi giusti.

MIGLIORE JUVENTUS: BENATIA 7 - In attesa del tridente d'attacco è il difensore centrale a sbloccare la contesa.

PEGGIORE JUVENTUS: CUADRADO 5,5 - Questa sera il colombiano sembra meno incisivo del solito.



VOTO ROMA 5,5 - A parte l'occasione di El Shaarawy i giallorossi hanno creato ben poco in termini di azioni offensive.

MIGLIORE ROMA: FAZIO 7 - Il difensore argentino ferma Cuadrado in scivolata e chiude Higuain in calcio d'angolo, anche se dal corner successivo nascerà il gol di Benatia.

PEGGIORE ROMA: DZEKO 5 - L'attaccante bosniaco non è ancora entrato in partita, grande assente ingiustificato di questo primo tempo. (Stefano Belli)

