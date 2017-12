PAGELLE / Milan Atalanta (0-2): i voti della partita (Serie A 2017-2018 18^ giornata)

Pagelle Milan Atalanta (0-2): i voti della partita di Serie A per la 18^ giornata. Cadono ancora i rossoneri: la Dea passa a San Siro con i gol di Bryan Cristante e Josip Ilicic

23 dicembre 2017 - agg. 23 dicembre 2017, 20.08 Federico Giuliani

Pagelle Milan Atalanta 0-2, Serie A (LaPresse)

Milan-Atalanta termina con il risultato di 0-2 in favore dei bergamaschi. Tra le fila dei locali si salvano Borini e Bonaventura; malissimo Bonucci e Montolivo. Negli ospiti sugli scudi Gomez e Petagna. Andiamo subito a vedere quali sono le pagelle della partita di San Siro, con i voti a tutti i protagonisti. VOTO PARTITA 7 - Ritmi alti e mai un attimo di tregua. Gara divertente e piacevole. VOTO MILAN 4,5 - Altra partita mediocre disputata dalla squadra rossonera. Qualche occasione sporadica divorata e tanti errori in difesa. VOTO ATALANTA 7 - Gara perfetta: cinici davanti, sicuri dietro. La Dea sta diventando "grande".

I VOTI DEL MILAN

G. DONNARUMMA 5 - Beccato dalla curva rossonera, il ragazzo non è tranquillo e si vede. Respinta bislacca sul colpo di testa di Caldara in occasione della prima rete.

ABATE 5 - Soffre le pene dell'inferno contro Gomez. Dalla sua parte il Papu fa praticamente quel che vuole. Il raddoppio bergamasco nasce dalla sua zona di competenza.

MUSACCHIO 5 - Forse il meno peggio del pacchetto arretrato, e il che è tutto dire. Non chiude su Cristante sull'1-0 e commette altri errori nel corso del match.

BONUCCI 4,5 - Dormita clamorosa in marcatura su Caldara; fuori posizione sul raddoppio di Ilicic. Può bastare questo per descrivere la sua deludente prova.

RI. RODRIGUEZ 5 - Macchinoso quando deve impostare l'azione. Dal suo piede partono pochi cross interessanti. Tanti errori tecnici.

KESSIE 5,5 - L'ivoriano alterna minuti di trance agonistica a tratti di apatia totale. Nel complesso non si salva.

MONTOLIVO 5 - Regia a rallentatore. Non illumina mai il gioco e si limita a smistare facili palloni. Esce tra i fischi (dall'82' BIGLIA - SV).

BONAVENTURA 6,5 - Il migliore del Milan, per qualità e impegno. Nel primo tempo il Jack rossonero si vede annullare un gol e sfiora il pareggio con un tentativo da distanza ravvicinata. Cala con il passare dei minuti (dal 75' CALHANOGLU 5 - Il suo ingresso in campo non si nota).

BORINI 6 - Il ragazzo ci mette cuore e impegno. I limiti sono tanti ma per lo meno non si arrende mai.

KALINIC 5,5 - Il croato non attraversa un buon momento di forma. Oggi l'ex viola si fa apprezzare con qualche sponda degna di nota. Poco altro sul suo conto (dall'82' ANDRE' SILVA - SV).

CUTRONE 5 - Reattivo in avvio, sparisce dai radar nel proseguo del match. Questa sera sulla sinistra dà la sensazione di essere un pesce fuor d'acqua.

ALL. GATTUSO 4,5 - Altra prova deludente del suo Milan. Tante scelte non pagano e Ringhio dovrà spiegarne i motivi.

I VOTI DELL'ATALANTA

E. BERISHA 6,5 - Attento su Montolivo e miracoloso su Bonaventura: sono questi gli unici interventi degni di nota.

TOLOI 6 - Prestazione sufficiente contro Kalinic e soci. Dà sicurezza a tutto il reparto pur senza strafare.

CALDARA 6,5 - Propizia l'1-0 con un colpo di testa in anticipo su Bonucci. Perfetto nelle chiusure difensive.

MASIELLO 6 - La sua esperienza non lo tradisce. Qualche problemino a inizio ripresa presto superato grazie all'aiuto dei compagni.

HATEBOER 6 - Tantissimo lavoro sporco e un salvataggio miracoloso in fase difensiva. Unica pecca: non spinge più di tanto.

DE ROON 6,5 - Quantità e qualità in un centrocampo dove l'Atalanta è padrona assoluta del reparto.

FREULER 6 - Non si nota ma la sua presenza c'è eccome. Chiude ogni varco e corre su ogni pallone.

SPINAZZOLA 6 - Non disputa un match da ricordare ma nel complesso il binario con Gomez funziona.

CRISTANTE 6,5 - Segna il gol che sblocca il match e fa rimpiangere il Milan di averlo venduto (dall'80 KURTIC - SV).

PETAGNA 5,5 - Fa a sportellate con tutti e mastica metri e metri di filo spinato. Il problema è che non sempre è utile alla causa. Commette anche diversi errori tecnici (dal 63' ILICIC 6,5 - Entra e chiude il match con un gol che spezza le gambe al Milan).

A. GOMEZ 6,5 - Suo l'assist per il 2-0 di Ilicic. Il capitano dell'Atalanta si carica la Dea sulle spalle nel momento più caldo della sfida.

ALL. GASPERINI 7,5 - Prepara la partita alla perfezione e porta a casa tre punti pesantissimi.

VOTO ARBITRO (Fabbri) 5,5 - Non convince del tutto nel primo tempo. Giusto annullare il gol di Bonaventura ma manca un giallo evidente a Kalinic.

IL PRIMO TEMPO A SAN SIRO

Il primo tempo di Milan-Atalanta termina con il risultato di 1-0 in favore degli ospiti. Le formazioni non regalano particolari novità rispetto a quanto annunciato alla vigilia. Nel Milan Gattuso conferma Kalinic al centro dell'attacco, sposta Cutrone a sinistra con Borini a destra; ancora Montolivo in cabina di regia, mentre Musacchio viene preferito a Zapata nel cuore della difesa. Nell'Atalanta Ilicic parte dalla panchina; Cristante viene avanzato sulla trequarti a sostegno di Gomez e Petagna. Pronti, via. L'Atalanta inizia con il piglio giusto e per una decina di minuti abbondanti controlla il match con un piacevole giro palla e un gioco molto offensivo. Al 13' il Milan sblocca il risultato con un gol di Bonaventura (6,5) ma l'arbitro Fabbri annulla la rete per un precedente fallo di mano di Cutrone (5,5): decisivo l'ausilio del Var. Al 18' altra chance per i rossoneri con un tiro dal limite di Montolivo (5) respinto in corner da Berisha (6,5); poco dopo ci prova Borini (5) ma senza inquadrare lo specchio della porta. Al 32' Atalanta in vantaggio con Cristante (6,5). Dagli sviluppi di una punizione dalla trequarti, Gomez (6,5) pesca Caldara (6,5) sul secondo palo, che anticipa Bonucci (5) e impegna Donnarumma (5). L'estremo difensore rossonero non è impeccabile e Cristante, da pochi passi, non ha problemi a infilare il facile tap-in. Il Milan prova subito a reagire con Bonaventura ma Berisha è strepitoso nel salvare porta e risultato. Il primo tempo termina tra i fischi dei tifosi rossoneri che hanno perso la pazienza.

I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO PARTITA 6,5 - Ritmi alti e tante occasioni, da una parte e dall'altra. Speriamo che anche la ripresa si mantenga su questi livelli. VOTO MILAN 5 - I rossoneri continuano a commettere i soliti, gravi, errori. Difesa ballerina e attacco inconcludente. Così non va. MIGLIORE MILAN BONAVENTURA 6,5 - A volte sembra che giochi da solo. Sul suo conto un gol annullato e uno sfiorato. PEGGIORE MILAN BONUCCI 5 - Ci sarebbe l'imbarazzo della scelta ma scegliamo il capitano della squadra. Si perde Caldara in occasione del vantaggio bergamasco. VOTO ATALANTA 7 - La Dea sa soffrire e colpire nel momento giusto. Gioco avvolgente e trame intriganti. MIGLIORE ATALANTA CRISTANTE 7 - Non soltanto per il gol che sta decidendo il match. L'ex di turno unisce attacco a centrocampo ed è sempre pronto negli inserimenti. PEGGIORE ATALANTA PETAGNA 5,5 - Qualche pallone perso di troppo. Può fare di più. VOTO ARBITRO (Fabbri) 5,5 - Non convincono alcune sue scelte. Giusto annullare il gol di Bonaventura ma manca un evidente giallo a Kalinic in avvio.

