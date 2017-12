Pagelle/ Napoli Sampdoria (3-2): i voti della partita. Allan il migliore nel giorno di Hamsik (Serie A)

Pagelle Napoli Sampdoria: i voti della partita di Serie A, giudizi sui migliori e peggiori al San Paolo per la partita della 18^ giornata (23 dicembre). Vittoria partenopea in rimonta

23 dicembre 2017 - agg. 23 dicembre 2017, 18.37 Umberto Tessier

Pagelle Napoli Sampdoria - LaPresse

Se c’è un giocatore sugli scudi nelle pagelle di Napoli Sampdoria, è sicuramente Allan: il giorno del San Paolo è quello di Marek Hamsik che supera il record di Diego Armando Maradona issandosi, con 116 gol, al primo posto assoluto nell’elenco dei marcatori della storia partenopea. Tuttavia, il grande protagonista è il centrocampista brasiliano: Allan è stato fondamentale nella vittoria per 3-2 del Napoli. Prima ha pareggiato il vantaggio di Gaston Ramirez, seguendo molto bene l’azione e approfittando della corta respinta di Viviano sul destro a colpo sicuro di Callejon; poi ha giganteggiato in mezzo al campo, recuperando un’infinità di palloni e propiziando in questo modo anche la seconda rete del Napoli, entrando infine nella terza con il servizio a Dries Mertens da cui è scaturito l’assist per lo storico gol di Hamsik. Quando gioca così, Allan è insostituibile: giocatore vitale che dà una grande scossa a tutta la squadra, oggi è stato lui a suonare la carica quando la partita si stava complicando ed è riuscito a rimetterla in piedi con il gol e l’atteggiamento. (agg. di Claudio Franceschini)

LE PAGELLE DI NAPOLI SAMPDORIA

Partita pirotecnica al San Paolo con la capolista Napoli che supera per tre reti a due la Sampdoria. Il match si risolve nella prima frazione giocata dalle due compagini a viso aperto. Ad aprire le danze è la punizione di Ramirez che sorprende un Reina non attentissimo. La capolista reagisce subito e trova il pareggio con il brasiliano Allan, migliore in campo. Partita divertente e ricca di colpi di scena con le squadre che non si fermano un attimo. Ennesima ripartenza di Ramirez che viene abbattuto in area da Hysaj, rigore per i blucerchiati. Sulla palla va l'ex Quagliarella che non sbaglia con un tiro forte centrale. Sampdoria efficace in avanti e disastrosa in difesa, situazione che fa girare di nuovo la partita. Assist pregevole di Mertens per Lorenzo Insigne che con un tiro al volo fa secco di nuovo Viviano. Il Napoli vola sulle ali dell'entusiasmo e ribalta la partita con il capitano Hamsik, rete numero centosedici che permette di farlo diventare miglior marcatore assoluto nella storia del Napoli. Nella seconda frazione l'emozioni più importante è l'espulsione di Mario Rui che lascia i suoi in dieci. La Sampdoria ci prova in tutti i modi ma il Napoli resiste e porta a casa tre punti molto preziosi. In attesa del big match tra Juventus e Roma gli azzurri sono primi e si godono il panorama. Passiamo ora alle valutazioni dei protagonisti in campo. VOTO PARTITA 7 - Nella prima frazione cinque reti e tanto divertimento per il pubblico del San Paolo. Le due compagini non si risparmiano e regalano un match piacevole. VOTO NAPOLI 7 - Grandissima reazione della capolista che ribalta la partita e porta a casa tre punti preziosi resistendo in dieci nel finale di partita. VOTO SAMPDORIA 5 - La compagine di Giampaolo inizia benissimo passando in vantaggio, ma la fase difensiva penalizza tutto il lavoro dell'attacco. VOTO ARBITRO MASSA 6,5 - Tutte giuste le decisioni del direttore di gara, tiene sempre in pugno la partita.

PAGELLE: I VOTI DEL NAPOLI

REINA 5,5 - Sulla rete di Ramirez appare distratto e non impeccabile, per il resto non commette svarioni.

HYSAJ 5 - In perenne difficoltà sulla fascia di competenza commette il fallo da rigore su Ramirez.

ALBIOL 5,5 - Sul rigore causato c'è anche un pizzico di responsabilità per l'esperto spagnolo, ha vissuto giornate migliori.

KOULIBALY 6,5 - Il senegalese non sbaglia una partita, nel pacchetto arretrato è il migliore dei suoi.

MARIO RUI 5 - Fino allo sciocco fallo che causa il secondo giallo e l'espulsione aveva disputato una partita positiva.

ALLAN 7,5 - Gigantesco oggi il brasiliano, sigla la rete del pari e recupera palloni in tutte le porzioni del campo.

JORGINHO 5,5 - Regia poco brillante del brasiliano che viene sostituito da Diawara ad inizio ripresa.

A. DIAWARA 6 - Sostituisce uno spento Jorginho e conquista un paio di punizioni fondamentali nel finale di partita.

HAMSIK 7 - Pomeriggio da ricordare per il capitano, sigla la rete numero centosedici in maglia Napoli diventando il giocatore più prolifico nella storia del club.

ZIELINSKI 6 - Ingresso positivo del polacco che controlla bene la sua zona.

L. INSIGNE 7 - Bellissima la rete sull'assist di Mertens per il momentaneo pareggio, calciatore fondamentale.

MERTENS 7 - Non segna il belga ma serve due assist vincenti per i compagni, in questo periodo sta servendo tanti palloni vincenti.

CALLEJON 6,5 - Solita partita fatta di tanta sostanza e qualità, lo spagnolo in campo è un elemento che non tradisce mai.

MAGGIO S.V.

ALL. SARRI 7 - Carica la squadra dopo lo svantaggio e gestisce al meglio i cambi, primato meritato per un tecnico capace di produrre un gioco spumeggiante.

LE PAGELLE: I VOTI DELLA SAMPDORIA

VIVIANO 5,5 - Dopo un inizio positivo fatto di buone parate si perde un po' per strada, folle l'uscita fuori area su Allan che poteva costare il poker.

BERESZYNSKI 5 - Approccia bene la partita per poi sparire nei successivi minuti, deludente.

SILVESTRE 5 - Tiene in gioco Hamsik sul terzo gol e non riesce a trovare la giusta posizione, partita da dimenticare.

G. FERRARI 5 - Supportato male dai compagni in difesa perde anche lui la bussola, non riesce a beccare un pallone.

STRINIC 5 - Uno degli ex della gara viene asfaltato sulla fascia di competenza, non lascia rimpianti.

TORREIRA 5,5 - Il centrocampista sparisce letteralmente nella seconda frazione, non aveva demeritato nei primi quarantacinque minuti.

E. BARRETO 5,5 - Non garantisce il giusto filtro a centrocampo, resiste comunque alla tempesta.

PRAET 5,5 - Le qualità del belga si vedono ma al San Paolo non brilla, prova ad accendere la luce ma non ci riesce.

G. RAMIREZ 7 - Bellissima la rete su punizione che apre la partita, si conquista il rigore ed è una spina nel fianco continua.

QUAGLIARELLA 6,5 - Sigla con freddezza la rete su rigore contro la squadra del cuore, nella ripresa sfiora il gol con un grande tiro da fuori.

CAPRARI 5 - Non riesce a rimpiazzare al meglio Zapata che aveva fastidi e finisce in panchina.

VERRE 5,5 - Entra con la voglia di spaccare il mondo ma non trova il guizzo giusto.

KWONACKI 6 - Entra bene in campo provocando l'espulsione di Mario Rui, poteva essere inserito prima.

D. ZAPATA S.V.

ALL. GIAMPAOLO 5,5 - Gioca contro il suo maestro, mister Sarri. Il possesso palla lo premia ma l'organizzazione difensiva è pessima.

IL PRIMO TEMPO

Partita pirotecnica al San Paolo con la capolista che conduce per tre reti a due dopo la prima frazione. Alle reti di Ramirez e Quagliarella per la Sampdoria hanno risposto Allan, Insigne e Hamsik per i partenopei. Passiamo ora alla valutazione dei protagonisti in campo. Reina (5,5) non sembra esente da colpe sulla punizione di Ramirez. Albiol (5) concorso di colpe sul rigore causato, esce tardi a difendere. Koulibaly (6,5) il migliore dei suoi dietro, ha una potenza fisica devastante. Mario Rui (6) fa il compitino, fisicamente sta ritornando. Allan (7,5) una furia il brasiliano, sigla la rete del pari e morde le caviglie a tutti recuperando anche il pallone del vantaggio. Jorginho (6) il brasiliano non è apparso brillantissimo fino ad ora. Hamsik (7) rete numero centosedici e record di gol in maglia Napoli, lo merita tutto. Callejon (6,5) soliti tagli mortiferi, immarcabile. Mertens (7) non trova la rete ma serve due assist per i compagni, sempre nel vivo del gioco. Insigne (7) una perla la rete del pareggio, pericolo costante.

Questi invece i voti della Sampdoria. Viviano (6,5) prende tre reti senza avere colpe, anzi, compie parate interessanti. Bereszynski (5,5) inizia bene per poi calare alla distanza. Silvestre (5) affonda dietro e tiene in gioco Hamsik sul terzo gol. G.Ferrari (5) anche lui non riesce a trovare mai la posizione giusta. Strinic (5,5) uno degli ex della gara, non riesce ad incidere. Barreto (5,5) si vede poco, il filtro a centrocampo non è efficiente. Torreira (5,5) combatte su tutti i pallono, cala alla distanza. Praet (5,5) ha grandi qualità, ma funziona ad intermittenza. Ramirez (7) una furia l'uruguaiano, rete su punizione e rigore conquistato. Quagliarella (6,5) sigla con freddezza dal dischetto contro la squadra del cuore. Caprari (5,5) inizia bene per poi spegnersi, poco incisivo.

PAGELLE NAPOLI SAMPDORIA: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO NAPOLI 7 - Reagisce due volte allo svantaggio fino a ribaltare il match, orgoglio da capolista. MIGLIORE NAPOLI: ALLAN 7,5 - Una furia il brasiliano, segna e recupera tantissimi palloni. PEGGIORE NAPOLI: HYSAJ 5 - Causa il rigore su Ramirez, concorso di colpa con Albiol. VOTO SAMPDORIA 5,5 - Approccia bene il match andando due volte in vantaggio, la fase difensiva vanifica tutto. MIGLIORE SAMPDORIA: RAMIREZ 7 - Una furia, rete su punizione e rigore conquistato. PEGGIORE SAMPDORIA: SILVESTRE 5 - Tiene in gioco Hamsik sulla terza rete e in generale non compie interventi importanti.

