Pagelle / Sassuolo Inter (1-0): i voti della partita. Consigli mattatore assoluto (Serie A 18^ giornata)

Pagelle Sassuolo Inter: i voti della partita di Serie A, giudizi sui migliori e peggiori al Mapei Stadium per la partita della 18^ giornata (23 dicembre)

23 dicembre 2017 - agg. 23 dicembre 2017, 18.43 Alessandro Rinoldi

Nelle pagelle di Sassuolo Inter spicca un voto nettamente più alto di tutti gli altri: parliamo di Andrea Consigli, il portiere del Sassuolo che è stato senza ombra di dubbio il migliore in campo conquistando un 8,5 che si vede raramente nelle partite di calcio. Tante belle parate per l’estremo difensore neroverdi, con la perla del rigore respinto a Mauro Icardi, che finora in questa stagione aveva segnato sei rigori su altrettanti tentativi (compresa la Coppa Italia). La conseguenza è che il primo artefice della vittoria è stato proprio Consigli, ancora più di Diego Falcinelli che ha firmato il gol decisivo. Certo, questo significa pure che l’Inter ha molti rimpianti, perché non è mai piacevole perdere una partita nella quale il portiere avversario è di gran lunga il miglior giocatore in campo: ai punti l’Inter avrebbe meritato certamente di più, tuttavia il calcio è famoso per la sua imprevedibilità e oggi Consigli si è regalato un Natale indimenticabile. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PAGELLE SASSUOLO INTER: I GIUDIZI

Al Mapei Stadium di Reggio Emilia il Sassuolo supera per 1 a 0 l'Inter, alla sua seconda sconfitta consecutiva: ecco dunque le pagelle con i nostri voti su Sassuolo Inter. Nel primo tempo i padroni di casa riescono a portarsi in vantaggio al 36' con il colpo di testa di Falcinelli, sul cross dalla destra di Politano, pur avendo subito la manovra degli ospiti fino a quel momento, salvandosi in particolar modo sul tentativo areo di Perisic, respinto da Consigli al 25'. Nel finale di frazione Candreva ed Icardi provano inutilmente a ristabilire la parità e, a inizio secondo tempo, il capitano argentino fallisce la chance di rimettere le cose a posto facendosi parare dall'ottimo Consigli un tentativo dal dischetto al 49', un calcio di un rigore concesso per fallo di mano di Acerbi sul passaggio di Cancelo. I lombardi appaiono poco convinti nel costruire la propria azione offensiva da qui al novantesimo e tornano a Milano anche con due possibili indisponibili in più a causa degli infortuni rimediati da D'Ambrosio, distorsione ad un ginocchio, e da Miranda, problema ad un polpaccio. I 3 punti conquistati oggi consentono al Sassuolo di raggiungere quota 20 mentre l'Inter resta ancora ferma con 40 punti. VOTO PARTITA 6 Gara ravvivata solamente dall'errore di Icardi ad inizio ripresa e dai tentativi in ripartenza dei neroverdi. VOTO SASSUOLO 7,5 Ottiene un risultato importante sicuramente per merito di una grande preparazione alla sfida. VOTO INTER 5 Le difficoltà dei milanesi proseguono dopo la sconfitta rimediata la scorsa settimana. VOTO ARBITRO: Doveri (sezione di Roma 1) 5,5 Non sembra essere sempre sicuro di quello che fischia e forse non applica lo stesso metro di giudizio su episodi simili.

PAGELLE SASSUOLO INTER: I VOTI DEI NEROVERDI

CONSIGLI 8,5 Più che di Falcinelli questa vittoria porta il suo nome visto che salva tutto su Perisic ancora sullo 0 a 0 e nega il pari dal dischetto ad Icardi sul rigore del 49'.

LIROLA 6 Capisce di doversi dedicare alla fase difensiva dopo un paio di cross sbilenchi e dovendo fronteggiare Perisic.

GOLDANIGA 6 Segue i compagni senza lasciar spazi per passare.

ACERBI 6 L'ingenua postura del corpo tenuta sul cross di Cancelo che è valsa il fallo di mano da rigore macchia una gara giocata con grande attenzione.

PELUSO 6 Pomeriggio da comprimario per lui, aiuta nelle chiusure difensive.

MISSIROLI 6 Sostiene la manovra con giocate pungenti.

MAGNANELLI 7 Si carica la squadra sulle spalle lottando su ogni pallone per tutto il campo da vero capitano.

DUNCAN 6,5 Recupera diversi palloni e cerca pure di colpire la squadra che lo ha lanciato in Serie A.

BERARDI 6 Vera spina nel fianco per gli avversari nel primo tempo, cala nella ripresa venendo sostituito da Ragusa dopo circa un'ora di gioco.

FALCINELLI 6,5 La botta presa contro il palo è stata cancellata dalla gioia per il goal del primo tempo, episodio questo che lo ha galvanizzato per il resto della sfida.

POLITANO 6 Perde tantissimi possessi ma spende molto per la squadra e sforna l'assist per la rete di Falcinelli.

RAGUSA 6,5 Impatto importante il suo sulla gara dando nuova linfa e vivacità quando servono.

MAZZITELLI 6 Non commette errori venendo impiegato nella fase finale.

CANNAVARO Senza Voto Il numero 28 entra a recupero inoltrato per salutare il proprio pubblico vista l'imminente partenza nel mercato di gennaio, come testimoniano anche le lacrime sue e dei compagni al termine dell'incontro.

All. IACHINI 7 L'espulsione al 55' per proteste reiterate non fermano i suoi dal raggiungere un successo sudato.

PAGELLE SASSUOLO INTER: I VOTI DEI NERAZZURRI

HANDANOVIC 6 Fa del suo meglio quando chiamato in causa.

JOAO CANCELO 5 Conferma di essere più un'ala offensiva che un terzino in grado di spingere a tutta fascia.

SKRINIAR 6 Consente all'azione di ripartire sebbene avrebbe potuto far meglio sull'azione del goal.

MIRANDA 6,5 Il migliore dei suoi, lascia il campo per un problema ad un polpaccio all'80'.

D'AMBROSIO 5 Esce per infortunio al 77' dopo una prestazione sotto tono, lasciando anche scappare Politano sulla rete di Falcinelli.

GAGLIARDINI 5 Disordinato, la ricerca del posto da titolare forse non lo lascia pensare lucidamente.

BORJA VALERO 5 Il cervello del centrocampo oggi lavora a corrente alternata.

CANDREVA 5 Si vede solo nel primo tempo come diversi suoi compagni.

BROZOVIC 5 Unico ammonito della prima frazione, si perde per il campo senza incidere e non rientra per il secondo tempo.

PERISIC 5 Il rendimento del croato cala drasticamente nella seconda parte della partita.

ICARDI 5 La concentrazione vista nel primo tempo non viene confermata nel secondo, a scapito di tutta la squadra, vedasi il rigore calciato malamente ad inizio ripresa.

EDER 5 Impatta in maniera molto deludente sulla partita.

DALBERT 5 Non comprende l'andamento della gara e si lascia trarre in inganno dall'astuzia degli avversari.

JOAO MARIO 5 Inserito inutilmente nel finale, non tocca un pallone valido per i quindici minuti in cui viene impiegato.

All. SPALLETTI 5 Non riesce a far quadrare i suoi specialmente dalla trequarti in su.

PAGELLE PRIMO TEMPO SASSUOLO INTER

Ecco le nostre pagelle del primo tempo di Sassuolo Inter, con i voti dei peggiori ed i migliori giocatori scesi in campo per ciascuna squadra finora. Al termine del primo tempo le formazioni di Sassuolo ed Inter sono da poco rientrate negli spogliatoi per l'intervallo sull'1 a 0. Nonostante il buon avvio degli ospiti, capaci di aggredire in maniera propositiva per almeno mezz'ora, sono i padroni di casa a sbloccare la sfida al 36' grazie alla rete di Falcinelli, un colpo di testa preciso sul cross dalla destra di Politano. La gioia del goal allevia pure il dolore patito da Falcinelli, il quale ha sbattuto violentemente la spalla destra contro il palo per segnare. A nulla servono invece i tentativi di Candreva ed Icardi nel finale di frazione.

PAGELLE SASSUOLO INTER: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO SASSUOLO (PRIMO TEMPO): 7 Resiste alle avanzate dei nerazzurri e riesce inaspettatamente a portarsi in vantaggio. MIGLIORE SASSUOLO (PRIMO TEMPO): BERARDI 6,5 Sorvegliato speciale, viene costantemente raddoppiato o chiuso nella morsa degli avversari riuscendo comunque ad emergere. PEGGIORE SASSUOLO (PRIMO TEMPO): DUNCAN 5 Un po' in difficoltà, incappa nel fallo e rischia su un contatto non ravvisato. VOTO INTER (PRIMO TEMPO): 5 Il possesso palla non basta assolutamente a sbloccare la situazione a proprio favore. Mira da rivedere. MIGLIORE INTER (PRIMO TEMPO): PERISIC 6,5 Come di consueto si muove bene nella sua area di competenza, andrebbe sollecitato più spesso. PEGGIORE INTER (PRIMO TEMPO): BROZOVIC 5 Unico ammonito della frazione, si perde per il campo senza incidere.

