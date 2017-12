DIRETTA / Piacenza-Monza (risultato finale 0-1) info streaming video e tv: D'Errico! Monza vincente

Diretta Piacenza-Monza streaming video e tv. Nella 20^ giornata di Serie C sfida di metà classifica: probabili formazioni, orario, quote e risultato live

23 dicembre 2017 - agg. 23 dicembre 2017, 16.34 Fabio Belli

Piacenza, sfida interna col Monza (foto LaPresse)

DIRETTA PIACENZA MONZA (0-1): GOL DI D'ERRICO AL 78'



Anticipo di Pergreffi su un assist di Giudici per Ponsat. Si salva il Piacenza. Il gol del Monza è nell'aria e si concretizza al minuto 76: cross dalla destra di Trainotti, Cori prova a controllarla di testa, palla sui piedi di D'Errico che di destro la mette in porta sbloccando il risultato. Problemi per Di Cecco intanto che deve essere sostituito: al suo posto entra Mora. Poco dopo Franzini sostituisce Pederzoli con Zecca. Dopo il gol incassato il Piacenza anzichè reagire pare accusare il contraccolpo psicologico. Si copre mister Zaffaroni inserendo Carissoni al posto di Giudici. Nel finale i padroni di casa si fiondano in attacco alla disperata ricerca del pareggio. La migliore occasione capita sui piedi di Corazza che controlla e calcia senza pensarci: pallone che rimbalza sul palo. Vince il Monza.

INIZIO SECONDO TEMPO



Nessun cambio effettuato dai due tecnici a inizio ripresa. Tornano in campo gli stessi 22 del primo tempo. Pergreffi resta a terra dopo una manata di Cori. Dopo le cure del caso può riprendere il gioco. D'Errico dentro per Cori: pallone lungo. D'Errico va via sulla destra in solitaria e ci prova di piattone non trovando però l'angolo di porta. Al 61esimo Cori sfiora il gol con un'elegante girata col piede destro. Pallone che vola però alto sopra la traversa. Ancora Monza. Conclusione di D'Errico dalla distanza: decisamente alta sopra la traversa. Liverani nel frattempo sventa in uscita una potenziale occasione. Staffetta nella mediana del Monza: Galli prende il posto di Perini. In attacco invece Ponsat prende il posto di Cogliati.

FINE PRIMO TEMPO



Buono il palleggio del Piacenza. Segre ci prova con un tiro dalla distanza. Nessun problema per Liverani. Monza un po' lento: poco pressing e brianzoli che restano spesso dietro la linea della palla. In questa prima fase del match sono tanti gli errori dal punto di vista tecnico per ambedue le squadre. Arriva un'ammonizione, probabilmente ai danni di Cogliati. Giallo anche per Franchi per un fallo su D'Errico. Il Monza ci prova da calcio di punizione. Parte Guidetti, ma è troppo in profondità. Occasione sprecata. Di Cecco invece entra in area, ma la sua conclusione viene murata dalla difesa ospite. Ci prova anche Corazza col destro: troppo forte, pallone che si alza. Liverani non deve neppure intervenire. Nel finale di primo tempo i briantei ci provano sugli sviluppi di un calcio piazzato. Destro di Guidetti in mezzo. Pergreffi la spazza.

INIZIO GARA



Franzini schiera il Piacenza con il 4-3-3. Tra i pali Fumagalli, in difesa Di Cecco, Silva, Pergreffi e Masciangelo. In mediana Scaccabarozzi, Pederzoli e Segre mentre in attacco troviamo Franchi, Romero e Corazza. Ospiti con il 4-4-2. In porta Liverani, linea difensiva formata da Trainotti, Caverzasi, Riva e Tentardini. A centrocampo da destra verso sinistra Giudici, Guidetti, Perini e D'Errico. Reparto offensivo composto da Cori e Cogliati. Gara molto fisica nella sua prima fase. Subito un cartellino giallo ai danni di Tentardini. Al 12esimo ci prova Guidetti ma senza impensierire Fumagalli. Ancora una conclusione della punta ospite: un destro troppo debole, ancora un intervento facile per Fumagalli. Segre la mette in mezzo alla ricerca della testa di Romero che si lamenta per una trattenuta in area da parte di Riva. L'arbitro lascia proseguire.

SI COMINCIA!

Il Piacenza affronterà il Monza, leggiamo le statistiche sulle due formazioni che fra pochi minuti daranno vita allo stadio Garilli a una delle partite più affascinanti della ventesima giornata del girone A di Serie C. I lupi emiliani hanno la seconda miglior difesa interna con sette reti incassate, di conseguenza il bottino del Piacenza nelle partite casalinghe è positivo, fatto da quattro vittorie e due pareggi, ma anche due sconfitte. Il Monza ha vinto invece tre volte lontano da casa, ma ha patito anche altrettante sconfitte. I lombardi detengono lo score di nove reti segnate e undici subite nelle partite fuori casa. Quanto ai numeri complessivi di questo campionato, per il Piacenza abbiamo sei vittorie, cinque pareggi e sei sconfitte con 24 gol segnati e 23 subiti; il Monza invece vanta sei vittorie e altrettanti pareggi e sconfitte, con 20 gol segnati e 18 subiti. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

I TESTA A TESTA

Allo Stadio Garilli la gara Piacenza-Monza si è giocata appena due volte rispetto alle quattro in cui invece il match si è disputato a campi invertiti. In entrambe le occasioni a vincere è stato il Piacenza tra Serie B e D. Passano infatti ben quattordici anni tra il 2001 e 2015 prima che le due compagini si riaffrontino. Se la gara in cadetteria di inizio millennio terminò col risultato di 1-0 quella in Serie D invece vide il Piacenza ancora vincere ma stavolta col risultato di 2-1. Le due compagini in classifica sono divise da appena due punti con i lombardi che sono reduci da un brutto ko ma sono ancora in zona playoff. Il Piacenza invece viene da due risultati utili consecutivi, ma ancora non ha trovato continuità e avrà bisogno di tempo per riuscire finalmente a trovare la continuità giusta che serve se vuole centrare un risultato importante e prestigioso in questa stagione. (agg. di Matteo Fantozzi)

ORARIO E PRESENTAZIONE DELLA PARTITA

Piacenza-Monza, diretta dal signor Schirru di Nichelino, sabato 23 dicembre 2017 alle ore 14.30, sarà una delle sfide della prima giornata di ritorno nel girone A del campionato di Serie C. Le due squadre stazionano a metà classifica, col Monza che ha perso nelle ultime due trasferte contro Giana Erminio e Olbia, ko intermezzati dal successo interno dei brianzoli contro il Cuneo. Il Piacenza invece dopo il pari nel derby contro la Pro Piacenza, ha fermato sul 2-2 il Livorno che al momento è la formazione capolista per distacco del girone A di Serie C, con 10 punti di vantaggio sul Siena secondo. Un risultato di prestigio, ma la classifica del raggruppamento resta molto corta, ed il Piacenza a quota 23 punti ha solo due lunghezze di vantaggio dalla zona play out, ma solo una di ritardo dal confine della zona play off, occupato proprio dal Monza a quota 24 punti.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni che si confronteranno presso lo stadio Garilli di Piacenza. I padroni di casa scenderanno in campo con Fumagalli tra i pali e una difesa a quattro schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra con Di Cecco, Silva, Perfreffi e Masciangelo. A centrocampo, terzetto titolare formato da Scaccabarozzi, Segre e Della Latta, mentre nel tridente offensivo giocheranno Corazza, Franchi e Romero. Risponderà il Monza con Liverani estremo difensore, Adorni esterno laterale di destra e Tentardini esterno laterale di sinistra, mentre Caverzasi e Riva si muoveranno al centro della retroguardia. Guidetti e Perini saranno i centrali di centrocampo, mentre Giudici coprirà l’out di destra e D’Errico sarà l’esterno laterale mancino nella linea a quattro sulla mediana. In attacco, Palazzo e Cori faranno coppia.

TATTICA E PRECEDENTI

I moduli opposti saranno il 4-3-3 del Piacenza e il 4-4-2 del Monza. Nel match d’andata in Brianza il Monza si è imposto 2-0 con le reti di Cori e Giudici, mentre l’ultimo precedente a Piacenza risale al 27 settembre del 2015, quando entrambe le squadre militavano nel campionato di Serie D e i padroni di casa emiliani si sono imposti col risultato di 2-1. Una sfida che tornò a disputarsi dopo l’ultimo match a Piacenza del 14 aprile 2001 in Serie B: i piacentini in quell’occasione vinsero 1-0.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le agenzie di scommesse quotano 2.20 la vittoria interna degli emiliani con Bwin, mentre Bet365 fissa a 3.25 la quota dell’eventuale pareggio e Betclic alza invece fino a 3.05 la quota per l’affermazione esterna dei brianzoli. Unibet quota 2.25 l’over 2.5 e 1.56 l’under 2.5.

