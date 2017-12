DIRETTA/ Pisa-Olbia (risultato finale 2-0) info streaming video e tv: Vittoria conquistata nel primo tempo

Diretta Pisa-Olbia streaming video e tv. Nella 20^ giornata di Serie C sfida d'alta quota all'Arena Garibaldi: probabili formazioni, orario, quote e risultato live

23 dicembre 2017 - agg. 23 dicembre 2017, 16.26 Fabio Belli

Pisa in attesa dell'Olbia (foto LaPresse)

DIRETTA PISA OLBIA (2-0): VITTORIA CONQUISTATA NEL PRIMO TEMPO



E' terminato da pochissimi minuti l'incontro tra Pisa e Olbia sul punteggio di 2 a 0, un match già indirizzato solamente dopo 49 secondi quando Negro ha insaccato in rete il perfetto cross di Birindelli dopo aver controllato in area di rigore con eccessiva libertà. Il gol-lampo subito ha condizionato fortemente la prova dei sardi che non sono riusciti ad organizzare un'efficace reazione dato che l'unico tentativo è arrivato solamente al 18' con un tiro centrale di Biancu controllato senza troppi problemi da Petkovic. Dopo aver fallito al 23' l'occasione di raddoppiare, Mannini si è trasformato due minuti dopo al 25' in uomo-assist servendo a Eusepi un perfetto pallone che il numero 23 ha spinto in rete con un piattone destro di prima intenzione. Prima della conclusione della prima frazione di gioco, l'Olbia prova con l'orgoglio ad affacciarsi nella metà campo avversaria prima con Muroni, il cui tiro centrale è stato parato dal portiere di casa, poi con una mischia nata al 46' sugli sviluppi di un calcio d'angolo che la retroguardia nerazzurra è riuscita in qualche modo a disinnescare rifugiandosi in calcio d'angolo. Nella ripresa gli uomini di Pazienza rientrano con la decisa volontà di controllare il vantaggio e limitandosi così a curare al meglio la fase difensiva. I ragazzi di Mereu hanno provato ad attaccare ma oggi non era proprio giornata per l'Olbia che ha sfiorato il gol solamente al 59' con un'azione personale tentata da Pennington e conclusa con un tiro uscito di non molto fuori dallo specchio e poi al 60' con un colpo di testa tentato da Ogunseye che anche questo centrale non ha impesierito Petkovic. E così non è praticamente successo più nulla se non la classica girandola di sostituzioni che però non hanno cambiato gli equilibri di una gara conquistata meritatamente dal Pisa che, soprattutto grazie alla devastante catena di destra Birindelli-Mannini, ha messo in cassaforte nel primo tempo un successo che gli permette di difendere il secondo posto dall'attacco della Viterbese vittoriosa a Prato. L'Olbia invece perde forse un'importante opportunità di agganciarsi alle posizioni in vetta con una prova deludente e che farà riflettere il proprio allenatore Mereu.

I SARDI PROVANO A REAGIRE

Il secondo tempo della sfida tra Pisa e Olbia è iniziato da circa 10 minuti ed il punteggio è ancora sul 2 a 0, decidono le reti realizzate da Negro dopo soli 49 secondi e Eusepi al 25'. I due tecnici non hanno effettuato alcuna sostituzione, la ripresa è iniziata con gli stessi ventidue protagonisti che hanno dato vita ai primi quarantacinque minuti di gioco. Prima della chiusura della prima frazione di gioco, l'Olbia ha provato a reagire prima al 42' con un tiro centrale di Muroni che Petkovic ha bloccato con sicurezza. Al 46' invece sugli sviluppi di una mischia nata da un calcio d'angolo che la retroguardia di casa è riuscita in qualche modo ad allontanare. In questa seconda frazione di gioco i toscani stanno cercando di mantenere i ritmi bassi per controllare il doppio vantaggio.

EUSEPI FIRMA IL RADDOPPIO



Quando siamo giunti al 40' della sfida tra Pisa e Olbia il punteggio è ora di 2 a 0, a raddoppiare ci ha pensato Eusepi al 25' quando sul perfetto cross di Mannini ha infilato Aresti con un piattone destro di prima intenzione. I sardi, dopo aver accusato lo shock dell'immediato svantaggio, si erano affacciati in avanti al 18' quando Biancu ci ha provato da fuori area costringendo Petkovic ad una respinta coi pugni. I padroni di casa avevano già sfiorato la seconda marcatura poco minuti prima al 23' quando, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Mannini ha tentato una conclusione a colpo sicuro da distanza ravvicinata che la retroguardia ospite era riuscita in qualche modo a respingere, Izzillo era stato il più lesto ad avventarsi sulla palla ma il centrocampista ha sprecato tutto calciando in curva. Il match sembra indirizzato e l'Olbia non riesce a reagire faticando soprattutto a contenere le sovrapposizioni di Birindelli che insieme a Mannini sta mandando in tilt la difesa organizzata da mister Mereu.

LA SBLOCCA NEGRO DOPO 49 SECONDI

Allo Stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetanei di Pisa i padroni di casa stanno affrontando l'Olbia nella gara valida per il 19^ turno del Gruppo A di Serie C e, quando sono trascorsi circa 10 minuti di gioco, il punteggio è già di 1 a 0, a sbloccare il match ci ha pensato Negro solamente dopo 49 secondi quando, dopo aver controllato il cross di Birindelli, ha segnato con una potente conclusione di destro da dentro l'area di rigore. Gara molto attesa tra la terza della classe e la quinta distante cinque lunghezze dai toscani che, dopo due vittorie consecutive, hanno pareggiato contro il Pontedera e perso l'ultima contro l'Arezzo. I sardi invece dopo quattro sconfitte in cinque gae, hanno vinto l'ultima contro il Monza per 2 a 1. Vedremo se l'Olbia riuscirà ad organizzare una reazione dopo questa immediata doccia gelata.

SI COMINCIA!

Sfida d'alta classifica fra Pisa e Olbia, andiamo allora a leggere le statistiche stagionali di queste due formazioni che daranno vita a una delle partite più interessanti della ventesima giornata del girone A di Serie C. I nerazzurri in casa hanno perso solo una volta, grazie ad una difesa che ha incassato appena sette reti. La squadra toscana ha d’altronde la miglior difesa complessiva del girone, con 12 reti al passivo a fronte di 22 gol segnati e vanta in totale otto vittorie, altrettanti pareggi e solamente due sconfitte. L'Olbia invece non vince da oltre due mesi in trasferta, dove ha uno score di tre successi e sei sconfitte, con sette reti fatte e 16 subite. I sardi comunque stanno disputando un campionato più che buono, nel quale hanno raccolto finora otto vittorie, tre pareggi e sette sconfitte, con 22 gol segnati e altrettante reti subite. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Pisa Olbia non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C, ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale ElevenSports.it (accesso diretto selezionando il vecchio Sportube) che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

I TESTA A TESTA

La gara Pisa-Olbia ha un solo precedente che risale alla gara d'andata disputata sempre per il Gruppo A di Serie C. In Sardegna furono i padroni di casa a vincere col risultato di 1-0. Il match fu sbloccato da una rete di Ragatzu dopo appena diciotto minuti che il Pisa non riuscì più a rimontare uscendo da questo match sconfitto. Entrambe le due compagini sono nella parte alta della classifica divise però da cinque punti. Il Pisa è avanti ma viene da appena un punto nelle ultime due partite e si trova in terza posizione. L'Olbia invece dopo appena un punto in quattro partite è arrivato una bella vittoria che conferma la squadra in zona playoff. Il Pisa continua ad avere una difesa irreprensibile con appena 12 reti subite. Se l'Olbia ha subito dieci reti in più del suo avversario è riuscita comunque a fare gli stessi gol, ventidue. Staremo a vedere chi avrà la meglio. (agg. di Matteo Fantozzi)

ORARIO E PRESENTAZIONE PARTITA

Pisa-Olbia, diretta dal signor Carella di Bari, sabato 23 dicembre 2017 alle ore 14.30, sarà un match relativo al programma della prima giornata di ritorno nel girone A del campionato di Serie C. L’ultima sconfitta interna nel derby toscano contro l’Arezzo ha dimostrato come al Pisa manchi sempre il passo decisivo per lanciarsi nell’altissima classifica in questa stagione. I nerazzurri restano terzi, a una sola lunghezza dal Siena che non è riuscito ad allungare, perdendo il recupero in casa del Cuneo. Nonostante questo, il Pisa resta in zona play off, anche se ormai staccato 11 punti dal Livorno capolista. I nerazzurri non vincono da due partite di campionato e ci riproveranno contro un’Olbia che, dopo l’ultimo successo in casa contro il Monza, si è riportata a 5 lunghezze dai toscani terzi e che ha confermato le proprie ambizioni di inizio stagione, con i sardi protagonisti di un avvio di campionato che i tifosi sognavano da molti anni tra i professionisti.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni che si sfideranno all’Arena Garibaldi. Il Pisa scenderà in campo con il serbo Petkovic in porta, Birindelli sull’out difensivo di destra e Mannini sull’out difensivo di sinistra, con Carillo e Ingrosso schierati al centro della retroguardia. A centrocampo si muoveranno l’austriaco Gucher, De Vitis e Izzillo, nel tridente offensivo partiranno titolari Masucci, Eusepi e Giannone. Risponderà l’Olbia con Aresti in porta alle spalle di una linea difensiva a quattro composta dalla fascia destra alla fascia sinistra da Pisano, Dametto, Iotti e Cotali. A centrocampo terzetto con Pennington, Muroni e Piredda schierati dal primo minuto, in avanti Biancu e Ragatzu affiancheranno il centravanti Ogunseye.

TATTICA E PRECEDENTI

Moduli speculari per le due formazioni che scenderanno in campo entrambe schierando il 4-3-3. Pisa e Olbia non si affrontavano in campionato prima di quest’anno considerando la continua militanza delle due squadre in diversi campionati e in diversi gironi. Il match d’andata di questo campionato in Sardegna del 28 agosto scorso è terminato 1-0 per l’Olbia, con rete decisiva di Ragatzu.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Pisa favorito in maniera abbastanza netta dalle agenzie di scommesse, con vittoria interna nerazzurra quotata 1.91 da William Hill, mentre Betclic moltiplica per 4.00 quanto scommesso sull’eventuale successo esterno sardo e Bwin fissa a 3.20 la quota per l’eventuale pareggio. Per Unibet, over 2.5 quotato 2.35, Bet365 quota 1.57 l’under 2.5.

© Riproduzione Riservata.