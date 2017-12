DIRETTA/ Prato-Viterbese (risultato finale 0-2) info streaming video e tv: Comoda vittoria della Viterbese

Diretta Prato-Viterbese streaming video e tv. Nella 20^ giornata di Serie C il fanalino di coda sfida gli ambiziosi etruschi: probabili formazioni, orario, quote e risultato live

23 dicembre 2017 - agg. 23 dicembre 2017, 16.54 Fabio Belli

Viterbese, trasferta a Prato (foto LaPresse)

DIRETTA PRATO VITERBESE (0-2): COMODA VITTORIA DELLA VITERBESE



E' terminato da pochissimi minuti l'incontro tra Prato e Viterbese sul punteggio di 0 a 2, una gara decisa in pratica da un episodio che è arrivato già al 16' quando il portiere Alastra ha sbagliato clamorosamente controllando con le mani il retropassaggio di Marzorati. Sulla seguente punizione a due calciata da Vandeputte, Orlando ha respinto con le mani costringendo il direttore di gara ad estrarre il cartellino rosso e a decretare un calcio di rigore che Jefferson ha trasformato con estrema freddezza. I lanieri hanno naturalmente accusato il colpo rischiando di subire l'immediato raddoppio al 25' quando Ghidotti ha respinto miracolosamente la conclusione a colpo sicuro tentata da Jefferson. Al 31' invece è stato Baldassin a provarci dal limite dell'area ma il suo tentativo è stato clamorosamente respinto dal palo. Il gol è nell'aria ed arriva poco dopo al 35' quando Vandeputte si è involato in contropiede dopo una carambola a metà campo, il numero 11 ha superato il disperato tentativo in uscita di Alastra con un preciso rasoterra. La prima conclusione tentata dai toscani arriva solamente al 40' quando Iannarilli si è superato nel deviare oltre la traversa il potente diagonale tentato da Ceccarelli. La ripresa si è aperta con un cambio deciso "difensivo" Sottili che ha anticipato le intenzione degli ospiti che si sono concentrati sulla difesa del vantaggio concedendo al Prato solamente due tentativi in avvio di secondo tempo di Ceccarelli, finito di poco sopra la traversa, e di Piscitella che ha costretto il portiere ospite ad un altro ottimo intervento in tuffo. Dopo queste due emozioni, il secondo tempo ha solamente registrato la classica girandola di sostituzioni che però non ha stravolto l'andamento di un match che è così giunto al triplice fischio di chiusura senza grossi sussulti. I lanieri restano così desolatamente in ultima posizione mentre la Viterbese con questi tre punti tiene il passo delle prime difendendo il terzo posto ad una sola lunghezza dal Pisa.

GLI OSPITI DIFENDONO IL VANTAGGIO

Quando siamo giunti al 75' della sfida tra Prato e Viterbese il punteggio è ancora sullo 0 a 2, decidono le reti realizzate nel corso del primo tempo da Jefferson su rigore e Vandeputte in contropiede. La ripresa si è aperta con un'immediata sostituzione decisa da mister Sottili che ha inserito un terzino come Sanè al posto di un esterno offensivo come Mendez, evidenziando così la volontà di difendere il vantaggio conquistato. I padroni di casa provano, nonostante l'inferiorità numerica, a gettarsi in avanti alla ricerca del gol come al 51' quando Piscitella ha servito Ceccarelli che da posizione defilata in area di rigore ha concluso di poco oltre la traversa. Al 58' ancora i lanieri in avanti trascinati da Piscitella che tenta un potente tiro verso il primo palo dove Iannarilli vola deviando in corner. Dopo queste due emozioni gli ospiti hanno concentrato i propri sforzi per difendere le due reti di vantaggio.

VANDEPUTTE SEGNA IN CONTROPIEDE



Si è concluso da pochissimi minuti il primo tempo della sfida tra Prato e Viterbese sul punteggio di 0 a 2, a raddoppiare ci ha pensato lo scatenato Vandeputte che al 35', dopo essersi involato in contropiede, ha con freddezza superato Alastra con un preciso tiro rasoterra. La seconda rete è arrivata dopo che gli ospiti avevano già sfiorato la marcatura gi in due occasioni: al 25' tiro a botta sicura di Jefferson da dentro l'area di rigore che Ghidotti è riuscito miracolosamente a deviare in corner. Al 31' è stato invece Baldassin a provarci con una potente conclusione dal limite dell'area che è stata ribattuta solamente dal palo ad Alastra ormai battuto. Dopo aver incassato il raddoppio i ragazzi di Catalano hanno provato a reagire al 40' quando Ceccarelli ha scagliato un preciso diagonale da fuori area che Iannarilli è riuscito a deviare in corner con un superbo intervento in tuffo. Il match sembra ormai deciso, l'inferiorità numerica rende oggettivamente difficilissimo una rimonta dei toscani.



LA SBLOCCA JEFFERSON SU RIGORE

Allo Stadio Lungobisenzio di Prato i padroni di casa stanno affrontando la Viterbese nell'incontro valevole per la 19^ giornata del girone A di Serie C e, quando sono stati disputati circa 20 minuti, il risultato è ora di 0 a 1, a sbloccare il punteggio ci ha pensato Jefferson al 20' quando ha trasformato con freddezza un calcio di rigore concesso per un tocco di mano di Orlando che, oltre alla massima punizione, è costato anche il cartellino rosso. La punizione da cui è nato questo decisivo episodio è stata causata da un clamoroso errore di Alastra che aveva toccato con la mano un retropassaggio di Marzorati. I toscani, dopo i due successi conquistati contro la Reggiana e l'Olbia hanno subito tre sconfitte consecutive di misura che gli hanno costretti ancora all'ultimo posto in graduatoria. Gli ospiti invece, dopo ben quattro vittorie consecutive, hanno pareggiato l'ultima in trasferta contro il Pontedera stabilendosi al quarto posto in classifica. Partono meglio gli ospiti che al 5' sfiorano il vantaggio con un gran diagonale di Vandeputte che Alastra è riuscito a bloccare con un bell'intervento in tuffo. Al 14' reagiscono i padroni di casa con Fantacci che tenta un tiro dal limite che Iannarilli blocca con sicurezza. Ora la squadra di Catalano deve cercare la rimonta in inferiorità numerica.





SI COMINCIA!

Il Prato affronterà la Viterbese in una partita che mette a confronto numeri molto diversi, quelli delle statistiche delle due formazioni che fra pochi minuti scenderanno in campo per il girone A della Serie C 2017-2018. I toscani sono ultimi in classifica a causa della peggior difesa del girone con 33 reti subite, unita ad un attacco che ha realizzato solo 14 centri. Numeri pessimi, che come conseguenza quasi inevitabile hanno fruttato appena due vittorie, a fronte di cinque pareggi e ben undici sconfitte. La Viterbese Castrense è molto più in alto e i suoi numeri raccontano un campionato diverso: la squadra laziale in trasferta ha vinto quattro volte, realizzando 13 gol e subendone nove. In totale, la stagione della Viterbese è finora composta da nove vittorie, quattro pareggi e cinque sconfitte, con un bilancio di 31 gol segnati e 23 subiti. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Prato Viterbese non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C, ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale ElevenSports.it (accesso diretto selezionando il vecchio Sportube) che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

I TESTA A TESTA

La gara Prato-Viterbese si è disputata in Toscana per tre volte con il bilancio che è nettamente in equilibrio. Si parla infatti di una vittoria per parte e un pareggio. L'ultimo match disputato a Prato risale al febbraio scorso quando nello scorso campionato è arrivato un 2-0 grazie ai gol di Moncini e Tavano. Se nell'aprile del 2008 la gara è terminata 0-0, l'ultimo successo della Viterbese invece risale all'aprile del 2007 quando in Lega Pro la Viterbese si impose col risultato di 1-0. Il pronostico è tutto a favore degli ospiti che sono al momento in quarta posizione e non perdono dal novembre scorso quando scivolarono in casa del Livorno col risultato di 3-0. Il Prato invece è il fanalino di coda e vede la salvezza lontana dieci punti. Viene da ben tre sconfitte di fila che non hanno aiutato la situazione a migliorare come si era pensato alla fine di novembre quando arrivò un incoraggiante successo casalingo contro Olbia. (agg. di Matteo Fantozzi)

ORARIO E PRESENTAZIONE PARTITA

Prato-Viterbese, diretta dal signor D’Ascanio di Ancona, sabato 23 dicembre 2017 alle ore 14.30, sarà un match relativo al programma della prima giornata di ritorno nel girone A del campionato di Serie C. La Viterbese prosegue nel suo campionato di alta classifica, confermando la sua natura irriducibile grazie al pareggio strappato in extremis nell’ultima trasferta in casa del Pontedera. Il gol di Mendez ha regalato un punto che ha permesso agli etruschi di mantenere il quarto posto solitario in classifica, a sole 2 lunghezze dal Siena secondo e a 1 dal Pisa terzo, anche se il Livorno capolista è ormai lontano ben 12 punti.

I play off sono l’obiettivo concreto stagionale dei gialloblu che proveranno ora a tornare a vincere in trasferta in casa del fanalino di coda della classifica del girone A di Serie C. Il Prato è reduce da 3 sconfitte consecutive in campionato, cadendo anche a Siena dopo i ko contro Arezzo e Pontedera. 3 derby toscani persi che hanno lasciato i biancazzurri a quota 11 punti, a ben 10 lunghezze di distanza dalle prime squadre fuori dalla zona play out.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni del match: il Prato affronterà la sfida con l’estremo difensore Alastra alle spalle di una linea difensiva a quattro composta da Ghidotti, Marzorati, Martinelli e Seminara, dall’out di destra all’out di sinistra. I tre di centrocampo saranno il tedesco Guglielmelli, Marini e Fantacci, in attacco al fianco del georgiano Tchanturia nel tridente ci saranno Ceccarelli e Piscitella. Risponderà il Pontedera con Contini in porta alle spalle di una difesa a tre composta da Borri, Vettori e Risaliti. A centrocampo Spinozzi, Caponi e Gargiulo si muoveranno per vie centrali, con Tofanari che si muoverà sulla corsia laterale di destra e Posocco sulla corsia laterale di sinistra. In attacco Grassi farà coppia con Pesenti.

TATTICA E PRECEDENTI

Il Prato sarà schierato tatticamente con il 4-3-3, risponderà la Viterbese con il 3-5-2. Nel match andata a Viterbo, laziali vincenti 3-1 con una doppietta di Tortori e una rete di Vadeputte. Nel match dello scorso campionato a Prato, disputato il 5 febbraio 2017, l’hanno spuntata invece per 2-0 i toscani con le reti di Moncini e Tavano. L’ultima vittoria in campionato della Viterbese in casa del Prato risale all’1-0 del 7 aprile 2007.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker per il match vedono la Viterbese, pur col fattore campo avverso, favorita con quota per il successo esterno fissata a 2.20 da William Hill, mentre il pareggio viene quotato 3.25 da Bet365 e la vittoria interna 3.25 da Betclic. Unibet fissa a 2.20 la quota per l’over 2.5 e a 1.60 la quota per l’under 2.5.

© Riproduzione Riservata.