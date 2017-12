Probabili formazioni / Juventus Roma: l'incognita Dybala. Quote e ultime novità live (Serie A)

Probabili formazioni Juventus Roma: quote e le ultime novità live sugli 11 in campo per il big match della 20^ giornata di Serie A. Dybala torna titolare?

23 dicembre 2017 - agg. 23 dicembre 2017, 17.58 Michela Colombo

Probabili formazioni Juventus Roma (LaPresse)

Sarà la grande incognita della sfida Juventus-Roma e solo all’ultimo, quando verranno le formazioni da probabili diventeranno ufficiali, scopriremo se sarà o meno in campo. Stiamo parlando dell’attaccante bianconero Paulo Dybala, la cui presenza fra i titolari non è certa. Ieri, nella conferenza stampa pre-match, il tecnico Massimiliano Allegri ha lasciato un alone di mistero: «Ðybala? Devo ancora decidere chi far giocare. Mercoledì è tornato al goal, quindi siamo tutti contenti perché lui è un patrimonio per questa società e per il calcio mondiale. Nel 2017 è quello che ha giocato più di tutti. E’ sceso in campo 38 volte, quindi se una volta è andato in panchina non succede niente, è successo anche ad altri grandi campioni che sono passati dalla Juventus di fermarsi anche per più gare. Quello che conta è che Paulo torni ad essere Dybala». Allegri, da ex centrocampista offensivo qual era, dribbla quindi abilmente le domande dei giornalisti presenti, e solo nelle prossime ore capiremo se Dybala sarà o meno in campo. La Joya potrebbe vedersi dal primo minuto, come premio per la buona prova in Coppa Italia, ma anche essere utilizzato nel secondo tempo sarebbe un’interessante mossa strategica, anche perché uno come lui può cambiarti le partite con una sola giocata: un guizzo, un dribbling, un tiro dalla distanza o un assist per un compagno. Conte Max quindi fra incudine e martello: una decisione che può cambiare il volto di una gara. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

SERATA SPECIALE PER SCHICK

La sfida di questa sera fra Juventus e Roma sarà una gara senza dubbio particolare per Patrick Schick. Non va infatti dimenticato che il gioiello della nazionale ceca è stato virtualmente un calciatore bianconero, ovvero, fino a che la stessa società di corso Galileo Ferraris non ha deciso di bloccare la trattativa con la Sampdoria per via di un problema cardiaco dello stesso attaccante. A quel punto Schick è tornato sui suoi passi, rimettendosi a lavorare a Bogliasco, fino all’arrivo della Roma, la squadra che ha voluto puntare fortemente su di lui. Oggi Schick non scenderà in campo dal primo minuto, con il rischio di un “flop mediatico” dietro l’angolo, ma potrebbe subentrare nel corso della ripresa, magari negli ultimi trenta minuti di gara, per provare a dare una sterzata alla partita soprattutto nel caso in cui le cose dovessero mettersi male. Del resto il calciatore dell’est Europa sta trovando a poco a poco la giusta condizione, e contro il Torino in Coppa Italia si sono visti senza dubbio dei segnali positivi. Schick ha infatti segnato il suo primo gol in giallorosso, oltre a procurarsi un calcio di rigore e a colpire un palo di testa. La voglia di segnare questa sera, all’Allianz Stadium, alla squadra che non ci ha creduto, è davvero tanta… (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

GLI ASSENTI

La sfida dell'Allianz Stadium tra Juventus e Roma vedrà assenze importanti in casa bianconera. Spicca naturalmente quella di Gianluigi Buffon che non è riuscito a recuperare dall'ultimo fastidio che lo tiene fuori da alcune settimane. Altra assenza importante quella di De Sciglio che sta vivendo una seconda giovinezza grazie alla cura Allegri. L'esterno, ex Milan, sta diventando una pedina sempre più preziosa nello scacchiere bianconero. Altro assente in casa Juventus è il tedesco Howedes, calciatore incapace di trovare continuità d'impiego causa infortuni a catena. In casa Roma invece mancherà solo lo sfortunato Karsdorp, olandese acquistato questa stagione che rientrerà tra circa quattro mesi in campo. (agg. Umberto Tessier)

I DUELLI

Big match all'Allianz Stadium dove tantissimi duelli saranno capaci di infiammare la partita. Uno dei più interessanti è rappresentato dai due estremi difensori, Szczesny e Alisson. Il polacco sta sostituendo egregiamente Gianluigi Buffon dimostrando di essere l'uomo giusto per sostituirlo a fine stagione. Il brasiliano Alisson guida la miglior difesa del campionato grazie anche alle sue parate ad alto coefficiente di difficoltà. Bella anche la sfida tra Khedira e Strootman due calciatori fondamentali per gli schemi di entrambe le squadre. I loro assalti a fari spenti potrebbero creare danni importanti alle difese avversarie. Sfida quindi che sarà decisa da duelli ad alto tasso tecnico. (agg. Umberto Tessier)

I PROTAGONISTI

Big match all'Allianz Stadium tra Juventus e Roma con l'odore di scudetto che gira forte nell'aria. Tante le stelle in campo capaci di illuminare una partita che promette tanto spettacolo. Paulo Dybala, dopo un momento nerissimo, sembra finalmente aver ritrovato la strada giusta segnata anche dal ritorno al gol in Coppa Italia contro il Genoa. Miralem Pjanic, l'ex di lusso della partita insieme a Benatia, è uomo capace di incidere sulla partita attraverso assist o punizioni al bacio. Il centrocampista bosniaco è uno degli specialisti migliori nella massima serie. Altro giocatore da tenere d'occhio è l'altro argentino della Juventus, Gonzalo Higuain. L'ex centravanti del Napoli è capace di far girare la partita in qualsiasi momento grazie al suo innato istinto del gol. In casa Roma Diego Perotti ha dimostrato di essere un calciatore fondamentale. La sua assenza si è fatta sentire tantissimo in Coppa Italia e il suo ingresso, nonostante la sconfitta, ha ravvivato i giallorossi. Edin Dzeko deve riscattarsi dopo il rigore sbagliato contro il Torino, la Juventus è l'avversario giusto. Ultimo calciatore da tenere d'occhio, non per ordine di importanza, è Nainggolan. Il belga ha un conto in sospeso con i bianconeri oltre alla voglia di lottare in maniera definitiva per lo scudetto. (agg. Umberto Tessier)

I MIGLIORI

Nel posticipo la Juventus e la Roma daranno vita ad una splendida gara, dove di certo non mancheranno azioni spettacolari offerti dalle star delle rispettive formazioni. Considerando quindi i migliori attesi in campo per il big match della 18^ giornata della Serie A, va detto che il punto di riferimento in difesa rimane Alex Sandro, già autore di un gol e ben 49 attacchi in stagione. A centrocampo invece i numeri premiano il grande ex Miralem Pjanic, che ha già messo a bilancio 3 gol e 11 occasioni da gol oltre he 10 assist. L'attaccante più prolifico, tornato anche al gol in Coppa Italia, è la Joya Paulo Dybala, autore di dodici reti. La Roma spera invece oggi di potersi affidare ai gol di Edin Dzeko, fermo a quota otto, da inizio mese: il punto fermo a centrocampo sarà invece Nainggolan, che ha già firmato in questa prima parte della stagione 2 gol e 12 occasioni da gol oltre che 10 assist. I fari della difesa giallorossa infine rimangono Kolarov e Manolas, due vere colonne del sistema difensivo della Lupa, che pure hanno firmato rispettivamente 2 e una rete finora. (agg Michela Colombo)

LE PROBABILI FORMAZIONI DI JUVENTUS-ROMA

Sarà Juventus-Roma il big match della 18^ giornata della Serie A: fischio d’inizio atteso per oggi sabato 23 dicembre 2017 alle ore 20.45 presso l’Allianz Stadium. Nella sfida più attesa ecco che però Massimiliano Allegri si presenterà in campo di fronte al proprio pubblico con un 11 non completo: peseranno e non poco le assenze di Buffon e De Sciglio per la solidità del reparto difensivo, in un match poi dove i giallorosso hanno molto da dimostrare. Dopo il KO in Coppa Italia contro il Torino (e che è costata anche l’eliminazione della tabellone) Di Francesco e i suoi non possono più sbagliare. Andiamo quindi a vedere come i due allenatori si sono preparati a questo incontro, andando a esaminare nel dettaglio le probabili formazioni di Juventus-Roma.

QUOTE E PRONOSTICO

Benché sulla carta la partita all’Allianz Stadium si annunci dal pronostico molto aperto, il portale di scommesse snai non esita a concedere ai bianconeri il proprio favore. Nell’1x2 infatti il successo della Vecchia Signora è stata dato a 1.83, mentre l’affermazione dei giallorossi è stata quotata a 4.50 pareggio poi valutato a 3.55.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LE SCELTE DI ALLEGRI

Confermato il modulo 4-3-2-1 per questo match, Massimiliano Allegri però dovrà fare qualche calcolo prima di consegnare le maglie da titolari. In difesa come abbiamo visto mancheranno Buffon e De Sciglio, mentre in avanti potrebbe non farcela Mario Manduzkic, presente comunque in panchina. Ecco che allora Szczesny sarà di nuovo tra i pali, avendo davanti la coppia di centrali Cheillini (ristabilito) e Benatia: sulle fasce vanno verso un ruolo a titolare sia Lichtsteiner che Alex Sandro, anche se per quest’ultimo però rimane a disposizione Asamoah. Via libera ai titolari in mediana, lasciati a riposo in settimana per la Coppa Italia: Matuidi, Khedira e Pjanic rimangono confermati, pur con il ristabilito Cuadrado pronto dalla panchina. Qualche movimento in più per l’attacco: Higuain rimane il punto fisso, e con lui non dovrebbe mancare anche Douglas Costa. Per il match contro la Roma dovrebbe rientrare titolare anche Paulo Dybala, tornato finalmente al gol in settimana in occasione della Coppa Italia: il duo argentino infiammerà ancora l’Allianz Stadium?

GLI 11 DI DI FRANCESCO

Dopo l’eliminazione subita in Coppa Italia nel match tra Roma e Torino, dove Di Francesco aveva optato per un ampio turnover, per i giallorossi e il suo tecnico non sono più concessi errori. Ecco perché contro la Juventus oggi in campo dovremmo rivedere gli 11 titolari delle grandi occasione, dei quali molti sono rimasti opportunamente a riposo in settimana. Nel solito 4-3-3-ecco quindi che Alisson tornerà tra i pali, sicuro del duo Manolas-Fazio posto avanti: sulle fasce non potrebbero mancare Kolarov e Alessandro Florenzi, ma con Emerson nel caso pronto in panchina. Dopo l’esperimento Gonalons, ecco che torna Daniele De Rossi in cabina di regia: con lui ovviamente non mancheranno Strootman e Nainggolan, benchè l’olandese sia già stato titolare in settimana contro il Torino. Tridente confermato per l’attacco: Dzeko sarà prima punta con El Shaarawy e Perotti attesi sull’esterno. Attenzione però al jolly Schick: il ceco ha firmato solo pochi giorni fa il suo primo gol in giallorosso, e potrebbe ritrovare presto il campo, anche se non da titolare.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-3): 23 Szczesny; 26 Lichtsteiner, 4 Benatia, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro; 6 Khedira, 5 Marchisio, 14 Matuidi; 10 Dybala, 9 Higuain, 11 Douglas Costa. All. Allegri

ROMA (4-3-3): 1 Alisson; 24 Florenzi, 44 Manolas, 20 Fazio, 11 Kolarov; 6 Strootman, 16 De Rossi, 4 Nainggolan; 8 Perotti, 9 Dzeko, 92 El Shaarawy All. Di Francesco

