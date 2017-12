Probabili formazioni / Milan Atalanta: quote, ultime novità live. Gli assenti (18a giornata Serie A)

Probabili formazioni Milan Atalanta: quote, ultime novità live (18a giornata Serie A). La squadra di Gattuso torna a San Siro dopo la clamorosa disfatta contro l’Hellas a Verona

23 dicembre 2017 - agg. 23 dicembre 2017, 15.01 Davide Giancristofaro Alberti

Gennaro Gattuso, allenatore Milan - LaPresse

Allo stadio San Siro scenderanno in campo Milan e Atalanta in una sfida molto interessante ed intensa. Pochi gli assenti tra le due compagini con Andrea Conti che spicca per importanza e qualità che poteva regalare ai rossoneri. L'ex dell'Atalanta ha subito un grave infortunio a settembre ed il suo rientro è previsto nel mese di marzo. Altra assenza è quella del giovane Jacopo Mauri che sta trovando pochissimo spazio in stagione. L'ex centrocampista dell'Empoli potrebbe essere girato in prestito a gennaio. Chiudiamo con l'unica assenza in casa Atalanta, quella di Palomino. Il difensore argentino sta dimostrando di essere calciatore affidabile dotato di ottima tecnica. Per Gasperini quindi un ricambio di grandissima affidabilità capace di non deludere mai. (agg. Umberto Tessier)

I DUELLI

La sfida tra Milan e Atalanta vedrà in campo tanti duelli capaci di indirizzare il match. Quello che stuzzica di più è sicuramente a centrocampo dove incroceranno le loro strade Riccardo Montolivo e Bryan Cristante. L'ex Fiorentina ha tolto il posto ad un deludente Biglia e, nonostante un periodo nero per la sua squadra, riesce quasi sempre ad uscire a testa alta dal campo. Cristante, cresciuto nel Milan e quindi ex della partita, è stato rilanciato alla grande dalla cura Gasperini. Dopo l'esperienza al Benfica è tornato in Italia dove ha trovato continuità di rendimento condita dai gol con i suoi inserimenti a fari spenti. Altro duello che ci stuzzica è quello tra Spinazzola e Abate. I due terzini fanno della velocità la loro arma migliore, sarà quindi importante scoprire chi sarà più presente nel match per garantire la giusta dose di cross per i compagni. (agg. Umberto Tessier)

I PROTAGONISTI

Il Milan di Gennaro Gattuso è atteso al pronto riscatto contro l'Atalanta delle meraviglie guidata da Gian Piero Gasperini. I rossoneri stanno vivendo un momento difficile certificato dalla sconfitta per tre a zero in casa del Verona. Scopriamo ora i possibili protagonisti allo stadio San Siro. Giacomo Bonaventura è il calciatore che ha beneficiato di più della nuova gestione tecnica. Nello sconforto generale le sue prestazioni sono segno di speranza. L'ex Kessiè vuole dimostrare di essere ancora il calciatore ammirato a Bergamo. Il centrocampista, dopo una partenza sprint, ha deluso nelle partite successive. Vista la squalifica di Suso, Calhanoglu ha una grandissima occasione da titolare per dimostrare di essere adatto al calcio italiano. Dando uno sguardo in casa degli orobici Josip Ilicic sta brillando grazie alle reti e alle giocate di classe. Lo sloveno, dopo la stagione deludente di Firenze, a Bergamo sta dimostrando tutto il suo valore. Alejandro Gomez, giocatore simbolo della Dea, non sta disputando una stagione all'altezza di quella passata ma, contro una difesa ballerina, può lasciare il segno. Chiudiamo infine con il difensore goleador Mattia Caldara, promesso sposo della Juventus. Sulle palle inattive Caldara è una minaccia per tutte le difese avversarie, occhio quindi ai calci d'angolo. (agg. Umberto Tessier)

I MIGLIORI

Il Milan se la vedrà in casa con l'Atalanta, in questo faticoso turno della serie A: vediamo allora chi sono i migliori giocatori premiati dai numeri per entrambe le formazioni in campo a San Siro. I rossoneri per uscire dal momento difficile devono puntare sull'esperienza di Leonardo Bonucci in difesa, che dovrà però riconfermarsi in questo nuovo schieramento a 4. A centrocampo il giocatore con più classe è Giacomo Bonaventura, ormai elemento indispensabile per la tattica di Gattuso, mentre in attacco l'unico in grado di creare reali apprensioni alle difese avversarie è Suso, autore di cinque gol e svariati assist, che però ricordiamo non sarà del match perché squalificato. L'Atalanta punterà come sempre sul Papu Gomez in attacco, benchè il bomber argentino sia ormai a secco da quasi tre mesi: a centrocampo il farà sarà Ilicii, preferito a Kurtic a sostegno del duo Gomez-Petagna. Il faro della difesa della Dea infine rimane Mattia Caldara, che con tre reti e 7 attacchi si è dimostrato pericolosissimo anche in avanti. (agg Michela Colombo)

MILAN-ATALANTA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Sarà una sfida decisamente particolare quella del Milan. Dalle ore 18:00 di questa sera, i rossoneri di Gattuso dovranno vedersela contro l’Atalanta, compagine perfettamente rodata, e guidata molto bene da mister Gasperini, che in campionato ha totalizzato fino ad ora gli stessi punti proprio dei rossoneri. Il Diavolo deve tornare alla vittoria, sia per dimenticare in fretta la disastrosa sconfitta contro l’Hellas di domenica scorsa, sia per provare una volta per tutte e rimettere sui giusti binari una stagione sin qui negativa. Ma i nerazzurri non staranno di certo a guardare.

QUOTE E PRONOSTICO

Che sia una partita complicata per il Milan, lo si capisce anche dalle quote dell’agenzia Snai. Il club rossonero è il favorito per la sfida del Meazza, ma le quote per l’1 e il 2 sono molto simili: il successo del Diavolo paga infatti 2.45 volte la nostra giocata, mentre quello dell’Atalanta sale di poco, a 2.90, chiaro indizio del momento di difficoltà che sta vivendo la squadra allenata da Rino Gattuso. Il segno X, il pareggio, è dato a 3.25, mentre l’Under e l’Over 2.5 pagano rispettivamente 1.80 e 1.95. Infine, per chi volesse scommettere su gol e nogol, le quote sono pari a 1.70 e 2.05.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN ATALANTA

LE SCELTE DI GATTUSO: OUT SUSO E ROMAGNOLI

Una sfida complessa quella per il Milan, resa ancora più delicata dai problemi di formazione che dovrà affrontare mister Gattuso. Il tecnico rossonero non potrà infatti contare sul suo uomo migliore in attacco, leggasi Suso, nonché sul centrale di difesa titolare, Romagnoli: entrambi sono stati infatti squalificati dopo la disfatta del Bentegodi. Milan che dovrebbe quindi scendere in campo con il 4-3-3, il modulo delle ultime uscite, dove davanti potrebbe vedersi Kalinic in mezzo, con Cutrone più largo a destra e Borini a sinistra, anche se non è da escludere che al posto di quest’ultimo possa giocare Bonaventura. Jack, in caso di consuetudine, si posizionerà a centrocampo come intermedio, con Montolivo ancora in regia, in vantaggio su Biglia, e l’intoccabile Kessie a destra. Infine la difesa, dove Musacchio sembrerebbe aver vinto il ballottaggio con Zapata per affiancare Bonucci, con Abate e Rodriguez sulle due fasce, e Donnarumma in porta.

LE SCELTE DI GASPERINI: PRONTO IL SOLITO 11

Situazione decisamente più serena in casa Atalanta, con Gasperini che avrà l’intera rosa a disposizione, non essendovi infortunati ne’ squalificati. I nerazzurri sbarcheranno quindi a San Siro con il miglior 11 possibile, dove davanti si dovrebbe vedere l’ex Petagna, in coppia in attacco con Gomez. Sulla trequarti spazio a Ilicic, che sta vivendo una grande stagione, mentre a centrocampo avremo un altro ex rossonero come Cristante, schierato sulla linea mediana in compagnia di Freuler, Spinazzola largo a sinistra. ed Hateboer posizionato invece sulla fascia di destra. In difesa, infine, spazio al tris composto da Caldara in mezzo, con Masiello sulla sinistra, favorito su Palomino, e il solito Toloi a destra. In porta andrà Berisha.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN ATALANTA: IL TABELLINO

Milan (4-3-3): 99 Donnarumma; 20 Abate, 19 Bonucci, 22 Musacchio, 68 Rodriguez; 79 Kessie, 18 Montolivo, 5 Bonaventura; 63 Cutrone, 7 Kalinic, 11 Borini. All: Gattuso

A disp: 90 A. Donnarumma, 30 Storari, 2 Calabria, 29 Paletta, 15 Gomez, 10 Calhanoglu, 17 Zapata, 31 Antonelli, 73 Locatelli, 21 Biglia, 9 André Silva, 45 Zanellato

Indisponibili: Conti, Mauri

Squalificati: Suso, Romangoli

Atalanta (3-4-1-2): 1 Berisha; 3 Toloi, 13 Caldara, 5 Masiello; 33 Hateboer, 4 Cristante, 11 Freuler, 37 Spinazzola; 72 Ilicic; 29 Petagna, 10 Gomez. All: Gasperini

A disp: 91 Gollini, 28 Mancini, 6 Palomino, 21 Castagne, 8 Gosens, 88 Schmidt, 15 De Roon , 32 Haas, 7 Orsolini, 27 Kurtic, 20 Vido, 9 Cornelius

Indisponibili: -

Squalificati: -

