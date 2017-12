Probabili formazioni/ Napoli Sampdoria: quote, ultime novità live. Gli assenti (18a giornata Serie A)

Probabili formazioni Napoli Sampdoria: quote, ultime novità live (18a giornata Serie A). I partenopei tornano in campo dopo la vittoria in Coppa contro l’Udinese

23 dicembre 2017 - agg. 23 dicembre 2017, 14.03 Davide Giancristofaro Alberti

Maurizio Sarri, Napoli - LaPresse

Sfida con pochi assenti quella tra Napoli e Sampdoria con i partenopei che si portano dietro due infortuni datati. Arek Milik dovrebbe rientrare dopo la sosta invernale per provare a dimenticare il secondo infortunio grave consecutivo. L'attaccante polacco potrebbe essere girato in prestito visto anche il probabile arrivo dal Chievo di Roberto Inglese. Altro assente illustre è Faouzi Ghoulam, esterno algerino che ha subito la rottura del crociato. Nella Sampdoria c'è un dubbio che verrà sciolto nelle ultime ore, quello di Duvan Zapata. L'attaccante colombiano, ex della partita, ci tiene tantissimo a sfidare la squadra che lo ha lanciato per poi non credere completamente in lui. Zapata farà di tutto quindi per recuperare e scendere in campo al San Paolo, con tutta la prudenza dello staff medico blucerchiato. (agg. Umberto Tessier)

I DUELLI

La sfida tra Napoli e Sampdoria vedrà tantissimi duelli capaci di incidere in maniera importante sull'andamento del match. Quello che stuzzica di più è sicuramente rappresentato dal faccia a faccia tra Jorginho e Torreira. Il centrocampista brasiliano dei partenopei tocca una miriade di palloni in ogni partita ed è il vero fulcro del gioco della band guidata da Maurizio Sarri. Lucas Torreira, che ad oggi vale venticinque milioni, è stato protagonista assoluto di questa prima parte di campionato. Alle sue prestazioni di altissima qualità ha aggiunto anche i bonus in zona gol. L'ex Ivan Strinic incrocerà sulla sua strada Hysaj in un duello che si preannuncia ricco di discese e ripiegamenti difensivi. Sguardo attento quindi alla fascia sinistra dove ci sarà un bel faccia a faccia tra ex compagni di squadra. Ricordiamo che la Sampdoria non vince al San Paolo dall'aprile del 1998. (agg. Umberto Tessier)

I PROTAGONISTI

La capolista Napoli attende la visita di una Sampdoria in netto calo nelle ultime settimane. La compagine guidata da Giampaolo, dopo la vittoria in casa contro la Juventus, ha collezionato un solo punto nelle successive quattro uscite. Andiamo a scoprire insieme chi possono essere i protagonisti capaci di illuminare il San Paolo. Lorenzo Insigne, vincitore della perla rosa in questi giorni per il gesto tecnico più bello della stagione, è pronto a riprendersi la scena dopo un piccolo infortunio che lo ha tenuto fuori per due partite. Con la sua rete ha deciso la partita di Coppa Italia contro l'Udinese dimostrando di aver ritrovato la giusta condizione fisica. Altro protagonista ritrovato è il capitano Marek Hamsik che contro la Sampdoria è spesso andato a segno. Dopo aver raggiunto Diego Armando Maradona nella classifica delle reti siglate, lo slovacco è pronto al sorpasso. Occhio infine al belga Dries Mertens a digiuno di gol da troppo tempo nonostante stia contribuendo all'economia del gioco attraverso movimenti e assist per i compagni. Dando uno sguardo in casa Sampdoria il primo nome che balza all'occhio è quello di Fabio Quagliarella. L'attaccante nato a Castellamare di Stabia sta vivendo una delle sue migliori stagioni. Il trequartista Ramirez potrebbe mettere in crisi la retroguardia partenopea attraverso i tagli e le intuizioni per le bocche di fuoco blucerchiate. Chi vorrà mettersi in mostra è Lucas Torreira centrocampista uruguaiano dal rendimento sempre altissimo. Il centrocampista ha già rubato l'occhio delle grandi squadre. (agg. Umberto Tessier)

I MIGLIORI

La capolista Napoli affronterà la Sampdoria: diamo quindi un occhio a chi potrebbero rivelarsi i miglior in campo oggi per la Serie A. I partenopei punteranno sui titolarissimi in un match complicato, e quindi in difesa non potrà mancare Kalidou Koulibaly, protagonista anche con un gol di testa settimana scorsa. A centrocampo in gran forma Piotr Zielinski, autore di quattro reti: il polacco però potrebbe rimanere in panchina per entrare solo nella ripresa a supporto di uno tra Hamsik e il rientrante Insigne. In attacco non mancherà Dries Mertens, miglior realizzatore della squadra con dieci gol. La Sampdoria e Mister Giampaolo nella sua probabile formazione punterà sul proprio bomber Fabio Quagliarella, già a quota nove reti in campionato. I numeri poi premiano come centrocampista più in forma Lucas Torreira: tre reti per lui e 11 tiri oltre a 7 occasioni da gol, mentre in difesa le maggiori garanzie le dà Matias Silvestre. (agg Michela Colombo)

NAPOLI-SAMPDORIA, PROBABILI FORMAZIONI

Sarà una delle sfide più interessanti in programma per questa diciottesima giornata di Serie A: stiamo parlando ovviamente del match dello stadio San Paolo, dove il Napoli ospiterà la Sampdoria. Una gara tutta da vivere anche perché di fronte avremo due delle squadre che hanno espresso il migliori calcio in questa prima metà stagionale. Partenopei che cercheranno ovviamente di portare a casa la vittoria, grazie anche al fattore campo, ma attenzione a sottovalutare i blucerchiati, capaci quest’anno di fare lo sgambetto a Juventus e Milan.

QUOTE E PRONOSTICO

Nonostante l’esito di questo match sia tutt’altro che scontato, la Snai è convinta dell’esistenza di una grande favorita, ovvero, il Napoli. La quota per il segno 1, il successo dei padroni di casa, è infatti la più bassa delle tre, ed evidenza un netto divario con l’eventuale vittoria blucerchiata: il trionfo di Insigne e compagni paga 1.27 volte la posta in gioco, mentre il 2 è quotato addirittura a 11.00. Più probabile che si verifichi il pareggio, visto che il segno X è dato a 5.75. Vediamo anche altre opzioni, come l’under e l’over 2.5, date rispettivamente a 2.75 e 1.40. Infine, per quanto riguarda il gol e il nogol, le quote sono di 1.80 e 1.90.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-SAMPDORIA

LE SCELTE DI SARRI: DUBBIO INSIGNE?

Scopriamo quindi le probabili formazioni della sfida di oggi, partendo ovviamente dai padroni di casa del Napoli. Davvero poche novità fra le fila partenopee, come da consuetudine del resto, visto che coach Maurizio Sarri tende a non cambiare quasi mai il suo undici titolare. Spazio quindi al classico modulo 4-3-3 dove davanti si rivedrà Dries Mertens dal primo minuto, a riposo in Coppa Italia, con ballottaggio Insigne-Zielinski sulla sinistra, con il primo in leggero vantaggio. A destra, invece, solito Callejon dal primo minuto. A centrocampo, Jorginho si posizionerà sulla casella della cabina di regia, con capitan Hamsik nel ruolo di intermedio di sinistra, e a destra ballottaggio Allan-Diawara, con l’ex Udinese che pare attualmente favorito. Infine la retroguardia, con Mario Rui sulla fascia mancina a sostituire l’infortunato Ghoulam, Hysai sempre schierato a destra, e in mezzo la coppia di centrali formata da Koulibaly e Albiol, a schermo dell’estremo difensore Pepe Reina.

LE SCELTE DI GIAMPAOLO: OUT ZAPATA

Vediamo anche la probabile formazioni della Sampdoria di Giampaolo, che potrebbe sbarcare al San Paolo senza Duvan Zapata. Il grande ex non è infatti al 100% dal punto di vista fisico, e la sua presenza per la sfida di oggi è in dubbio. Se non dovesse farcela, la coppia offensiva del 4-3-1-2 sarà quindi composta da Fabio Quagliarella (altro grande ex del match), e dal giovane Caprari. A loro rimorchio ci sarà invece Gaston Ramirez, posizionato nella classifica casella del trequartista, mentre il vertice basso del rombo, con compiti di impostazione, sarà occupato da Lucas Torreira, altro gioiello del centrocampo ligure. I due intermedi saranno invece Barreto e Praet, mentre in difesa dovremmo vedere un altro ex di questa sfida, leggasi Strinic, sulla corsia di sinistra, con Bereszyinski sulla fascia opposta, e in mezzo Silvestre e Ferrari. In porta andrà infine il solito Viviano. Assente, oltre a Zapata, Linetty.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-SAMPDORIA: IL TABELLINO

Napoli (4-3-3): 25 Reina; 23 Hysai, 33 Albiol, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 5 Allan, 8 Jorginho, 17 Hamsik; 24 Insigne, 14 Mertens, 7 Callejon. All: Reina

A disp: 22 Sepe, 1 Rafael, 11 Maggio, 42 Diawara, 21 Chiriches, 19 Maksimovic, 30 Rog, 20 Zielinski, 15 Giaccherini, 18 Leandrinho, 37 Ounas

Indisponibili: Ghoulam, Milik

Squalificati: -

Sampdoria (4-3-1-2): 2 Viviano, 24 Bereszyinski, 13 Ferrari, 26 Silvestre, 17 Strinic; 8 Barreto, 34 Torreira, 18 Praet; 90 Ramirez; 27 Quagliarella, 9 Caprari. All: Giampaolo

A disp: 1 Puggioni, 92 Tozzo, 29 Murru, 19 Regini, 3 Andersen, 95 Ivan, 16 Linetty, 7 Sala, 28 Capezzi, 99 Kownacki, 21 Verre, 10 Djuricic

Indisponibili: Zapata, Linetty

Squalificati: -

