Probabili formazioni/ Sassuolo Inter: quote, ultime novità live. Gli assenti (18a giornata Serie A)

23 dicembre 2017 - agg. 23 dicembre 2017, 14.02 Davide Giancristofaro Alberti

Spalletti, allenatore Inter - LaPresse

Nella sfida tra Sassuolo e Inter non saranno tantissimi gli assenti in campo con i nerazzurri a cui mancherà il solo primavera Vanheusden. Più folta invece la schiera di assenti tra i neroverdi composta da: Cassata, Biondini, Dell'Orco, Sensi e Letschert. Quella più pesante è rappresentata dal giovane regista Sensi calciatore che promette davvero tanto viste le sue qualità indiscusse. In generale le due compagini scenderanno in campo con gli uomini migliori per provare a portare a casa un risultato importante capace di incidere sugli obiettivi stagionali. (agg. Umberto Tessier)

I DUELLI

Tra Sassuolo e Inter saranno tanti i duelli in campo capaci di incidere su una partita dall'esito incerto. Quello più bello ed esaltante è sicuramente rappresentato da Matteo Politano e Antonio Candreva, calciatori capaci con la loro fantasia di accendere la partita in qualsiasi momento. Entrambi vivono un momento di forma estremamente positivo e cercheranno in tutti i modi di continuare su questa strada. Un altro duello è rappresentato da due calciatori che vivono momenti opposti, Domenico Berardi e Mauro Icardi. Il primo non riesce da tempo a ritrovarsi e molti attendono un suo cenno di ripresa, per l'argentino le presentazioni servono a poco, è un cecchino infallibile. (agg. Umberto Tessier)

I PROTAGONISTI

L'ex capolista Inter vuole tornare a vincere in casa di un Sassuolo rilanciato dalla cura Iachini. Tanti i protagonisti in campo capaci di illuminare un match dall'esito non scontato. Matteo Politano è l'uomo più in forma degli emiliani e lo sta dimostrando con reti e giocate di altissima scuola. Altro elemento da tenere d'occhio è Diego Falcinelli calciatore che stenta a ritrovarsi dopo la splendida annata di Crotone. Magari l'avversario di prestigio potrebbe risvegliare il suo istinto del gol. Altro calciatore da tenete d'occhio è lo stakanovista Francesco Acerbi, difensore che non si ferma da cento partite. Dopo i tanti rigori sbagliati dai compagni di squadra sembra essere lui ora il calciatore destinato a battere i penalty. Dando uno sguardo in casa Inter spicca il nome del bomber argentino Mauro Icardi. L'attaccante di Rosario ha una fame di gol immensa e il Sassuolo è uno dei suoi bersagli preferiti. Antonio Candreva, miglior uomo cross del campionato, sotto la guida di Luciano Spalletti sta rivivendo i fasti in maglia biancoceleste. Ultimo calciatore da tenere d'occhio è Ivan Perisic, croato capace di spaccare la partita in qualsiasi momento. (agg, Umberto Tessier)

I MIGLIORI

Il Sassuolo ospiterà in casa l'ostica Inter nel 18^ turno del campionato: chi saranno i migliori elementi a cui Iachini e Spalletti potranno fare riferimento oggi? Gli emiliani in difesa non faranno a meno di Francesco Acerbi, mentre in mediana il punto di riferimento rimane il capitan Magnanelli, stabile in cabina di regia, ma ancora a secco di gol. In avanti il miglior realizzatore dei neroverdi rimane Alessandro Matri con tre gol all'attivo: il numero 10 però titolare in Coppa Italia potrebbe essere destinato alla panchina, a favore di Falcinelli, che beneficerà dell’aiuto di Politano, altro bomber del Sassuolo con 3 gol e 2 assist vincenti serviti. La formazione dell’Inter come miglior difensore presenterà Milan Skriniar, solido e pericoloso in avanti con i suoi colpi di testa. In avanti invece il migliori elementi in mano a Spalletti, almeno secondo i numeri, sono Ivan Perisic e Borja Valero, che con le loro giocate hanno permesso al centravanti Mauro Icardi di essere capocannoniere del Campionato di Serie A con 17 reti fatte. (agg Michela Colombo)

INTER-SASSUOLO, PROBABILI FORMAZIONI

Dimenticare fin da subito la brutta sconfitta interna contro l’Udinese. E’ questo l’obiettivo dell’Inter di Luciano Spalletti, che nel match di oggi pomeriggio contro il Sassuolo, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, punta solo ed esclusivamente a riprendere il proprio cammino con una vittoria. Emiliani che non riescono ad essere più belli come negli scorsi anni, anche se il recente sbarco di Iachini ha permesso alla stessa squadra nero verde di battere la Sampdoria allo stadio Marassi, regalando un po’ di luce.

QUOTE E PRONOSTICO

L’Inter sbarcherà al Mapei Stadium di Reggio Emilia con i favori dei pronostici. Andando infatti a vedere le quote dell’agenzia Snai, il segno 2 è quello considerato più probabile, visto che paga 1.75 volte la puntata. Di contro, il segno 1, il successo interno del Sassuolo, è quotato a 4.50. Più probabile del successo della squadra di Iachini è il pareggio, con il segno X che paga 3.75 volte la giocata. Per chi volesse scommettere invece sull’under e l’over 2.5, le quote sono rispettivamente pari a 2.00 e 1.75. Infine, se voleste puntare sull’opzione gol e nogol, ovvero, che entrambe le squadre segnino, o che una delle due chiuda a reti inviolate, sappiate che la Snai paga rispettivamente 1.65 e 2.10.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO INTER

LE SCELTE DI IACHINI: DUBBIO POL LIROLA

Siamo pronti a scoprire le probabili formazioni della partita di oggi, partendo dalla squadra di casa, il Sassuolo di Iachini. Diversi cambi fra le fila neroverdi rispetto all’uscita in Coppa Italia di mercoledì sera, a cominciare dall’attacco, dove l’esperto bomber Alessandro Matri dovrebbe riaccomodarsi in panchina, per lasciare spazio al centro del tridente a Falcinelli. Quest’ultimo sarà quindi affiancato sulle due ali da Politano a destra, con Berardi a sinistra. A centrocampo, invece, Iachini ne cambia tre, mandando in panca Frattesi, Mazzitelli e Cassata, per lasciare spazio al solito trio formato da Missiroli, Magnanelli, Duncan. Infine la difesa, dove sulla destra c’è il dubbio fra il giovane talento di casa Juventus, Pol Lirola, e Peluso, con quest’ultimo in leggero vantaggio. In mezzo, invece, spazio a Goldaniga e Acerbi, con Gazzola sulla fascia mancina. In porta si rivede Consigli. Diversi assenti in casa emiliana, leggasi Sensi, Adjapong, Biondini, Dell’Orco e Letschert.

LE SCELTE DI SPALLETTI: OUT VECINO

Per la delicata trasferta di Reggio Emilia, il tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti, dovrà rinunciare al centrocampista Vecino. L’ex Fiorentina è infatti squalificato e di conseguenza dovrà dare forfeit. Una pedina importante per i meccanismi di gioco dei nerazzurri, che verrà però rimpiazzata dal giovane Gagliardini. L’ex Atalanta si posizionerà infatti in mediana, affiancato dal solito ed intoccabile Borja Valero. Sulla trequarti, invece, confermato Brozovic, con Joao Mario che andrà quindi ancora una volta in panca, mentre davanti cambia davvero poco, con Perisic a sinistra, Candreva a destra, e in mezzo capitan Icardi. In difesa, infine, dovrebbe rivedersi nuovamente Santon sulla fascia sinistra, nonostante la prestazione negativa con l’Udinese. A destra il solito D’Ambrosio, mentre in mezzo la coppia di centrali Miranda-Skriniar, davanti a Samir Handanovic. Nessun assente per infortunio al di fuori del solito Vanheusden.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO INTER: IL TABELLINO

Sassuolo (4-3-3): 47 Consigli; 23 Gazzola, 24 Goldaniga, 15 Acerbi, 13 Peluso; 7 Missiroli, 4 Magnanelli, 32 Duncan; 25 Berardi, 11 Falcinelli, 16 Politano. All: Iachini

A disp: 77 Pegolo, 70 Marson, 21 Pol Lirola, 6 Mazzitelli, 26 Rogerio, 90 Ragusa, 14 Scamacca, 28 Cannavaro, 29 Cassata, 10 Matri, 17 Pierini, 22 Frattesi

Indisponili: Adjapong, Dell’Orco, Biondini, Sensi, Letschert

Squalificati: -

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Miranda, Santon; Gagliardini, Borja Valero; Candreva, Brozovic, Perisic; Icardi. All: Spalletti

A disp: 27 Padelli, 46 Berni, 13 Ranocchia, 55 Nagatomo, 29 Dalbert, 7 Cancelo, 10, Joao Mario, 17 Karamoh, 23 Eder, 99 Pinamonti

Indisponibili: Vanheusden

Squalificati: Vecino

