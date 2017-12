Pronostico Juventus Roma / Il punto di Moreno Torricelli (esclusiva)

Pronostico Juventus Roma: intervista esclusiva a Moreno Torricelli sul big match dell Serie A in programma oggi all'Allianz stadium. I bianconeri favoriti in casa?

23 dicembre 2017 INT. Moreno Torricelli

Pronostico Juventus Roma (LaPresse)

E’ senza dubbio la partita tra Juventus e Roma il big match atteso per questa 18^ giornata della Serie A, una grande classica del calcio italiano e che vedrà in campo alle ore 20.45 due delle formazioni più in forma al momento. Un incontro veramente importante che potrebbe dare un'idea più chiara sul futuro di questo campionato, dove in ogni caso resta tantissima incertezza in testa. La Roma infatti è quarta in classifica con 38 punti ma deve ancora recuperare un match: la Vecchia Signora invece è seconda a 41 punti e una sola lunghezza da recuperare sulla capolista Napoli. Per presentare questo match abbiamo sentito Moreno Torricelli ex giocatore della Juventus: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Una bella partita, come è sempre stata anche quando Conte allenava la Juventus e Rudi Garcia la Juventus. Una classica del calcio italiano dove la Juventus avrà il vantaggio del fattore campo: giocare in questo stadio all'Allianz Stadium le dà sempre una carica in più.

Benatia titolare nella difesa bianconera? Benatia sta giocando molto bene in effetti. Da quando ha raggiunto la qualificazione col Marocco si sta esprimendo nel migliore dei modi. E' ormai uno dei migliori difensori del campionato.

Alla fine Allegri schiererà Dybala? Non lo so, penso che aspetterà fino all'ultimo. C'è da dire che Dybala ha avuto un inizio di stagione straordinario e teneva da solo l'attacco della Juventus. Poi dopo i due rigori sbagliati ha avuto un calo di rendimento ma ci può stare. Allegri deciderà se farlo giocare, se starà bene, la Juventus ha una rosa grande con tante alternative al suo posto come Bernardeschi e Douglas Costa.

Qualità tecnica e supremazia fisica saranno i punti di forza della Juventus contro la squadra di Di Francesco? Sono cose importanti della Juventus ma quello che ha di più la formazione bianconera rispetto alle altre big del campionato è la mentalità. Una cosa che si è visto tanto anche in questi ultimi sei anni della Juventus.

La Roma potrebbe puntare sul centrocampo e sul gioco nella fasce per fermare la Juventus? Sarà interessante vedere la sfida tra la difesa più forte del campionato, quella della Roma ( dieci gol presi, ndr) contro quella della Juventus (14 gol presi, ndr), che non prende gol da sei partite. E sarà altresì interessante vedere come si comporteranno i due reparti offensivi delle due squadre.

Pellegrini nell'undici iniziale? Anche qui come nel caso di Dybala posso dire che Di Francesco sceglierà alla fine quale formazione mandare in campo se quindi schierare Pellegrini.

La Roma potrebbe accontentarsi del pareggio? La Roma scenderà in campo per vincere come la Juventus poi sarà lo svolgimento della partita a dire come andranno le cose.

Dove si vincerà la partita? Negli episodi, da chi tra le due squadre farà meno errori, per poter alla fine portare a casa i tre punti.

Un giudizio sul campionato della Roma. La Roma sta disputando un buon campionato, deve recuperare una partita a Genova con la Sampdoria e potrebbe essere vincendo a pari punti con la Juventus. E' un campionato molto incerto in testa dove le big sono tutte vicine tra di loro.

Il pronostico su quest'incontro. Dico Juventus anche se sono di parte, mi sembra che la squadra di Allegri abbia qualcosa in più della Roma. Giocare nel suo stadio sarà un grande vantaggio poi!

(Franco Vittadini)

© Riproduzione Riservata.