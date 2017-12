Pronostico Sassuolo Inter/ Il punto di Fabrizio Biasin (esclusiva)

Pronostico Sassuolo Inter: intervista esclusiva a Fabrizio Biasin sul match della 18^ giornata di Serie A programmata oggi al Mapei stadium alle ore 15.00.

23 dicembre 2017 INT. Fabrizio Biasin

Pronostico Sassuolo Inter (LaPresse)

Si gioca oggi alle ore 15.00 il match di Serie A tra Sassuolo e Inter, valido per la 18^ giornata della Serie A. Si annuncia quindi un match assai interessante a cui i neroverdi approdano solo la dolorosa sconfitta subita a ad opera dei nerazzurri dell’Atalanta in Coppa Italia. Di contro ecco però l’Inter di Spalletti, che ambisce a tronare presto in vetta alla classifica della Serie A e quindi a dimenticare con una vittoria il KO subito in casa contro l’Udinese. Per presentare questo match abbiamo sentito Fabrizio Biasin: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Una partita importante per l’Inter che dovrà subito di rifarsi dopo la sconfitta con l'Udinese. Sarà un modo per ritrovare il passo, per non perdere contatto con le prime, per non comportarsi come succedeva la scorsa stagione.

Sassuolo in un momento positivo di forma. E' così, il Sassuolo ha cambiato allenatore, è in un ottimo momento di forma, sembra aver trovato il modo giusto per affrontare questo proseguo di campionato.

Che incontro si attende dalla formazione emiliana? Dovrebbe essere un Sassuolo pronto a sfruttare il contropiede, pronto a bloccare l'Inter per ripartire nel modo giusto per colpire la squadra nerazzurra.

Matri o Falcinelli in attacco? Matri ha segnato con la Sampdoria e mi sembra decisamente in un ottimo momento, credo proprio che dovrebbe essere riconfermato con l'Inter.

Solo sfortuna la sconfitta dell'Inter con l'Udinese? Sono partite che possono capitare nel corso di una stagione e del resto era la prima sconfitta dell'Inter quest'anno. Nel primo tempo la formazione nerazzurra ha giocato bene, nel secondo c'è stato un calo. Quello che conta sarà reagire immediatamente.

Si attende un Inter grintosa a Reggio Emilia? Questa sarà la prima cosa per la squadra di Spalletti, mostrare carattere, non mollare. Fornire quelle prove già viste contro la Juventus, l'Inter, lo stesso Napoli.

Inter troppo Icardidipendente? No. In fondo Icardi segna non è lui il problema, magari c'è un Perisic un po' sottotono rispetto a un mese fa, mancano un po' i gol dei centrocampisti.

Il suo pronostico su quest'incontro. Sono scaramantico e non ne faccio, credo che alla fine la reazione dell'Inter dopo la sconfitta con l'Udinese sia la prima cosa. In questo modo la formazione nerazzurra potrebbe portare a casa tre punti importanti per la sua classifica.

(Franco Vittadini)

