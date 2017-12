DIRETTA/ Real Madrid-Barcellona (risultato finale 0-3) streaming video e tv: i blaugrana umiliano le merengues

Diretta Real Madrid Barcellona info streaming video e tv: è il giorno del Clasico. Probabili formazioni, quote, orario, risultato live (Liga, 17^ giornata)

23 dicembre 2017 - agg. 23 dicembre 2017, 14.55 Mauro Mantegazza

Diretta Real Madrid-Barcellona, LaPresse

DIRETTA REAL MADRID-BARCELLONA (RISULTATO FINALE 0-3): I BLAUGRANA UMILIANO LE MERENGUES

Il Barcellona umilia il Real Madrid a casa sua, al Santiago Bernabeu finisce 3 a 0 per il club catalano che blinda il primo posto nella Liga e si porta a +14 sulle Merengues che hanno ceduto di schianto nell'ultimo quarto di gara. Nelle battute conclusive del match infatti i blaugrana rischiano seriamente di dilagare, all'81' Messi con due tocchi manda letteralmente in porta Semedo, ancora una volta Navas deve entrare in azione per limitare i danni. Dall'altra parte Sergio Ramos calcia addosso a Ter Stegen che ancora una volta fa buona guardia sul suo palo, a ridosso del novantesimo gli uomini di Valverde potrebbero calare il tris con Semedo che si fa chiudere in corner da Navas mentre André Gomes alza troppo il pallone che termina sopra la traversa. Al termine del recupero arriva comunque il terzo gol degli ospiti con Aleix Vidal che appena entrato mette il punto esclamativo. (agg. di Stefano Belli) REAL MADRID-BARCELLONA, DIRETTA LIVE

RADDOPPIO BLAUGRANA CON MESSI

Quando mancano non più di dieci minuti al novantesimo è aumentato il vantaggio del Barcellona sul Real Madrid con gli uomini di Valverde che conducono sempre per 2 a 0. Con i padroni di casa costretti a sbilanciarsi in avanti nel tentativo di pareggiare i conti, i blaugrana hanno molti più spazi per affondare il colpo in contropiede, al 58' Suarez scuote l'esterno della rete, tuttavia il raddoppio per gli ospiti sembra nell'area. Cinque minuti più tardi le Merengues si sciolgono come neve al sole: non basta la prodezza di Navas sul tentativo dell'attaccante uruguaiano che successivamente colpirà il palo, arriva Paulinho per il tap-in vincente, Carvajal interviene col braccio alto manco fosse lui il portiere, Sanchez Martinez non ha dubbi e indica il dischetto espellendo il numero 2 del Real. Dagli undici metri Messi non sbaglia e mette la partita in ghiaccio, la formazione di Zidane si trova sotto di due reti e con l'uomo in meno ma soprattutto vede la Liga sfuggirgli dalle mani con il Barça ormai lanciatissimo a +14. Se poi ci si mette anche Ter Stegen che al 78' impedisce a Bale di riaprire il Clasico... (agg. di Stefano Belli)

SUAREZ SBLOCCA IL CLASICO!

Al Santiago Bernabeu è ricominciato dopo l'intervallo il Clasico tra Real Madrid e Barcellona, al decimo minuto del secondo tempo il punteggio vede la formazione di Valverde avanti per 1 a 0. Nessun cambio a inizio ripresa anche se cominciano i primi movimenti sulle due panchine, quest'oggi saranno infatti le mosse degli allenatori a fare la differenza visto che sul terreno di gioco continua a prevalere l'equilibrio. Fatta eccezione per un timido tentativo di Cristiano Ronaldo da posizione proibitiva sia i padroni di casa che gli ospiti faticano a verticalizzare le azioni manovrate, poi al 54' come un fulmine a ciel sereno arriva il gol del Barça: Busquets e Rakitic danno il via all'azione vincente, Sergi Roberto apparecchia la tavola per Luis Suarez che non può proprio sbagliare e punisce Navas per il vantaggio blaugrana. (agg. di Stefano Belli)

PALO DI BENZEMA!

Real Madrid e Barcellona vanno al riposo sullo 0-0. In questa fase del match le due corazzate rompono finalmente gli indugi: al 31' Paulinho entra in area e libera una conclusione ravvicinata, Navas deve entrare in azione per la prima volta chiudendolo in calcio d'angolo. La risposta delle Merengues non si fa attendere, Ter Stegen devia con la punta del piede il tiro angolato di Cristiano Ronaldo, senza l'intervento dell'estremo difensore tedesco con ogni probabilità il pallone si sarebbe depositato in rete. Al 35' padroni di casa di nuovo pericolosi con Vermaelen che tiene in gioco CR7, il portoghese si invola sulla fascia destra e serve Benzema, anticipato un attimo prima della conclusione dalla scivolata provvidenziale di Piqué. Quattro minuti più tardi altra prodezza di Navas sull'incornata insidiosissima di Paulinho, ancora una volta il portiere costaricense si rifugia in corner. A tre giri di lancette dall'intervallo Marcelo va al cross, Benzema stacca di testa scheggiando il palo alla sinistra di Ter Stegen, davvero sfortunatissimo l'attaccante francese che in questa stagione sta facendo incetta di legni. I blaugrana chiudono in avanti, Marcelo stende Messi: punizione dal limite, la pulce argentina prende in pieno la barriera. (agg. di Stefano Belli)

STALLO AL BERNABEU

Alla mezz'ora del primo tempo non si è ancora sbloccato il Clasico con Real Madrid e Barcellona ancora fermi sullo 0-0. Dopo un inizio arrembante ora le Merengues trovano meno spazi dove infilarsi, i blaugrana prendono le misure agli avversari e cominciano a carburare dopo una partenza al piccolo trotto. All'11' occasione per le Merengues: Cristiano Ronaldo liscia il pallone da posizione ottimale per concludere a rete, l'azione si spegne definitivamente dopo il duro scontro tra Iniesta e Carvajal, nulla di grave per entrambi che si rialzano. Entrambe le squadre provano a distendersi ma eludere le rispettive retroguardie non è un gioco da ragazzi nemmeno per gente come Messi e Cristiano Ronaldo, le occasioni da gol latitano sia da una parte che dall'altra, finora prevale l'attendismo sul terreno di gioco. (agg. di Stefano Belli)

GOL ANNULLATO A CRISTIANO RONALDO

Al Santiago Bernabeu è cominciato il Clasico tra Real Madrid e Barcellona che già quest'oggi potrebbe assegnare un pezzo di titolo, quando sono trascorsi dieci minuti dal fischio d'inizio il punteggio rimane fermo sullo 0-0. Merengues subito pericolose su calcio d'angolo, al 2' Cristiano Ronaldo schiaccia il pallone di testa trafiggendo Ter Stegen ma il gol non viene convalidato poiché viziato dall'offside del fuoriclasse portoghese. Gli uomini di Zidane rimangono costantemente nella metà campo avversaria, vedremo se i blaugrana stanno lasciando sfogare gli avversari oppure effettivamente i padroni di casa hanno approcciato la gara in maniera più aggressiva rispetto all'undici di Valverde. (agg. di Stefano Belli)

FORMAZIONI UFFICIALI!

Real Madrid Barcellona sta per cominciare: l’attesa è grande al Santiago Bernabeu, naturalmente gremito di tifosi pronti a seguire il Clasico anche se la collocazione è decisamente anomala, alle ore 13.00 di un sabato pre-natalizio. Poco importa però, perché chiaramente Real Madrid Barcellona attira l’attenzione a qualsiasi ora e in qualsiasi giorno. Il menù oggi è particolarmente gustoso, perché il Real Madrid vorrà festeggiare davanti a propri tifosi la conquista del Mondiale per Club vinto una sola settimana fa, ma il Barcellona ha l’occasione per spedire i rivali a - 14 nella classifica della Liga, dunque mettendo di fatto fuori causa i grandi rivali già prima di Natale e con la grande soddisfazione dei vincere nella tana del nemico. Per i tifosi neutrali invece l’auspicio è che sia un grande spettacolo con Cristiano Ronaldo, Leo Messi e i tanti altri big che scenderanno in campo. Leggiamo dunque adesso le formazioni ufficiali di Real Madrid Barcellona: sorpresa nella Casa Blanca, Zidane rinforza il centrocampo con l’inserimento di Kovacic e lascia Isco e Bale in panchina, per il Barcellona confermato lo schieramento con Paulinho in mediana e i soli Messi e Luis Suarez a formare il reparto offensivo. REAL MADRID (4-1-3-2): 1 Keylor Navas; 2 Carvajal, 4 Sergio Ramos, 5 Varane, 12 Marcelo; 14 Casemiro; 10 Modric, 23 Kovacic, 8 Kroos; 7 Cristiano Ronaldo, 9 Benzema. A disposizione: 13 Casilla, 6 Nacho, 15 Theo Hernandez, 17 Lucas Vazquez, 22 Isco, 20 Asensio, 11 Bale. Allenatore: Zinezine Zidane BARCELLONA (4-1-3-2): 1 Ter Stegen; 20 Sergi Roberto, 3 Piqué, 25 Vermaelen, 18 Jordi Alba; 5 Sergio Busquets; 4 Rakitic, 15 Paulinho, 8 Iniesta; 10 Messi, 9 L. Suarez. A disposizione: 13 Cillessen, 2 Nélson Semedo, 14 Mascherano, 22 A. Vidal, 6 Denis Suarez, 6 Denis Suarez, 21 André Gomes. Allenatore: Ernesto Valverde (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE REAL MADRID BARCELLONA

Real Madrid Barcellona sarà visibile in diretta tv esclusivamente sui canali della tv satellitare, per la precisione su Fox Sports HD, visibile per gli abbonati al numero 204 della piattaforma Sky. Di conseguenza, la diretta streaming video del Clasico sarà garantita tramite l’applicazione Sky Go, ma naturalmente soltanto a tutti gli abbonati alla piattaforma televisiva satellitare.

LA STORIA DEL CLASICO

Si avvicina Real Madrid Barcellona, andiamo allora a scoprire quali giocatori hanno fatto la storia del Clasico. Per numero di presenze il primo assoluto è Manuel Sanchis, che ha giocato per il Real Madrid dal 1983 al 2001 raccogliendo ben 43 presenze contro il Barcellona, una in più di una leggenda madridista come Francisco Gento (che vinse le prime sei Coppe dei Campioni del Real) e di Xavi che è invece il giocatore del Barcellona più presente di sempre nel Clasico. Quanto ai giocatori attualmente presenti nelle rose delle due squadre, al comando c’è Andrea Iniesta a quota 35 presenze, tallonato con 34 gettoni da Leo Messi e Sergio Ramos. Proprio Messi è al comando invece nella classifica dei gol segnati nel Clasico, avendo esultato per ben 24 volte contro il Real Madrid. Il vantaggio dell’argentino sugli inseguitori è ampio, perché al secondo posto troviamo Alfredo Di Stefano con 18 gol, mentre Cristiano Ronaldo (naturalmente l’unico che possa davvero inseguire Messi) è terzo con 17 gol segnati contro il Barcellona. I numeri possono sembrare freddi, ma certamente danno una dimensione di chi ha lasciato un segno profondo in una sfida che ha fatto la storia del calcio. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TESTA A TESTA

Quando si parla dei precedenti fra Real Madrid e Barcellona si respira la storia del calcio, visto che il Clasico spagnolo si è già disputato per ben 269 volte, con un bilancio favorevole al Barcellona che ha infatti ottenuto 111 vittorie a fronte di 59 pareggi e 99 successi del Real Madrid, che oggi andrà dunque a caccia della vittoria numero 100 contro i grandi rivali. Eppure, questa supremazia del Barcellona è dovuta alle amichevoli: infatti, se si considerassero solamente le partite ufficiali, ecco che il Real Madrid passerebbe al comando con 95 vittorie contro 92, oltre a 49 pareggi su un totale di 236 sfide. Restringendo l’analisi alle sole partite di campionato, ecco invece che in 174 confronti ci sono state 72 vittorie del Real Madrid e 69 del Barcellona, oltre a 33 pareggi. Anche nel bilancio dei gol segnati bisogna dunque operare alcune distinzioni: in totale è in vantaggio il Barcellona per 468-441, ma il Real Madrid comanda sia nelle partite ufficiali (399-384) sia nelle sole partite disputate nella Liga, dove il bilancio è di 283-277. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

L'ARBITRO

Real Madrid Barcellona sarà dunque diretta, come abbiamo già detto, dall’arbitro José Sánchez Martínez. Una responsabilità sempre molto delicata per un arbitro, visto che il Clasico è la partita forse più famosa del mondo e con una rivalità che va oltre il calcio. Sánchez Martínez è un fischietto ancora molto giovane, essendo nato a Lorca (Murcia) il 13 aprile 1983, ma non sarà al debutto in una sfida fra Real Madrid e Barcellona, visto che ha già arbitrato un Clasico ad agosto, la vittoria per 2-0 del Real Madrid nel ritorno della Supercoppa di Spagna. Anche allora si giocava al Bernabeu e i padroni di casa vinsero grazie alle reti segnate da Marco Asensio al 4’ minuto di gioco e da Karim Benzema al 39’. Tornando a Sánchez Martínez, dobbiamo invece ricordare che fa parte della sezione arbitrale di Murcia e che il suo debutto nel massimo campionato spagnolo risale a soli due anni fa, per la precisione al 29 agosto 2015 quando il fischietto marciano diresse il pareggio per 0-0 tra la Real Sociedad e lo Sporting Gijon. Carriera breve ma già molto promettente, tanto che dal 1° gennaio 2017 Sánchez Martínez ha ottenuto pure la qualifica di arbitro internazionale. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ORARIO E PRESENTAZIONE PARTITA

Real Madrid Barcellona sarà diretta dall’arbitro José Sánchez Martínez. Basta il nome per attirare l’attenzione: oggi sabato 23 dicembre è il giorno del Clasico, che si giocherà alle ore 13.00 allo stadio Santiago Bernabeu. Orario decisamente anomalo per Real Madrid Barcellona in questo turno di campionato che precede il Natale, certamente il piatto forte della diciassettesima giornata della Liga spagnola. I temi d’interesse naturalmente non mancheranno e, come spesso succede, non saranno solamente calcistici, visto che siamo reduci dalle elezioni in Catalogna al termine di mesi a dir poco complicati nel rapporto fra la regione di cui Barcellona è il capoluogo e il governo centrale, di cui spesso il Real Madrid è stato visto come il simbolo calcistico.

Per fortuna però anche i motivi strettamente tecnici sono più che sufficienti per seguire il Clasico con grandissima attenzione: il Real Madrid ci arriva avendo appena messo in bacheca il secondo Mondiale per Club consecutivo, ma la capolista è il Barcellona, con ben 11 punti di vantaggio sui grandi rivali. Vero che la squadra di Zinedine Zidane deve recuperare la partita non giocata proprio a causa del Mondiale per Club, ma è evidente che una vittoria del Barcellona o anche un pareggio sarebbero un durissimo colpo per le ambizioni del Real di confermare il titolo nazionale. Naturalmente poi il Clasico sarà anche la sfida fra Cristiano Ronaldo e Leo Messi, i due giocatori che si sono spartiti equamente gli ultimi dieci Pallone d’Oro, segnando un’epoca come nessun’altra coppia di calciatori aveva mai fatto prima nella storia.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID BARCELLONA

Per quanto riguarda le probabili formazioni, non sono segnalate assenze di rilievo e di conseguenza ipotizziamo che per una partita così importante sia Zidane sia Valverde scelgano la formazione tipo. L'unico ballottaggio del Real Madrid è rappresentato dal testa a testa tra Varane e Nacho per affiancare Sergio Ramos al centro della difesa. Come terzini saranno invece confermati Marcelo e Carvajal. A centrocampo ci aspettiamo il terzetto più classico: la geometria di Kroos, le forza di Casemiro e l'estro di Modric. Nel tridente d’attacco Isco e Benzema affiancheranno Cristiano Ronaldo, con Bale che sarà naturalmente il nome di spicco dalla panchina. Anche Ernesto Valverde ha già in mente chi schierare al Bernabeu. L'unico dubbio per il Barcellona riguarda il ruolo di terzino destro, con Sergi Roberto in netto vantaggio su Semedo. Non c’è invece alcun dubbio sui nomi degli altri tre componenti della retroguardia catalana, che saranno Pique, Vermaelen e Jordi Alba. A centrocampo ecco Busquets più basso dei compagni di reparto Rakitic, Paulinho ed Iniesta, mentre gli attaccanti saranno naturalmente Messi e Suarez.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le quote di Real Madrid Barcellona, secondo l’agenzia SNAI ci sarà un buon equilibrio ma con il Real Madrid favorito, magari in virtù del fattore campo e della consapevolezza che gli uomini di Zidane di fatto possono solo vincere per riaprire la Liga: dunque il segno 1 per la vittoria dei Blancos è quotato a 2,10, mentre il segno 2 per un colpaccio del Barcellona al Bernabeu pagherebbe 3,15 volte la posta in palio; quanto al pareggio, il segno X al termine del Clasico è proposto alla quota di 3,85 ed è dunque considerato come l’ipotesi meno probabile.

