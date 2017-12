Risultati Serie C / Classifiche aggiornate, diretta gol live score: Catania, aggancio temporaneo al Lecce!

Risultati Serie C, 20^ giornata: classifiche aggiornate, diretta gol live score del primo turno di ritorno nei gironi A e C. Livorno e Lecce campioni d'inverno e favoriti per la promozione

23 dicembre 2017 - agg. 23 dicembre 2017, 19.01 Claudio Franceschini

Risultati Serie C, 20^ giornata gironi A e C (Foto LaPresse)

Ecco il quadro di altri risultati finali nel campionato di Serie C, mentre sta per iniziare anche la partita tra Lucchese e Siena: come sappiamo si giocava per il girone C ed erano quattro le partite in programma. Ottimo colpo del Catania che, aspettando il Lecce, si prende la vetta della classifica battendo il Fondi per 3-1. Vittoria esterna firmata da Fornito, Curiale e Ripa: dopo due turni in cui era arrivato solo un punto la squadra di Cristiano Lucarelli torna a presentare la propria candidatura per la promozione diretta. Crisi nera per il Monopoli: da pretendente per il primo posto a squadra pericolosamente vicina ai playout, anche a Cosenza è arrivato un ko (reti di Tutino e Bruccini), i lupi invece tornano a rialzare la testa così come la Casertana, altra squadra che era partita male ma che pian piano sta tornando. I campani affondano il Catanzaro pur chiudendo in dieci uomini; vittoria importantissima per il Bisceglie che continua a sorprendere e si libera della Paganese per 3-1. Ora si gioca al Porta Elisa, poi si chiuderà alle ore 20:30 con il Lecce che ospita la Virtus Francavilla e il Siracusa che se la vedrà con il Trapani, in quello che è sicuramente il big match della giornata. (agg. di Claudio Franceschini)

IL LIVORNO VINCE A GAVORRANO

Risultati finali nelle prime partite di Serie C: nel girone continua la grande corsa del Livorno che vince il derby toscano contro il Gavorrano - era andato sotto nei primi minuti - e con il solito Pasquale Maiorino mantiene l’ampio vantaggio in classifica sul Pisa, che fa il suo dovere affondando un’Olbia in calo e mantenendo il secondo posto, aspettando il Siena che giocherà più tardi al Porta Elisa di Lucca. Piena ripresa per l’Alessandria: i grigi sono tornati e affondano il Pontedera con cinque gol (tripletta di Marconi e doppietta di Pablo Gonzalez) e adesso credono davvero nella qualificazione ai playoff, così come il Monza che per la seconda volta in stagione batte il Piacenza cui viene annullato un gol nei minuti finali. Bene anche l’Arzachena che in rimonta supera un Arezzo scosso dalle vicende societarie; sempre più a fondo il Prato, che resta anche in dieci uomini e perde in casa contro una Viterbese sempre più concreta. Nel girone C la Juve Stabia domina contro la Fidelis Andria, mentre il Rende ottiene una splendida e importante vittoria in chiave salvezza andando a segnare tre gol al Granillo, nel derby calabrese contro la Reggina. Adesso si riparte: quattro partite al via del girone C, la lunga giornata di Serie C non è ancora terminata e ci attendono ancora tante emozioni. (agg. di Claudio Franceschini)

INIZIANO LE PARTITE

Siamo pronti a vivere una lunga giornata di Serie C: comincia tra pochi minuti il girone di ritorno nel girone A, mentre come abbiamo detto Akragas e Matera hanno già inaugurato ieri il girone C. Uno sguardo anche alle squadre che oggi riposano: si tratta di Prato e Sicula Leonzio. Per i toscani questo campionato è davvero complicato: nonostante la presenza di validi elementi come Tommaso Ceccarelli (6 gol) e il georgiano Roman Tchanturia, il Prato è ultimo in classifica nel suo girone con 11 punti. Partito subito male, ha vinto appena due partite in tutto il girone di andata ma soprattutto ne ha perse undici, con serie da quatto e tre. Questa ultima striscia è ancora aperta, e ha portato al sorpasso del Gavorrano (battuto nella sfida diretta, 1-0); il Prato ha segnato solo un gol nelle ultime cinque partite e l’ultima rete, decisiva per battere l’Olbia, è in realtà un’autorete. Dunque l’ultimo gol “diretto” è quello di Lorenzo Liurni nel 2-2 contro l’Arzachena, ormai 456 minuti fa. Sta facendo leggermente meglio la Sicula Leonzio: neopromossa dopo aver dominato il suo girone di Serie D, ha 18 punti che sono frutto di 4 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte. Subito una vittoria all’esordio, di grande prestigio (contro il Matera) ma poi la squadra di Lentini ha dovuto aspettare la decima giornata per festeggiare ancora, mettendo peraltro in fila Catania (fuori casa) e Akragas. L’ultima vittoria è arrivata a Reggio Calabria, con un netto 3-0; la scorsa domenica lo storico derby contro il Siracusa si è risolto in uno 0-0, risultato comunque positivo visto che parliamo della quarta in classifica. Rivedremo Prato e Sicula Leonzio la prossima settimana; ora parola al campo e a tutte le altre squadre di Serie C, perchè finalmente si gioca! (agg. di Claudio Franceschini)

I CAMPIONI D'INVERNO

Livorno e Lecce sono le squadre che hanno vinto il platonico ma importante titolo di campione d’inverno per i gironi A e C della Serie C. Facilmente le favorite già all’inizio della stagione, hanno tenuto un ottimo ritmo per tutto il girone di andata; la differenza sta nel fatto che il Livorno ha approfittato anche di inseguitrici non troppo costanti e si è guadagnato 10 punti di vantaggio (potrebbero essere 7 qualora il Siena vincesse il recupero) mentre il Lecce, che pure ha fatto solo due punti in meno (41 contro i 43 dei labronici) deve ancora combattere contro un Catania che non ha mai mollato e si trova a -3 (il Trapani, che insegue a 6 lunghezze, non è allo stesso modo tagliato fuori). Nel girone di andata del Livorno una sola sconfitta, ma anche la più dolorosa possibile: quella dell’Arena Garibaldi nell’infuocato derby contro il Pisa, autore del gol Umberto Eusepi. Per il resto i toscani hanno pareggiato quattro volte (l’ultima domenica scorsa, contro il Piacenza) vincendo 13 partite, con strisce da quattro e cinque come serie più ampia. Il Lecce ha collezionato 12 vittorie e 5 pareggi, e ha vinto cinque gare consecutive come striscia più lunga; anche per i salentini figura una sola sconfitta, quella netta contro il Catania (reti di Marco Biagianti, Giovanni Marchese e Andrea Russotto) che potrebbe anche rappresentare un problema in caso di arrivo a pari punti. I giallorossi sono imbattuti da 15 partite nelle quali hanno collezionato 37 punti; Matteo Di Piazza (7) e Salvatore Caturano (6) sono i migliori realizzatori della squadra, nel Livorno invece spiccano il solito Daniele Vantaggiato, con 10 gol, e Abdou Doumbia che ne ha realizzati 7, bene anche il brasiliano Murilo con 6 anche se domenica scorsa ha sbagliato un calcio di rigore decisivo. (agg. di Claudio Franceschini)

SERIE C, 20^ GIORNATA

Il campionato di Serie C 2017-2018 è arrivato alla 20^ giornata: significa dunque che iniziamo oggi, per i gironi A e C, il girone di ritorno. Piatto ricchissimo quello di sabato 23 dicembre: andiamo subito a vedere il programma delle sfide. Per il girone A si gioca quasi solo alle ore 14:30 con Alessandria-Pontedera, Arzachena-Arezzo, Carrarese-Cuneo, Gavorrano-Livorno, Giana-Pro Piacenza, Piacenza-Monza, Pisa-Olbia e Prato-Viterbese; alle ore 18:30 avremo invece Lucchese-Siena. Nel girone C - ieri si è giocato l’anticipo Akragas-Matera - alle ore 14:30 si apre con Juve Stabia-Fidelis Andria e Reggina-Rende; alle ore 16:30 ecco Bisceglie-Paganese, Casertana-Catanzaro, Cosenza-Monopoli e Fondi-Catania, per poi chiudere alle ore 20:30 con Lecce-Virtus Francavilla e Siracusa-Trapani.

IL GIRONE A

Il Livorno ha vinto il titolo di campione d’inverno: platonico finchè si vuole, ma intanto i labronici hanno girato con la bellezza di 10 punti di vantaggio sul Siena, che pure ha una partita in meno (quella contro il Piacenza, che non si è giocata due domeniche fa). Livorno che dunque viaggia spedito verso la promozione diretta; a provare a recuperare sono il Pisa, che ha vinto il derby, e la Viterbese che sta facendo anche meglio dello scorso anno, quando da neopromossa aveva stupito tutti. La corsa per i playoff in ogni caso è entusiasmante, frutto di una classifica corta: al Garilli il Piacenza ospita il Monza con l’obiettivo di operare il sorpasso ed entrare nelle prime dieci dopo un avvio di stagione complicato - la scorsa domenica ha fermato il Livorno - mentre l’Arzachena appare in netto calo (quattro sconfitte nelle ultime cinque) e deve iniziare a guardarsi alle spalle, pur se mantiene solo tre punti di svantaggio dalla zona playoff. Complicata in coda la situazione del Prato, reduce da tre sconfitte; il Gavorrano sembra in timida ripresa ma ha perso troppi punti nelle prime giornate, e dunque la sua rimonta appare decisamente difficile e soprattutto improbabile.

IL GIRONE C

Il Lecce ha rispettato le attese e si è preso il primo posto al termine dell’andata; tuttavia quella che poteva essere una fuga solitaria si sta trasformando in una corsa a tre, anche se il Trapani perdendo nell’ultimo turno si è leggermente staccato. Il Catania ci crede: ha solo tre punti da recuperare ai salentini, la sfida diretta - anche se non sarà decisiva arrivando presto - sarà però al Via del Mare e rappresenterà una sorta di primo test per le ambizioni etnee di promozione diretta. Fuori dal contesto Siracusa e Virtus Francavilla, che per il secondo anno consecutivo possono comunque ambire a un posto nei playoff; qui la situazione sembra essere più definita, ma attenzione alla rimonta del Cosenza che potrebbe costare cara al Monopoli, rivelazione della prima parte di stagione ma ora reduce da quattro sconfitte in cinque partite e con la sua posizione agli spareggi tutt’altro che salda. Guardando al fondo della classifica, l’Akragas sembra ormai condannato ai playout; tutte le altre possono giocarsi agilmente la salvezza, ma il ritmo non è dei migliori (l’Andria però ha fatto 6 punti nelle ultime cinque, ottimo bottino considerata la media punti di tutto il girone di andata).

RISULTATI E CLASSIFICHE SERIE C 2017-2018

GIRONE A

RISULTATO FINALE Alessandria-Pontedera 5-1 - 13' Marconi (A), 16' Marconi (A), 21' P. Gonzalez (A), 48' P. Gonzalez (A), 50' Marconi (A), 87' Pinzauti (P)

RISULTATO FINALE Arzachena-Arezzo 2-1 - 38' Rinaldi (Are), 42' Sanna (Arz), 56' Curcio (Arz)

RISULTATO FINALE Carrarese-Cuneo 1-1 - 1' Bentivegna (Ca), 66' Zamparo (Cu)

RISULTATO FINALE Gavorrano-Livorno 2-3 - 19' Moscati (G), 42' Maiorino (L), 43' Maiorino (L), 63' Luci (L), 67' Vitiello (G), 92' Vantaggiato (L)

RISULTATO FINALE Giana Erminio-Pro Piacenza 1-0 - 48' Perico

RISULTATO FINALE Piacenza-Monza 0-1 - 76' D'Errico

RISULTATO FINALE Pisa-Olbia 2-0 - 1' Negro, 25' Eusepi

RISULTATO FINALE Prato-Viterbese 0-2 - 20' Jefferson, 35' Vandeputte

IN CORSO Lucchese-Siena 1-3 - 3' Del Sante (L), 10' Cristiani (S), 20' Rondanini (S), 27' Rondanini (S)

CLASSIFICA

Livorno 46

Pisa 35

Viterbese 34

Siena* 33

Giana Erminio 29

Olbia, Monza 27

Pistoiese 26

Carrarese 25

Lucchese, Arezzo (-2), Monza, Arzachena, Alessandria 24

Piacenza* 23

Pontedera, Pro Piacenza 21

Cuneo 17

Gavorrano 13

Prato 11

GIRONE C

RISULTATO FINALE Juve Stabia-Fidelis Andria 3-0 - 18' Canotto, 62' Paponi, 78' Simeri

RISULTATO FINALE Reggina-Rende 0-3 - 27' D. Franco, 34' Rossini, 68' Laaribi

RISULTATO FINALE Bisceglie-Paganese 3-1 - 8' Petta (B), 25' Delvino (B), 27' Montinaro (B), 37' Scarpa (P)

RISULTATO FINALE Casertana-Catanzaro 2-1 - 11' Turchetta (Cas), 44' Falcone (Cat), 65' rig. D'Anna (Cas)

RISULTATO FINALE Cosenza-Monopoli 1-0 - 60' Tutino

RISULTATO FINALE Fondi-Catania 1-3 - 16' Fornito (C), 32' Curiale (C), 62' Ripa (C), 80' Galasso (F)

ore 20:30 Lecce-Virtus Francavilla

ore 20:30 Siracusa-Trapani

CLASSIFICA

Lecce, Catania 41

Trapani 35

Siracusa 31

Juve Stabia, Rende, Virtus Francavilla, Matera (-2) 28

Bisceglie, Cosenza 26

Catanzaro 25

Monopoli 23

Fondi 21

Sicula Leonzio 19

Reggina, Casertana 18

Paganese 16

Fidelis Andria (-1) 15

Akragas (-3) 10

© Riproduzione Riservata.