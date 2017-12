DIRETTA/ Sassuolo Inter (risultato finale 1-0) streaming video e tv: Altra sconfitta per la banda di Spalletti

Diretta Sassuolo Inter, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I nerazzurri cercano di tornare al primo posto in Serie A, oggi al Mapei Stadium

23 dicembre 2017 - agg. 23 dicembre 2017, 17.02 Claudio Franceschini

Diretta Sassuolo Inter, Serie A 18^ giornata (Foto LaPresse)

DIRETTA SASSUOLO INTER (RISULTATO FINALE 1-0): TRIPLICE FISCHIO

Al Mapei Stadium-Città del Tricolore di Reggio Emilia il Sassuolo batte per 1 a 0 l'Inter, alla seconda sconfitta consecutiva. Nel primo tempo il dominio territoriale dei nerazzurri per oltre mezz'ora non è sufficiente ed infatti i neroverdi si portano in vantaggio al 36' grazie alla rete di Falcinelli, arrivata sul cross dalla destra del compagno Politano. Ad inizio secondo tempo il rigore fischiato ad Acerbi per fallo di mano sul cross di Cancelo viene inoltre sventato da Consigli al 49' sul tentativo dal dischetto di Icardi. I lombardi faticano sempre più a ritrovarsi per cercare il pareggio, perdendo pure per infortunio D'Ambrosio e Miranda. I 3 punti conquistati portano il Sassuolo a quota 20 mentre l'Inter resta ferma con 40 punti.

FASE FINALE DEL MATCH

Quando manca ormai solamente una decina di minuti al novantesimo, il punteggio tra Sassuolo ed Inter non esitata a smuoversi dall'1 a 0. Gli sforzi nerazzurri non vengono premiati nell'ultimo passaggio e gli ospiti perdono anzi per infortunio dia D'Ambrosio, distorsione al ginocchio da valutare, che Miranda, problema ad un polpaccio, rimpiazzati rispettivamente da Dalbert e Joao Mario. I neroverdi resistono stoicamente provando la ripartenza.

E' INIZIATA LA RIPRESA

Arrivati al cinquantacinquesimo minuto, il risultato tra Sassuolo ed Inter è sempre di 1 a 0. Prime battute del secondo tempo davvero esaltanti con la partenza forte dei lombardi a cercare il pareggio ed il calcio di rigore conquistato da Cancelo per fallo di mano di Acerbi. Tuttavia, il portiere Consigli non si fa sorprendere e para il tentativo dal dischetto di Icardi al 49'. Nemmeno Candreva supera l'estremo difensore neroverde al 55', quando mister Iachini viene allontanato per proteste.

FINE PRIMO TEMPO

Al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco le formazioni di Sassuolo ed Inter sono da poco rientrate negli spogliatoi per l'intervallo sull'1 a 0. I nerazzurri si mostrano molto propositivi per poco più di mezz'ora specialmente con l'occasione capitata a Perisic ma i neroverdi riescono comunque a sbloccare la situazione al 36' con Falcinelli, un colpo di testa su assist dalla destra di Politano. Inutili i tentativi di raggiungere il pareggio nel finale di frazione con Candreva ed Icardi.

SCOCCA LA MEZZ'ORA

Giunti alla mezz'ora del primo tempo, il punteggio tra Sassuolo ed Inter è ancora di 0 a 0. Con il passare dei minuti l'equilibrio fatica sempre più a spezzarsi nonostante siano sempre gli ospiti a creare le azioni migliori. Tuttavia, al 24' Berardi si fa notare con una conclusione debole larga non di molto mentre, sul fronte opposto, Perisic impegna il portiere Consigli con un colpo di testa al 25'. Ammonito Brozovic al 21'.

FASE INIZIALE DEL MATCH

In Emilia Romagna la partita tra Sassuolo ed Inter è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il risultato è di 0 a 0. I padroni di casa tentano di portarsi in avanti fin da subito ma i nerazzurri non disperano e si rendono pericolosi al 2' con la conclusione alta di Perisic dalla distanza, al 7' con il tiro centrale di Candreva ed all'8' con il colpo di testa alto di Skriniar, sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Mancano ormai pochi minuti a Sassuolo Inter, la partita di Serie A per la quale i due allenatori Beppe Iachini e Luciano Spalletti hanno già comunicato le rispettive formazioni ufficiali. Iachini sta facendo bene da quando è arrivato sulla panchina dei neroverdi e ha una striscia aperta di due vittorie consecutive, utili anche per risollevare il morale di una squadra che ha sofferto molto l’addio di Di Francesco, passato a sostituire proprio Spalletti sulla panchina della Roma. Quanto al tecnico di Certaldo, in pochi mesi ha già rivitalizzato un’Inter che l’anno scorso era miseramente crollata. Ora però arriva la sfida più difficile, cioè dimostrare di poter essere competitivi per tutta la stagione: in tal senso sarà molto importante proprio la partita di oggi, nella quale bisognerà verificare la reazione dell’Inter dopo la prima sconfitta stagionale. Adesso dunque leggiamo le formazioni ufficiali, poi la parola passerà al campo per Sassuolo Inter! SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Goldaniga, Acerbi, Peluso; Missiroli, Magnanelli, Duncan; Berardi, Falcinelli, Politano. Allenatore: Beppe Iachini. INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Miranda, Cancelo; Gagliardini, Borja Valero; Candreva, Brozovic, Perisic; Icardi. Allenatore: Luciano Spalletti. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SASSUOLO INTER, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

TESTA A TESTA

L'ex capolista Inter, dopo la clamorosa caduta in casa contro l'Udinese, cerca riscatto contro un Sassuolo rinvigorito dalla cura Iachini. I padroni di casa, compresa la Coppa Italia, hanno vinto tre delle ultime cinque partite disputate, mentre l'Inter è caduta per la prima volta in stagione contro i friulani. Sassuolo che due stagioni fa trionfò grazie alla doppietta di Politano e Pellegrini intervallate dal gol di Palacio. Nerazzurri che invece passarono nella scorsa stagione grazie alla rete di Antonio Candreva. Sfida da seguire in maniera attenta visto lo stato di forma del Sassuolo e per verificare la reazione dell'Inter dopo la caduta a San Siro contro l'Udinese. Lo spettacolo comunque non dovrebbe mancare tra due squadre dagli obiettivi opposti. (agg. Umberto Tessier)

STATISTICHE

Sassuolo Inter si gioca tra poco al Mapei Stadium: una partita che ha sempre regalato gol ed emozioni, anche con qualche risultato clamoroso (ovviamente il riferimento è alle due volte in cui l’Inter ha segnato 7 gol, una qui e una a San Siro). I nero-verdi, eliminati dalla Coppa Italia, sono però reduci da due vittorie di fila in campionato, e hanno uno score complessivo di cinque successi, due pareggi e dieci sconfitte. La squadra di Beppe Iachini ha il secondo peggior attacco del campionato con 11 reti segnate; da rivedere anche la difesa che ha preso 28 gol, ma il nuovo tecnico ha 6 punti in tre partite (Cristian Bucchi ne aveva fatti 11 in 14 partite) e soprattutto il Sassuolo continua a fare bene fuori casa, dove ha vinto quattro volte, meno in casa con la prima vittoria che è arrivata solo due settimane fa. L'Inter è la terza miglior difesa della massima serie con 13 reti subite; bene l'attacco dei nerazzurri, andato in gol 34 volte da inizio stagione e con Mauro Icardi capocannoniere della Serie A a quota 16. I nerazzurri hanno vinto 12 partite, con quattro pareggi e una sconfitta; l’Inter è stata l’ultima squadra a perdere l’imbattibilità, proprio la scorsa settimana (dopo 16 partite) contro la bestia nera Udinese, squadra che già in passato aveva spezzato la serie record della Beneamata. (agg. di Claudio Franceschini)

L'ARBITRO

L'incontro fra Sassuolo e Inter sarà appannaggio del signor arbitro Daniele Doveri della sezione di Roma, selezionato in questa 18^ giornata del Campionato della Serie A. Ad assistere il direttore di gara ci saranno i due guardalinee Marrazzo e Peretti, il quarto uomo Pasqua e i due addetti alla tecnologia Var, Mazzoleni e Meli. Per Doveri le partite dirette finora in stagione valide per la Serie A sono state otto e in queste occasioni il direttore di gara ha messo a bilancio ben 40 cartellini gialli (media di cinque per partita): a questi si sommano anche due cartellini rossi e un solo calcio di rigore assegnato. Ampliando la nostra analisi ricordiamo che doveri nella sua carriera ha già avuto modo di trovarsi faccia a faccia con l’Inter in ben 11 occasioni diverse, con 3 successi e 4 KO per i nerazzurri. Sono invece ben 13 i precedenti con il Sassuolo, per un totale di 6 vittorie e 2 pareggi. (agg Michela Colombo)

ORARIO E PRESENTAZIONE PARTITA

Sassuolo Inter verrà diretta dall’arbitro Daniele Doveri; alle ore 15:00 di sabato 23 dicembre il Mapei Stadium di Reggio Emilia ospita la partita valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018. Una sfida questa che in passato ha regalato risultati epocali: l’Inter in due diverse occasioni (una volta su questo campo e una volta a San Siro), ma gli emiliani sono anche riusciti a restituire la pariglia cogliendo vittorie di prestigio. Oggi il Sassuolo è una squadra in difficoltà, soprattutto davanti al proprio pubblico; il cambio di allenatore potrebbe aver portato qualcosa in più ma i neroverdi restano ancorati alla zona calda della classifica. L’Inter, reduce dalla prima sconfitta in campionato, ha anche perso la vetta della classifica e si trova al quarto posto, ma è assolutamente in linea con il suo obiettivo principale (tornare in Champions League) ed è in assoluto e concreto contatto per la lotta allo scudetto, che visto il grande avvio di stagione deve essere onorato e considerato come un traguardo da provare a centrare al 100%.

IL CONTESTO

I 40 punti raccolti in 17 giornate sono di fatto il dato migliore degli ultimi anni: Luciano Spalletti ha davvero trasformato l’Inter, dandole innanzitutto la consapevolezza dei suoi mezzi e facendole vincere partite che nelle stagioni precedenti non sarebbero state vinte. Ha detto bene l’allenatore toscano: la sconfitta interna contro l’Udinese è un incidente di percorso che non scalfisce minimamente quanto di buono la squadra ha fatto fino ad oggi, perchè in pochi si sarebbero aspettati un’Inter in piena corsa per lo scudetto e capace di uscire con 5 punti complessivi dalle trasferte contro Roma, Napoli e Juventus, per lo più senza subire gol. Il Sassuolo ha invece subito il cambio di allenatore: l’addio di Eusebio Di Francesco è stato pesante per la squadra, Cristian Bucchi ha faticato a ingranare e alla fine ha pagato con l’esonero. L’esperienza di Beppe Iachini ha portato in dote due vittorie fondamentali: stupisce il fatto che il Sassuolo stia facendo meglio in trasferta piuttosto che in casa, dove ha vinto soltanto una partita. Il gruppo è giovane ma ha anche qualche veterano utile alla causa, la sensazione è che la salvezza alla fine arriverà ma i neroverdi non dovranno sottovalutare un campionato iniziato davvero male e vissuto dunque nel tentativo di rimontare, cosa che ha tolto energie preziose al gruppo.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO INTER

Da un paio di stagioni il Sassuolo sta pagando dazio alla sfortuna: tanti infortuni anche quest’anno, nel 4-3-3 di Beppe Iachini troveranno spazio ancora una volta Goldaniga al centro della difesa, insieme ad Acerbi che rimane l’unico giocatore ad aver sempre giocato in Serie A, e Lirola che invece occuperà la fascia destra, con Peluso che rispetto alla Coppa Italia si riprende il posto da titolare. Consigli, il già citato Acerbi, Magnanelli che è il playmaker di centrocampo e Politano sono oggi le certezze della squadra: da ritrovare il miglior Berardi che sarà comunque titolare a destra nel tridente offensivo, ballottaggio tra Falcinelli (favorito) e Matri per il ruolo di prima punta mentre a centrocampo Duncan (cresciuto nell’Inter) e Missiroli dovrebbero completare il reparto.

Inter al completo se non per la squalifica di Matias Vecino: al suo posto dovrebbe giocare Brozovic, ma il croato sarà impiegato sulla trequarti con Borja Valero che si sposterà in mediana a fare coppia con Gagliardini. Altra panchina per Joao Mario, che comunque non dovrebbe essere ceduto in gennaio; il resto della squadra non cambia, qualche ballottaggio aperto c’è (Santon-Dalbert a sinistra) ma dovremmo vedere i soliti interpreti, dunque Miranda e Skriniar a protezione di Handanovic con D’Ambrosio sulla corsia destra, Candreva e Perisic che invece saranno i due esterni a supporto del suddetto Brozovic con Icardi che è la punta centrale, e vuole allungare in testa alla classifica dei marcatori di Serie A.

QUOTE E PRONOSTICO

Inter che nonostante il fattore campo viene data per chiara favorita in questa partita del Mapei Stadium: secondo l’agenzia di scommesse Snai i nerazzurri hanno i favori del pronostico con una quota di 1,75 sul segno 2. Il Sassuolo in ogni caso si difende: la quota per il segno 1, che dovrete giocare in caso crediate nella vittoria dei neroverdi, ha un valore di 4,75 che non è altissimo considerando l’ampia distanza in classifica. Dovrete giocare invece il segno X qualora pensiate che questa partita di Serie A possa finire pari: il guadagno sarebbe di 3,80 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

