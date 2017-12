Diretta / Siracusa Trapani streaming video e tv: quote, probabili formazioni, bomber attesi e orario

Diretta Siracusa-Trapani: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 20^ giornata di Serie C

23 dicembre 2017 - agg. 23 dicembre 2017, 19.26 Stefano Belli

Diretta Siracusa-Trapani, LaPresse

Nel derby Siracusa-Trapani vedremo scontrarsi anche i bomber Catania e Reginaldo rispettivamente a cinque e sei gol nella classifica dei marcatori. Emanuele Catania non è la classica prima punta, abile a giocare soprattutto da ala sia a destra che a sinistra. Giocatore dotato di fisico e di grande piede, è rapido e si affida anche a una tecnica al di sopra della media. Il punto più alto della sua carriera l'ha raggiunto nella stagione 2011/12 quando in Serie B con la maglia della Nocerina ha segnato sei reti. Dall'altra parte c'è un calciatore come Reginaldo che ha collezionato in carriera anche tante presenze e tanti gol in Serie A con le maglie di Fiorentina, Parma e Siena. Volato verso il Giappone e tornato in Brasile è stato pescato da svincolato dalla Paganese. Quest'estate Trapani gli ha dato la possibilità di continuare la sua categoria in Serie C. Staremo a vedere chi farà la differenza. (agg. di Matteo Fantozzi)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Siracusa Trapani sarà una sfida che non sarà possibile seguire in diretta tv su nessun canale tra quelli in chiaro o a pagamento, ma che gli abbonati al sito elevensports.it potranno vedere in diretta streaming video via internet, collegandosi sul portale anche acquistando il match come evento singolo.

STATISTICHE

Derby siciliano fra Siracusa e Trapani: leggendo alcuni numeri, capiamo perché questo potrebbe essere il big-match della ventesima giornata del girone C di Serie C 2017-2018 fra due squadre di alta classifica. I padroni di casa del Siracusa hanno vinto tre volte nel proprio stadio, segnando 11 gol e prendendone 12. Non benissimo fra le mura amiche, meglio fuori casa: grazie al rendimento esterno, il Siracusa vanta un totale di nove vittorie, quattro pareggi e cinque sconfitte, con ben 23 gol segnati e appena 15 subiti. Il Trapani in trasferta ha vinto tre partite, con altrettanti pareggi e due sconfitte, e ha segnato 11 reti incassandone appena sette. I numeri complessivi sono decisamente buoni, in virtù di ben dieci vittorie, cinque pareggi e sole tre sconfitte, con 31 gol segnati e appena 14 reti subite. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TESTA A TESTA

Sono appena quattro i precedenti della gara Siracusa-Trapani che si gioca per la seconda volta allo Stadio Nicola De Simone. Le due compagini infatti si sono incontrate ben tre volte a campi invertiti al Provinciale di Erice dove sono scese in campo già due volte in questa stagione. Nella gara d'andata del Gruppo C di Serie C è arrivato un magro 1-0 grazie a una rete di Murano al minuto 43. Pari invece è terminata la gara valevole per i sedicesimi di finale della Coppa Italia di categoria. Il Siracusa ha resistito a un vero e proprio assedio, in inferiorità numerica per l'espulsione di De Vito a dieci minuti dalla fine dei tempi regolamentari. Ai calci di rigore sono stati decisivi gli errori di Mucciante e Grillo con Evacuo che ha segnato il rigore decisivo. L'unico successo invece del Siracusa contro il Trapani risale a una gara giocata al De Simone nell'ottobre del 2011, match terminato col risultato di 3-1. (agg. di Matteo Fantozzi)

ORARIO E PRESENTAZIONE DELLA PARTITA

Siracusa-Trapani, diretta dal signor Sozza di Seregno, sabato 23 dicembre 2017 alle ore 20.30, sarà un derby siciliano in posticipo serale nella prima giornata di ritorno nel girone C del campionato di Serie C. Due pareggi a reti bianche per il Siracusa nelle ultime due partite disputate in campionato. Considerando anche la precedente vittoria a Bisceglie per uno a zero, gli aretusei non subiscono gol in campionato da tre partite consecutive ed arrivano a questa importante sfida tutta siciliana reduci da quattro risultati utili consecutivi. In termini di classifica Siracusa-Trapani sarà il vero big match di giornata, considerando che la formazione allenata da Alessandro Calori dopo il ko interno contro il Cosenza è terza con quattro punti di vantaggio proprio sul Siracusa, che per lanciare l'assalto alla terza pizza non può che provare dunque a sfruttare questa grande opportunità.

Occasione che arriva tra due squadre sostanzialmente in salute nel lungo periodo, e che fanno entrambe della difesa il loro tratto distintivo. Per questo ha stupito vedere il Trapani scivolare in casa contro i silani, anche se i granata dall'inizio della stagione faticano a tenere quel passo della capolista che servirebbe innanzitutto sul piano della continuità. Il Siracusa partiva con la speranza di confermarsi dopo l'ottimo campionato dell'anno scorso, e la squadra si è confermata una vera realtà del girone meridionale di terza serie, competitiva per tutta la prima metà di campionato.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Allo stadio De Simone di Siracusa scenderanno in campo queste probabili formazioni: i padroni di casa giocheranno con Tomei in porta e una difesa a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra con Parisi, Daffara, Magnani e Giordano. A centrocampo spazio a Palermo e Spinelli, playmaker arretrati alle spalle di Grillo, Catania e Mazzocchi. In attacco, ci sarà Bernardo, confermato nel ruolo di unica punta. Risponderà il Trapani con una difesa a tre composta da Silvestri, Pagliarulo e Legittimo davanti all’estremo difensore Furlan. A centrocampo non ci sarà Palumbo, espulso per doppia ammonizione contro il Cosenza e dunque squalificato. Al suo posto, nella zona centrale ci sarà Minelli al fianco di Bastoni e Maracchi, con Fazio che sarà l’esterno di fascia destra e Rizzo che sarà l’esterno di fascia sinistra. In avanti, il brasiliano Reginaldo supporterà come trequartista il centravanti Evacuo.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

I moduli scelti dai due allenatori saranno il 4-2-3-1 per il Siracusa di Bianco ed il 3-5-1-1 per il Trapani di Calori. In Coppa Italia i trapanesi hanno vinto ai rigori il match del 21 novembre scorso in casa, imponendosi di misura lo scorso 26 agosto anche nel match d’andata vinto con una rete di Murano. L’ultimo confronto a Siracusa risale al campionato di Lega Pro Prima Divisione 2011/12, gli aretusei padroni di casa vinsero tre a uno nel match disputato il 16 ottobre 2011.

QUOTE E SCOMMESSE

Quote dei bookmaker sul filo dell’equilibrio, col successo interno del siracusa quotato 2.75 da Betclic, mentre William Hill quota 2.60 l’affermazione esterna e Betclic propone a 2.95 l’eventuale pareggio. Per quanto riguarda i gol segnati, Bet365 quota 2.29 l’over 2.5, Unibet offre a 1.58 l’under 2.5.

