DIRETTA/ Spal Torino (risultato finale 2-2) streaming video e tv: un punto a testa!

23 dicembre 2017

DIRETTA SPAL TORINO (RISULTATO FINALE 2-2): UN PUNTO A TESTA!

Spal-Torino termina con il risultato di 2-2. Gara dai due volti quella disputata dalla formazione granata, che avanti di due reti si è vista rimontare il cospicuo vantaggio dalla Spal. Proprio come contro il Verona, gli emiliani hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo rimediando un pessimo avvio. Infatti, dopo appena 20”, il Torino passa in vantaggio con Iago Falqué, che trova la doppietta al 10’. Spal rianimata prima dell’intervallo dalla perla di Viviani direttamente da calcio di punizione. Nella ripresa Valeri punisce un fallo in area granata di De Silvestri e assegna il calcio di rigore alla Spal; dagli undici metri Antenucci fa secco Sirigu. Nel finale Belotti sfiora il 3-2 ma Viviani è miracoloso nel salvare sulla linea.

DIRETTA SPAL TORINO (RISULTATO LIVE 2-2): PAREGGIO DI ANTENUCCI!

Quando siamo all’80’ di gioco il risultato di Spal-Torino è di 2-2. Ristabilita la parità in campo dopo il pareggio di Antenucci al 69’, freddo nel trasformare un calcio di rigore assegnato dal signor Valeri (con l’ausilio del VAR) per un fallo in area granata di De Silvestri. Poco prima la Spal era andata a un passo dal pareggio con Grassi; il suo tiro da posizione favorevole è stato ben respinto dall’attento Sirigu. L’unico sussulto degno di nota del Torino è arrivato al 59’ con una conclusione dal limite di Niang.

DIRETTA SPAL TORINO (RISULTATO LIVE 1-2): INIZIA IL SECONDO TEMPO!

Quando siamo al 55’ di gioco il risultato di Spal-Torino è sempre di 2-1 in favore dei granata. In questa ripresa c’è subito da segnalare un cambio forzato per gli ospiti, che perdono Lyanco per infortunio. Al 50’, al suo posto, Sinisa Mihajlovic ha mandato in campo l’ex Inter Burdisso. Da quello che si può vedere, il copione non cambia con il Torino in apnea dopo il gol della Spal. Gli emiliani continuano a spingere nel tentativo di pareggiare il match. Al 53’ Viviani, uno dei migliori, mette in mezzo un traversone velenoso, allontanato con i pugni da Sirigu.

DIRETTA SPAL TORINO (RISULTATO LIVE 1-2): GOL DI VIVIANI!

All’intervallo il risultato di Spal-Torino è di 2-1 in favore dei granata. I padroni di casa riaprono la sfida al 42’ grazie allo splendido gol di Federico Viviani, che batte Sirigu direttamente da calcio di punizione. Terrificante il destro nel sette del centrocampista degli emiliani, che mette il pallone dove il portiere granata non può arrivare. E pensare che il Torino era andato vicinissimo alla terza rete con Belotti, autore di una bordata violenta terminata di poco alta sopra la traversa difesa da Gomis. Nel finale Spal a un passo dal pareggio con un tentativo di Lazzari che esce sul fondo sfiorando il palo.

DIRETTA SPAL TORINO (RISULTATO LIVE 0-2): OCCASIONE PER SCHIATTARELLA!

Quando siamo alla mezzora di gioco il risultato di Spal-Torino è sempre di 2-0 in favore dei granata. Resiste la doppietta di Iago Falqué, a segno dopo 20” e al 10’. La Spal prova a reagire con cuore e orgoglio ma i padroni di casa riescono a costruire una sola, vera, chance. Al 30’ Schiattarella spara sul primo palo ma Sirigu è provvidenziale nel respingere in corner il tentativo del centrocampista avversario. Dal punto di vista disciplinare, sono due gli ammoniti: Cremonesi nella Spal e De Silvestri nel Torino. Tornando al match, buon momento per gli emiliani, che hanno avanzato il loro baricentro senza tuttavia riuscire a impensierire più di tanto la retroguardia granata.

DIRETTA SPAL TORINO (RISULTATO LIVE 0-2): DOPPIETTA DI IAGO FALQUE'!

Quando siamo al 10’ il risultato di Spal-Torino è di 2-0 in favore dei granata. La formazione di Sinisa Mihajlovic segna dopo appena 20” sbloccando il match per effetto del gol di Iago Falqué. Spal colpita a freddo sulla battuta del calcio d’inizio avversario. Molinaro riceve la sfera, attiva il radar e lancia lungo per lo scatto di Iago Falqué, che supera Cremonesi e fa secco Gomis con un diagonale vinente. I padroni di casa provano a reagire ma sono evidenti le difficoltà, soprattutto psicologiche, che deve superare la Spal. Per il Torino non poteva esserci un avvio migliore. Adesso gli ospiti dovranno dimostrare di saper mantenere il parziale o, meglio ancora, di incrementarlo. E al 9’ ecco il secondo assolo del Toro; Belotti parte in percussione, quindi scarica per Baselli, il cui tiro da distanza ravvicinata viene parato da Gomis ma si trasforma in assist per Iago Falqué. L’ex Roma, a porta vuota, trova la doppietta personale.

DIRETTA SPAL TORINO (RISULTATO LIVE 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI

Spal Torino sta per cominciare: eccovi dunque le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori Leonardo Semplici e Sinisa Mihajlovic per la partita di Serie A. Semplici a Ferrara è un eroe, grazie a due promozioni consecutive con cui la Spal è passata dalla Serie C alla Serie A: nel massimo campionato naturalmente la sfida è più difficile, ma questa è un’occasione importante anche per la carriera di Semplici, che potrebbe svoltare se saprà portare alla salvezza gli emiliani. Mihajlovic invece sta vivendo un momento non facilissimo, perché il suo Torino sta rendendo meno del previsto: oggi i granata avrebbero estremo bisogno di una vittoria per lottare per l’Europa League, la posta in palio allo stadio Mazza quindi sarà davvero importante. Adesso dunque leggiamo le formazioni ufficiali, poi la parola passerà al campo per Spal Torino! SPAL (3-5-2): Gomis; Salamon, Vicari, Cremonesi; Lazzari, Schiattarella, Viviani, Grassi, Mattiello; Antenucci, Floccari. Allenatore: Leonardo Semplici. Torino (4-3-3): Sirigu; De Silvestri, Nkoulou, Lyanco, Molinaro; Rincon, Valdifiori, Baselli; Falque, Belotti, Niang. Allenatore: Sinisa Mihajlovic. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Spal Torino è trasmessa in diretta tv soltanto dal bouquet satellitare a pagamento: l’appuntamento è per tutti gli abbonati su Sky Calcio 3, chi non avesse sottoscritto la quota per il pacchetto Calcio può usufruire del codice d’acquisto 410676. Naturalmente sarà possibile assistere a questa partita del Mazza anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, con la diretta streaming video fornita dall’applicazione Sky Go; su Sky Super Calcio invece andrà in onda il programma Diretta Gol Serie A, che manda in onda in tempo reale le fasi salienti da tutti i campi su cui si gioca in contemporanea in questa diciottesima giornata di Serie A.

TESTA A TESTA

La Spal di mister Semplici, reduce dalla bella vittoria di Benevento, attende un Torino incapace di trovare la giusta continuità di risultati. I padroni di casa hanno collezionato l'ultima in vittoria in casa contro il Genoa il 29 ottobre con una rete di Antenucci. I granata invece non vincono fuori casa dal 20 settembre quando Belotti, Ljaic e Halfredsson, autogol, resero inutili le reti di De Paul e Lasagna. Sfida quindi che potrebbe portare punti importanti tra due squadre che incrociano le loro strade per la prima volta nella storia. Vedremo chi avrà più convinzione nel cercare una vittoria che rafforzerebbe gli obiettivi stagionali, salvezza e zona europa. La compagine di mister Leonardo Semplici sta dimostrando di poter competere per restare nella massima serie. (agg. Umberto Tessier)

STATISTICHE

Spal Torino rappresenta una buona possibilità di fare punti per entrambe le squadre; cosa ci dicono le principali statistiche accumulate nel campionato di Serie A dalle due squadre? Gli estensi fino ad ora hanno raccolto tre vittorie e cinque pareggi, dovendo assaporare il gusto amaro della sconfitta in nove circostanze. Gli spallini sono andati a segno 17 volte e hanno subito 29 reti; dopo aver perso sette delle prime dieci partite del campionato, la Spal è caduta solo due volte nelle ultime sette, accumulando 9 punti che valgono oro nella corsa alla salvezza. Da migliorare il rendimento casalingo: al Mazza arrivano più punti che fuori casa, ma in termini assoluti si può fare di più. Il Torino ha perso solo quattro volte, ma fa fatica a vincere: appena cinque i successi della squadra di Sinisa Mihajlovic, ai quali si aggiungono otto pareggi. I granata hanno segnato 23 reti e ne hanno subite 25, però arrivano dalla vittoria di Coppa Italia sul campo della Roma e, curiosamente, le uniche due vittorie tra novembre dicembre sono maturate entrambe allo stadio Olimpico nella capitale nel giro di 10 giorni. Il Torino da trasferta viaggia mediamente meglio: ha raccolto 13 punti in 9 partite e oggi ha l’occasione di migliorare ancora di più questa importante e preziosa media. (agg. di Claudio Franceschini)

L'ARBITRO

La sfida fra Spal e Torino sarà diretta dal direttore di gara Paolo Valeri della sezione di Roma, atteso in campo al Paolo Mazza per la Serie A. Gli assistenti di linea saranno il primo guardalinee Giallatini e il secondo guardalinee Bindoni, il quarto uomo sarà Di Martino, mentre i due arbitri addetti alla tecnologia Var saranno Gavillucci e Aureliano. Le statistiche di Valeri per la stagione 2017-2018 parlano di sette partite dirette in Serie A, durante le quali ha utilizzato 22 cartellini gialli e un cartellino rosso, assegnando un solo calcio di rigore, questo in occasione della partita tra Spal e Udinese. Quella poi è stata la prima volta in cui il direttore di gara romano ha incontrato nella sua carriera gli spallini: sono invece ben 9 i precedenti registrati tra Valeri e il Torino, durante i quali i granata hanno rimediato ben 7 pareggi, ma ancora nessuna vittoria. (agg Michela Colombo)

ORARIO E PRESENTAZIONE DELLA PARTITA

Spal Torino, partita che sarà diretta dall’arbitro Paolo Valeri, si gioca alle ore 15:00 di sabato 23 dicembre: siamo nella diciottesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018, la penultima del girone di andata. Entrambe le squadre arrivano in fiducia: la Spal ha appena vinto una partita fondamentale sul campo del Benevento, prendendosi tre punti utilissimi per continuare a inseguire una salvezza che comunque rimane difficile. Il Torino il colpo grosso lo ha fatto in Coppa Italia, eliminando la Roma in trasferta e regalandosi il derby dei quarti contro la Juventus: lo giocherà nei primi giorni di gennaio, intanto dovrà provare a sfruttare questo turno di campionato per fare un altro passo avanti verso la qualificazione in Europa League, che rimane il grande obiettivo della stagione per quanto la concorrenza sia folta e agguerrita.

IL CONTESTO

Il grande colpo dell’Olimpico permette al Torino di arrivare alla partita di oggi con il morale alle stelle: Sinisa Mihajlovic ha avuto la conferma che anche le sue seconde linee funzionano alla perfezione, adesso l’imperativo è provare a ritrovare un po’ di continuità. Il Torino ha infatti vinto solo due delle ultime sette partite; ne ha pareggiate quattro, riuscendo comunque a rimanere in scia delle squadre che puntano all’Europa ma allo stesso tempo perdendo un po’ di terreno. La vittoria esterna sul campo della Lazio è stata importante, poi però i granata hanno perso in casa, senza appelli, contro il Napoli; sconfitta che ci può stare come ha detto lo stesso Mihajlovic. La Spal, pure nel grigiore di un campionato che sapeva sarebbe stato difficile, sta facendo legna: per esempio ha ottenuto 9 punti nelle ultime sette partite, battendo Genoa e Benevento in quelle che sono due sfide dirette importantissime (soprattutto quella contro il Grifone) e riuscendo a pareggiare contro Atalanta e Fiorentina. La salvezza resta ampiamente possibile: bisogna solo stare attenti al ritmo, perchè tutte le squadre coinvolte sono state capaci di colpi inattesi che hanno forse alzato la quota per la permanenza in Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL TORINO

Tre giocatori in dubbio per Leonardo Semplici: soprattutto Paloschi, il cui posto sarebbe eventualmente preso da Antenucci che è un grande ex di questa partita. Floccari ovviamente ci sarà, in panchina Borriello che dopo le frizioni con i tifosi ha dichiarato di voler rimanere (in ogni caso il club non potrebbe venderlo). A centrocampo Manuel Lazzari e Mattiello occuperanno le corsie, Viviani nel ruolo di playmaker e le due mezzali che dovrebbero essere Schiattarella e Alberto Grassi, che dunque troverebbe continuità. Salamon e Felipe presteranno il fianco a Vicari nel reparto arretrato; in porta c’è sempre Alfred Gomis, cresciuto nel Torino e ancora di proprietà granata. Torino che sarà in campo con i suoi titolari, che hanno riposato mercoledì: ancora fuori Ansaldi e Ljajic, Mihajlovic si affiderà dunque a Molinaro per occupare la fascia sinistra e a Berenguer che dovrebbe agire sulla stessa corsia ma nel tridente offensivo, ovviamente in compagnia di Belotti (tornato al gol lo scorso sabato) e Iago Falque, mentre a completare la difesa saranno De Silvestri a destra e la coppia centrale formata da N’Koulou e Burdisso. Rincon e Baselli giocheranno sulle mezzali; insieme a loro Valdifiori, che sembra essersi ripreso la maglia da titolare come playmaker davanti alla difesa.

QUOTE E PRONOSTICO

Allo stadio Mazza il Torino parte favorito: la quota per il segno 2, che identifica la sua vittoria, vale 2,10 secondo l’agenzia di scommesse Snai, che ha tracciato il pronostico per la partita di Serie A e ci dice anche di un segno 1, per la vittoria della Spal, che ha un valore di 3,55. Dovrete giocare il segno X qualora crediate che il risultato sia il pareggio, e in questo caso il vostro guadagno sarebbe di 3,35 volte la somma che avrete deciso di puntare e mettere sul piatto.

