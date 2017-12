DIRETTA/ Udinese Verona (risultato finale 4-0) streaming video e tv: friulani a valanga!

23 dicembre 2017 - agg. 23 dicembre 2017, 16.55 Claudio Franceschini

Diretta Udinese Verona, Serie A 18^ giornata (Foto LaPresse)

DIRETTA UDINESE VERONA (RISULTATO FINALE 4-0): FRIULANI A VALANGA!

Udinese-Verona termina con il risultato di 4-0 in favore degli uomini di Oddo. Gara a senso unico quella andata in scena alla Dacia Arena. Nel primo tempo l’Udinese impiega 22’ per passare in vantaggio con Barak; prima dell’intervallo i friulani calano il raddoppio con Widmer al 44’. Nella ripresa il copione non cambia e gli uomini di Oddo dilagano prima con Barak (doppietta), poi con Lasagna. Nel finale Maxi Lopez sfiora la manita, così come Larsen che colpisce la traversa.

DIRETTA UDINESE VERONA (RISULTATO LIVE 4-0): GOL DI BARAK E LASAGNA!

Quando siamo all’80’ di gioco il risultato di Udinese-Verona è di 4-0 in favore dei friulani. I padroni di casa hanno chiuso definitivamente il match al minuto 68’ con la rete di Barak, alla sua sesta rete stagionale e seconda di giornata. Tutto nasce sulla fascia destra con una bella discesa di Widmer, che mette in mezzo per Lasagna, il quale appoggia di tacco per l’accorrente Barak che batte Nicolas con un tiro al volo. Al 70’ altra chance per l’Udinese con Lasagna che spreca tutto in contropiede. Al 79’ lo stesso Lasagna rimedia al suo errore infilando la sua sesta marcatura stagionale, con un bel destro incrociato.

DIRETTA UDINESE VERONA (RISULTATO LIVE 2-0): OCCASIONE PER MAXI LOPEZ!

Quando siamo al 55’ di gioco il risultato di Udinese-Verona è sempre di 2-0 in favore dei bianconeri, che continuano ad amministrare il doppio vantaggio costruito nel primo tempo con le reti di Barak e Widmer. In questa ripresa sono già due le occasioni degne di nota capitate ai friulani. Al 47’ Barak spara da fuori ma il suo tentativo termina sul fondo. Al 52’ contropiede dei bianconeri con Jankto, che appoggia per l’accorrente Maxi Lopez. L’argentino calcia a colpo sicuro ma Nicolas respinge. Verona in difficoltà, Udinese in controllo totale della gara.

DIRETTA UDINESE VERONA (RISULTATO LIVE 2-0): RADDOPPIO DI WIDMER!

All’intervallo il risultato di Udinese-Verona è di 2-0 in favore dei friulani. Gli uomini di Oddo hanno raddoppiato al 44’ con Widmer, in assoluto il migliore in campo. L’azione parte da una conclusione dalla distanza non proprio irresistibile di Barak. Nicolas non trattiene e Lasagna prosegue l’azione trovando la pronta risposta del portiere ospite. Il pallone rimane in area, dove Widmer è il più lesto di tutti a spingere la sfera in fondo al sacco. Da rivedere la retroguardia veronese, decisamente responsabile del fattaccio. Ricordiamo che l’Udinese aveva sbloccato il match poco prima della mezzora con Barak. Per il Verona è notte fonda.

DIRETTA UDINESE VERONA (RISULTATO LIVE 1-0): GOL DI BARAK!

Alla mezzora di gioco il risultato di Udinese-Verona è di 1-0 in favore dei padroni di casa per effetto del gol messo a segno da Barak al 28’. Meritato il vantaggio dei friulani, che hanno fin qui dominato la scena. Andiamo ad analizzare la rete siglata dagli uomini di Oddo: tutto nasce da un traversone di Ali Adnan che pesca in area Widmer. Lo svizzero fa la sponda per Barak, che difende la sfera spalle alla porta, resiste all’urto di Zuculini e si gira infilando Nicolas con un sinistro beffardo. L’Udinese si era già resa pericolosa al 20’, quando Lasagna raccoglie l’ennesima sponda di Widmer e calcia in porta trovando l’attenta risposta del portiere avversario. I bianconeri si portano momentaneamente a quota 24 punti e raggiungono Atalanta e Milan.

DIRETTA UDINESE VERONA (RISULTATO LIVE 0-0): BUON AVVIO DEI FRIULANI!

Quando siamo al 10’ di gioco il risultato di Udinese-Verona è sempre fermo sullo 0-0. Non ci sono fin qui occasioni degne di nota, ma i ritmi del match sono piuttosto alti. I padroni di casa provano a mettere subito in chiaro le cose, e al 2’ si fanno notare in attacco con una conclusione di Barak neutralizzata da Nicolas senza troppi problemi. Al 3’ primo corner del match affidato all’Udinese ma la difesa scaligera riesce ad allontanare la minaccia. Per il momento sono gli uomini di Oddo a fare la partita mentre il Verona si difende senza azzardare contropiedi. Il 3-5-2 dell’Udinese è ben equilibrato mentre il 4-4-2 dell’Hellas pecca per il momento di profondità. Gli ospiti sono fin troppo schiacciati nella propria metà campo.

DIRETTA UDINESE VERONA (RISULTATO LIVE 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI

Pochissimi minuti e Udinese Verona avrà inizio: leggiamo dunque le formazioni ufficiali, ma prima spendiamo qualche parola per i due allenatori Massimo Oddo e Fabio Pecchia. Oddo è l’allenatore del momento in Serie A, perché l’Udinese è decollata da quando in panchina è arrivato il campione del Mondo 2006, che vuole continuare a sfruttare l’ottimo momento e potrebbe dare la svolta anche alla propria carriera di allenatore, finora ancora ferma al livello di “promettente”. Il derby del Nord-Est alla Dacia Arena si annuncia però decisamente interessante, perché dall’altra parte ci sarà un Pecchia che ha rafforzato la propria classifica con il clamoroso 3-0 inflitto domenica scorsa al Milan, dunque pure l’Hellas vuole proseguire il momento positivo per avvicinarsi alla salvezza. Adesso dunque leggiamo le formazioni ufficiali, poi la parola passerà al campo per Udinese Verona! UDINESE (3-5-2): Bizzarri; Larsen, Danilo, Nuytinck; Widmer, Barak, Behrami, Jankto, Ali Adnan; Maxi Lopez, Lasagna. Allenatore: Massimo Oddo. VERONA (4-4-2): Nicolas; Ferrari, Heurtaux, Caracciolo, Souprayen; Romulo, Fossati, B.Zuculini, Bessa; Verde, Kean. Allenatore: Fabio Pecchia. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TESTA A TESTA

Il derby del triveneto tra Udinese e Verona potrebbe regalare una gara molto divertente. Entrambe le compagini sono reduci da una vittoria sulle due squadre di Milano e vogliono continuare a vincere. La cura Massimo Oddo ha regalato ai friulani quattro sorrisi di fila compresa la Coppa Italia mentre il Verona non vinceva in campionato dalla trasferta di Sassuolo. Udinese che nel 2016 vinse grazie alle reti di Badu e Thereau mentre nel 2014 Toni e Christodoulopoulos condannarono i padroni di casa che passarono in vantaggio con Di Natale. Sfida quindi aperta a qualsiasi soluzione tra due squadre che puntano ad una salvezza tranquilla cosa che per l'Udinese, vista la qualità della rosa, sembra obiettivo ampiamente alla portata. (agg. Umberto Tessier)

STATISTICHE

L’Udinese giocherà in casa contro l'Hellas Verona. I bianconeri arrivano da tre vittorie di fila in Serie A, che hanno portato il ruolino di marcia a sette vittorie e nove sconfitte. I friulani sono l'unica squadra della massima serie a non aver ancora pareggiato, dato piuttosto curioso; sono 26 le reti fatte a fronte di quelle 25 subite per la squadra di Massimo Oddo, che aggiungendo anche i risultati di Coppa Italia ha un bilancio di quattro vittorie e due sconfitte da quando ha preso in mano la squadra, ed entrambi i ko sono arrivati di misura (0-1) contro il Napoli. Impressionante il dato dei gol realizzati con il nuovo allenatore: contando anche il roboante 8-3 al Perugia sono 16 in sei partite, in precedenza l’Udinese ne aveva realizzati 21 in 14 gare. Il Verona ha la seconda peggior difesa con 32 reti incassate; gli scaligeri hanno segnato 17 reti, che hanno permesso di ottenere tre vittorie e quattro pareggi, e di rimanere a galla nonostante dieci sconfitte. Il dato a favore della squadra di Fabio Pecchia riguarda le vittorie: soltanto una nelle prime 13 giornate, due nelle ultime quattro in cui il Verona ha fatto in meno di un terzo delle sfide gli stessi punti dello stint precedenti. (agg. di Claudio Franceschini)

L'ARBITRO

La gara fra Udinese e Verona verrà diretta dal direttore di gara Fabio Maresca della sezione di Napoli, in campo all Dacia Arena nella 18^ giornata della Serie A. Assieme all'arbitro partenopeo ci saranno i guardalinee Del Giovane e Tolfo, il quarto uomo Ros e i due addetti al Var, Orsato e Ranghetti. Le statistiche di Maresca nell'attuale Serie A sono le seguenti: sono appena sette le partite dirette, durante le quali il fischietto campano ha estratto 29 cartellini gialli (media di quattro sanzioni a partita) e quattro cartellini rossi. Per l'arbitro campano anche tre calci di rigore assegnati, dei quali ben due in occasione del match tra Lazio e Sassuolo. Volendo considerare l’ampia carriera dello stesso Maresca va ricordato che sono appena 4 i suoi precedenti con l’Udinese (solo vittorie per i friulani): tre i testa a testa registrati con il Verona, dove i gialloblu hanno rimediato due successi. (agg Michela Colombo)

ORARIO E PRESENTAZIONE DELLA PARTITA

Udinese Verona, partita che sarà diretta dall’arbitro Fabio Maresca, si gioca alle ore 15:00 di sabato 23 dicembre ed è valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018. E’ sempre affascinante il derby triveneto tra queste due squadre, anche se oggi il contesto tende piuttosto al basso; alla Dacia Arena l’Udinese è comunque reduce da tre vittorie consecutive con le quali è riuscita a risollevare la propria situazione, prendendo un buon margine sulla zona salvezza e avendo ora ottime prospettive per il futuro. Il Verona resta pericolante, ma nonostante tutto la società ha scelto di dare fiducia a Fabio Pecchia: tra alti e bassi il tecnico sta provando a ripagarla e la vittoria della scorsa domenica, il netto 3-0 ai danni del Milan con cui aveva appena perso in Coppa Italia, ha lasciato un segno ampiamente positivo sul girone di andata, anche e soprattutto perchè ha fatto capire che questa squadra può davvero riuscire a salvarsi.

IL CONTESTO

Tre vittorie consecutive: da quando Massimo Oddo è arrivato in panchina l’Udinese ha totalmente cambiato marcia, passando da una situazione complicata a una in cui ha un ampio margine sulla terzultima e può gestire la situazione (pur senza distrarsi troppo), ma che intanto ha confermato di saper fare risultati anche contro squadre di alto livello (il 3-1 di San Siro contro l’Inter ne è la prova perfetta). Questa sarebbe stata la partita di Gigi Delneri, che due anni fa aveva guidato il Verona - preso in corsa - ed era retrocesso in Serie B; il tecnico però è stato esonerato, appunto a favore di Oddo. Scelta diversa in casa Hellas, dove come detto Fabio Pecchia, che pure già un anno fa era stato costantemente in bilico e pareva andare verso l’addio in estate, è stato confermato nonostante il passo lentissimo della squadra. Per sapere se la scelta sarà stata giusta bisogna ovviamente aspettare, ma intanto il Verona è riuscito a tenere il passo delle concorrenti e arriva dalla convincente e preziosissima vittoria contro il Milan, che ha dato tutto un altro sapore a questo periodo.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE VERONA

Ancora senza Samir e Angella, Massimo Oddo dovrebbe confermare la stessa squadra che ha battuto l’Inter: sarebbe anche una scelta naturale perchè gli undici in campo hanno funzionato alla perfezione. Sarà ancora Nuytinck a completare il reparto arretrato a protezione di Bizzarri, con Danilo leader e Stryger Larsen che si sta adattando a giocare al centro; sulle fasce allora sono Widmer e Alì Adnan che si preoccupano di spingere, dovendo anche dare una mano alla difesa. Behrami potrebbe essere l’unica novità rispetto a sabato scorso; insidia il posto a Fofana, mentre Barak e Jankto vanno verso la conferma. Davanti ci sarà Lasagna, che sarà appoggiato da Rodrigo De Paul; Maxi Lopez dunque dovrebbe andare in panchina, ma naturalmente può rappresentare una buona soluzione per il secondo tempo.

Il Verona invece ha iniziato a giocare con il 4-3-3: dovendo fare a meno di Cerci, Pecchia potrebbe mandare in campo Romulo come esterno nel tridente anche se ovviamente Valoti rappresenta una soluzione più naturale. Verde sarà schierato dall’altra parte; ancora panchina per Pazzini, perchè come prima punta dovrebbe giocare Kean. A centrocampo dunque si candida Fossati, che dovrebbe essere la mezzala di destra con Bessa dall’altra parte; Bruno Zuculini sarà il playmaker davanti alla difesa, reparto nel quale Antonio Caracciolo ed Heurtaux saranno i centrali con Alex Ferrari e Caceres sugli esterni.

QUOTE E PRONOSTICO

Il momento dell’Udinese è ottimo e anche l’agenzia di scommesse Snai concede ai friulani il favore del pronostico: la quota per il segno 1 sulla vittoria interna vale infatti 1,67 contro il 5,25 che accompagna il segno 2, che identifica la vittoria esterna del Verona. Se credete nella possibilità del pareggio in questa partita dovete invece giocare il segno 2; in questo caso il vostro guadagno sarebbe pari a 3,75 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto con la vostra puntata.

