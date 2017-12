Video/ AlbinoLeffe Sudtirol (1-1): highlights e gol della partita (Serie C 20^ giornata)

Video AlbinoLeffe Sudtirol (1-1): highlights e gol della partita di Serie C valida per la 20^ giornata del girone B. Pareggio a Bergamo (22 dicembre).

Video AlbinoLeffe Sudtirol (LaPresse - repertorio)

Finisce 1-1 il match tra Albinoleffe e Sudtirol. Lombardi in vantaggio nel primo tempo grazie a Kouko, abile a trasformare un penalty. Il pareggio tirolese arriva poco dopo con l’autorete di Mondonico. Con questo risultato i seriani salgono a 26 punti mentre il Sudtirol approda a 25. Nel prossimo turno che si disputerà venerdì 29 dicembre, il Sudtirol ospiterà il Pordenone con fischio d'inizio alle 14.30, nello stesso orario l'Albinoleffe affronterà a Portogruaro il Mestre. Alvini schiera i seriani con il 3-5-2. In porta Coser, linea difensiva formata da Zaffagnini, Gavazzi e Mondonico. A centrocampo da destra verso sinistra Gonzi, Agnello, Sbaffo, Giorgione e Nichetti. In avanti Kouko e Colombi. Modulo speculare per il Sudtirol. Offredi in porta, in difesa Erlic, Sgarbi e Vinetot. Sulla fascia destra Tait, in mezzo al campo Cia, Fink e Berardocco, a sinistra Frascatore. In attacco Costantino e Gyasi.

SINTESI PRIMO TEMPO

Prima fase di gara dominata dall'equilibrio, leggero predominio dei padroni di casa. Al terzo minuto Agnello cerca Kouko in area. Il centravanti si attarda un pò prima di calciare permettendo a Baldan di recuperare. Il Sudtirol prova a pungere in azione da calcio d'angolo. Sgarbi svetta in area ma non inquadra la porta. Al decimo minuto ottima azione dei padroni di casa. Gonzi ottiene il fondo sulla fascia destra, penetra in area e crossa basso verso il centro. Sgarbi anticipa Colombi spazzando l'area. Gara molto avvincente. Al 18esimo minuto di gioco il Sudtirol trova un calcio di rigore. Zaffagnini commette un'ingenuità facendo fallo su Costantino. Dal discehtto si presenta Berardocco. Tiro teso e angolato ma Coser di distende e respinge. Poco dopo i tirolesi si rendono nuovamente pericolosi. Cia innescato da Berardocco, si aggiusta la sfera, il suo destro viene disinnescato da Coser in corner. Al 23esimo altro penalty, questa volta per l'Albinoleffe. Fallo di Tait su Giorgione. Dagli 11 metri Kouko spiazza Offredi e porta in vantaggio i padroni di casa. Gli ospiti provano subito a reagire. : Cia innesca Fink, il cui sinistro con la punta esce di un soffio alla sinistra di Coser. Il gol del pari arriva al 27esimo. Tutto nasce da una iniziativa di Frascatore sulla sinistra, il cui cross pesca in mezzo all'area Gyasi. Il tiro che segue viene respinto da Mondonico, il quale spedisce la sfera alle spalle del proprio portiere: è autogol.

SINTESI SECONDO TEMPO

Cambio nei padroni di casa: resta negli spogliatoi Colombi, al suo posto entra Di Ceglie. Al 49esimo arriva la prima occasione del secondo tempo. Percussione centrale di Giorgione, il suo destro dal limite dell'area disinnescato da Offredi in tuffo. Subito dopo Erlic perde palla in maniera ingenua ma non ne approfitta Kouko, che prova il tiro immediato dalla lunga distanza, respinge in corner Sgarbi. Fink per Costantino, il suo tiro non inquadra la porta, finendo per colpire addirittura un compagno. Ottima chance per l'Albinoleffe al 55esimo. Ruba palla Agnello nella metà campo avversaria, innesca a destra Giorgione, il suo tiro non inquadra la porta e si perde sul fondo. Arriva intanto il secondo cartellino giallo della gara, ne fa le spese il capitano dell'Albinoleffe Gavazzi per fallo su Gyasi nei pressi della linea laterale del campo. Ci prova Giorgione. La sua sventola con il sinistro dai 18 metri va a morire oltre l'incrocio dei pali. Sull'altra sponda pronta uscita di Coser ad anticipare Costantino lanciato in profondità. Doppio cambio nel Sudtirol: escono Cia ed Erlic, entrao Baldan e Smith. Doppio cambio anche per l'Albinoleffe: escono Gelli e Kouko, al loro posto entrano Nichetti e Montella. Arriva il primo cartellino giallo nelle file del Sudtirol, ne fa le spese Berardocco per fallo su Giorgione. Terzo cambio per il Sudtirol, esce Berardocco al suo posto Bertoni. Al minuto 83 ci prova Nichetti da fuori area con palla centrale per Offredi che blocca. Poco dopo l'inesauribile Giorgione prova a rubare palla a Vinetot, l'ex Lecce ha però la meglio. Doppio cambio per il Sudtirol: fuori Costantino e Fink, dentro Heatley e Broh. Esaurisce i cambi anche l'Albnoleffe: esce Mondonico al suo posto Gusu.

