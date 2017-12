Video/ Arsenal Liverpool (3-3): highlights e gol della partita (Premier League)

Video Arsenal Liverpool (3-3): highlights e gol della partita di Premier League. Spettacolo ed emozioni all'Emirates Stadium per una partita pirotecnica

23 dicembre 2017 Alessandro Rinoldi

Video Arsenal Liverpool: Alexis Sanchez (LaPresse)

All'Emirates Stadium di Londra le formazioni di Arsenal e Liverpool mettono in scena un grande spettacolo terminando l'incontro con un pareggio per 3 a 3. Nel primo tempo sono gli ospiti a dominare la frazione fino all'intervallo, portandosi infatti in vantaggio al 26' grazie alla rete di Coutinho, un colpo di testa ispirato dal suggerimento di Salah, ma perdendo per infortunio Henderson dal 13', sostituito appunto da Milner. Ad inizio secondo tempo, senza dimenticare il cambio all'intervallo dell'acciaccato Monreal con Mustafi tra i padroni di casa, il copione sembra ripetersi a causa del raddoppio segnato da Salah al 52', su assist di Firmino. Tuttavia, i gunners hanno un moto di orgoglio e, nel giro di 4 minuti, ribaltano completamente la situazione andando in rete con Alexis Sanchez di testa al 54', su cross di Bellerin, con Xhaka al 56', approfittando dell'errore del portiere Mignolet, e con Ozil al 58', un bel pallonetto sull'appoggio di Lacazette. Ci pensa dunque Firmino al 71', con una fucilata dal limite dell'area, a ristabilire la parità ed a fissare definitivamente il risultato. Il punto conquistato questa sera mantiene il Liverpool in quarta posizione a quota 35 ed a distanza dai diretti rivali dell'Arsenal, in quinta posizione ed ora con 34 punti nella classifica di Premier League.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro emerge come la sfida sia stata sostanzialemente equilibrata con il possesso palla leggermente favorevole all'Arsenal, il 54%, supportato pure da un maggior numero di passaggi, 504 a 434. In fase offensiva si distingue però il Liverpool a causa del 14 a 11 nel computo delle conclusioni, di cui 9 a 4 nello specchio della porta. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, il Liverpool è stata la squadra più fallosa visto l'11 a 9 negli interventi irregolari commessi e l'arbitro Martin Atkinson ha estratto il cartellino giallo una sola volta ammonendo Iwobi tra i londinesi.

