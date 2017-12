Video/ Chievo Bologna (2-3): highlights e gol della partita (Serie A 18^ giornata)

Video Chievo Bologna (2-3): highlights e gol della partita di Serie A valida per la 18^ giornata. Le immagini salienti del match al Bentegodi (22 dicembre)

23 dicembre 2017 Umberto Tessier

Video Chievo Bologna (LaPresse)

Partita ricca di emozioni tra Chievo e Bologna che termina con la vittoria degli ospiti per tre reti a due. La doppietta di Destro e Simone Verdi hanno reso ininfluenti le reti di Inglese e Cacciatore. Analizziamo la gara attraverso le statistiche. Possesso palla in favore del Chievo con un 56% contro il 46% clivense. Sono stati quindici i tiri totali del Chievo contro gli otto tentati dagli emiliani. Anche le occasioni da gol premiano i clivensi, dieci contro le sei della compagine guidata da Donadoni. Andando a spulciare tra le statistiche personali spicca la gara di Simone Verdi che ha tirato in porta quattro volte e creato tre occasioni potenziali da gol. Pulgar ha recuperato ben otto palloni a differenza di Masina che ha perso la stessa quantità di palloni. Il pareggio era risultato più giusto ma l'errore di Cacciatore nel finale ha condannato i suoi.

LE DICHIARAZIONI

Roberto Donadoni, allenatore del Bologna, dopo il successo contro il Chievo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, queste le parole raccolte da tuttomercatoweb: "Queste sono gare che devi saper chiudere, quando ti capitano delle opportunità importanti. Contro una squadra fisica e tosta qualcosa può sempre saltar fuori, qualche piccola incertezza la puoi concedere. I tre punti sono importanti, ma abbiamo palesato poca convinzione in determinate occasioni. Queste gare si possono portare a casa con più facilità. Dobbiamo cercare qualcosa dentro noi stessi, servono consapevolezza e convinzione. Se non lo capiscono con le buone, lo farò capire con le cattive". Roberto Inglese, attaccante del Chievo, ha parlato ai microfoni di Sky dopo il ko interno con il Bologna: "Come ci è capitato tante volte siamo andati in svantaggio, siamo riusciti anche ad acciuffare il pari ma poi è arrivata la sconfitta. Dovevamo restare più lucidi, ma sono cose che capitano nel calcio. Dobbiamo ricompattarci ed affrontare la prossima sfida con il Benevento con la testa giusta. Il Napoli? Per adesso sono totalmente concentrato sul Chievo, manca ancora una partita per chiudere questo bellissimo anno. Ce la voglio mettere tutta".

