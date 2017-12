Milan richiama Montella?/ Gattuso verso esonero, c'è l'ultimatum: ecco quando può saltare la panchina

Milan richiama Montella? Gattuso verso esonero, c'è l'ultimatum: ecco quando può saltare la panchina. Le ultime notizie sulla crisi della squadra rossonero e gli aggiornamenti

24 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Milan richiama Montella? Gattuso verso esonero (Foto: LaPresse)

Vincenzo Montella torna al Milan? La società rossonera potrebbe esonerare Gennaro Gattuso e richiamare l'ex allenatore. L'ipotesi è stata lanciata da La Stampa, secondo cui sarebbe già scattato l'ultimatum per “Ringhio”. La cura-Gattuso del resto sta avendo gli effetti opposti a quelli sperati: anziché rilanciarsi, il Milan sta sprofondando. Dopo le umiliazioni subite con Benevento ed Hellas Verona, arriva la sconfitta casalinga con l'Atalanta. La situazione è diventata drammatica, al punto tale che lo stesso Gattuso sarebbe già seriamente in discussione. Non per un'eventuale volontà di dimettersi, ma perché il Milan comincia a dubitare delle sue capacità di risollevare la squadra. L'ultimatum è stato fissato per mercoledì prossimo, quando è in programma il derby contro l'Inter nei quarti di finale di Coppa Italia. Un altro ko potrebbe costargli la panchina. Al suo posto Vincenzo Montella. L'indiscrezione è clamorosa, ma del resto al momento non ci sono valide alternative e poi la società non intende spendere altri soldi per allenatori. Questa sarebbe una soluzione temporanea, in attesa di una nuova - l'ennesima - rifondazione.

GATTUSO ESONERATO DAL MILAN? “SONO L'ULTIMO DEI PROBLEMI”

Il Milan potrebbe esonerare Gennaro Gattuso e richiamare in panchina Vincenzo Montella. Questa l'ultima ipotesi dopo il ko contro l'Atalanta. Una decisione che confermerebbe quanto il mondo rossonero sia allo sbando. Intanto “Ringhio” ha escluso l'ipotesi dimissioni: «Se pensassi che il problema sono io, se vedessi che i giocatori non mi seguono... Ci manca fame, malizia, cattiveria. Quando dico che non siamo una squadra lo tocco con mano: nei momenti di difficoltà non riusciamo a reagire, è un dato di fatto», ha dichiarato Gattuso ai microfoni di Premium Sport. A proposito dei paragoni è stato altrettanto categorico: «Bisogna anche smetterla di fare paragoni con il passato: non ci stanno, c'erano giocatori diversi, una società diversa. Ora dobbiamo pensare al presente, un presente pieno di difficoltà dalle quali dobbiamo cercare di uscire tutti assieme». Gattuso sente di essere l'ultimo dei problemi del Milan: «Il problema non è solo la condizione, ma c'è anche la componente mentale. Quello che stiamo facendo non basta, dobbiamo diventare squadra e per farlo dobbiamo commettere meno errori, perché ne facciamo tanti».

© Riproduzione Riservata.