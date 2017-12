VIDEO/ Napoli Sampdoria (3-2), Hamsik: molto contento! Highlights e gol della partita (Serie A 18^ giornata)

Video Napoli Sampdoria (3-2-): gli highlights e i gol della partita che si è giocata sabato 23 dicembre per la 18^ giornata del campionato di Serie A al San Paolo. Partenopei in rimonta

24 dicembre 2017 - agg. 24 dicembre 2017, 10.22 Umberto Tessier

Video Napoli Sampdoria (LaPresse)

La gara Napoli-Sampdoria è quella che ha regalato a Marek Hamsik un nuovo passo nella leggenda, superando il record che fino a questo momento era stato difeso da Diego Armando Maradona per trentanni. Alla fine della gara il capitano del club azzurro è sicuramente felice, ecco le sue parole a Premium Sport: "Ecco il mio parastinchi con il 116 è una sorpresa che mi hanno fatto e festeggio il record così. L'importante è la vittoria, ha perso anche l'Inter e vale doppio. E' un successo pesante visto che eravamo sotto due volte e abbiamo speso forze mentali per recuperarla. C'è costato tantissimo dal punto di vista fisico e meno male che l'abbiamo portata a casa", clicca qui per il video dell'intervista. Marek Hamsik non può trattenere la commozione e davanti ai microfoni appare molto provato perché sa che rimarrà per sempre nella storia di questo magnifico club. (agg. di Matteo Fantozzi)

IL RACCONTO DELLA PARTITA DEL SAN PAOLO

Il Napoli supera la Sampdoria per tre reti a due nella diciottesima giornata di Serie A, e mantiene il primato in classifica. Le reti sono state siglate tutte nella prima frazione con Allan, Marek Hamsik (superato il record di Diego Maradona) e Lorenzo Insigne che hanno risposto alle reti siglate da Gaston Ramirez e Fabio Quagliarella, con cui per due volte i blucerchiati si erano portati in vantaggio. Analizziamo ora il match attraverso le statistiche. Possesso palla a favore della Sampdoria, 52% contro il 48% degli azzurri. Napoli che ha bombardato la porta di Viviano, quattordici i tiri totali, contro i sei dei blucerchiati. Le occasioni da gol sono state quattordici per i padroni di casa contro le cinque degli ospiti. Andiamo ora ad analizzare le statistiche personali. Dries Mertens ha creato sei azioni da gol e fornito tre assist totali. Albiol ha recuperato sette palloni mentre Ramirez ne ha persi ben undici, risultando comunque il migliore dei suoi. I numeri premiano la vittoria del Napoli.

LE DICHIARAZIONI

Maurizio Sarri, attraverso Sky Sport, ha analizzato la vittoria del Napoli parlando anche dei 96 punti conquistati nell'anno solare, le dichiarazioni sono riportate da tuttomercatoweb: "Purtroppo sono complimenti vani. Mischiamo un girone di ritorno con un girone di andata sbagliato probabilmente. L'anno solare non ci dà niente. Forse quel girone di ritorno ci ha dato convinzione e ci ha aiutato in questa parte della stagione. C'è qualcuno più attrezzato di noi, ma ci fa piacere stare lì in classifica. Hamsik per noi è importantissimo, per me deve giocare sempre. E' chiaro che quando posso gli risparmio qualche minuto. Lui ripaga tutta la nostra fiducia".

Marco Giampaolo ha analizzato la sconfitta della Sampdoria contro il Napoli ai microfoni di Rai Sport: "La Sampdoria ha fatto una grande partita, il Napoli è una squadra difficile da affrontare, non te la fa mai prendere. Essere usciti con un possesso superiore è già un successo, ho chiesto alla squadra di giocare con coraggio. Sono orgoglioso dei ragazzi, dispiace non aver fatto risultato, loro sono degli extraterrestri, ce la siamo giocata. Venivamo da un tour de force, la squadra si era un po' sporcata, già in settimana l'avevo rivista giusta, con una lucidità diversa. Abbiamo pagato, anche a caro prezzo, alcune partite che sarebbero potute finire diversamente, ma le gare sono sempre state buone. La squadra sta bene, ha coraggio, è viva".

NAPOLI SAMPDORIA, VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

© Riproduzione Riservata.