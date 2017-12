Video/ Sassuolo Inter (1-0): Tramontana se ne va. Highlights e gol della partita (Serie A 18^ giornata)

Video Sassuolo Inter (1-0): gli highlights e i gol della partita che si è giocata sabato 23 dicembre per la 18^ giornata del campionato di Serie A a Reggio Emilia

24 dicembre 2017 - agg. 24 dicembre 2017, 12.16 Alessandro Rinoldi

Video Sassuolo Inter (LaPresse)

Sassuolo-Inter rappresenta per i nerazzurri un ridimensionamento inaspettato appena una ventina di giorni fa. La squadra di Luciano Spalletti era in testa alla classifica prima del pareggio contro la Juventus all'Allianz Stadium. Sono arrivati poi i ko contro Udinese e proprio con il Sassuolo che hanno tolto oltre al primo posto anche la serenità e la fiducia verso il futuro. In studio a 7Gold ci sono Elio Corno, Mauro Bellugi e Filippo Tramontana che sono letteralmente infuriati. La rete subita da Diego Falcinelli è solo la goccia che fa traboccare il vaso. Il più infuriato è sicuramente Tramontana che analizza molto lucidamente l'aspetto tattico del match per poi perdere le staffe e decidere quasi di andarsene dallo studio. Di certo il calcio di rigore sbagliato da Mauro Icardi non aiuta a migliorare l'umore e fa aumentare anche i rimpianti. Clicca qui per il video di DirettaStadio. (agg. di Matteo Fantozzi)

SPALLETTI OTTIMISTA

Le due sconfitte consecutive pesano a Luciano Spalletti che si presenta ai microfoni di Premium Sport dopo Sassuolo-Inter: "Dentro queste due partite perse ho visto delle prestazioni. Dove ci sono stati dei momenti dove non siamo stati continui e bravi a prendere il vantaggio che la situazione aveva creato. Non siamo stati furbissimi. Anche oggi abbiamo giocato bene, ma non dovevamo prendere questo gol in contropiede. Con un calpo pesante come questo e con una squadra fisicamente tosta se la facciamo chiudere dobbiamo essere bravi a cercare gol. Sono andati male gli episodi dove avevamo creato i presupposti per andare in rete. Quando si tira in porta e la palla passa vicino al palo come contro l'Udinese, capita poi di perdere. Secondo me globalmente e complessivamente abbiamo fatto una buona prestazione. Ci sono dettagli da buttare dentro per essere meno smaliziati", clicca qui per il video dell'intervista a Luciano Spalletti. Ovviamente l'Inter deve lavorare ancora molto, ma la musica è cambiata rispetto allo scorso anno e i nerazzurri non molleranno per due partite andate male. (agg. di Matteo Fantozzi)

IL RACCONTO DELLA PARTITA

Al Mapei Stadium-Città del Tricolore di Reggio Emilia l'Inter incappa nella seconda sconfitta stagionale e consecutiva venendo superata dal Sassuolo per 1 a 0. Nel primo tempo la superiorità dei lombardi non va oltre ad un colpo di testa di Perisic parato da Consigli al 25' e gli emiliani sbloccano anzi la sfida al 36' con il colpo di testa di Falcinelli, arrivato sul cross dalla destra di Politano. I nerazzurri cercano il pareggio e, ad inizio secondo tempo, ancora il portiere Consigli si rende protagonista parando ad Icardi il calcio di rigore concesso al 48' per fallo di mano di Acerbi. Gli sforzi interisti sono decisamente poco precisi nel costruire la manovra offensiva ed i padroni di casa resistono senza grossi patemi d'animo fino all'ultimo secondo, provando invece a raddoppiare in ripartenza. I 3 punti guadagnati oggi portano il Sassuolo a quota 20 mentre l'Inter resta inchiodata a 40 punti.

STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro emerge in maniera evidente come l'Inter, a cominciare dal possesso palla favorevole con il 70%, avrebbe forse meritato qualcosa in più rispetto a quanto raccolto effettivamente. In palleggio i nerazzurri hanno riconquistato più palloni, 36 a 30 con 8 di Miranda, perdendone però anche di più rispetto ai neroverdi, 36 a 32 con 8 questa volta di Politano. In fase offensiva lascia basiti il 27 a 3 nei cross e, nel computo delle conclusioni, la squadra di Spalletti chiude in vantaggio a causa del 14 a 9 totale sebbene 6 per parte nello specchio della porta, 3 per Candreva, senza dimenticare le occasioni da goal, 9 a 6 sempre per gli ospiti. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, si è rivelato più falloso a fronte del a nel computo degli interventi irregolari commessi e l'arbitro Doveri della sezione di Roma 1 ha estratto il cartellino giallo 3 volte ammonendo rispettivamente Magnanelli da un lato, Brozovic e Joao Cancelo dall'altro.

DICHIARAZIONI

Al termine dell'incontro il match winner Diego Falcinelli ha rilasciato alcune dichiarazioni al microfono di Angelo Radice per Premium Sport spiegando: "Siamo cambiati, abbiamo cambiato atteggiamento. Il Mister ha portato grande entusiasmo, ha portato la sua esperienza e si vede, adesso credo che passeremo un bel Natale: abbiamo battuto una grandissima squadra, abbiamo capito, già lo sapevamo, il valore dell'Inter che lotterà fino alla fine per il titolo. Al di là della tattica e la tecnica credo che stiamo mettendo in campo il cuore, credo che in queste partite in Serie A ci vuole sempre, il Mister ce lo chiede tutti i giorni ed oggi gli abbiamo dato una grande risposta. Sono contento, mi metto sempre a disposizione della squadra, oggi ho dovuto fare un grandissimo lavoro per aiutare i miei compagni e sono contento che abbiamo portato a casa questa vittoria veramente importante per noi." Il numero 11 neroverde, visibilmente commosso, ha provato anche a commentare l'imminente partenza di Paolo Cannavaro: "Paolo è un giocatore importantissimo ma soprattutto una grandissima persona. Ci ha dato tanto a noi e mi ha fatto crescere tantissimo. Lo ringraziamo."

SASSUOLO INTER, VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

